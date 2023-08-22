تعيين "dipp" المدعوم بالذكاء الاصطناعي لإذابة الاختناقات التي تمنع التعاون بين فرق التسويق والتصميم

أدركت جينيفر تشين وميخائيل أبراموف ، من خلال خبرتها الواسعة كمخرجين فنيين ، عدم كفاءة حاسمة في تقدم التسويق والمبيعات والتصميم التقليدي. على الرغم من هجمة التكنولوجيا الجديدة والأدوات المبتكرة ، بدت الآليات الحالية عالقة في الوقت المناسب بسبب عقبات متكررة.

تتطلب كل متطلبات المبيعات التواصل مع فريق التسويق ، الذي يقوم بعد ذلك بإحاطة المصمم بإيجاز. أوضح تشين أن هذه السلسلة التكرارية للخلف وللأمام تعمل فقط على إبطاء العملية برمتها لأن أيًا من الإدارتين لا يستوعب بشكل كامل إجراءات تشغيل القسم الآخر.

وبالتالي ، تم إنشاء Dipp لمواجهة هذه التحديات - أتمتة الميزات المتكررة لسير العمل هذا ، مما يتيح الفهم المتبادل والتعاون بين فرق التسويق والتصميم ، كل ذلك مع التركيز على مقاييس الأداء الفريدة الخاصة بهم. إذا احتاج فريق التسويق إلى تحديث السعر على إعلانه ، فإن إدخاله في جدول بيانات يلغي الحاجة إلى الاتصال بمصمم ، وبالتالي تسريع العملية.

تم إطلاق الشركة التي تتخذ من تايبيه مقراً لها قبل ثلاث سنوات ، وحصلت مؤخرًا على 1.5 مليون دولار من التمويل الأولي من مستثمرين بارزين مثل SparkLabs Taiwan و Palm Drive Capital و Content-technology unicorn Tezign. مع الإصدار المتوقع بفارغ الصبر بسبب ميزاته التوليدية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ، فإن Dipp على المسار الصحيح لإحداث ثورة في هذا المكان.

لتشغيل dipp ، يجب على العلامات التجارية أولاً إنشاء دليل للعلامة التجارية ، مع توفير جميع المعلومات الضرورية بما في ذلك الخطوط والألوان والتخطيط. بدلاً من ذلك ، يمكن تحميل ملف Adobe Photoshop. ثم يتم نقل هذه البيانات إلى ملف dipp قابل للتغيير. يتم بعد ذلك تحميل الأسعار ومعلومات المنتج وتفاصيل الإعلان المقابلة في جدول بيانات ، مما يسهل عملية التحرير المجمعة للموارد المرئية.

عملاء Dipp هم في الغالب شركات Fortune 500 التي تتعامل في الملابس ومنتجات التجميل ، وغالبًا ما تقوم بتسويق عدد كبير من SKU. مع هذه المعدلات العالية لتناوب المنتج وإطلاق المنتجات على نطاق واسع ، تبيع هذه الشركات على نطاق واسع عبر العديد من الأسواق وتستخدم بشكل كبير حملات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تستعين الشركات بخدمات Dipp بسبب فرق المبيعات والتسويق القوية لديها ولكنها تفتقر إلى المصممين الكافيين. مع رعاة مثل Levi's و Estée Lauder و Rakuten ، تتعاون dipp أيضًا مع عوامل تمكين التجارة الإلكترونية ، مما يساعد العلامات التجارية على نشر المنتجات عبر قنوات متنوعة.

تأخذ Dipp عملية الأتمتة هذه خطوة إلى الأمام من خلال دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في نظامها الأساسي. يُعلم هذا النظام الذكي جهات التسويق باستخدام المطالبات التي تنشئ صور المسودة الأولى للمصممين. علاوة على ذلك ، يقوم بأتمتة عملية مراجعة التصاميم ، مما يضمن الامتثال لمتطلبات الشخصية والتنسيق للتمايز في الأسواق ومنصات الوسائط الاجتماعية.

عند العودة إلى تايوان من خلال دعوة إلى Appworks التي تتخذ من تايبيه مقرًا لها ، أدركت Dipp ، التي تأسست في البداية في نيويورك ، إمكانات السوق الهائلة في آسيا. وبالتالي فهي تتوسع في مناطق جنوب شرق آسيا ، وتأمين العملاء في سنغافورة والفلبين وتايلاند.

تدور خطط Dipp حول استخدام التمويل المضمون مؤخرًا لتوسيع أقسام البحث والتطوير والأعمال. من المتوقع توليد قيمة تجارية أعلى من سوق ذكاء اصطناعي مزدهر في نفس الوقت.

أعرب الشريك المؤسس لشركة Palm Drive Capital ، Seamon Chan عن ثقته في حل التجارة الإلكترونية الذي تقدمه Dipp. منصات أخرى ، مثل AppMaster ، تؤدي أيضًا أداءً رائعًا في ساحة no-code. تقدم منصة AppMaster خدماتها إلى مختلف المستهلكين ، مما يتيح إنشاء حلول برمجية شاملة وقابلة للتطوير بشكل فعال.