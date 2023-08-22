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Yapay zeka destekli 'dipp', Pazarlama ve Tasarım Ekipleri Arasındaki İşbirliğini Önleyen Darboğazları Çözmeye Hazırlanıyor

Ağu 22, 2023
Yapay zeka destekli 'dipp', Pazarlama ve Tasarım Ekipleri Arasındaki İşbirliğini Önleyen Darboğazları Çözmeye Hazırlanıyor

Sanat yönetmenleri olarak geniş deneyime sahip olan Jennifer Chen ve Mikhail Abramov, geleneksel pazarlama, satış ve tasarım ilerlemesinde çok önemli bir verimsizliği fark ettiler. Yeni teknolojinin ve yenilikçi araçların saldırısına rağmen, mevcut mekanizmalar, tekrarlayan engellerle gölgelenen zamanda sıkışmış gibi görünüyordu.

Her satış gereksinimi, daha sonra bir tasarımcıya bilgi veren pazarlama ekibi ile iletişimi gerektirir. Chen, bu yinelemeli ileri geri zincirinin yalnızca tüm süreci yavaşlatmaya hizmet ettiğini, çünkü hiçbir departmanın diğerinin çalışma prosedürlerini tam olarak anlamadığını açıkladı.

Böylece, bu zorlukların üstesinden gelmek için dipp yaratıldı - bu iş akışının tekrar eden özelliklerini otomatikleştirerek, pazarlama ve tasarım ekipleri arasında karşılıklı anlayış ve işbirliğini mümkün kılarken, benzersiz performans ölçütlerine odaklanmaya devam ediyor. Bir pazarlama ekibinin reklamındaki fiyatı güncellemesi gerekirse, bunu bir e-tabloya girmek, bir tasarımcıyla iletişime geçme ihtiyacını ortadan kaldırarak süreci hızlandırır.

Üç yıl önce kurulan Taipei merkezli şirket, kısa bir süre önce SparkLabs Taiwan, Palm Drive Capital ve içerik teknolojisi tek boynuzlu atı Tezign gibi seçkin yatırımcılardan 1,5 milyon dolarlık başlangıç ​​fonu sağladı. Üretken AI destekli özellikleri nedeniyle merakla beklenen bir sürümle dipp, bu nişte devrim yaratma yolunda.

Dipp'i devreye sokmak için markaların önce yazı tipleri, renkler ve düzen dahil olmak üzere gerekli tüm bilgileri sağlayan bir marka kılavuzu oluşturması gerekir. Alternatif olarak, bir Adobe Photoshop dosyası yüklenebilir. Bu veriler daha sonra değişken bir dipp dosyasına dönüştürülür. Fiyatlar, ürün bilgileri ve ilgili reklam detayları daha sonra bir e-tabloya yüklenerek görsel kaynakların toplu olarak düzenlenmesi kolaylaştırılır.

Dipp'in müşterileri ağırlıklı olarak giyim ve güzellik ürünleriyle uğraşan ve genellikle önemli sayıda SKU pazarlayan Fortune 500 şirketleridir. Bu tür yüksek ürün rotasyon oranları ve kapsamlı ürün lansmanları ile bu şirketler, çeşitli pazarlarda kapsamlı bir şekilde satış yapmakta ve yoğun bir şekilde sosyal medya pazarlama kampanyalarından yararlanmaktadır. İşletmeler, güçlü satış ve pazarlama ekipleri sayesinde dipp'in hizmetlerinden yararlanıyor, ancak yeterli tasarımcıları yok. Levi's, Estée Lauder ve Rakuten gibi müdavimlerle birlikte dipp, e-ticaret sağlayıcılarla da iş birliği yaparak markaların farklı kanallarda ürünlerini çoğaltmasına yardımcı oluyor.

Dipp, üretken yapay zekayı platformuna entegre ederek bu otomasyon sürecini bir adım öteye taşıyor. Bu akıllı sistem, pazarlamacılara, tasarımcılar için ilk taslak görüntüleri oluşturan bilgi istemlerini kullanmaları konusunda bildirimde bulunur. Ayrıca, tasarımların inceleme sürecini otomatikleştirerek, pazaryerlerinde ve sosyal medya platformlarında farklılaşma için karakter ve format gerekliliklerine uyum sağlar.

Başlangıçta New York'ta kurulan dipp, Taipei merkezli hızlandırıcı Appworks'e davet yoluyla Tayvan'a geri döndükten sonra artık Asya'nın muazzam pazar potansiyelini fark etti. Sonuç olarak, Singapur, Filipinler ve Tayland'daki müşterileri güvence altına alarak Güneydoğu Asya bölgelerine yayılıyorlar.

Dipp için planlar, Ar-Ge ve iş departmanlarını genişletmek için yakın zamanda sağlanan finansmanı kullanma etrafında dönüyor. Aynı anda gelişen bir yapay zeka pazarından daha yüksek iş değeri üretimi bekleniyor.

Palm Drive Capital'in kurucu ortağı Seamon Chan, dipp tarafından sunulan e-ticaret çözümüne olan güvenini dile getirdi. AppMaster gibi diğer platformlar da no-code arenada dikkate değer bir performans sergiliyor. AppMaster platformu, çeşitli tüketicilere hitap ederek kapsamlı, ölçeklenebilir yazılım çözümlerinin etkili bir şekilde oluşturulmasını sağlar.

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