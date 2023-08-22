人工智能驱动的“dipp”将解决营销和设计团队之间协作的瓶颈

凭借作为艺术总监的丰富经验，詹妮弗·陈和米哈伊尔·阿布拉莫夫意识到传统营销、销售和设计进程中效率极其低下。尽管新技术和创新工具不断涌现，但现有机制似乎因反复出现的障碍而停滞不前。

每一个销售需求都需要与营销团队沟通，然后营销团队向设计师通报情况。陈解释说，这种来来回回的迭代链只会减慢整个流程，因为两个部门都没有完全掌握对方的操作流程。

因此，dipp 的创建就是为了应对这些挑战 - 自动化该工作流程的重复功能，实现营销和设计团队之间的相互理解和协作，同时专注于其独特的绩效指标。如果营销团队需要更新广告价格，将其输入电子表格就无需联系设计师，从而加快了流程。

这家总部位于台北的公司成立于三年前，最近从 SparkLabs Taiwan、Palm Drive Capital 和内容技术独角兽 Tezign 等知名投资者那里获得了 150 万美元的种子资金。由于其基于人工智能的生成功能而备受期待，dipp 有望彻底改变这一利基市场。

为了让dipp投入运行，品牌必须首先制定品牌指南，提供所有必要的信息，包括字体、颜色和布局。或者，可以上传 Adob​​e Photoshop 文件。然后，该数据将转换为可变的 dipp 文件。然后将价格、产品信息和相应的广告详细信息加载到电子表格中，以便于可视化资源的批量编辑。

dipp 的客户主要是经营服装和美容产品的财富 500 强公司，通常营销大量 SKU。凭借如此高的产品轮换率和广泛的产品发布，这些公司在多个市场上广泛销售，并大量利用社交媒体营销活动。企业之所以选择迪普的服务，是因为他们拥有强大的销​​售和营销团队，但缺乏足够的设计师。与李维斯 (Levi's)、雅诗兰黛 (Estée Lauder) 和乐天 (Rakuten) 等赞助商合作，dipp 还与电子商务推动者合作，帮助品牌跨不同渠道推广产品。

Dipp 通过将生成式人工智能集成到其平台中，使这一自动化过程更进一步。该智能系统通知营销人员使用提示为设计师生成初稿图像。此外，它还自动执行设计审核过程，确保符合市场和社交媒体平台差异化的字符和格式要求。

最初在纽约成立的 dipp 受邀加入台北加速器 Appworks，回到台湾后，现在认识到亚洲的巨大市场潜力。因此，他们正在向东南亚地区扩张，赢得新加坡、菲律宾和泰国的客户。

Dipp 的计划围绕利用最近获得的资金来扩大其研发和业务部门。同时蓬勃发展的人工智能市场预计将产生更高的商业价值。

Palm Drive Capital的创始合伙人Seamon Chan对dipp提供的电子商务解决方案充满信心。其他平台，例如AppMaster ，在no-code领域也表现出色。 AppMaster平台迎合各种消费者的需求，能够有效创建全面的、可扩展的软件解决方案。