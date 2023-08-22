hands ico 与AppMaster一起成长。
成为我们的合作伙伴 right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

人工智能驱动的“dipp”将解决营销和设计团队之间协作的瓶颈

Aug 22, 2023
人工智能驱动的“dipp”将解决营销和设计团队之间协作的瓶颈

凭借作为艺术总监的丰富经验，詹妮弗·陈和米哈伊尔·阿布拉莫夫意识到传统营销、销售和设计进程中效率极其低下。尽管新技术和创新工具不断涌现，但现有机制似乎因反复出现的障碍而停滞不前。

每一个销售需求都需要与营销团队沟通，然后营销团队向设计师通报情况。陈解释说，这种来来回回的迭代链只会减慢整个流程，因为两个部门都没有完全掌握对方的操作流程。

因此，dipp 的创建就是为了应对这些挑战 - 自动化该工作流程的重复功能，实现营销和设计团队之间的相互理解和协作，同时专注于其独特的绩效指标。如果营销团队需要更新广告价格，将其输入电子表格就无需联系设计师，从而加快了流程。

这家总部位于台北的公司成立于三年前，最近从 SparkLabs Taiwan、Palm Drive Capital 和内容技术独角兽 Tezign 等知名投资者那里获得了 150 万美元的种子资金。由于其基于人工智能的生成功能而备受期待，dipp 有望彻底改变这一利基市场。

为了让dipp投入运行，品牌必须首先制定品牌指南，提供所有必要的信息，包括字体、颜色和布局。或者，可以上传 Adob​​e Photoshop 文件。然后，该数据将转换为可变的 dipp 文件。然后将价格、产品信息和相应的广告详细信息加载到电子表格中，以便于可视化资源的批量编辑。

dipp 的客户主要是经营服装和美容产品的财富 500 强公司，通常营销大量 SKU。凭借如此高的产品轮换率和广泛的产品发布，这些公司在多个市场上广泛销售，并大量利用社交媒体营销活动。企业之所以选择迪普的服务，是因为他们拥有强大的销​​售和营销团队，但缺乏足够的设计师。与李维斯 (Levi's)、雅诗兰黛 (Estée Lauder) 和乐天 (Rakuten) 等赞助商合作，dipp 还与电子商务推动者合作，帮助品牌跨不同渠道推广产品。

Dipp 通过将生成式人工智能集成到其平台中，使这一自动化过程更进一步。该智能系统通知营销人员使用提示为设计师生成初稿图像。此外，它还自动执行设计审核过程，确保符合市场和社交媒体平台差异化的字符和格式要求。

最初在纽约成立的 dipp 受邀加入台北加速器 Appworks，回到台湾后，现在认识到亚洲的巨大市场潜力。因此，他们正在向东南亚地区扩张，赢得新加坡、菲律宾和泰国的客户。

Dipp 的计划围绕利用最近获得的资金来扩大其研发和业务部门。同时蓬勃发展的人工智能市场预计将产生更高的商业价值。

Palm Drive Capital的创始合伙人Seamon Chan对dipp提供的电子商务解决方案充满信心。其他平台，例如AppMaster ，在no-code领域也表现出色。 AppMaster平台迎合各种消费者的需求，能够有效创建全面的、可扩展的软件解决方案。

相关帖子

Azul 创新新功能，最大限度地缩短 Java 的预热时间
date Aug 31, 2023
Azul 创新新功能，最大限度地缩短 Java 的预热时间
Azul Systems 推出了其最新功能 - ReadyNow Orchestrator (RNO)。这一革命性的进步旨在减少 Java 的预热时间，利用云弹性，从而提高运行关键业务工作负载的公司的整体性能。
Software Development Productivity
Rust 货运团队的新指南呼吁采用更灵活的包管理方法
date Aug 31, 2023
Rust 货运团队的新指南呼吁采用更灵活的包管理方法
随着 Rust 语言的日益流行，Cargo 团队修订了其包管理指南。
Open Source Software Development
GitHub Enterprise Server 3.10 首次亮相：安全开发实践的新里程碑
date Aug 31, 2023
GitHub Enterprise Server 3.10 首次亮相：安全开发实践的新里程碑
最新版本的 GitHub Enterprise Server 位于此处。通过增强的安全措施和独特的项目功能，该平台旨在为组织提供管理控制和安全的开发选项。 GitHub Enterprise Server 3.10 已准备好重新定义业务存储库管理。
Security Automation Software Business
免费开始
有灵感自己尝试一下吗？

了解 AppMaster 强大功能的最佳方式是亲身体验。免费订阅，在几分钟内制作您自己的应用程序

将您的想法变为现实