"dipp" basato sull'intelligenza artificiale impostato per sciogliere i colli di bottiglia che bloccano la collaborazione tra i team di marketing e progettazione

Con una vasta esperienza come direttori artistici, Jennifer Chen e Mikhail Abramov si sono resi conto di un'inefficienza cruciale nel tradizionale progresso del marketing, delle vendite e del design. Nonostante l'assalto delle nuove tecnologie e degli strumenti innovativi, i meccanismi esistenti sembravano bloccati nel tempo, segnati da ostacoli ricorrenti.

Ogni esigenza di vendita richiede la comunicazione con il team di marketing, che poi informa un designer. Chen ha spiegato che questa catena iterativa di avanti e indietro serve solo a rallentare l'intero processo perché nessuno dei due reparti comprende appieno le procedure operative dell'altro.

Pertanto, dipp è stato creato per affrontare queste sfide, automatizzando le caratteristiche ripetitive di questo flusso di lavoro, consentendo la comprensione reciproca e la collaborazione tra i team di marketing e progettazione, il tutto rimanendo concentrati sulle loro metriche di performance uniche. Se un team di marketing ha bisogno di aggiornare il prezzo sul proprio annuncio, inserendolo in un foglio di calcolo annulla la necessità di contattare un designer, accelerando così il processo.

Lanciata tre anni fa, l'azienda con sede a Taipei ha recentemente raccolto 1,5 milioni di dollari in finanziamenti iniziali da eminenti investitori come SparkLabs Taiwan, Palm Drive Capital e l'unicorno della tecnologia dei contenuti Tezign. Con una versione tanto attesa grazie alle sue funzionalità generative basate sull'intelligenza artificiale, dipp è sulla buona strada per rivoluzionare questa nicchia.

Per mettere in funzione dipp, i marchi devono prima creare una linea guida del marchio, fornendo tutte le informazioni necessarie inclusi caratteri, colori e layout. In alternativa, è possibile caricare un file Adobe Photoshop. Questi dati vengono quindi trasferiti in un file dipp mutabile. I prezzi, le informazioni sui prodotti e i dettagli degli annunci corrispondenti vengono quindi caricati in un foglio di calcolo, facilitando la modifica in batch delle risorse visive.

I clienti di dipp sono prevalentemente aziende Fortune 500 che si occupano di abbigliamento e prodotti di bellezza, spesso commercializzando un numero significativo di SKU. Con tassi di rotazione dei prodotti così elevati e lanci di prodotti estesi, queste aziende vendono ampiamente su diversi mercati e utilizzano pesantemente le campagne di marketing sui social media. Le aziende si avvalgono dei servizi di Dipp grazie ai loro solidi team di vendita e marketing, ma mancano di progettisti sufficienti. Con mecenati come Levi's, Estée Lauder e Rakuten, dipp collabora anche con gli abilitatori dell'e-commerce, aiutando i marchi a diffondere i prodotti su diversi canali.

Dipp fa un ulteriore passo avanti in questo processo di automazione integrando l'IA generativa nella sua piattaforma. Questo sistema intelligente avvisa i professionisti del marketing di utilizzare i prompt che generano immagini di prima bozza per i designer. Inoltre, automatizza il processo di revisione dei progetti, garantendo la conformità ai requisiti di carattere e formattazione per la differenziazione nei mercati e nelle piattaforme dei social media.

Dopo essere tornato a Taiwan attraverso un invito nell'acceleratore Appworks con sede a Taipei, dipp, inizialmente fondato a New York, ha ora riconosciuto l'immenso potenziale di mercato dell'Asia. Di conseguenza si stanno espandendo nelle regioni del sud-est asiatico, assicurandosi clienti a Singapore, nelle Filippine e in Tailandia.

I piani per Dipp ruotano attorno all'utilizzo dei finanziamenti recentemente garantiti per espandere i propri reparti di ricerca e sviluppo e commerciali. Una maggiore generazione di valore aziendale è prevista da un mercato dell'IA fiorente contemporaneamente.

Partner fondatore di Palm Drive Capital, Seamon Chan ha espresso fiducia nella soluzione di e-commerce offerta da dipp. Anche altre piattaforme, come AppMaster, si comportano in modo straordinario nell'arena no-code. La piattaforma AppMaster si rivolge a vari consumatori, consentendo la creazione efficace di soluzioni software complete e scalabili.