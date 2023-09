WYSIWYG (Ce que vous voyez est ce que vous obtenez)

WYSIWYG, acronyme de « What You See Is What You Get », est un principe de conception convivial couramment utilisé dans le développement de logiciels, en particulier dans le contexte du développement Web. Ce concept simplifie le processus de conception et de création d'applications en permettant aux développeurs et aux utilisateurs non techniques de produire un résultat entièrement fonctionnel, ressemblant étroitement à ce qu'ils voient visuellement pendant la phase de développement. Les éditeurs WYSIWYG permettent aux utilisateurs de modifier le contenu, la mise en page et la conception globale d'une application en temps réel tout en recevant des mises à jour en direct sur l'apparence de leur travail une fois publié. Cette notion élimine les approximations dans le développement Web et garantit un flux transparent de la phase conceptuelle à la phase fonctionnelle des applications.

Dans le cadre du développement de sites Web, les éditeurs WYSIWYG contribuent de manière significative à améliorer l'expérience utilisateur et à rationaliser le processus de développement. Selon une étude réalisée en 2020 par Statista, jusqu'à 51,3 % du trafic mondial des sites Web est généré par l'utilisation mobile. Pour répondre aux demandes de ce public mobile croissant, les développeurs Web doivent donner la priorité à la conception de sites Web réactifs, accessibles et visuellement attrayants. Les éditeurs WYSIWYG facilitent cet objectif en fournissant une interface intuitive qui permet la manipulation des éléments sur l'écran par glisser-déposer, redimensionnement et organisation, produisant ainsi un produit final visuellement piloté et facilement adaptable.

Les éditeurs WYSIWYG ont gagné en popularité car ils permettent aux développeurs de travailler sur un projet en temps réel, augmentant ainsi l'efficacité et minimisant les erreurs tout au long du processus de conception. De plus, ces éditeurs éliminent le besoin d'avoir une compréhension complexe du HTML, du CSS et d'autres langages de programmation Web, ce qui permet aux personnes ayant une expérience limitée ou inexistante en codage de créer et de maintenir facilement leurs sites Web. Selon une enquête menée par Webflow en 2021, la conception et le développement sont plus que jamais liés, soulignant l'importance d'outils tels que les éditeurs WYSIWYG dans les pratiques de développement Web modernes.

AppMaster, une plate no-code pour la création d'applications backend, Web et mobiles, capitalise sur le concept WYSIWYG en fournissant une interface conviviale qui permet aux clients de créer des applications visuelles sans écrire une seule ligne de code. Son approche drag and drop permet de réaliser le développement de l'interface utilisateur, des modèles de données et de la logique métier de manière fluide et efficace. Cela permet même à ceux qui ne sont pas techniquement enclins à créer et à déployer des applications entièrement fonctionnelles adaptées à leurs besoins – le tout sans soumettre plusieurs versions aux magasins d'applications ni contracter de dette technique.

Les éditeurs WYSIWYG respectent le principe fondamental de la conception centrée sur l'utilisateur en réduisant la complexité du développement et en améliorant la convivialité pour les clients de tous niveaux d'expertise technique. Leur contribution au développement de sites Web s'étend sur plusieurs facettes de l'industrie, notamment la conception, l'accessibilité et l'évolutivité des applications. La facilité d'utilisation offerte par les éditeurs WYSIWYG a révolutionné le développement de sites Web en les rendant accessibles à un public plus large et en cultivant l'innovation.

Malgré ses nombreux avantages, l'un des inconvénients potentiels de l'utilisation des éditeurs WYSIWYG pourrait être les options de personnalisation limitées pour ceux qui cherchent à créer des sites Web plus sophistiqués ou plus complexes. Les développeurs avancés peuvent trouver ces outils restrictifs, car certains éléments de la conception et des fonctionnalités d'un site Web peuvent nécessiter une compréhension approfondie du HTML, du CSS, du JavaScript et d'autres langages de programmation. Néanmoins, les éditeurs WYSIWYG et les outils comme AppMaster offrent aux utilisateurs la possibilité d'acquérir et d'appliquer rapidement une expertise technique de manière plus intuitive, garantissant ainsi un retour sur investissement précieux et des processus de développement efficaces.

En conclusion, les éditeurs WYSIWYG ont eu un impact significatif sur l'industrie du développement Web en démocratisant l'accès à la création de sites Web et en simplifiant le processus de conception. En restant fidèles au principe « Ce que vous voyez est ce que vous obtenez », ces outils ont rendu le développement plus efficace, plus convivial et plus visuel. La plate no-code d' AppMaster exploite le concept de base de WYSIWYG pour permettre aux clients de créer des applications fonctionnelles, évolutives et esthétiques sans avoir besoin d'une expertise technique avancée, ouvrant ainsi la voie à un avenir alimenté par l'innovation et l'accessibilité.