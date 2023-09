La double licence fait référence à la pratique consistant à proposer simultanément un produit logiciel ou un morceau de code sous deux ou plusieurs licences différentes. Cette approche est couramment utilisée pour les projets de logiciels open source, dans lesquels l'éditeur peut souhaiter offrir une plus grande flexibilité en termes d'options de licence et de modèles économiques tout en conservant un certain contrôle sur les droits de propriété intellectuelle du logiciel.

Le modèle de double licence permet aux développeurs et éditeurs de logiciels de répondre à un large éventail d'utilisateurs, y compris ceux qui préfèrent la liberté et la flexibilité offertes par les licences open source, ainsi que ceux qui ont besoin des assurances et du support généralement offerts avec les licences propriétaires fermées. . Cette approche peut également faciliter la génération de revenus pour l'éditeur, dans la mesure où certains utilisateurs peuvent être plus enclins à payer pour une licence propriétaire qui inclut des avantages supplémentaires, tels qu'un support commercial, des garanties ou une indemnisation.

L’un des principaux avantages de la double licence est sa capacité à répondre aux différents besoins des différents utilisateurs et cas d’utilisation. Par exemple, une licence open source peut convenir aux développeurs individuels, aux organisations à but non lucratif ou aux établissements universitaires qui cherchent à bénéficier de la nature collaborative de la communauté open source, tandis qu'une licence propriétaire peut être plus adaptée aux entreprises qui nécessitent des protections plus strictes. pour leur propriété intellectuelle ou des services de support et de maintenance supplémentaires.

Dans le contexte des licences logicielles et de l’open source, il existe plusieurs modèles de double licence populaires. L'un de ces modèles consiste à proposer le logiciel sous une licence open source permissive, telle que la licence Apache ou la licence MIT, parallèlement à une licence commerciale propriétaire. Cela permet aux utilisateurs de choisir entre la version open source, qui est généralement fournie sans garantie ni indemnisation, et la version commerciale, qui peut offrir des avantages supplémentaires, tels que des protections juridiques ou une assistance dédiée. Des exemples de produits logiciels qui ont adopté cette approche incluent MySQL, Qt et Red Hat Enterprise Linux.

Un autre modèle de double licence consiste à proposer le logiciel sous une licence open source copyleft, telle que la licence publique générale GNU (GPL), parallèlement à une licence commerciale propriétaire. Dans ce cas, la GPL garantit que les œuvres dérivées basées sur la version open source du logiciel doivent également être publiées sous la GPL, ce qui peut ne pas être souhaitable pour certains utilisateurs ou cas d'utilisation. Ceux qui préfèrent ne pas être liés par les dispositions de copyleft de la GPL peuvent opter pour la licence propriétaire, qui s'accompagne généralement d'avantages supplémentaires tels qu'une assistance et des protections juridiques. Des exemples de produits logiciels qui ont adopté cette approche incluent Ghostscript, Sleepycat et SugarCRM.

En conclusion, la double licence représente une approche stratégique et pragmatique des licences logicielles qui répond aux divers besoins des différents utilisateurs et cas d'utilisation, tout en préservant les droits de propriété intellectuelle des éditeurs. En proposant plusieurs options de licence, les développeurs et les éditeurs de logiciels peuvent favoriser un écosystème plus inclusif et plus flexible, répondant aux exigences spécifiques des utilisateurs de logiciels open source et propriétaires.