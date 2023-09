La licence Berkeley Software Distribution (BSD) est une licence de logiciel open source permissive qui offre aux développeurs la liberté d'utiliser, de modifier, de distribuer et de sous-licencier le logiciel comme ils le souhaitent, avec des restrictions minimales. La licence BSD est l'une des premières licences open source et a joué un rôle crucial dans l'élaboration du paysage des licences logicielles, influençant de nombreuses licences ultérieures telles que la licence MIT, la licence Apache et d'autres.

Le terme « Licence BSD » fait en réalité référence à une famille de licences, chaque variante partageant les mêmes principes de base mais différant par les clauses spécifiques qu'elles contiennent. Les formes les plus courantes sont la licence BSD originale à 4 clauses (également connue sous le nom de licence FreeBSD), la licence BSD à 3 clauses (licence BSD modifiée) et la licence BSD à 2 clauses (licence BSD simplifiée).

La licence BSD à 4 clauses comprend quatre dispositions principales : un avis de droit d'auteur, une clause accordant des droits d'utilisation et de redistribution gratuits, une clause de non-responsabilité et une clause moins connue et quelque peu controversée, connue sous le nom de "clause de publicité", qui exigeait toute publicité. matériel pour les produits utilisant le logiciel pour mentionner ses détenteurs de droits d'auteur. La clause publicitaire a été supprimée dans la licence BSD à 3 clauses, qui a été adoptée par de nombreux projets, y compris le système d'exploitation OpenBSD, et est depuis devenue la version la plus largement utilisée de la licence. La licence BSD à 2 clauses simplifie encore les choses en supprimant la clause de non-approbation, ce qui permet aux développeurs d'utiliser et de distribuer encore plus facilement des logiciels selon ses conditions.

La nature permissive de la famille de licences BSD a contribué à son adoption généralisée parmi les projets open source, car elle impose peu de restrictions sur la façon dont le logiciel peut être utilisé ou redistribué par rapport à des licences plus « protectrices » comme la licence publique générale GNU (GPL). Certains projets populaires qui ont utilisé la licence BSD incluent les systèmes d'exploitation FreeBSD, NetBSD et OpenBSD, le projet d'infrastructure du compilateur LLVM et la bibliothèque React JavaScript, entre autres.

Au cœur de l'attrait de la licence BSD réside son équilibre entre liberté et protection juridique des développeurs. En accordant aux utilisateurs de larges droits d'utilisation, de modification et de distribution du logiciel, la licence BSD encourage la collaboration et le partage d'idées, tout en permettant aux développeurs de protéger leurs intérêts par le biais de mentions de droits d'auteur et de décharges de responsabilité. Cette combinaison d'ouverture et de protection juridique a fait de la licence BSD un choix populaire auprès des développeurs individuels et des organisations souhaitant publier leurs logiciels sous une licence open source.

Un trait notable de la licence BSD est qu'elle permet l'intégration de code sous licence BSD dans des produits propriétaires, sans exiger que le produit résultant soit publié sous une licence open source. Cela offre une plus grande flexibilité aux développeurs commerciaux, qui peuvent exploiter la technologie open source sans sacrifier le contrôle de leur propriété intellectuelle. En conséquence, la licence BSD a été utilisée pour développer une large gamme de produits, allant des systèmes d'exploitation complets aux composants individuels incorporés dans des logiciels commerciaux.

Dans le contexte de la plateforme AppMaster, un puissant outil de développement no-code, il est crucial de comprendre les implications des différentes licences open source, car la plateforme permet aux clients de déployer leurs applications serveur, Web et mobiles générées avec diverses dépendances. Ces dépendances peuvent inclure des composants logiciels sous licence BSD ou d'autres licences open source, et connaître les termes de ces licences permet de garantir que les clients peuvent se conformer à leurs exigences lors de leur intégration dans leurs projets.

De plus, les clients utilisant AppMaster pour générer le code source des applications peuvent choisir de publier leur logiciel sous une licence open source telle que la licence BSD. En optant pour une licence permissive telle que la licence BSD, les clients peuvent encourager la collaboration et le partage de code, de connaissances et de ressources au sein de la communauté de développeurs au sens large, ce qui peut finalement conduire à des solutions plus robustes et efficaces.

En résumé, la licence BSD est une famille de licences de logiciels open source permissives qui accordent aux développeurs de larges droits d'utilisation, de modification et de distribution de code tout en offrant une protection juridique par le biais de mentions de droits d'auteur et de clauses de non-responsabilité. La famille de licences BSD a joué un rôle influent dans l'évolution des licences open source et a été largement adoptée par divers projets en raison de son équilibre entre liberté et protection juridique. Comprendre la licence BSD et ses implications peut être utile à la fois aux développeurs individuels et aux organisations utilisant des plates-formes comme AppMaster, car elle éclaire les décisions concernant les licences logicielles et le respect des termes des dépendances open source.