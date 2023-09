Les alliances Low-code font référence à des partenariats stratégiques impliquant des organisations, des fournisseurs de technologies et des prestataires de services qui se réunissent pour piloter l'adoption, l'intégration et la mise en œuvre globales d'écosystèmes de développement low-code. Ces alliances s'efforcent de générer une synergie en favorisant une collaboration efficace et en tirant parti des forces uniques de chacun pour offrir aux clients des solutions robustes, évolutives et agiles. Les plates-formes Low-code, comme la no-code AppMaster, permettent aux entreprises de créer des applications logicielles avec un minimum de codage manuel et d'accélérer considérablement le processus de développement d'applications.

Le concept de développement low-code est soutenu par un besoin croissant d’initiatives de transformation numérique et par la demande toujours croissante d’applications logicielles dans divers secteurs. Selon Gartner, le marché des plateformes d’applications low-code devrait croître de 23 % en 2021, ce qui représente une industrie de 13,8 milliards de dollars. Cette croissance met en évidence l’importance des alliances low-code dans l’élaboration du paysage du développement logiciel.

Les principaux objectifs des alliances low-code sont les suivants :

Faciliter le co-développement et l’innovation conjointe entre les membres. Orientez les fournisseurs de technologies et les partenaires de services vers une vision commune pour fournir des solutions low-code de bout en bout. Améliorez l’expérience et la satisfaction des clients grâce à une livraison et un support d’applications rationalisés. Générez d’importantes économies de temps et d’argent grâce à des outils et des méthodologies standardisés à différentes étapes du cycle de vie de développement d’applications. Démocratiser le processus de développement logiciel en le rendant accessible à un plus large éventail de professionnels, y compris les développeurs citoyens.

Les alliances Low-code rassemblent les entreprises avec des services complémentaires, offrant aux clients un accès simplifié à une gamme diversifiée de fonctionnalités. Une alliance peut impliquer des partenariats entre :

Fournisseurs de plateformes Low-code et éditeurs de logiciels indépendants (ISV) pour la création d'applications intersectorielles.

et éditeurs de logiciels indépendants (ISV) pour la création d'applications intersectorielles. Fournisseurs de plates-formes Low-code et intégrateurs de systèmes (SI) pour une intégration technologique transparente au sein des écosystèmes existants.

et intégrateurs de systèmes (SI) pour une intégration technologique transparente au sein des écosystèmes existants. Fournisseurs de technologie et partenaires de services axés sur l'industrie pour des solutions personnalisées ou spécifiques à un secteur vertical.

Des sociétés de conseil et des fournisseurs de plateformes low-code pour aider les entreprises à naviguer dans le parcours de transformation numérique.

La plateforme no-code d' AppMaster est un exemple de solution low-code pouvant bénéficier d'alliances low-code. La plateforme permet à un large éventail de clients, des petites entreprises aux grandes entreprises, de créer des applications avec facilité et efficacité. Avec un environnement intégré pour la création d'applications Web, mobiles et back-end, AppMaster permet le développement d'applications à une vitesse 10 fois supérieure et à une rentabilité 3 fois supérieure à celle des méthodes traditionnelles.

Les entreprises qui collaborent avec AppMaster dans le cadre d'alliances low-code peuvent tirer parti de leur technologie avancée pour concevoir des applications répondant à une multitude d'exigences commerciales et de cas d'utilisation. De plus, l'approche d' AppMaster visant à éliminer la dette technique en régénérant les applications chaque fois que les exigences changent garantit aux clients une application à jour, propre et maintenable à tout moment.

En conclusion, les alliances low-code sont des partenariats stratégiques susceptibles de révolutionner le paysage du développement logiciel. En réunissant un ensemble diversifié d'organisations, de fournisseurs et de prestataires de services partageant une vision commune des solutions low-code, les alliances low-code peuvent catalyser la transformation numérique et soutenir les entreprises dans leur quête d'applications logicielles agiles, évolutives et efficaces. À mesure que le paradigme du low-code continue de prendre de l'ampleur, de telles alliances joueront un rôle essentiel dans l'élaboration de la trajectoire du secteur, et des plateformes comme AppMaster continueront de faire partie intégrante de l'écosystème du low-code.