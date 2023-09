Alleanze a basso codice

Le alleanze Low-code si riferiscono a partenariati strategici che coinvolgono organizzazioni, fornitori di tecnologia e fornitori di servizi che si uniscono per guidare l’adozione, l’integrazione e l’implementazione complessiva di ecosistemi di sviluppo low-code. Queste alleanze mirano a creare sinergie promuovendo una collaborazione efficiente e sfruttando i reciproci punti di forza unici per offrire ai clienti soluzioni robuste, scalabili e agili. Le piattaforme Low-code, come la piattaforma no-code AppMaster, consentono alle aziende di creare applicazioni software con una codifica manuale minima e di accelerare significativamente il processo di sviluppo delle applicazioni.

Il concetto di sviluppo low-code è supportato da una crescente necessità di iniziative di trasformazione digitale e dalla domanda sempre crescente di applicazioni software in vari settori. Secondo Gartner, si prevede che il mercato delle piattaforme applicative low-code crescerà del 23% nel 2021, per un totale di 13,8 miliardi di dollari. Questa crescita evidenzia l’importanza delle alleanze low-code nel plasmare il panorama dello sviluppo software.

Gli obiettivi principali delle alleanze low-code sono:

Facilitare il co-sviluppo e l’innovazione congiunta tra i membri. Orientare i fornitori di tecnologia e i partner di servizi verso una visione comune per fornire soluzioni end-to-end low-code . Migliora l'esperienza e la soddisfazione del cliente attraverso la distribuzione e il supporto semplificati delle applicazioni. Genera significativi risparmi in termini di costi e tempo attraverso strumenti e metodologie standardizzati nelle diverse fasi del ciclo di vita dello sviluppo dell'applicazione. Democratizzare il processo di sviluppo del software rendendolo accessibile a una gamma più ampia di professionisti, compresi i cittadini sviluppatori.

Le alleanze Low-code fanno convergere le aziende con servizi gratuiti, offrendo ai clienti un accesso semplificato a una vasta gamma di funzionalità. Un’alleanza può comportare partenariati tra:

Fornitori di piattaforme Low-code e fornitori di software indipendenti (ISV) per la creazione di applicazioni intersettoriali.

e fornitori di software indipendenti (ISV) per la creazione di applicazioni intersettoriali. Fornitori di piattaforme Low-code e system integrator (SI) per un'integrazione tecnologica perfetta all'interno degli ecosistemi esistenti.

e system integrator (SI) per un'integrazione tecnologica perfetta all'interno degli ecosistemi esistenti. Fornitori di tecnologia e partner di servizi focalizzati sul settore per soluzioni personalizzate o specifiche per settori verticali.

Società di consulenza e fornitori di piattaforme low-code per aiutare le aziende ad affrontare il percorso di trasformazione digitale.

La piattaforma no-code di AppMaster è un esempio di soluzione low-code che può trarre vantaggio da alleanze low-code. La piattaforma consente a un'ampia gamma di clienti, dalle piccole imprese alle grandi imprese, di creare applicazioni con facilità ed efficienza. Con un ambiente integrato per la creazione di applicazioni web, mobili e backend, AppMaster consente lo sviluppo di applicazioni a una velocità 10 volte superiore e a un rapporto costo-efficacia 3 volte superiore rispetto ai metodi tradizionali.

Le aziende che collaborano con AppMaster attraverso alleanze low-code possono sfruttare la loro tecnologia avanzata per progettare applicazioni che soddisfino una moltitudine di requisiti aziendali e casi d'uso. Inoltre, l'approccio di AppMaster volto a eliminare il debito tecnico rigenerando le applicazioni ogni volta che i requisiti cambiano, garantisce ai clienti un'applicazione aggiornata, pulita e manutenibile in ogni momento.

In conclusione, le alleanze low-code sono partnership strategiche con il potenziale di rivoluzionare il panorama dello sviluppo software. Riunendo un insieme diversificato di organizzazioni, venditori e fornitori di servizi che condividono una visione comune per soluzioni low-code, le alleanze low-code possono catalizzare la trasformazione digitale e supportare le aziende nella loro ricerca di applicazioni software agili, scalabili ed efficienti. Mentre il paradigma low-code continua a guadagnare slancio, tali alleanze giocheranno un ruolo vitale nel plasmare la traiettoria del settore e piattaforme come AppMaster continueranno a fungere da componenti integrali dell’ecosistema low-code.