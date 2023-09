Alianças de baixo código

As alianças Low-code referem-se a parcerias estratégicas envolvendo organizações, fornecedores de tecnologia e prestadores de serviços que se unem para impulsionar a adoção, integração e implementação geral de ecossistemas de desenvolvimento low-code. Essas alianças se esforçam para gerar sinergia, promovendo a colaboração eficiente e aproveitando os pontos fortes exclusivos de cada uma para oferecer aos clientes soluções robustas, escaláveis ​​e ágeis. Plataformas Low-code, como a plataforma no-code AppMaster, permitem que as empresas criem aplicativos de software com codificação manual mínima e acelerem significativamente o processo de desenvolvimento de aplicativos.

O conceito de desenvolvimento low-code é apoiado por uma necessidade crescente de iniciativas de transformação digital e pela procura cada vez maior de aplicações de software em vários setores. De acordo com o Gartner, o mercado de plataformas de aplicativos low-code deverá crescer 23% em 2021, totalizando uma indústria de US$ 13,8 bilhões. Este crescimento destaca a importância das alianças low-code na formação do cenário de desenvolvimento de software.

Os principais objetivos das alianças low-code são:

Facilitar o codesenvolvimento e a inovação conjunta entre os membros. Orientar os provedores de tecnologia e parceiros de serviços em direção a uma visão comum para fornecer soluções low-code de ponta a ponta. Melhore a experiência e a satisfação do cliente por meio de entrega e suporte simplificados de aplicativos. Gere economias significativas de tempo e custo por meio de ferramentas e metodologias padronizadas em diferentes estágios do ciclo de vida de desenvolvimento de aplicativos. Democratizar o processo de desenvolvimento de software, tornando-o acessível a uma gama mais ampla de profissionais, incluindo desenvolvedores cidadãos.

As alianças Low-code convergem as empresas com serviços complementares, oferecendo aos clientes acesso simplificado a uma ampla gama de recursos. Uma aliança pode envolver parcerias entre:

Provedores de plataformas Low-code e fornecedores independentes de software (ISVs) para a criação de aplicativos intersetoriais.

e fornecedores independentes de software (ISVs) para a criação de aplicativos intersetoriais. Provedores de plataformas Low-code e integradores de sistemas (SIs) para integração perfeita de tecnologia nos ecossistemas existentes.

e integradores de sistemas (SIs) para integração perfeita de tecnologia nos ecossistemas existentes. Provedores de tecnologia e parceiros de serviços focados no setor para soluções personalizadas ou específicas para verticais.

Empresas de consultoria e fornecedores de plataformas low-code para ajudar as empresas a navegar na jornada da transformação digital.

A plataforma no-code da AppMaster é um exemplo de solução low-code que pode se beneficiar de alianças low-code. A plataforma capacita uma ampla gama de clientes, desde pequenas empresas até grandes empresas, a criar aplicativos com facilidade e eficiência. Com um ambiente integrado para a construção de aplicativos web, móveis e back-end, AppMaster permite o desenvolvimento de aplicativos com 10x mais velocidade e 3x mais custo-benefício em comparação aos métodos tradicionais.

As empresas que colaboram com AppMaster por meio de alianças low-code podem aproveitar sua tecnologia avançada para projetar aplicativos que atendam a uma infinidade de requisitos de negócios e casos de uso. Além disso, a abordagem da AppMaster para eliminar dívidas técnicas, regenerando aplicativos sempre que os requisitos mudam, garante aos clientes um aplicativo atualizado, limpo e de fácil manutenção em todos os momentos.

Concluindo, as alianças low-code são parcerias estratégicas com potencial para revolucionar o cenário de desenvolvimento de software. Ao reunir um conjunto diversificado de organizações, fornecedores e prestadores de serviços que partilham uma visão comum para soluções low-code, as alianças low-code podem catalisar a transformação digital e apoiar as empresas na sua busca por aplicações de software ágeis, escaláveis ​​e eficientes. À medida que o paradigma low-code continua a ganhar impulso, tais alianças desempenharão um papel vital na definição da trajetória da indústria, e plataformas como AppMaster continuarão a servir como componentes integrais do ecossistema low-code.