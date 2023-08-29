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Простые альянсы

29, авг. 2023

Альянсы Low-code — это стратегическое партнерство с участием организаций, поставщиков технологий и поставщиков услуг, которые собираются вместе, чтобы стимулировать общее внедрение, интеграцию и внедрение экосистем разработки low-code. Эти альянсы стремятся добиться синергии, способствуя эффективному сотрудничеству и используя уникальные сильные стороны друг друга, чтобы предлагать клиентам надежные, масштабируемые и гибкие решения. Платформы Low-code, такие как платформа no-code AppMaster, позволяют предприятиям создавать программные приложения с минимальным ручным кодированием и значительно ускоряют процесс разработки приложений.

Концепция разработки low-code подкрепляется растущей потребностью в инициативах по цифровой трансформации и постоянно растущим спросом на программные приложения в различных отраслях. По данным Gartner, ожидается, что в 2021 году рынок платформ приложений low-code вырастет на 23%, составив индустрию стоимостью 13,8 млрд долларов. Этот рост подчеркивает важность альянсов low-code в формировании ландшафта разработки программного обеспечения.

Основными целями альянсов low-code являются:

  1. Содействовать совместному развитию и совместным инновациям среди участников.
  2. Ориентируйте поставщиков технологий и партнеров по обслуживанию на общее видение для предоставления комплексных решений low-code.
  3. Улучшите качество обслуживания и удовлетворенность клиентов за счет оптимизированной доставки и поддержки приложений.
  4. Обеспечьте значительную экономию средств и времени за счет стандартизированных инструментов и методологий на разных этапах жизненного цикла разработки приложений.
  5. Демократизируйте процесс разработки программного обеспечения, сделав его доступным для более широкого круга профессионалов, включая гражданских разработчиков.

Альянсы Low-code объединяют компании с помощью бесплатных услуг, предлагая клиентам упрощенный доступ к широкому спектру возможностей. Альянс может включать партнерство между:

  • Поставщики платформ Low-code и независимые поставщики программного обеспечения (ISV) для создания межотраслевых приложений.
  • Поставщики платформ Low-code и системные интеграторы (SI) для плавной интеграции технологий в существующие экосистемы.
  • Поставщики технологий и отраслевые сервисные партнеры для индивидуальных или вертикальных решений.
  • Консалтинговые фирмы и поставщики платформ low-code помогут предприятиям сориентироваться на пути цифровой трансформации.

Платформа AppMaster no-code является примером решения low-code, которое может извлечь выгоду из альянсов low-code. Платформа позволяет широкому кругу клиентов, от малого бизнеса до крупных предприятий, создавать приложения легко и эффективно. Благодаря интегрированной среде для создания веб-, мобильных и серверных приложений AppMaster позволяет разрабатывать приложения в 10 раз быстрее и в 3 раза экономичнее по сравнению с традиционными методами.

Компании, которые сотрудничают с AppMaster посредством альянсов low-code могут использовать свои передовые технологии для разработки приложений, отвечающих множеству бизнес-требований и вариантов использования. Более того, подход AppMaster к устранению технического долга путем регенерации приложений при изменении требований гарантирует клиентам всегда актуальное, чистое и поддерживаемое приложение.

В заключение можно сказать, что альянсы low-code — это стратегическое партнерство, способное произвести революцию в сфере разработки программного обеспечения. Объединяя различные организации, поставщиков и поставщиков услуг, которые разделяют общее видение решений low-code, альянсы low-code могут катализировать цифровую трансформацию и поддержать предприятия в их поисках гибких, масштабируемых и эффективных программных приложений. Поскольку парадигма low-code продолжает набирать обороты, такие альянсы будут играть жизненно важную роль в формировании траектории развития отрасли, а такие платформы, как AppMaster, будут продолжать служить неотъемлемыми компонентами экосистемы low-code.

Изучите больше терминов:
Аналитика с низким уровнем кода Архитектура с низким уровнем кода Должностные обязанности с низким кодом Заголовки с низким кодом Интеграция с низким уровнем кода Инфраструктура с низким кодом как услуга (IaaS) Компоненты с низким кодом Миграция с низким уровнем кода Низкая производительность кода Обновления с низким уровнем кода Партнерство с низким уровнем кода Путь успеха с низким кодом Серверная часть с низким кодом Совместимость с низким уровнем кода Тестирование с низким уровнем кода Уведомления с низким кодом

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