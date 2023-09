Sojusze oparte na niskim kodzie

Sojusze Low-code odnoszą się do partnerstw strategicznych obejmujących organizacje, dostawców technologii i usługodawców, którzy spotykają się, aby kierować ogólnym przyjęciem, integracją i wdrażaniem ekosystemów programistycznych low-code. Celem tych sojuszy jest zapewnienie synergii poprzez wspieranie efektywnej współpracy i wzajemne wykorzystywanie unikalnych mocnych stron, aby oferować klientom solidne, skalowalne i sprawne rozwiązania. Platformy Low-code, takie jak platforma no-code AppMaster, umożliwiają firmom tworzenie aplikacji przy minimalnym ręcznym kodowaniu i znacznie przyspieszają proces tworzenia aplikacji.

Koncepcja rozwoju low-code jest wspierana przez rosnące zapotrzebowanie na inicjatywy w zakresie transformacji cyfrowej i stale rosnące zapotrzebowanie na aplikacje w różnych branżach. Według Gartnera oczekuje się, że rynek platform aplikacji low-code wzrośnie w 2021 r. o 23%, a jego wartość wyniesie 13,8 miliarda dolarów. Wzrost ten podkreśla znaczenie sojuszy low-code w kształtowaniu krajobrazu rozwoju oprogramowania.

Podstawowymi celami sojuszy low-code są:

Ułatwianie wspólnego rozwoju i wspólnych innowacji wśród członków. Skieruj dostawców technologii i partnerów usługowych na wspólną wizję dostarczania kompleksowych rozwiązań low-code . Popraw jakość obsługi i satysfakcję klientów dzięki usprawnionemu dostarczaniu aplikacji i wsparciu. Generuj znaczne oszczędności kosztów i czasu dzięki ustandaryzowanym narzędziom i metodologiom na różnych etapach cyklu życia aplikacji. Demokratyzacja procesu tworzenia oprogramowania poprzez udostępnienie go szerszemu gronu specjalistów, w tym programistom obywatelskim.

Sojusze Low-code łączą firmy z bezpłatnymi usługami, oferując klientom uproszczony dostęp do różnorodnego zakresu możliwości. Sojusz może obejmować partnerstwa pomiędzy:

Dostawcy platform Low-code i niezależni dostawcy oprogramowania (ISV) do tworzenia aplikacji międzybranżowych.

i niezależni dostawcy oprogramowania (ISV) do tworzenia aplikacji międzybranżowych. Dostawcy platform Low-code i integratorzy systemów (SI) zapewniający bezproblemową integrację technologii w istniejących ekosystemach.

i integratorzy systemów (SI) zapewniający bezproblemową integrację technologii w istniejących ekosystemach. Dostawcy technologii i partnerzy serwisowi zorientowani na branżę oferujący rozwiązania niestandardowe lub specyficzne dla branży.

Firmy konsultingowe i dostawcy platform low-code , aby pomóc firmom w przejściu przez transformację cyfrową.

Platforma no-code firmy AppMaster jest przykładem rozwiązania low-code, które może skorzystać na współpracy z low-code. Platforma umożliwia szerokiemu gronu klientów, od małych firm po duże przedsiębiorstwa, łatwe i wydajne tworzenie aplikacji. Dzięki zintegrowanemu środowisku do tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych AppMaster umożliwia tworzenie aplikacji z 10-krotnie większą szybkością i 3-krotnie większą opłacalnością w porównaniu z tradycyjnymi metodami.

Firmy współpracujące z AppMaster w ramach sojuszy low-code mogą wykorzystać swoją zaawansowaną technologię do projektowania aplikacji spełniających różnorodne wymagania biznesowe i przypadki użycia. Co więcej, podejście AppMaster do eliminacji długu technicznego poprzez regenerację aplikacji przy każdej zmianie wymagań zapewnia klientom zawsze aktualną, przejrzystą i łatwą w utrzymaniu aplikację.

Podsumowując, sojusze low-code to strategiczne partnerstwa, które mogą zrewolucjonizować krajobraz tworzenia oprogramowania. Łącząc zróżnicowany zestaw organizacji, dostawców i usługodawców, którzy podzielają wspólną wizję rozwiązań low-code, sojusze low-code mogą katalizować transformację cyfrową i wspierać firmy w ich poszukiwaniu elastycznych, skalowalnych i wydajnych aplikacji. W miarę jak paradygmat low-code nabiera tempa, takie sojusze będą odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu trajektorii branży, a platformy takie jak AppMaster będą nadal służyć jako integralne elementy ekosystemu low-code.