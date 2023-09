À mesure que la demande d'applications logicielles augmente, le besoin de méthodes de développement plus rapides, plus efficaces et plus rentables augmente également. C'est là qu'interviennent les créateurs d'applications no-code, offrant une approche plus rationalisée pour créer des applications Web, mobiles et backend sans avoir besoin de compétences en codage.

En utilisant des interfaces glisser-déposer , des modèles prédéfinis et des outils de conception intuitifs, les créateurs d'applications no-code rendent le développement d'applications plus accessible à un plus large éventail de personnes, des développeurs citoyens aux professionnels du logiciel expérimentés. Dans cet article, nous explorerons les meilleurs créateurs d'applications sans code en 2023, en discutant de leurs principales fonctionnalités, de leurs prix, ainsi que de leurs avantages et inconvénients pour vous aider à déterminer quelle plate-forme convient à vos besoins.

1. AppMaster

AppMaster.io est une puissante plateforme no-code pour créer des applications backend, Web et mobiles. La plateforme, fondée en 2020, a rapidement gagné en popularité avec plus de 60 000 utilisateurs et de nombreuses critiques positives sur G2. Il permet aux utilisateurs de créer visuellement des modèles de données , des processus métier à l'aide de BP Designer, endpoints de l'API REST et des points de terminaison WSS. L'une des caractéristiques distinctives d' AppMaster.io est sa capacité à générer du code source pour des applications dans différents langages, notamment Go (golang) pour le backend, le framework Vue3 avec JS/TS pour les applications Web et Kotlin avec Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS pour les applications mobiles.

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton « Publier », AppMaster.io effectue toutes les compilations, tests et déploiements nécessaires sur le cloud, garantissant ainsi un processus de développement fluide et efficace. AppMaster.io propose six plans d'abonnement, allant d'un plan gratuit pour les débutants aux solutions d'entreprise avec accès au code source et détails entièrement configurables. Leur plate-forme élimine la dette technique en régénérant continuellement les applications à partir de zéro, garantissant ainsi que même un seul développeur peut créer des solutions logicielles évolutives et complètes.

Avantages:

Environnement de développement intégré (IDE) puissant et complet.

Prend en charge le développement d’applications backend, Web et mobiles.

Élimine la dette technique en régénérant les applications à partir de zéro.

Génère du code source pour différentes langues.

Options de tarification flexibles pour différents besoins des utilisateurs.

Les inconvénients:

Courbe d'apprentissage pour les utilisateurs qui débutent dans le développement d'applications no-code .

. Nécessite une base de données compatible PostgreSQL pour l'utilisation de la base de données principale.

2. Bubble

Bubble est un créateur d'applications no-code populaire qui se concentre sur la création d'applications Web, donnant aux utilisateurs le pouvoir de créer et de lancer des applications entièrement fonctionnelles rapidement et efficacement. Grâce à une interface drag-and-drop, il est facile pour les utilisateurs non techniques de créer des applications Web visuellement attrayantes avec des flux de travail et des processus de gestion des données personnalisés. Bubble est doté de fonctionnalités utiles telles que la conception réactive, l'authentification des utilisateurs, le stockage de données, l'intégration d'API et la possibilité de créer des composants réutilisables.

De plus, Bubble propose un ensemble complet de plugins pour étendre les fonctionnalités de la plateforme, créés à la fois par Bubble lui-même et par des développeurs tiers. La plate-forme propose quatre niveaux de tarification : Gratuit, Personnel (à partir de 29 $/mois), Professionnel (à partir de 115 $/mois) et Production (à partir de 475 $/mois). Chaque plan offre différents niveaux de support, de capacité d'application, d'options de domaine personnalisé et bien plus encore. L'un des principaux arguments de vente de Bubble est sa communauté d'utilisateurs active, offrant une assistance, des ressources partagées et une richesse de connaissances aux utilisateurs nouveaux et expérimentés.

Avantages:

Interface conviviale drag-and-drop .

. Bibliothèque de plugins étendue pour des fonctionnalités supplémentaires.

Capacités de conception Web réactives.

Communauté d'utilisateurs active et utile.

Plans tarifaires évolutifs pour répondre aux besoins des utilisateurs.

Les inconvénients:

Limité au développement d'applications Web uniquement.

Peut être lent à charger et à exécuter pour les applications gourmandes en ressources.

Aucune prise en charge native des applications mobiles.

3. Adalo

Adalo est une plate-forme de développement d'applications no-code axée sur la création facile d'applications mobiles et Web visuellement attrayantes. Avec son interface intuitive drag-and-drop et une riche bibliothèque de composants prédéfinis, Adalo convient aux utilisateurs sans aucune expérience en programmation. Il possède des fonctionnalités puissantes qui permettent aux utilisateurs de créer des applications mobiles et Web avec des fonctionnalités simples à complexes. Décomposons quelques aspects clés de la plateforme.

Principales caractéristiques

Interface de création d'applications par glisser-déposer

Large gamme de composants prédéfinis à utiliser dans votre application

Outils de base de données et de gestion de données personnalisés

Intégration facile avec des API externes et des services tiers

Publication en un clic sur l' App Store et le Google Play Store

Collaboration et édition en temps réel

Accès à une communauté et à des ressources utiles

Avantages:

Facile à apprendre et à utiliser même pour les utilisateurs non techniques

Excellente bibliothèque de composants prédéfinis

Intégrations avec des outils et API populaires

Mises à jour et améliorations régulières de la plateforme

Fort soutien de la communauté Adalo

Les inconvénients:

Personnalisation limitée par rapport à d'autres plates-formes

Quelques problèmes de performances avec des applications complexes

Manque de support de débogage approfondi

Tarifs

Adalo propose trois plans tarifaires :

Plan gratuit - Idéal pour explorer la plateforme et créer des applications simples. Hébergement et ressources limités. Plan Pro - Offre une prise en charge de domaine personnalisée, plus de ressources pour l'hébergement d'applications, des versions plus rapides et une assistance prioritaire. Business Plan – Fonctionnalités avancées, notamment davantage de ressources, des temps de construction plus rapides, une infrastructure dédiée et un support au niveau de l'entreprise.

Adalo est idéal pour ceux qui cherchent à créer rapidement des applications mobiles et Web visuellement attrayantes sans expérience préalable en codage. Mais ce n’est peut-être pas le meilleur choix pour les projets complexes ou les utilisateurs nécessitant des options de personnalisation avancées.

4. Systèmes externes

OutSystems est une plate-forme de développement low-code populaire connue pour sa flexibilité, son évolutivité et sa capacité à créer des applications complexes de niveau entreprise. Il offre un environnement de développement visuel complet avec de nombreux composants d'application, modèles et outils pour créer, tester et déployer des applications Web et mobiles. Ci-dessous, nous explorerons certaines des fonctionnalités et capacités clés de la plate-forme.

Principales caractéristiques

Interface de développement d'application visuelle détaillée

Riche ensemble de composants, de modèles et de modèles d'interface utilisateur prédéfinis

Capacités étendues de personnalisation et d’intégration

Optimisations intégrées de la vitesse et des performances

Outils d’analyse et de surveillance approfondis

Publication et déploiement d'applications en un clic

Fonctionnalités de sécurité et de conformité solides

Avantages:

Plateforme flexible et évolutive pour créer des applications complexes

Intégration facile avec les systèmes existants et les services tiers

Accent mis sur la sécurité et la conformité pour les solutions d'entreprise

Support et documentation solides

Mises à jour et améliorations fréquentes de la plateforme

Les inconvénients:

Courbe d'apprentissage abrupte pour les utilisateurs non techniques

Prix ​​​​plus élevés par rapport à certains concurrents

Pas aussi axé sur les débutants que certaines autres plateformes no-code

Tarifs

OutSystems propose trois niveaux de tarification :

Plan gratuit - Accès limité aux fonctionnalités de base, adapté à l'exploration de la plate-forme et à la création d'applications à plus petite échelle. Plan standard (Contactez-nous pour les tarifs) - Conçu pour un usage professionnel, offre plus de ressources, de personnalisations et un accès à la plupart des fonctionnalités de la plate-forme. Plan Entreprise (Contactez-nous pour connaître les tarifs) - Destiné aux grandes organisations ayant des besoins en applications complexes, il fournit des ressources supplémentaires, des fonctionnalités de sécurité et une assistance premium.

OutSystems est idéal pour les organisations et les développeurs à la recherche d'un créateur d'applications low-code offrant la flexibilité et l'évolutivité requises pour les applications complexes de niveau entreprise. Ce n'est peut-être pas la meilleure solution pour ceux qui débutent dans le développement d'applications ou qui recherchent une plate no-code plus conviviale pour les novices.

5. Wix

Mieux connu pour ses capacités de création de sites Web, Wix propose également un générateur d'applications no-code appelé Wix App Builder, permettant aux utilisateurs de créer des applications mobiles personnalisées sans connaissances en codage. Tirant parti de la puissance de l'ensemble complet de fonctionnalités et des capacités de conception de Wix, Wix App Builder fournit une plate-forme facile à utiliser pour créer des applications visuellement impressionnantes et fonctionnelles. Examinons certaines des fonctionnalités et avantages clés de l'utilisation de Wix App Builder.

Principales caractéristiques

Interface de création d'applications par glisser-déposer

Écosystème Wix intégré pour des mises à jour transparentes des sites Web et des applications

intégré pour des mises à jour transparentes des sites Web et des applications Mises en page d'applications et modèles de conception personnalisables

Capacités intégrées de commerce électronique et de réservation



Intégration avec les outils de marketing par e-mail et CRM de Wix

Accès au centre d'aide complet et aux ressources communautaires de Wix

Avantages:

Interface de création d'applications intuitive et facile à utiliser

Intégration transparente avec les sites Web Wix

Publiez directement sur l'App Store et le Google Play Store

Options de personnalisation de conception flexibles

Un support client solide et des ressources communautaires

Les inconvénients:

Générateur d'applications principalement destiné aux utilisateurs du site Web Wix , limitant potentiellement son attrait plus large

, limitant potentiellement son attrait plus large Peut rencontrer des limitations pour les exigences d'applications plus complexes

L'intégration avec des outils et services non-Wix peut être limitée

Tarifs

Vous devez disposer d'un abonnement au site Web Wix pour créer des applications avec Wix App Builder. Des frais supplémentaires de production, d'hébergement et de soumission d'applications s'appliquent. Les utilisateurs doivent visiter le site Web Wix pour obtenir des informations à jour sur les prix.

Wix App Builder est une excellente option pour ceux qui l'utilisent déjà pour les besoins de leur site Web ou qui recherchent une plate no-code simple et intuitive pour créer des applications mobiles visuellement attrayantes. Il n’est peut-être pas idéal pour les utilisateurs ayant besoin de fonctionnalités plus avancées ou d’une plus grande intégration avec des services et outils externes.

6. Glisser

Glide est un générateur d'applications no-code permettant aux utilisateurs de créer des applications mobiles à partir de Google Sheets sans connaissances en programmation. Son interface intuitive et son ensemble complet de fonctionnalités en font un choix populaire pour les utilisateurs cherchant à créer rapidement des applications mobiles simples mais fonctionnelles. Glide est le mieux adapté à la création d'applications basées sur les données telles que des annuaires, la gestion des stocks et des systèmes de gestion des employés.

Principales caractéristiques

Interface simple et intuitive

Intégration avec Google Sheets comme source de données

Large sélection de modèles prédéfinis

Options de personnalisation visuelle

Prend en charge la technologie Progressive Web App (PWA)

Mises à jour en temps réel entre les applications et Google Sheets

Support communautaire et tutoriels

Tarifs

Glide propose un niveau gratuit permettant aux utilisateurs d'expérimenter et d'apprendre. Ses forfaits payants incluent Basic (12 $/mois par application), Pro (32 $/mois par application) et Organisation (tarification personnalisée). Chaque forfait payant offre des fonctionnalités et des capacités accrues, telles que des domaines personnalisés, plus de stockage, des limites de lignes plus élevées, des rôles d'utilisateur supplémentaires et une prise en charge prioritaire.

Avantages:

Facile à utiliser pour les débutants

Développement d'applications rapide avec mises à jour en temps réel

Intégration avec Google Sheets pour la gestion des données

Large gamme de modèles prédéfinis

Communauté d'utilisateurs active pour le soutien et l'inspiration

Les inconvénients:

Limité à Google Sheets comme source de données

Peut ne pas convenir aux applications complexes

Personnalisation limitée en ce qui concerne les fonctionnalités natives

7. Pensable

Thunkable est un générateur d'applications no-code conçu pour créer des applications mobiles pour les plates-formes Android et iOS. Son interface drag-and-drop permet aux utilisateurs de développer facilement des applications mobiles, même sans aucune expérience préalable en programmation. Thunkable vise à fournir une plateforme de développement d'applications accessible aux particuliers, aux entrepreneurs et aux entreprises.

Principales caractéristiques

Interface glisser-déposer pour un développement d'applications facile

Développement d'applications multiplateformes (Android et iOS)

Large gamme de composants et de modèles

Intégration avec des API et services populaires

Publier des applications directement sur les magasins d'applications

Tests et débogage en direct

Communauté Thunkable pour le soutien et les ressources

Tarifs

Thunkable propose un plan gratuit pour le développement d'applications de base avec des capacités limitées. Ses forfaits payants incluent PRO mensuel (25 $/mois) et PRO annuel (200 $/an), tous deux offrant des projets illimités, un stockage d'applications privées, une assistance prioritaire, et plus encore. Thunkable propose également des tarifs personnalisés pour les entreprises et les établissements d'enseignement.

Avantages:

Interface drag-and-drop facile à utiliser

facile à utiliser Développement d'applications multiplateformes pour Android et iOS

Une grande variété de composants et de modèles prédéfinis

Intégration avec des services et API tiers

Communauté active et soutien

Les inconvénients:

Limites de conception de l'interface utilisateur par rapport au développement natif

Peut ne pas convenir aux applications très complexes

Accès limité aux fonctionnalités natives de l'appareil

8. Betty blocs

Betty Blocks est une plate-forme complète de développement d'applications no-code qui permet aux utilisateurs de créer des applications d'entreprise pour le Web et les mobiles sans écrire de code. Conçu à la fois pour les utilisateurs professionnels et les professionnels de l'informatique, Betty Blocks offre un ensemble complet d'outils et de fonctionnalités pour garantir que vos applications répondent aux exigences uniques de votre organisation.

Principales caractéristiques

Modélisation visuelle pour le développement d'applications

Développement d'applications backend et frontend

Interface utilisateur personnalisable avec des modèles prédéfinis

Intégration avec des services et API tiers populaires

Environnement de développement collaboratif

Évolutivité et sécurité de niveau entreprise

Support client réactif

Tarifs

Betty Blocks propose des tarifs personnalisés en fonction de vos exigences spécifiques et des besoins de votre entreprise. Vous devrez contacter leur équipe commerciale pour accéder aux détails des prix et discuter des exigences de votre projet.

Avantages:

Plateforme puissante pour développer des applications complexes

Ensemble complet de fonctionnalités et d'outils

Interface utilisateur personnalisable avec des modèles prédéfinis

Forte concentration sur la sécurité et l'évolutivité de niveau entreprise

Support client dédié

Les inconvénients:

Courbe d'apprentissage plus élevée par rapport aux autres créateurs d'applications no-code

Pas de tarification transparente disponible

Peut-être excessif pour des applications plus simples

9. Webflow

Webflow est un puissant créateur de sites Web et système de gestion de contenu (CMS) no-code qui permet aux utilisateurs de concevoir, créer et lancer des sites Web réactifs visuellement sans écrire de code. Webflow se concentre principalement sur la création de sites Web visuellement époustouflants et entièrement réactifs, mais ses fonctionnalités permettent également à ses utilisateurs de créer des applications Web.

Principales caractéristiques

Concepteur visuel : Webflow dispose d'un concepteur visuel intuitif mais puissant qui permet aux utilisateurs de créer des conceptions personnalisées en faisant glisser et en déposant des éléments sur le canevas, en appliquant des styles CSS et en définissant des interactions et des animations pour un aspect professionnel et soigné.

dispose d'un concepteur visuel intuitif mais puissant qui permet aux utilisateurs de créer des conceptions personnalisées en faisant glisser et en déposant des éléments sur le canevas, en appliquant des styles CSS et en définissant des interactions et des animations pour un aspect professionnel et soigné. CMS et commerce électronique : Webflow comprend un CMS intégré qui permet aux utilisateurs de gérer facilement leur contenu, comme des articles de blog ou des articles d'actualité. Il offre également des fonctionnalités e-commerce complètes pour créer des boutiques en ligne.

comprend un CMS intégré qui permet aux utilisateurs de gérer facilement leur contenu, comme des articles de blog ou des articles d'actualité. Il offre également des fonctionnalités e-commerce complètes pour créer des boutiques en ligne. Hébergement et domaine personnalisé : Webflow fournit un hébergement hautement évolutif et sécurisé avec SSL, distribué mondialement sur l'infrastructure d'Amazon Web Services. Les utilisateurs peuvent également connecter leurs sites Web à des domaines personnalisés.

fournit un hébergement hautement évolutif et sécurisé avec SSL, distribué mondialement sur l'infrastructure d'Amazon Web Services. Les utilisateurs peuvent également connecter leurs sites Web à des domaines personnalisés. Modèles et composants : Webflow dispose d'une bibliothèque de modèles, de composants et d'interactions prédéfinis que les utilisateurs peuvent utiliser pour créer des conceptions uniques rapidement et efficacement.

dispose d'une bibliothèque de modèles, de composants et d'interactions prédéfinis que les utilisateurs peuvent utiliser pour créer des conceptions uniques rapidement et efficacement. Conception réactive : avec Webflow , les utilisateurs peuvent facilement créer des sites Web qui s'adaptent à différentes tailles d'écran et appareils, garantissant une expérience utilisateur cohérente sur les ordinateurs de bureau, les tablettes et les appareils mobiles.

Tarifs

Webflow propose trois catégories principales de tarifs :

Plans de site : le prix commence à 12 $/mois (facturé annuellement) pour le plan de base, qui comprend l'hébergement et la prise en charge de domaines personnalisés. Les forfaits de niveau supérieur offrent des fonctionnalités supplémentaires telles que plus de stockage et de bande passante, un CMS et des fonctionnalités de commerce électronique.

le prix commence à 12 $/mois (facturé annuellement) pour le plan de base, qui comprend l'hébergement et la prise en charge de domaines personnalisés. Les forfaits de niveau supérieur offrent des fonctionnalités supplémentaires telles que plus de stockage et de bande passante, un CMS et des fonctionnalités de commerce électronique. Plans de compte : destinés aux indépendants et aux agences, ces plans commencent à 16 $/mois (facturés annuellement) et offrent des fonctionnalités supplémentaires, telles que la collaboration en équipe, des projets supplémentaires et une assistance prioritaire.

destinés aux indépendants et aux agences, ces plans commencent à 16 $/mois (facturés annuellement) et offrent des fonctionnalités supplémentaires, telles que la collaboration en équipe, des projets supplémentaires et une assistance prioritaire. Forfaits Entreprise : des tarifs personnalisés sont disponibles pour les grandes organisations, offrant des fonctionnalités avancées de sécurité, de collaboration et de support.

Avantages:

Concepteur visuel intuitif et puissant, adapté aussi bien aux designers qu'aux non-programmeurs.

Gamme impressionnante de modèles et de composants prédéfinis pour accélérer la conception et le développement.

Fonctionnalités CMS et e-commerce intégrées.

Hébergement de haute qualité avec SSL et prise en charge de domaines personnalisés.

Les inconvénients:

Axé principalement sur la création de sites Web, avec moins d'accent sur la création d'applications Web.

Peut être complexe pour les débutants, en particulier ceux qui n’ont aucune expérience en conception ou en développement.

La prise en charge des API est limitée et peut ne pas répondre aux besoins de toutes les applications Web.

10. MakerPad

Makerpad est une plate no-code qui permet aux utilisateurs de créer des applications Web en connectant divers outils et services populaires, tels que Airtable, Zapier et Stripe, pour créer des flux de travail personnalisés et automatiser les processus. Makerpad vise à permettre aux utilisateurs de créer des applications fonctionnelles grâce à ses puissantes intégrations et ses didacticiels interactifs.

Principales caractéristiques

Large gamme d'intégrations : Makerpad dispose d'un ensemble complet d'intégrations avec des outils et services populaires, notamment Airtable , Mailchimp, Google Sheets et Stripe. Les utilisateurs peuvent facilement connecter ces outils pour créer des flux de travail et des processus personnalisés.

Makerpad dispose d'un ensemble complet d'intégrations avec des outils et services populaires, notamment , Mailchimp, Google Sheets et Stripe. Les utilisateurs peuvent facilement connecter ces outils pour créer des flux de travail et des processus personnalisés. Ressources communautaires et d'apprentissage : Makerpad enseigne principalement aux utilisateurs comment créer des applications Web à l'aide d'outils no-code . Leur vaste bibliothèque de didacticiels, de leçons, de défis et d'ateliers aide les utilisateurs à créer leurs applications sans avoir besoin d'expertise en programmation.

Makerpad enseigne principalement aux utilisateurs comment créer des applications Web à l'aide d'outils . Leur vaste bibliothèque de didacticiels, de leçons, de défis et d'ateliers aide les utilisateurs à créer leurs applications sans avoir besoin d'expertise en programmation. Collaboration en équipe : les fonctionnalités de collaboration de Makerpad permettent aux équipes de travailler ensemble sur des projets, avec une prise en charge de la création, de la gestion et du partage de flux de travail avec les membres de l'équipe.

les fonctionnalités de collaboration de Makerpad permettent aux équipes de travailler ensemble sur des projets, avec une prise en charge de la création, de la gestion et du partage de flux de travail avec les membres de l'équipe. Modèles : la plate-forme propose une variété de modèles d'application et d'exemples pour aider les utilisateurs à démarrer leurs projets.

Tarifs

Makerpad propose deux plans tarifaires principaux :

Plan Pro : au prix de 25 $/mois (facturé annuellement), ce plan offre un accès complet à la plateforme d'apprentissage, à la communauté des membres et à l'assistance.

au prix de 25 $/mois (facturé annuellement), ce plan offre un accès complet à la plateforme d'apprentissage, à la communauté des membres et à l'assistance. Plan d'équipe : des tarifs personnalisés sont disponibles pour les équipes et les organisations, offrant des fonctionnalités supplémentaires telles que la collaboration en équipe, des parcours d'apprentissage personnalisés et une assistance prioritaire.

Avantages:

Concentrez-vous sur la formation des utilisateurs et les ressources d'apprentissage, ce qui en fait une excellente plate-forme pour les débutants ou les non-développeurs.

Intégrations approfondies avec des outils et services populaires, permettant aux utilisateurs de créer des flux de travail et des processus complexes.

Fonctionnalités collaboratives pour les équipes et les organisations, favorisant une expérience de développement fluide.

Grande communauté offrant une assistance, des informations et des bonnes pratiques.

Les inconvénients:

Fonctionnalités internes limitées, avec une forte dépendance aux intégrations avec d'autres outils et services.

Peut ne pas convenir à la création d'applications Web complexes avec des exigences de personnalisation étendues.

Moins axé sur la création de sites Web par rapport aux autres plateformes no-code .

Conclusion

Les créateurs d'applications No-code ont révolutionné la façon dont les applications Web et mobiles sont développées, les rendant plus accessibles à un public plus large, quelle que soit l'expertise en programmation. Cet article a présenté les 10 meilleurs créateurs d'applications no-code pour 2023, notamment AppMaster.io , Bubble, Adalo, OutSystems, Wix, Glide, Thunkable, Betty Blocks, Webflow et Makerpad. Chaque plateforme offre des fonctionnalités, des tarifs, des avantages et des inconvénients uniques, répondant à différents besoins et niveaux d'expertise.

Lorsque vous choisissez le bon créateur d'applications no-code, vous devez tenir compte de vos objectifs commerciaux spécifiques, des exigences du projet et des fonctionnalités de la plate-forme, de sa facilité d'utilisation, de son évolutivité, de sa tarification et de son support continu. En évaluant ces facteurs, vous pouvez sélectionner la bonne plateforme no-code pour vous aider à créer des applications efficaces et évolutives adaptées à vos besoins.