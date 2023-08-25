2023'ün En İyi Kodsuz Uygulama Geliştiricileri

Yazılım uygulamalarına olan talep arttıkça daha hızlı, daha verimli ve uygun maliyetli geliştirme yöntemlerine olan ihtiyaç da artıyor. no-code becerilerine ihtiyaç duymadan web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmaya yönelik daha akıcı bir yaklaşım sunan, kodsuz uygulama oluşturucuların devreye girdiği yer burasıdır.

no-code uygulama oluşturucular, sürükle ve bırak arayüzlerini, önceden oluşturulmuş şablonları ve sezgisel tasarım araçlarını kullanarak, uygulama geliştirmeyi vatandaş geliştiricilerden deneyimli yazılım profesyonellerine kadar daha geniş bir yelpazedeki kişiler için daha erişilebilir hale getirir. Bu makalede, ihtiyaçlarınıza hangi platformun uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olmak için 2023'teki en iyi kodsuz uygulama oluşturucuları keşfederek bunların temel özelliklerini, fiyatlarını ve artılarını ve eksilerini tartışacağız.

1. AppMaster

AppMaster.io , arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir platformdur. 2020 yılında kurulan platform, 60.000'den fazla kullanıcısı ve G2'deki çok sayıda olumlu yorumuyla hızla popülerlik kazandı. Kullanıcıların BP Designer, REST API endpoints ve WSS uç noktalarını kullanarak veri modellerini ve iş süreçlerini görsel olarak oluşturmasına olanak tanır. AppMaster.io'nun ayırt edici özelliklerinden biri, arka uç için Go (golang), web uygulamaları için JS/TS ile Vue3 çerçevesi ve Android için Jetpack Compose ve SwiftUI ile Kotlin dahil olmak üzere çeşitli dillerdeki uygulamalar için kaynak kodu oluşturma yeteneğidir. Mobil uygulamalar için iOS.

'Yayınla' düğmesine her bastığınızda, AppMaster.io gerekli tüm derleme, test etme ve buluta dağıtım işlemlerini gerçekleştirerek sorunsuz ve verimli bir geliştirme süreci sağlar. AppMaster.io, yeni başlayanlar için ücretsiz bir plandan, kaynak kodu erişimine ve tamamen yapılandırılabilir ayrıntılara sahip kurumsal çözümlere kadar altı abonelik planı sunar. Platformları, uygulamaları sürekli olarak sıfırdan oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır ve tek bir geliştiricinin bile ölçeklenebilir ve kapsamlı yazılım çözümleri oluşturabilmesini sağlar.

Artıları:

Güçlü, kapsamlı entegre geliştirme ortamı (IDE).

Arka uç, web ve mobil uygulama geliştirmeyi destekler.

Uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır.

Çeşitli diller için kaynak kodu üretir.

Farklı kullanıcı ihtiyaçları için esnek fiyatlandırma seçenekleri.

Eksileri:

no-code uygulama geliştirmede yeni olan kullanıcılar için öğrenme eğrisi.

uygulama geliştirmede yeni olan kullanıcılar için öğrenme eğrisi. Birincil veritabanı kullanımı için PostgreSQL uyumlu bir veritabanı gerektirir.

2. Bubble

Bubble, web uygulaması oluşturmaya odaklanan, kullanıcılara tam işlevli uygulamaları hızlı ve verimli bir şekilde oluşturma ve başlatma gücü veren, popüler no-code bir uygulama oluşturucudur. drag-and-drop arayüzü sayesinde teknik bilgisi olmayan kullanıcıların özel iş akışları ve veri işleme süreçleriyle görsel açıdan çekici web uygulamaları oluşturması kolaydır. Bubble duyarlı tasarım, kullanıcı kimlik doğrulaması, veri depolama, API entegrasyonu ve yeniden kullanılabilir bileşenler oluşturma yeteneği gibi kullanışlı özelliklerle dolu olarak gelir.

Ayrıca Bubble, platformun işlevselliğini genişletmek için hem Bubble kendisi hem de üçüncü taraf geliştiriciler tarafından oluşturulan kapsamlı bir eklenti seti sunar. Platform dört fiyatlandırma kademesiyle birlikte geliyor: Ücretsiz, Kişisel (ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla), Profesyonel (ayda 115 ABD dolarından başlayan fiyatlarla) ve Üretim (ayda 475 ABD dolarından başlayan fiyatlarla). Her plan çeşitli düzeylerde destek, uygulama kapasitesi, özel alan adı seçenekleri ve daha fazlasını sunar. Bubble en önemli satış noktalarından biri, hem yeni hem de deneyimli kullanıcılara destek, paylaşılan kaynaklar ve zengin bilgi sunan aktif kullanıcı topluluğudur.

Artıları:

Kolay drag-and-drop arayüzü.

arayüzü. Ek işlevsellik için kapsamlı eklenti kitaplığı.

Duyarlı web tasarım yetenekleri.

Aktif ve yardımsever kullanıcı topluluğu.

Kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacak ölçeklenebilir fiyatlandırma planları.

Eksileri:

Yalnızca web uygulaması geliştirmeyle sınırlıdır.

Yoğun kaynak kullanan uygulamaların yüklenmesi ve çalıştırılması yavaş olabilir.

Yerel mobil uygulama desteği yok.

3. Adalo

Adalo, görsel olarak çekici mobil ve web uygulamalarını kolayca oluşturmaya odaklanmış, no-code bir uygulama geliştirme platformudur. Sezgisel drag-and-drop arayüzü ve önceden oluşturulmuş zengin bileşenler kitaplığıyla Adalo, herhangi bir programlama geçmişi olmayan kullanıcılara uygundur. Kullanıcıların basit ve karmaşık işlevlere sahip mobil ve web uygulamaları oluşturmasını sağlayan güçlü özelliklere sahiptir. Platformun bazı önemli yönlerini inceleyelim.

Ana Özellikler

Sürükle ve bırak uygulama oluşturma arayüzü

Uygulamanızda kullanabileceğiniz çok çeşitli önceden oluşturulmuş bileşenler

Özel veritabanı ve veri yönetimi araçları

Harici API'ler ve üçüncü taraf hizmetlerle kolay entegrasyon

Tek tıkla App Store ve Google Play Store'a yayınlama

Gerçek zamanlı işbirliği ve düzenleme

Yararlı topluluğa ve kaynaklara erişim

Artıları:

Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için bile öğrenmesi ve kullanması kolaydır

Önceden oluşturulmuş bileşenlerden oluşan mükemmel kütüphane

Popüler araçlar ve API'lerle entegrasyonlar

Platformda düzenli güncellemeler ve iyileştirmeler

Adalo topluluğundan güçlü destek

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Eksileri:

Diğer platformlara kıyasla sınırlı özelleştirilebilirlik

Karmaşık uygulamalarla ilgili bazı performans kaygıları

Derinlemesine hata ayıklama desteğinin olmaması

Fiyatlandırma

Adalo üç fiyatlandırma planı sunuyor:

Ücretsiz Plan - Platformu keşfetmek ve basit uygulamalar oluşturmak için idealdir. Sınırlı barındırma ve kaynaklar. Pro Plan - Özel alan adı desteği, uygulama barındırma için daha fazla kaynak, daha hızlı derlemeler ve öncelikli destek sunar. İş Planı - Daha fazla kaynak, daha hızlı oluşturma süreleri, özel altyapı ve kurumsal düzeyde destek gibi gelişmiş özellikler.

Adalo önceden kodlama deneyimi olmadan görsel olarak çekici mobil ve web uygulamalarını hızlı bir şekilde oluşturmak isteyenler için mükemmeldir. Ancak karmaşık projeler veya gelişmiş özelleştirme seçeneklerine ihtiyaç duyan kullanıcılar için en iyi seçim olmayabilir.

4. Dış Sistemler

OutSystems, esnekliği, ölçeklenebilirliği ve karmaşık kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturma yeteneği ile bilinen popüler bir low-code geliştirme platformudur. Web ve mobil uygulamaları oluşturmaya, test etmeye ve dağıtmaya yönelik birçok uygulama bileşeni, şablon ve araç içeren kapsamlı bir görsel geliştirme ortamı sunar. Aşağıda platformun bazı temel özelliklerini ve yeteneklerini inceleyeceğiz.

Ana Özellikler

Ayrıntılı görsel uygulama geliştirme arayüzü

Zengin önceden oluşturulmuş bileşenler, şablonlar ve kullanıcı arayüzü desenleri seti

Kapsamlı özelleştirme ve entegrasyon yetenekleri

Yerleşik hız ve performans optimizasyonları

Derinlemesine analiz ve izleme araçları

Tek tıklamayla uygulama yayınlama ve dağıtma

Güçlü güvenlik ve uyumluluk özellikleri

Artıları:

Karmaşık uygulamalar oluşturmaya yönelik esnek ve ölçeklenebilir platform

Mevcut sistemler ve üçüncü taraf hizmetleriyle kolay entegrasyon

Kurumsal düzeyde çözümler için güvenlik ve uyumluluğa vurgu

Güçlü destek ve dokümantasyon

Sık platform güncellemeleri ve geliştirmeleri

Eksileri:

Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için zorlu öğrenme eğrisi

Bazı rakiplere kıyasla daha yüksek fiyatlandırma

Diğer bazı no-code platformlar kadar başlangıç ​​odaklı değil

Fiyatlandırma

OutSystems üç fiyatlandırma kademesi sunar:

Ücretsiz Plan - Platformu keşfetmek ve daha küçük ölçekli uygulamalar oluşturmak için uygun olan temel özelliklere sınırlı erişim. Standart Plan (Fiyatlandırma için iletişime geçin) - Profesyonel kullanım için tasarlanmıştır, daha fazla kaynak, özelleştirme ve çoğu platform özelliğine erişim sunar. Kurumsal Plan (Fiyatlandırma için iletişime geçin) - Karmaşık uygulama ihtiyaçları olan büyük kuruluşlara yöneliktir, ek kaynaklar, güvenlik özellikleri ve premium destek sağlar.

OutSystems, karmaşık, kurumsal düzeyde uygulamalar için gereken esneklik ve ölçeklenebilirliğe sahip low-code bir uygulama oluşturucu arayan kuruluşlar ve geliştiriciler için idealdir. Uygulama geliştirmede yeni olanlar veya daha acemi dostu, no-code bir platform arayanlar için en uygun seçenek olmayabilir.

5. Wix'in

Web sitesi oluşturma yetenekleriyle tanınan Wix, Wix App Builder adında no-code bir uygulama oluşturucu da sunarak kullanıcıların kodlama bilgisi olmadan özel mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Wix'in kapsamlı özellik seti ve tasarım yeteneklerinin gücünden yararlanan Wix App Builder, görsel olarak etkileyici ve işlevsel uygulamalar oluşturmak için kullanımı kolay bir platform sağlar. Wix App Builder kullanmanın bazı temel özelliklerine ve avantajlarına bakalım.

Ana Özellikler

Sürükle ve bırak uygulama oluşturma arayüzü

Sorunsuz web sitesi ve uygulama güncellemeleri için entegre Wix ekosistemi

ekosistemi Özelleştirilebilir uygulama düzenleri ve tasarım şablonları

Yerleşik e-ticaret ve rezervasyon özellikleri



Wix e-posta pazarlama ve CRM araçlarıyla entegrasyon

e-posta pazarlama ve CRM araçlarıyla entegrasyon Wix kapsamlı yardım merkezine ve topluluk kaynaklarına erişim

Artıları:

Sezgisel ve kullanımı kolay uygulama oluşturma arayüzü

Wix web siteleriyle kusursuz entegrasyon

web siteleriyle kusursuz entegrasyon Doğrudan App Store ve Google Play Store'da yayınlayın

Esnek tasarım özelleştirme seçenekleri

Güçlü müşteri desteği ve topluluk kaynakları

Eksileri:

Uygulama oluşturucu öncelikli olarak Wix web sitesi kullanıcılarını hedef alıyor ve potansiyel olarak daha geniş bir kitlenin ilgisini sınırlıyor

web sitesi kullanıcılarını hedef alıyor ve potansiyel olarak daha geniş bir kitlenin ilgisini sınırlıyor Daha karmaşık uygulama gereksinimleri için sınırlamalarla karşılaşılabilir

Wix dışı araç ve hizmetlerle entegrasyon sınırlı olabilir

Fiyatlandırma

Wix App Builder ile uygulamalar oluşturmak için bir Wix web sitesi aboneliğinizin olması gerekir. Ek uygulama prodüksiyonu, barındırma ve gönderim ücretleri uygulanır. Kullanıcılar güncel fiyatlandırma bilgileri için Wix web sitesini ziyaret etmelidir.

Wix App Builder onu zaten web sitesi ihtiyaçları için kullananlar veya görsel olarak çekici mobil uygulamalar oluşturmak için basit, sezgisel no-code bir platform arayanlar için mükemmel bir seçenektir. Daha gelişmiş işlevlere veya harici hizmet ve araçlarla daha fazla entegrasyona ihtiyaç duyan kullanıcılar için ideal olmayabilir.

6. Kayma

Glide, kullanıcıların programlama bilgisi olmadan Google E-Tablolar'dan mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan no-code bir uygulama oluşturucudur. Sezgisel arayüzü ve kapsamlı özellikleri, onu basit ama işlevsel mobil uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmak isteyen kullanıcılar için popüler bir seçim haline getiriyor. Glide, dizinler, envanter yönetimi ve çalışan yönetimi sistemleri gibi veri odaklı uygulamalar oluşturmak için çok uygundur.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Ana Özellikler

Basit ve sezgisel arayüz

Veri kaynağı olarak Google E-Tablolar ile entegrasyon

Önceden oluşturulmuş geniş şablon yelpazesi

Görsel özelleştirme seçenekleri

Aşamalı Web Uygulaması (PWA) teknolojisini destekler

Uygulamalar ve Google E-Tablolar arasında gerçek zamanlı güncellemeler

Topluluk desteği ve öğreticiler

Fiyatlandırma

Glide, kullanıcıların denemesi ve öğrenmesi için ücretsiz bir katman sunar. Ücretli planları arasında Temel (uygulama başına ayda 12 ABD Doları), Pro (uygulama başına ayda 32 ABD Doları) ve Organizasyon (özel fiyatlandırma) bulunur. Her ücretli plan, özel alanlar, daha fazla depolama alanı, daha yüksek satır sınırları, ek kullanıcı rolleri ve öncelikli destek gibi artırılmış özellikler ve yetenekler sunar.

Artıları:

Yeni başlayanlar için kullanımı kolay

Gerçek zamanlı güncellemelerle hızlı uygulama geliştirme

Veri yönetimi için Google E-Tablolar ile entegrasyon

Çok çeşitli önceden oluşturulmuş şablonlar

Destek ve ilham için aktif kullanıcı topluluğu

Eksileri:

Veri kaynağı olarak Google E-Tablolar ile sınırlıdır

Karmaşık uygulamalar için uygun olmayabilir

Yerel özellikler söz konusu olduğunda sınırlı özelleştirme

7. Takdir edilebilir

Thunkable, hem Android hem de iOS platformları için mobil uygulamalar oluşturmak üzere tasarlanmış no-code bir uygulama oluşturucudur. drag-and-drop arayüzü, kullanıcıların önceden herhangi bir programlama deneyimi olmasa bile kolayca mobil uygulamalar geliştirmelerine olanak tanır. Thunable bireyler, girişimciler ve işletmeler için erişilebilir bir uygulama geliştirme platformu sağlamayı amaçlamaktadır.

Ana Özellikler

Kolay uygulama geliştirme için sürükle ve bırak arayüzü

Platformlar arası uygulama geliştirme (Android ve iOS)

Geniş bileşen ve şablon yelpazesi

Popüler API'ler ve hizmetlerle entegrasyon

Uygulamaları doğrudan uygulama mağazalarında yayınlayın

Canlı test ve hata ayıklama

Destek ve kaynaklar için değerli topluluk





Fiyatlandırma

Thunkable, sınırlı yeteneklere sahip temel uygulama geliştirme için ücretsiz bir plan sunar. Ücretli planları arasında PRO Aylık (25 ABD Doları/ay) ve PRO Yıllık (200 ABD Doları/yıl) yer alır; her ikisi de sınırsız proje, özel uygulama depolama alanı, öncelikli destek ve daha fazlasını sağlar. Thunable ayrıca işletmeler ve eğitim kurumları için özel fiyatlandırma da sunmaktadır.

Artıları:

Kullanımı kolay drag-and-drop arayüzü

arayüzü Android ve iOS için platformlar arası uygulama geliştirme

Çok çeşitli bileşenler ve önceden oluşturulmuş şablonlar

Üçüncü taraf hizmetler ve API'lerle entegrasyon

Aktif topluluk ve destek

Eksileri:

Yerel geliştirmeye kıyasla kullanıcı arayüzü tasarımı sınırlamaları

Oldukça karmaşık uygulamalar için uygun olmayabilir

Yerel cihaz özelliklerine sınırlı erişim

8. Betty Blokları

Betty Blocks, kullanıcılara herhangi bir kod yazmadan web ve mobil cihazlar için kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturma olanağı sağlayan kapsamlı no-code kodsuz bir uygulama geliştirme platformudur. Hem iş kullanıcıları hem de BT profesyonelleri için tasarlanan Betty Blocks, uygulamalarınızın kuruluşunuzun benzersiz gereksinimlerini karşılamasını sağlamak için kapsamlı bir araç ve özellikler seti sunar.

Ana Özellikler

Uygulama geliştirme için görsel modelleme

Arka uç ve ön uç uygulama geliştirme

Önceden oluşturulmuş şablonlarla özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü

Popüler üçüncü taraf hizmetler ve API'lerle entegrasyon

İşbirliğine dayalı geliştirme ortamı

Ölçeklenebilirlik ve kurumsal düzeyde güvenlik

Duyarlı müşteri desteği

Fiyatlandırma

Betty Blocks, özel gereksinimlerinize ve iş ihtiyaçlarınıza göre özel fiyatlandırma sunar. Fiyatlandırma ayrıntılarına erişmek ve proje gereksinimlerinizi tartışmak için satış ekibiyle iletişime geçmeniz gerekecektir.

Artıları:

Karmaşık uygulamalar geliştirmek için güçlü platform

Kapsamlı özellikler ve araçlar seti

Önceden oluşturulmuş şablonlarla özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü

Kurumsal düzeyde güvenlik ve ölçeklenebilirliğe güçlü odaklanma

Özel müşteri desteği

Eksileri:

Diğer no-code uygulama oluşturuculara kıyasla daha yüksek öğrenme eğrisi

uygulama oluşturuculara kıyasla daha yüksek öğrenme eğrisi Şeffaf fiyatlandırma mevcut değil

Daha basit uygulamalar için aşırıya kaçılabilir

9. Webflow

Webflow kullanıcıların herhangi bir kod yazmadan görsel olarak duyarlı web siteleri tasarlamasına, oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanıyan güçlü no-code ve içerik yönetim sistemidir (CMS). Webflow öncelikle görsel olarak etkileyici ve tamamen duyarlı web siteleri oluşturmaya odaklanır, ancak özellikleri aynı zamanda kullanıcılarının web uygulamaları oluşturmasına da olanak tanır.

Ana Özellikler

Görsel Tasarımcı: Webflow kullanıcıların öğeleri tuval üzerine sürükleyip bırakarak, CSS stilleri uygulayarak ve profesyonel, gösterişli bir görünüm için etkileşimleri ve animasyonları tanımlayarak özel tasarımlar oluşturmasına olanak tanıyan sezgisel ancak güçlü bir görsel tasarımcıya sahiptir.

kullanıcıların öğeleri tuval üzerine sürükleyip bırakarak, CSS stilleri uygulayarak ve profesyonel, gösterişli bir görünüm için etkileşimleri ve animasyonları tanımlayarak özel tasarımlar oluşturmasına olanak tanıyan sezgisel ancak güçlü bir görsel tasarımcıya sahiptir. CMS ve E-ticaret: Webflow kullanıcıların blog gönderileri veya haber makaleleri gibi içeriklerini kolayca yönetmelerine olanak tanıyan yerleşik bir CMS içerir. Ayrıca çevrimiçi mağazalar oluşturmak için kapsamlı e-ticaret işlevselliği de sunar.

kullanıcıların blog gönderileri veya haber makaleleri gibi içeriklerini kolayca yönetmelerine olanak tanıyan yerleşik bir CMS içerir. Ayrıca çevrimiçi mağazalar oluşturmak için kapsamlı e-ticaret işlevselliği de sunar. Barındırma ve Özel Etki Alanı: Webflow Amazon Web Services'in altyapısı üzerinden küresel olarak dağıtılan, SSL ile yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve güvenli barındırma sağlar. Kullanıcılar ayrıca web sitelerini özel alan adlarına da bağlayabilirler.

Amazon Web Services'in altyapısı üzerinden küresel olarak dağıtılan, SSL ile yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve güvenli barındırma sağlar. Kullanıcılar ayrıca web sitelerini özel alan adlarına da bağlayabilirler. Şablonlar ve Bileşenler: Webflow kullanıcıların hızlı ve verimli bir şekilde benzersiz tasarımlar oluşturmak için kullanabileceği önceden oluşturulmuş şablonlar, bileşenler ve etkileşimlerden oluşan bir kitaplığa sahiptir.

kullanıcıların hızlı ve verimli bir şekilde benzersiz tasarımlar oluşturmak için kullanabileceği önceden oluşturulmuş şablonlar, bileşenler ve etkileşimlerden oluşan bir kitaplığa sahiptir. Duyarlı Tasarım: Webflow ile kullanıcılar, farklı ekran boyutlarına ve cihazlara uyum sağlayan web sitelerini kolayca oluşturabilir ve masaüstü, tablet ve mobil cihazlarda tutarlı bir kullanıcı deneyimi sağlayabilir.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Fiyatlandırma

Webflow üç ana fiyatlandırma kategorisi sunar:

Site Planları: Barındırma ve özel alan adı desteğini içeren Temel plan için fiyatlandırma ayda 12 ABD dolarından (yıllık olarak faturalandırılır) başlar. Daha yüksek katmanlı planlar, daha fazla depolama ve bant genişliği, CMS ve e-ticaret işlevselliği gibi ek özellikler sunar.

Barındırma ve özel alan adı desteğini içeren Temel plan için fiyatlandırma ayda 12 ABD dolarından (yıllık olarak faturalandırılır) başlar. Daha yüksek katmanlı planlar, daha fazla depolama ve bant genişliği, CMS ve e-ticaret işlevselliği gibi ek özellikler sunar. Hesap Planları: Serbest çalışanlara ve ajanslara yönelik olan bu planlar ayda 16 ABD dolarından başlar (yıllık olarak faturalandırılır) ve ekip işbirliği, ek projeler ve öncelikli destek gibi ek özellikler sunar.

Serbest çalışanlara ve ajanslara yönelik olan bu planlar ayda 16 ABD dolarından başlar (yıllık olarak faturalandırılır) ve ekip işbirliği, ek projeler ve öncelikli destek gibi ek özellikler sunar. Kurumsal Planlar: Büyük kuruluşlar için gelişmiş güvenlik, işbirliği ve destek özellikleri sağlayan özel fiyatlandırma mevcuttur.

Artıları:

Sezgisel ve güçlü görsel tasarımcı, hem tasarımcılara hem de programcı olmayanlara uygundur.

Tasarım ve geliştirmeyi hızlandırmak için etkileyici önceden oluşturulmuş şablonlar ve bileşenler yelpazesi.

Yerleşik CMS ve e-ticaret işlevselliği.

SSL ve özel alan adı desteği ile yüksek kaliteli barındırma.

Eksileri:

Web uygulaması oluşturmaya daha az önem vererek, öncelikle web sitesi oluşturmaya odaklandık.

Yeni başlayanlar için, özellikle de tasarım veya geliştirme deneyimi olmayanlar için karmaşık olabilir.

API desteği sınırlıdır ve tüm web uygulamalarının ihtiyaçlarını karşılamayabilir.

10. Yapım Paneli

Makerpad, kullanıcıların özel iş akışları oluşturmak ve süreçleri otomatikleştirmek için Airtable, Zapier ve Stripe gibi çeşitli popüler araçları ve hizmetleri bağlayarak web uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan no-code bir platformdur. Makerpad, güçlü entegrasyonları ve etkileşimli eğitimleri aracılığıyla kullanıcıların işlevsel uygulamalar oluşturmasını sağlamaya odaklanır.

Ana Özellikler

Geniş Entegrasyon Dizisi: Makerpad, Airtable , Mailchimp, Google Sheets ve Stripe dahil olmak üzere popüler araç ve hizmetlerle kapsamlı bir entegrasyon setine sahiptir. Kullanıcılar özel iş akışları ve süreçler oluşturmak için bu araçları kolayca bağlayabilirler.

Makerpad, , Mailchimp, Google Sheets ve Stripe dahil olmak üzere popüler araç ve hizmetlerle kapsamlı bir entegrasyon setine sahiptir. Kullanıcılar özel iş akışları ve süreçler oluşturmak için bu araçları kolayca bağlayabilirler. Topluluk ve Öğrenme Kaynakları: Makerpad öncelikle kullanıcılara no-code araçlar kullanarak web uygulamalarının nasıl oluşturulacağını öğretir. Kapsamlı eğitimler, dersler, zorluklar ve atölye çalışmaları kitaplıkları, kullanıcıların programlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan uygulamalarını oluşturmalarına yardımcı olur.

Makerpad öncelikle kullanıcılara araçlar kullanarak web uygulamalarının nasıl oluşturulacağını öğretir. Kapsamlı eğitimler, dersler, zorluklar ve atölye çalışmaları kitaplıkları, kullanıcıların programlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan uygulamalarını oluşturmalarına yardımcı olur. Ekip İşbirliği: Makerpad'in işbirliği özellikleri, iş akışlarını ekip üyeleriyle oluşturma, yönetme ve paylaşma desteğiyle ekiplerin projeler üzerinde birlikte çalışmasına olanak tanır.

Makerpad'in işbirliği özellikleri, iş akışlarını ekip üyeleriyle oluşturma, yönetme ve paylaşma desteğiyle ekiplerin projeler üzerinde birlikte çalışmasına olanak tanır. Şablonlar: Platform, kullanıcıların projelerine hızla başlamalarına yardımcı olacak çeşitli uygulama şablonları ve örnekleri sunar.

Fiyatlandırma

Makerpad iki ana fiyatlandırma planı sunar:

Profesyonel Plan: Aylık 25 ABD doları (yıllık olarak faturalandırılır) olarak fiyatlandırılan bu plan, öğrenme platformuna, üye topluluğuna ve desteğe tam erişim sağlar.

Aylık 25 ABD doları (yıllık olarak faturalandırılır) olarak fiyatlandırılan bu plan, öğrenme platformuna, üye topluluğuna ve desteğe tam erişim sağlar. Ekip Planı: Ekipler ve kuruluşlar için ekip işbirliği, özel öğrenme yolları ve öncelikli destek gibi ek özellikler sunan özel fiyatlandırma mevcuttur.

Artıları:

Kullanıcı eğitimine ve öğrenme kaynaklarına odaklanın, bu da onu yeni başlayanlar veya geliştirici olmayanlar için mükemmel bir platform haline getirir.

Popüler araç ve hizmetlerle derinlemesine entegrasyonlar, kullanıcıların karmaşık iş akışları ve süreçler oluşturmasına olanak tanır.

Ekipler ve kuruluşlar için kusursuz bir geliştirme deneyimini destekleyen işbirlikçi özellikler.

Destek, bilgiler ve en iyi uygulamaları sunan geniş topluluk.

Eksileri:

Diğer araç ve hizmetlerle entegrasyona büyük ölçüde bağımlı olan sınırlı şirket içi özellikler.

Kapsamlı özelleştirilebilirlik gereksinimleri olan karmaşık web uygulamaları oluşturmak için uygun olmayabilir.

Diğer no-code platformlara kıyasla web sitesi oluşturmaya daha az odaklanıldı.

Çözüm

No-code uygulama oluşturucular, web ve mobil uygulamaların geliştirilme biçiminde devrim yaratarak, programlama uzmanlığı ne olursa olsun daha geniş bir hedef kitle için daha erişilebilir hale geldi. Bu makalede, AppMaster.io, Bubble, Adalo, OutSystems, Wix, Glide, Thunkable, Betty Blocks, Webflow ve Makerpad dahil olmak üzere 2023'ün en iyi 10 no-code uygulama geliştiricisi vurgulandı. Her platform, farklı ihtiyaçlara ve uzmanlık düzeylerine hitap eden benzersiz özellikler, fiyatlandırma, artılar ve eksiler sunar.

Doğru no-code uygulama oluşturucuyu seçerken, özel iş hedeflerinizi, proje gereksinimlerinizi ve platformun özelliklerini, kullanım kolaylığını, ölçeklenebilirliğini, fiyatlandırmasını ve sürekli desteğini göz önünde bulundurmalısınız. Bu faktörleri değerlendirerek ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış verimli ve ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmanıza yardımcı olacak doğru no-code platformu seçebilirsiniz.