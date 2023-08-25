2023 年最佳无代码应用程序构建器

随着对软件应用程序的需求不断增长，对更快、更高效且更具成本效益的开发方法的需求也在增长。这就是no-code应用程序构建器的用武之地，它提供了一种更简化的方法来创建 Web、移动和后端应用程序，而无需编码技能。

通过使用拖放界面、预构建模板和直观的设计工具， no-code应用程序构建器使更广泛的人（从公民开发人员到经验丰富的软件专业人员）更容易进行应用程序开发。在本文中，我们将探讨 2023 年最好的无代码应用程序构建器，讨论它们的主要功能、定价以及优缺点，以帮助您确定哪个平台适合您的需求。

1. AppMaster.io

AppMaster.io是一个强大的no-code平台，用于创建后端、Web 和移动应用程序。该平台成立于 2020 年，迅速受到欢迎，拥有超过 60,000 名用户，并在 G2 上获得了大量好评。它允许用户使用 BP Designer、 REST API endpoints和 WSS 端点直观地创建数据模型、业务流程。 AppMaster.io 的显着特点之一是它能够为各种语言的应用程序生成源代码，包括用于后端的 Go (golang)、用于 Web 应用程序的带有 JS/TS 的Vue3框架、用于 Android 的带有Jetpack Compose的 Kotlin 和用于 Android 的SwiftUI 。适用于移动应用程序的 iOS。

每当您按下“发布”按钮时， AppMaster都会执行所有必要的编译、测试和部署到云端的操作，确保开发过程顺利高效。 AppMaster.io 提供六种订阅计划，从针对初学者的免费计划到具有源代码访问和完全可配置细节的企业解决方案。他们的平台通过从头开始不断重新生成应用程序来消除技术债务，确保即使是单个开发人员也可以创建可扩展且全面的软件解决方案。

优点：

功能强大、全面的集成开发环境 (IDE)。

支持后端、Web 和移动应用程序开发。

通过从头开始重新生成应用程序来消除技术债务。

生成各种语言的源代码。

灵活的定价选项，满足不同用户的需求。

缺点：

no-code 应用程序开发新手的学习曲线。

应用程序开发新手的学习曲线。 需要PostgreSQL兼容的数据库作为主数据库使用。

2. Bubble

Bubble是一款流行的no-code应用程序构建器，专注于 Web 应用程序创建，使用户能够快速高效地构建和启动功能齐全的应用程序。借助drag-and-drop界面，非技术用户可以轻松创建具有自定义工作流程和数据处理流程的具有视觉吸引力的 Web 应用程序。 Bubble充满了有用的功能，例如响应式设计、用户身份验证、数据存储、API 集成以及创建可重用组件的能力。

此外， Bubble还提供了一套全面的插件来扩展平台的功能，这些插件由Bubble本身和第三方开发人员创建。该平台有四个定价等级：免费、个人（每月 29 美元起）、专业（每月 115 美元起）和生产（每月 475 美元起）。每个计划都提供不同级别的支持、应用程序容量、自定义域选项等。 Bubble的主要卖点之一是其活跃的用户社区，为新用户和经验丰富的用户提供支持、共享资源和丰富的知识。

优点：

友好的 drag-and-drop 界面。

界面。 用于附加功能的广泛插件库。

响应式网页设计能力。

活跃且乐于助人的用户社区。

可扩展的定价计划以满足用户需求。

缺点：

仅限于网络应用程序开发。

资源密集型应用程序的加载和运行速度可能会很慢。

没有本机移动应用程序支持。

3. Adalo

Adalo是一个no-code应用程序开发平台，专注于轻松创建具有视觉吸引力的移动和 Web 应用程序。凭借其直观的drag-and-drop界面和丰富的预构建组件库， Adalo适合没有任何编程背景的用户。它具有强大的功能，使用户能够构建具有简单到复杂功能的移动和 Web 应用程序。让我们来分解一下该平台的一些关键方面。

主要特征

拖放式应用程序构建界面

可在您的应用程序中使用的各种预构建组件

自定义数据库和数据管理工具

与外部API和第三方服务轻松集成

一键发布到App Store和Google Play Store

实时协作和编辑

访问有用的社区和资源

优点：

即使对于非技术用户来说也易于学习和使用

优秀的预建组件库

与流行工具和 API 集成

平台的定期更新和改进

Adalo 社区的大力支持

缺点：

与其他平台相比，可定制性有限

复杂应用程序的一些性能问题

缺乏深入的调试支持

价钱

Adalo提供三种定价计划：

免费计划- 非常适合探索平台和创建简单的应用程序。有限的托管和资源。 专业计划- 提供自定义域支持、更多应用程序托管资源、更快的构建和优先支持。 业务计划- 高级功能，包括更多资源、更快的构建时间、专用基础设施和企业级支持。

对于那些希望在没有编码经验的情况下快速构建具有视觉吸引力的移动和 Web 应用程序的人来说， Adalo非常适合。但对于复杂项目或需要高级自定义选项的用户来说，它可能不是最佳选择。

4. 外部系统

OutSystems是一种流行的low-code开发平台，以其灵活性、可扩展性和构建复杂企业级应用程序的能力而闻名。它提供了一个全面的可视化开发环境，其中包含许多应用程序组件、模板和工具，用于创建、测试和部署 Web 和移动应用程序。下面，我们将探讨该平台的一些关键特性和功能。

主要特征

详细的可视化App开发界面

丰富的预构建组件、模板和 UI 模式

广泛的定制和集成能力

内置速度和性能优化

深入的分析和监控工具

一键应用发布和部署

强大的安全性和合规性功能

优点：

用于构建复杂应用程序的灵活且可扩展的平台

与现有系统和第三方服务轻松集成

强调企业级解决方案的安全性和合规性

强大的支持和文档

频繁的平台更新和增强

缺点：

非技术用户的学习曲线陡峭

与某些竞争对手相比，定价更高

不像其他一些 no-code 平台那样以初学者为中心

价钱

OutSystems提供三个定价等级：

免费计划- 对核心功能的访问有限，适合探索平台和构建较小规模的应用程序。 标准计划（联系定价）- 专为专业用途而设计，提供更多资源、定制以及对大多数平台功能的访问。 企业计划（联系定价）- 面向具有复杂应用程序需求的大型组织，提供额外的资源、安全功能和高级支持。

对于寻求low-code应用程序构建器以及复杂企业级应用程序所需的灵活性和可扩展性的组织和开发人员来说， OutSystems是理想的选择。对于那些刚接触应用程序开发或正在寻找更适合新手的no-code平台的人来说，它可能不是最适合的。

5.维克斯

Wix以其网站构建功能而闻名，还提供了名为Wix App Builder的no-code应用程序构建器，允许用户在无需编码知识的情况下创建自定义移动应用程序。利用 Wix 广泛的功能集和设计能力， Wix App Builder提供了一个易于使用的平台来创建令人印象深刻的视觉效果和实用的应用程序。让我们深入研究一下使用Wix App Builder的一些主要功能和优点。

主要特征

拖放式应用程序构建界面

集成的 Wix 生态系统可实现网站和应用程序的无缝更新

生态系统可实现网站和应用程序的无缝更新 可定制的应用程序布局和设计模板

内置电子商务和预订功能



与 Wix 的电子邮件营销和 CRM 工具集成

的电子邮件营销和 CRM 工具集成 访问 Wix 广泛的帮助中心和社区资源

优点：

直观且易于使用的应用程序构建界面

与 Wix 网站无缝集成

网站无缝集成 直接发布到 App Store 和 Google Play Store

灵活的设计定制选项

强大的客户支持和社区资源

缺点：

应用程序构建器主要针对 Wix 网站用户，可能会限制更广泛的吸引力

网站用户，可能会限制更广泛的吸引力 可能会遇到更复杂的应用程序要求的限制

与非 Wix 工具和服务的集成可能会受到限制

价钱

您必须拥有 Wix 网站订阅才能使用 Wix App Builder 创建应用程序。需要支付额外的应用程序制作、托管和提交费用。用户应访问Wix网站以获取最新的定价信息。

对于那些已经使用它来满足网站需求或正在寻找一个简单、直观的no-code平台来创建具有视觉吸引力的移动应用程序的人来说， Wix App Builder是一个绝佳的选择。对于需要更高级功能或与外部服务和工具更好集成的用户来说，它可能并不理想。

6. 滑行

Glide 是一款no-code应用程序构建器，允许用户在无需编程知识的情况下从 Google Sheets 创建移动应用程序。其直观的界面和全面的功能使其成为希望快速构建简单但功能强大的移动应用程序的用户的流行选择。 Glide 最适合创建数据驱动的应用程序，例如目录、库存管理和员工管理系统。

主要特征

简单直观的界面

与 Google Sheets 集成作为数据源

多种预建模板选择

视觉定制选项

支持渐进式Web应用程序（PWA）技术

应用程序和 Google 表格之间的实时更新

社区支持和教程

价钱

Glide 提供免费套餐供用户实验和学习。其付费计划包括 Basic（每个应用程序 12 美元/月）、Pro（每个应用程序 32 美元/月）和 Organization（自定义定价）。每个付费计划都提供了更多的特性和功能，例如自定义域、更多存储、更高的行限制、额外的用户角色和优先级支持。

优点：

初学者易于使用

快速应用程序开发并实时更新

与 Google Sheets 集成以进行数据管理

广泛的预建模板

活跃的用户社区提供支持和灵感

缺点：

仅限于 Google Sheets 作为数据源

可能不适合复杂的应用

就本机功能而言，定制有限

7. 可转换的

Thunkable 是一款no-code应用程序构建器，旨在为 Android 和 iOS 平台创建移动应用程序。其drag-and-drop界面允许用户轻松开发移动应用程序，即使没有任何编程经验。 Thunkable 旨在为个人、企业家和企业提供一个可访问的应用程序开发平台。

主要特征

拖放式界面，方便应用程序开发

跨平台应用程序开发（Android 和 iOS）

广泛的组件和模板

与流行的 API 和服务集成

将应用程序直接发布到应用程序商店

现场测试和调试

值得信赖的社区提供支持和资源





价钱

Thunkable 为功能有限的基本应用程序开发提供免费计划。其付费计划包括 PRO Monthly（25 美元/月）和 PRO Yearly（200 美元/年），两者都提供无限的项目、私人应用程序存储、优先支持等。 Thunkable 还为企业和教育机构提供定制定价。

优点：

易于使用的 drag-and-drop 界面

界面 适用于 Android 和 iOS 的跨平台应用程序开发

各种组件和预构建模板

与第三方服务和 API 集成

活跃的社区和支持

缺点：

与原生开发相比，UI 设计的局限性

可能不适合高度复杂的应用

对本机设备功能的访问有限

8.贝蒂·布洛克

Betty Blocks 是一个全面的no-code应用程序开发平台，使用户无需编写任何代码即可创建适用于 Web 和移动设备的企业级应用程序。 Betty Blocks 专为业务用户和 IT 专业人员而设计，提供了一组广泛的工具和功能，以确保您的应用程序满足组织的独特要求。

主要特征

应用程序开发的可视化建模

后端和前端应用程序开发

具有预构建模板的可定制用户界面

与流行的第三方服务和 API 集成

协同开发环境

可扩展性和企业级安全性

响应迅速的客户支持

价钱

Betty Blocks 根据您的具体要求和业务需求提供定制定价。您需要联系他们的销售团队以访问定价详细信息并讨论您的项目要求。

优点：

用于开发复杂应用程序的强大平台

全面的功能和工具集

具有预构建模板的可定制 UI

高度关注企业级安全性和可扩展性

专门的客户支持

缺点：

与其他 no-code 应用程序构建器相比，学习曲线更高

应用程序构建器相比，学习曲线更高 没有透明的定价

对于更简单的应用程序可能有点过分了

9. Webflow

Webflow是一个功能强大的no-code网站构建器和内容管理系统 (CMS)，允许用户直观地设计、构建和启动响应式网站，而无需编写任何代码。 Webflow主要专注于创建视觉上令人惊叹且完全响应式的网站，但其功能也使其用户能够创建 Web 应用程序。

主要特征

视觉设计器： Webflow 拥有直观而强大的视觉设计器，允许用户通过将元素拖放到画布上、应用 CSS 样式以及定义交互和动画来创建自定义设计，以获得专业、精美的外观。

拥有直观而强大的视觉设计器，允许用户通过将元素拖放到画布上、应用 CSS 样式以及定义交互和动画来创建自定义设计，以获得专业、精美的外观。 CMS 和电子商务： Webflow 包含内置 CMS，允许用户轻松管理其内容，例如博客文章或新闻文章。它还提供用于创建在线商店的全面电子商务功能。

包含内置 CMS，允许用户轻松管理其内容，例如博客文章或新闻文章。它还提供用于创建在线商店的全面电子商务功能。 托管和自定义域： Webflow 通过 SSL 提供高度可扩展且安全的托管，分布在 Amazon Web Services 基础设施的全球范围内。用户还可以将其网站连接到自定义域。

通过 SSL 提供高度可扩展且安全的托管，分布在 Amazon Web Services 基础设施的全球范围内。用户还可以将其网站连接到自定义域。 模板和组件： Webflow 拥有一个包含预构建模板、组件和交互的库，用户可以使用它们快速高效地创建独特的设计。

拥有一个包含预构建模板、组件和交互的库，用户可以使用它们快速高效地创建独特的设计。 响应式设计：借助 Webflow ，用户可以轻松创建适应不同屏幕尺寸和设备的网站，确保在桌面、平板电脑和移动设备上获得一致的用户体验。

价钱

Webflow提供三种主要定价类别：

站点计划： 基本计划的起价为 12 美元/月（按年计费），其中包括托管和自定义域支持。更高级别的计划提供额外的功能，例如更多的存储和带宽、CMS 和电子商务功能。

基本计划的起价为 12 美元/月（按年计费），其中包括托管和自定义域支持。更高级别的计划提供额外的功能，例如更多的存储和带宽、CMS 和电子商务功能。 帐户计划： 这些计划面向自由职业者和机构，起价为 16 美元/月（按年计费），并提供额外功能，例如团队协作、额外项目和优先支持。

这些计划面向自由职业者和机构，起价为 16 美元/月（按年计费），并提供额外功能，例如团队协作、额外项目和优先支持。 企业计划：可为大型组织提供自定义定价，提供高级安全性、协作和支持功能。

优点：

直观而强大的视觉设计器，适合设计师和非程序员。

一系列令人印象深刻的预构建模板和组件，可加快设计和开发速度。

内置 CMS 和电子商务功能。

具有 SSL 和自定义域支持的高质量托管。

缺点：

主要专注于网站创建，不太重视网络应用程序构建。

对于初学者来说可能很复杂，尤其是那些没有设计或开发经验的人。

API 支持有限，可能无法满足所有 Web 应用程序的需求。

10. 创客板

Makerpad 是一个no-code平台，允许用户通过连接各种流行的工具和服务（例如Airtable 、Zapier 和 Stripe）来创建 Web 应用程序，以构建自定义工作流程和自动化流程。 Makerpad 致力于通过其强大的集成和交互式教程使用户能够创建功能应用程序。

主要特征

广泛的集成： Makerpad 与流行的工具和服务进行了广泛的集成，包括 Airtable 、Mailchimp、Google Sheets 和 Stripe。用户可以轻松连接这些工具来创建自定义工作流程和流程。

Makerpad 与流行的工具和服务进行了广泛的集成，包括 、Mailchimp、Google Sheets 和 Stripe。用户可以轻松连接这些工具来创建自定义工作流程和流程。 社区和学习资源： Makerpad 主要教用户如何使用 no-code 工具创建 Web 应用程序。他们丰富的教程、课程、挑战和研讨会库可帮助用户构建应用程序，而无需具备编程专业知识。

Makerpad 主要教用户如何使用 工具创建 Web 应用程序。他们丰富的教程、课程、挑战和研讨会库可帮助用户构建应用程序，而无需具备编程专业知识。 团队协作： Makerpad 的协作功能允许团队在项目上协同工作，并支持与团队成员创建、管理和共享工作流程。

Makerpad 的协作功能允许团队在项目上协同工作，并支持与团队成员创建、管理和共享工作流程。 模板：该平台提供各种应用程序模板和示例，帮助用户快速启动他们的项目。

价钱

Makerpad 提供两种主要定价计划：

专业计划： 定价为 25 美元/月（按年计费），该计划提供对学习平台、会员社区和支持的完整访问权限。

定价为 25 美元/月（按年计费），该计划提供对学习平台、会员社区和支持的完整访问权限。 团队计划：可为团队和组织提供自定义定价，提供团队协作、自定义学习路径和优先支持等附加功能。

优点：

专注于用户教育和学习资源，使其成为初学者或非开发人员的绝佳平台。

与流行的工具和服务深度集成，允许用户构建复杂的工作流程和流程。

团队和组织的协作功能，促进无缝的开发体验。

提供支持、见解和最佳实践的大型社区。

缺点：

内部功能有限，严重依赖与其他工具和服务的集成。

可能不适合构建具有广泛可定制性要求的复杂 Web 应用程序。

与其他 no-code 平台相比，不太注重网站建设。

结论

No-code应用程序构建器彻底改变了 Web 和移动应用程序的开发方式，使更广泛的受众更容易使用它们，无论编程专业知识如何。本文重点介绍了 2023 年排名前 10 位的no-code应用程序构建器，包括AppMaster.io 、 Bubble 、 Adalo 、 OutSystems 、 Wix 、 Glide 、 Thunkable 、 Betty Blocks 、 Webflow和 Makerpad 。每个平台都提供独特的功能、定价和优缺点，以满足不同的需求和专业水平。

选择正确的no-code应用程序构建器时，您必须考虑您的特定业务目标、项目要求以及平台的功能、易用性、可扩展性、定价和持续支持。通过评估这些因素，您可以选择正确的no-code平台来帮助您创建适合您需求的高效且可扩展的应用程序。