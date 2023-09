Najlepsze narzędzia do tworzenia aplikacji bez kodu w 2023 r.

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na aplikacje rośnie zapotrzebowanie na szybsze, bardziej wydajne i opłacalne metody programowania. W tym miejscu pojawiają się narzędzia do tworzenia aplikacji no-code, oferujące usprawnione podejście do tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i zaplecza bez konieczności umiejętności kodowania.

Korzystając z interfejsów typu „przeciągnij i upuść” , gotowych szablonów i intuicyjnych narzędzi do projektowania, narzędzia do tworzenia aplikacji no-code sprawiają, że tworzenie aplikacji jest bardziej dostępne dla szerszego grona osób, od programistów obywatelskich po doświadczonych specjalistów w dziedzinie oprogramowania. W tym artykule przyjrzymy się najlepszym kreatorom aplikacji bez kodu w 2023 r., omawiając ich najważniejsze funkcje, ceny oraz zalety i wady, aby pomóc Ci określić, która platforma jest odpowiednia dla Twoich potrzeb.

1. AppMaster.io

AppMaster.io to potężna platforma no-code służąca do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Platforma, założona w 2020 roku, szybko zyskała popularność, mając ponad 60 000 użytkowników i liczne pozytywne recenzje na temat G2. Umożliwia użytkownikom wizualne tworzenie modeli danych , procesów biznesowych przy użyciu BP Designer, endpoints REST API i punktów końcowych WSS. Jedną z wyróżniających cech AppMaster.io jest możliwość generowania kodu źródłowego dla aplikacji w różnych językach, w tym Go (golang) dla backendu, frameworku Vue3 z JS/TS dla aplikacji internetowych oraz Kotlina z Jetpack Compose dla Androida i SwiftUI dla iOS dla aplikacji mobilnych.

Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk „Publikuj”, AppMaster.io przeprowadza całą niezbędną kompilację, testowanie i wdrażanie w chmurze, zapewniając płynny i wydajny proces programowania. AppMaster.io oferuje sześć planów subskrypcji, począwszy od bezpłatnego planu dla początkujących po rozwiązania dla przedsiębiorstw z dostępem do kodu źródłowego i w pełni konfigurowalnymi szczegółami. Ich platforma eliminuje dług techniczny poprzez ciągłe odtwarzanie aplikacji od zera, dzięki czemu nawet pojedynczy programista może stworzyć skalowalne i kompleksowe rozwiązania programowe.

Plusy:

Potężne, wszechstronne zintegrowane środowisko programistyczne (IDE).

Obsługuje tworzenie backendu, aplikacji internetowych i mobilnych.

Eliminuje dług techniczny poprzez regenerację aplikacji od zera.

Generuje kod źródłowy dla różnych języków.

Elastyczne opcje cenowe dla różnych potrzeb użytkowników.

Cons:

Krzywa uczenia się dla użytkowników, którzy nie mają doświadczenia w tworzeniu aplikacji no-code .

. Do podstawowego wykorzystania bazy danych wymaga bazy danych zgodnej z PostgreSQL .

2. Bubble

Bubble to popularny kreator aplikacji no-code, który koncentruje się na tworzeniu aplikacji internetowych, dając użytkownikom możliwość szybkiego i wydajnego tworzenia i uruchamiania w pełni funkcjonalnych aplikacji. Dzięki interfejsowi drag-and-drop użytkownicy nietechniczni mogą z łatwością tworzyć atrakcyjne wizualnie aplikacje internetowe z niestandardowymi przepływami pracy i procesami obsługi danych. Bubble jest wyposażony w przydatne funkcje, takie jak responsywne projektowanie, uwierzytelnianie użytkowników, przechowywanie danych, integracja API i możliwość tworzenia komponentów wielokrotnego użytku.

Ponadto Bubble oferuje kompleksowy zestaw wtyczek rozszerzających funkcjonalność platformy, stworzonych zarówno przez samą Bubble, jak i zewnętrznych programistów. Platforma jest dostępna w czterech poziomach cenowych: bezpłatny, osobisty (od 29 USD/mies.), profesjonalny (od 115 USD/mies.) i produkcyjny (od 475 USD/mies.). Każdy plan oferuje różne poziomy wsparcia, pojemność aplikacji, niestandardowe opcje domeny i nie tylko. Jedną z kluczowych zalet Bubble jest aktywna społeczność użytkowników, oferująca wsparcie, wspólne zasoby i bogactwo wiedzy zarówno nowym, jak i doświadczonym użytkownikom.

Plusy:

Przyjazny interfejs drag-and-drop .

. Rozbudowana biblioteka wtyczek zapewniająca dodatkową funkcjonalność.

Możliwości projektowania responsywnych stron internetowych.

Aktywna i pomocna społeczność użytkowników.

Skalowalne plany cenowe dostosowane do potrzeb użytkowników.

Cons:

Ograniczone wyłącznie do tworzenia aplikacji internetowych.

W przypadku aplikacji wymagających dużej ilości zasobów ładowanie i działanie może być powolne.

Brak natywnej obsługi aplikacji mobilnych.

3. Adalo

Adalo to platforma do tworzenia aplikacji no-code, skupiająca się na łatwym tworzeniu atrakcyjnych wizualnie aplikacji mobilnych i internetowych. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi drag-and-drop oraz bogatej bibliotece gotowych komponentów Adalo jest odpowiednie dla użytkowników bez żadnego doświadczenia w programowaniu. Posiada zaawansowane funkcje, które umożliwiają użytkownikom tworzenie aplikacji mobilnych i internetowych o prostych i złożonych funkcjonalnościach. Omówmy kilka kluczowych aspektów platformy.

Kluczowe cechy

Interfejs tworzenia aplikacji typu „przeciągnij i upuść”.

Szeroka gama gotowych komponentów do wykorzystania w aplikacji

Niestandardowe narzędzia do zarządzania bazami danych i danymi

Łatwa integracja z zewnętrznymi API i usługami stron trzecich

Publikowanie jednym kliknięciem w App Store i Google Play Store

Współpraca i edycja w czasie rzeczywistym

Dostęp do pomocnej społeczności i zasobów

Plusy:

Łatwy do nauki i obsługi nawet dla użytkowników nietechnicznych

Doskonała biblioteka gotowych komponentów

Integracje z popularnymi narzędziami i API

Regularne aktualizacje i ulepszenia platformy

Silne wsparcie ze strony społeczności Adalo

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Cons:

Ograniczona możliwość dostosowywania w porównaniu do innych platform

Niektóre problemy z wydajnością w przypadku złożonych aplikacji

Brak szczegółowej obsługi debugowania

cennik

Adalo oferuje trzy plany cenowe:

Plan bezpłatny — idealny do odkrywania platformy i tworzenia prostych aplikacji. Ograniczony hosting i zasoby. Pro Plan — oferuje obsługę niestandardowych domen, więcej zasobów do hostingu aplikacji, szybsze kompilacje i priorytetowe wsparcie. Plan biznesowy — zaawansowane funkcje, w tym więcej zasobów, krótszy czas kompilacji, dedykowana infrastruktura i wsparcie na poziomie przedsiębiorstwa.

Adalo jest idealne dla tych, którzy chcą szybko tworzyć atrakcyjne wizualnie aplikacje mobilne i internetowe bez wcześniejszego doświadczenia w kodowaniu. Może to jednak nie być najlepszy wybór w przypadku złożonych projektów lub użytkowników wymagających zaawansowanych opcji dostosowywania.

4. Systemy zewnętrzne

OutSystems to popularna platforma programistyczna low-code znana ze swojej elastyczności, skalowalności i możliwości tworzenia złożonych aplikacji klasy korporacyjnej. Oferuje kompleksowe środowisko programowania wizualnego z wieloma komponentami aplikacji, szablonami i narzędziami do tworzenia, testowania i wdrażania aplikacji internetowych i mobilnych. Poniżej omówimy niektóre kluczowe funkcje i możliwości platformy.

Kluczowe cechy

Szczegółowy interfejs tworzenia aplikacji wizualnych

Bogaty zestaw gotowych komponentów, szablonów i wzorców interfejsu użytkownika

Rozbudowane możliwości dostosowywania i integracji

Wbudowane optymalizacje szybkości i wydajności

Dogłębne narzędzia analityczne i monitorujące

Publikowanie i wdrażanie aplikacji jednym kliknięciem

Silne funkcje bezpieczeństwa i zgodności

Plusy:

Elastyczna i skalowalna platforma do budowania złożonych aplikacji

Łatwa integracja z istniejącymi systemami i usługami stron trzecich

Nacisk na bezpieczeństwo i zgodność rozwiązań klasy korporacyjnej

Solidne wsparcie i dokumentacja

Częste aktualizacje i ulepszenia platformy

Cons:

Stroma krzywa uczenia się dla użytkowników nietechnicznych

Wyższe ceny w porównaniu do niektórych konkurentów

Nie tak skupiona na początkujących, jak niektóre inne platformy no-code

cennik

OutSystems oferuje trzy poziomy cenowe:

Plan bezpłatny — ograniczony dostęp do podstawowych funkcji, odpowiedni do eksploracji platformy i tworzenia aplikacji na mniejszą skalę. Plan standardowy (skontaktuj się w sprawie ceny) — przeznaczony do użytku profesjonalnego, oferuje więcej zasobów, możliwości dostosowania i dostęp do większości funkcji platformy. Plan Enterprise (skontaktuj się w sprawie ceny) — przeznaczony dla dużych organizacji o złożonych potrzebach w zakresie aplikacji, zapewnia dodatkowe zasoby, funkcje zabezpieczeń i wsparcie premium.

OutSystems jest idealnym rozwiązaniem dla organizacji i programistów poszukujących narzędzia do tworzenia aplikacji low-code i elastyczności i skalowalności wymaganej w przypadku złożonych aplikacji klasy korporacyjnej. Może nie być najlepszym wyborem dla osób, które dopiero zaczynają tworzyć aplikacje lub szukają bardziej przyjaznej dla nowicjuszy platformy no-code.

5. Wix

Najbardziej znany ze swoich możliwości tworzenia stron internetowych, Wix oferuje również narzędzie do tworzenia aplikacji no-code o nazwie Wix App Builder, umożliwiające użytkownikom tworzenie niestandardowych aplikacji mobilnych bez znajomości kodowania. Wykorzystując moc szerokiego zestawu funkcji i możliwości projektowania Wix, Wix App Builder zapewnia łatwą w obsłudze platformę do tworzenia imponujących wizualnie i funkcjonalnych aplikacji. Przyjrzyjmy się niektórym kluczowym funkcjom i zaletom korzystania z Wix App Builder.

Kluczowe cechy

Interfejs tworzenia aplikacji typu „przeciągnij i upuść”.

Zintegrowany ekosystem Wix zapewniający płynne aktualizacje witryn i aplikacji

zapewniający płynne aktualizacje witryn i aplikacji Konfigurowalne układy aplikacji i szablony projektów

Wbudowane możliwości handlu elektronicznego i rezerwacji



Integracja z narzędziami e-mail marketingu i CRM Wix

Dostęp do obszernego centrum pomocy Wix i zasobów społeczności

Plusy:

Intuicyjny i łatwy w użyciu interfejs do tworzenia aplikacji

Bezproblemowa integracja ze stronami Wix

Publikuj bezpośrednio w App Store i Google Play Store

Elastyczne opcje dostosowywania projektu

Silna obsługa klienta i zasoby społeczności

Cons:

Kreator aplikacji skierowany głównie do użytkowników witryny Wix , potencjalnie ograniczając szerszą atrakcyjność

, potencjalnie ograniczając szerszą atrakcyjność Mogą napotkać ograniczenia w przypadku bardziej złożonych wymagań aplikacji

Integracja z narzędziami i usługami innymi niż Wix może być ograniczona

cennik

Aby tworzyć aplikacje za pomocą Wix App Builder, musisz posiadać subskrypcję witryny Wix. Obowiązują dodatkowe opłaty za produkcję, hosting i przesyłanie aplikacji. Użytkownicy powinni odwiedzić witrynę Wix, aby uzyskać aktualne informacje o cenach.

Wix App Builder to doskonała opcja dla tych, którzy już korzystają z niego na potrzeby swoich stron internetowych lub szukają prostej, intuicyjnej platformy no-code do tworzenia atrakcyjnych wizualnie aplikacji mobilnych. Może nie być idealny dla użytkowników potrzebujących bardziej zaawansowanych funkcjonalności lub większej integracji z zewnętrznymi usługami i narzędziami.

6. Szybuj

Glide to narzędzie do tworzenia aplikacji no-code, umożliwiające użytkownikom tworzenie aplikacji mobilnych z Arkuszy Google bez znajomości programowania. Intuicyjny interfejs i kompleksowy zestaw funkcji sprawiają, że jest to popularny wybór wśród użytkowników, którzy chcą szybko tworzyć proste, ale funkcjonalne aplikacje mobilne. Glide najlepiej nadaje się do tworzenia aplikacji opartych na danych, takich jak katalogi, systemy zarządzania zapasami i systemy zarządzania pracownikami.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Kluczowe cechy

Prosty i intuicyjny interfejs

Integracja z Arkuszami Google jako źródłem danych

Szeroki wybór gotowych szablonów

Opcje dostosowywania wizualnego

Obsługuje technologię Progressive Web App (PWA).

Aktualizacje w czasie rzeczywistym między aplikacjami a Arkuszami Google

Wsparcie społeczności i samouczki

cennik

Glide oferuje bezpłatną warstwę, na której użytkownicy mogą eksperymentować i uczyć się. Jego płatne plany obejmują Basic (12 USD miesięcznie za aplikację), Pro (32 USD miesięcznie za aplikację) i Organizację (ceny niestandardowe). Każdy płatny plan oferuje zwiększone funkcje i możliwości, takie jak domeny niestandardowe, więcej miejsca na dane, wyższe limity wierszy, dodatkowe role użytkowników i priorytetowa obsługa.

Plusy:

Łatwy w użyciu dla początkujących

Szybkie tworzenie aplikacji z aktualizacjami w czasie rzeczywistym

Integracja z Arkuszami Google w celu zarządzania danymi

Szeroka gama gotowych szablonów

Aktywna społeczność użytkowników zapewniająca wsparcie i inspirację

Cons:

Ograniczone do Arkuszy Google jako źródła danych

Może nie nadawać się do skomplikowanych zastosowań

Ograniczone dostosowywanie, jeśli chodzi o funkcje natywne

7. Niezwykłe

Thunkable to narzędzie do tworzenia aplikacji no-code, przeznaczone do tworzenia aplikacji mobilnych na platformy Android i iOS. Interfejs typu drag-and-drop umożliwia użytkownikom łatwe tworzenie aplikacji mobilnych, nawet bez wcześniejszego doświadczenia w programowaniu. Celem Thunkable jest zapewnienie dostępnej platformy do tworzenia aplikacji dla osób fizycznych, przedsiębiorców i firm.

Kluczowe cechy

Interfejs typu „przeciągnij i upuść” ułatwiający tworzenie aplikacji

Tworzenie aplikacji wieloplatformowych (Android i iOS)

Szeroka gama komponentów i szablonów

Integracja z popularnymi API i usługami

Publikuj aplikacje bezpośrednio w sklepach z aplikacjami

Testowanie na żywo i debugowanie

Społeczność, która zasługuje na wsparcie i zasoby





cennik

Thunkable oferuje bezpłatny plan tworzenia podstawowych aplikacji z ograniczonymi możliwościami. Jego płatne plany obejmują PRO Monthly (25 USD/miesiąc) i PRO Yearly (200 USD/rok), oba zapewniające nieograniczoną liczbę projektów, prywatne miejsce na aplikacje, priorytetowe wsparcie i wiele więcej. Thunkable oferuje również niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw i instytucji edukacyjnych.

Plusy:

Łatwy w użyciu interfejs drag-and-drop

Tworzenie aplikacji wieloplatformowych na Androida i iOS

Szeroka gama komponentów i gotowych szablonów

Integracja z usługami i interfejsami API stron trzecich

Aktywna społeczność i wsparcie

Cons:

Ograniczenia projektu interfejsu użytkownika w porównaniu z programowaniem natywnym

Może nie nadawać się do bardzo złożonych zastosowań

Ograniczony dostęp do natywnych funkcji urządzenia

8. Betty Blocks

Betty Blocks to wszechstronna platforma do tworzenia aplikacji no-code, która umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji klasy korporacyjnej dla Internetu i urządzeń mobilnych bez konieczności pisania kodu. Zaprojektowany zarówno dla użytkowników biznesowych, jak i specjalistów IT, Betty Blocks oferuje obszerny zestaw narzędzi i funkcji, dzięki którym Twoje aplikacje spełnią unikalne wymagania Twojej organizacji.

Kluczowe cechy

Wizualne modelowanie rozwoju aplikacji

Tworzenie aplikacji backendowych i frontendowych

Konfigurowalny interfejs użytkownika z gotowymi szablonami

Integracja z popularnymi usługami i interfejsami API innych firm

Środowisko programistyczne oparte na współpracy

Skalowalność i bezpieczeństwo klasy korporacyjnej

Responsywna obsługa klienta

cennik

Betty Blocks oferuje niestandardowe ceny w oparciu o Twoje specyficzne wymagania i potrzeby biznesowe. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat cen i omówić wymagania dotyczące projektu, musisz skontaktować się z ich zespołem sprzedaży.

Plusy:

Potężna platforma do tworzenia złożonych aplikacji

Kompleksowy zestaw funkcji i narzędzi

Konfigurowalny interfejs użytkownika z gotowymi szablonami

Silny nacisk na bezpieczeństwo i skalowalność klasy korporacyjnej

Dedykowana obsługa klienta

Cons:

Wyższa krzywa uczenia się w porównaniu z innymi narzędziami do tworzenia aplikacji no-code

Brak przejrzystych cen

Może być przesadą w przypadku prostszych zastosowań

9. Webflow

Webflow to potężny no-code program do tworzenia witryn internetowych i systemu zarządzania treścią (CMS), który pozwala użytkownikom projektować, budować i uruchamiać responsywne witryny internetowe bez konieczności pisania kodu. Webflow koncentruje się przede wszystkim na tworzeniu atrakcyjnych wizualnie i w pełni responsywnych stron internetowych, ale jego funkcje umożliwiają także użytkownikom tworzenie aplikacji internetowych.

Kluczowe cechy

Projektant wizualny: Webflow posiada intuicyjny, ale potężny projektant wizualny, który umożliwia użytkownikom tworzenie niestandardowych projektów poprzez przeciąganie i upuszczanie elementów na płótnie, stosowanie stylów CSS oraz definiowanie interakcji i animacji w celu uzyskania profesjonalnego, dopracowanego wyglądu.

posiada intuicyjny, ale potężny projektant wizualny, który umożliwia użytkownikom tworzenie niestandardowych projektów poprzez przeciąganie i upuszczanie elementów na płótnie, stosowanie stylów CSS oraz definiowanie interakcji i animacji w celu uzyskania profesjonalnego, dopracowanego wyglądu. CMS i e-commerce: Webflow zawiera wbudowany CMS, który pozwala użytkownikom łatwo zarządzać treścią, taką jak wpisy na blogu lub artykuły prasowe. Oferuje również kompleksową funkcjonalność e-commerce do tworzenia sklepów internetowych.

zawiera wbudowany CMS, który pozwala użytkownikom łatwo zarządzać treścią, taką jak wpisy na blogu lub artykuły prasowe. Oferuje również kompleksową funkcjonalność e-commerce do tworzenia sklepów internetowych. Hosting i domena niestandardowa: Webflow zapewnia wysoce skalowalny i bezpieczny hosting z protokołem SSL, dystrybuowany globalnie w infrastrukturze Amazon Web Services. Użytkownicy mogą także łączyć swoje strony internetowe z domenami niestandardowymi.

zapewnia wysoce skalowalny i bezpieczny hosting z protokołem SSL, dystrybuowany globalnie w infrastrukturze Amazon Web Services. Użytkownicy mogą także łączyć swoje strony internetowe z domenami niestandardowymi. Szablony i komponenty: Webflow zawiera bibliotekę gotowych szablonów, komponentów i interakcji, których użytkownicy mogą używać do szybkiego i wydajnego tworzenia unikalnych projektów.

zawiera bibliotekę gotowych szablonów, komponentów i interakcji, których użytkownicy mogą używać do szybkiego i wydajnego tworzenia unikalnych projektów. Responsywny projekt: Dzięki Webflow użytkownicy mogą łatwo tworzyć strony internetowe, które dostosowują się do różnych rozmiarów ekranów i urządzeń, zapewniając spójne doświadczenie użytkownika na komputerach stacjonarnych, tabletach i urządzeniach mobilnych.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

cennik

Webflow oferuje trzy główne kategorie cenowe:

Plany witryn: Ceny zaczynają się od 12 USD miesięcznie (rozliczane co roku) w przypadku planu podstawowego, który obejmuje hosting i obsługę domeny niestandardowej. Plany wyższego poziomu oferują dodatkowe funkcje, takie jak większa przestrzeń dyskowa i przepustowość, CMS i funkcjonalność e-commerce.

Ceny zaczynają się od 12 USD miesięcznie (rozliczane co roku) w przypadku planu podstawowego, który obejmuje hosting i obsługę domeny niestandardowej. Plany wyższego poziomu oferują dodatkowe funkcje, takie jak większa przestrzeń dyskowa i przepustowość, CMS i funkcjonalność e-commerce. Plany kont: przeznaczone dla freelancerów i agencji, plany te zaczynają się od 16 USD miesięcznie (rozliczane co roku) i oferują dodatkowe funkcje, takie jak współpraca zespołowa, dodatkowe projekty i priorytetowe wsparcie.

przeznaczone dla freelancerów i agencji, plany te zaczynają się od 16 USD miesięcznie (rozliczane co roku) i oferują dodatkowe funkcje, takie jak współpraca zespołowa, dodatkowe projekty i priorytetowe wsparcie. Plany Enterprise: dla dużych organizacji dostępne są niestandardowe ceny, zapewniające zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, współpracy i wsparcia.

Plusy:

Intuicyjny i wydajny projektant wizualny, odpowiedni zarówno dla projektantów, jak i osób niebędących programistami.

Imponująca gama gotowych szablonów i komponentów przyspieszających projektowanie i rozwój.

Wbudowany CMS i funkcjonalność e-commerce.

Wysokiej jakości hosting z SSL i obsługą niestandardowych domen.

Cons:

Skupiony głównie na tworzeniu stron internetowych, z mniejszym naciskiem na tworzenie aplikacji internetowych.

Może być skomplikowany dla początkujących, szczególnie tych bez doświadczenia w projektowaniu lub programowaniu.

Obsługa API jest ograniczona i może nie spełniać potrzeb wszystkich aplikacji internetowych.

10. Makerpad

Makerpad to platforma no-code, która umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji internetowych poprzez łączenie różnych popularnych narzędzi i usług, takich jak Airtable, Zapier i Stripe, w celu tworzenia niestandardowych przepływów pracy i automatyzacji procesów. Makerpad koncentruje się na umożliwieniu użytkownikom tworzenia funkcjonalnych aplikacji poprzez zaawansowane integracje i interaktywne samouczki.

Kluczowe cechy

Szeroki wachlarz integracji: Makerpad posiada rozbudowany zestaw integracji z popularnymi narzędziami i usługami, w tym Airtable , Mailchimp, Arkusze Google i Stripe. Użytkownicy mogą z łatwością łączyć te narzędzia w celu tworzenia niestandardowych przepływów pracy i procesów.

Makerpad posiada rozbudowany zestaw integracji z popularnymi narzędziami i usługami, w tym , Mailchimp, Arkusze Google i Stripe. Użytkownicy mogą z łatwością łączyć te narzędzia w celu tworzenia niestandardowych przepływów pracy i procesów. Zasoby społeczności i nauki: Makerpad przede wszystkim uczy użytkowników, jak tworzyć aplikacje internetowe przy użyciu narzędzi no-code . Obszerna biblioteka samouczków, lekcji, wyzwań i warsztatów pomaga użytkownikom tworzyć aplikacje bez konieczności posiadania wiedzy programistycznej.

Makerpad przede wszystkim uczy użytkowników, jak tworzyć aplikacje internetowe przy użyciu narzędzi . Obszerna biblioteka samouczków, lekcji, wyzwań i warsztatów pomaga użytkownikom tworzyć aplikacje bez konieczności posiadania wiedzy programistycznej. Współpraca zespołowa: Funkcje współpracy w Makerpad umożliwiają zespołom wspólną pracę nad projektami, wspierając tworzenie, zarządzanie i udostępnianie przepływów pracy członkom zespołu.

Funkcje współpracy w Makerpad umożliwiają zespołom wspólną pracę nad projektami, wspierając tworzenie, zarządzanie i udostępnianie przepływów pracy członkom zespołu. Szablony: platforma oferuje różnorodne szablony aplikacji i przykłady, które pomogą użytkownikom szybko rozpocząć projekty.

cennik

Makerpad oferuje dwa główne plany cenowe:

Plan Pro: wyceniony na 25 USD miesięcznie (rozliczany rocznie) ten plan zapewnia pełny dostęp do platformy edukacyjnej, społeczności członkowskiej i wsparcia.

wyceniony na 25 USD miesięcznie (rozliczany rocznie) ten plan zapewnia pełny dostęp do platformy edukacyjnej, społeczności członkowskiej i wsparcia. Plan zespołowy: dla zespołów i organizacji dostępne są niestandardowe ceny, oferujące dodatkowe funkcje, takie jak współpraca zespołowa, niestandardowe ścieżki szkoleniowe i priorytetowe wsparcie.

Plusy:

Skoncentruj się na edukacji użytkowników i zasobach edukacyjnych, dzięki czemu jest to doskonała platforma dla początkujących i nie-programistów.

Dogłębna integracja z popularnymi narzędziami i usługami, umożliwiająca użytkownikom budowanie złożonych przepływów pracy i procesów.

Funkcje współpracy dla zespołów i organizacji, zapewniające płynny rozwój.

Duża społeczność oferująca wsparcie, spostrzeżenia i najlepsze praktyki.

Cons:

Ograniczone funkcje wewnętrzne, w dużym stopniu polegające na integracji z innymi narzędziami i usługami.

Może nie nadawać się do tworzenia złożonych aplikacji internetowych z dużymi wymaganiami dotyczącymi dostosowywania.

Mniej skupiony na tworzeniu stron internetowych w porównaniu do innych platform no-code .

Wniosek

Twórcy aplikacji No-code zrewolucjonizowali sposób tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych, czyniąc je bardziej dostępnymi dla szerszego grona odbiorców, niezależnie od wiedzy programistycznej. W tym artykule omówiono 10 najlepszych kreatorów aplikacji no-code na rok 2023, w tym AppMaster.io, Bubble, Adalo, OutSystems, Wix, Glide, Thunkable, Betty Blocks, Webflow i Makerpad. Każda platforma oferuje unikalne funkcje, ceny oraz zalety i wady, zaspokajając różne potrzeby i poziomy wiedzy.

Wybierając odpowiednie narzędzie do tworzenia aplikacji no-code, należy wziąć pod uwagę konkretne cele biznesowe, wymagania projektu oraz funkcje platformy, łatwość obsługi, skalowalność, cenę i ciągłe wsparcie. Oceniając te czynniki, możesz wybrać odpowiednią platformę no-code, która pomoże Ci stworzyć wydajne i skalowalne aplikacje dostosowane do Twoich potrzeb.