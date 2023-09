I migliori sviluppatori di app senza codice nel 2023

Con la crescita della domanda di applicazioni software, cresce anche la necessità di metodi di sviluppo più rapidi, efficienti ed economici. È qui che entrano in gioco gli sviluppatori di app no-code, che offrono un approccio più snello alla creazione di applicazioni web, mobili e backend senza la necessità di competenze di codifica.

Utilizzando interfacce drag-and-drop , modelli predefiniti e strumenti di progettazione intuitivi, gli sviluppatori di app no-code rendono lo sviluppo di app più accessibile a una gamma più ampia di persone, dagli sviluppatori cittadini ai professionisti del software esperti. In questo articolo esploreremo i migliori costruttori di app senza codice del 2023, discutendone le caratteristiche principali, i prezzi e i pro e i contro per aiutarti a determinare quale piattaforma è adatta alle tue esigenze.

1. AppMaster

AppMaster.io è una potente piattaforma no-code per la creazione di applicazioni backend, web e mobili. La piattaforma, fondata nel 2020, ha rapidamente guadagnato popolarità con oltre 60.000 utenti e numerose recensioni positive su G2. Consente agli utenti di creare visivamente modelli di dati , processi aziendali utilizzando BP Designer, endpoints API REST ed endpoint WSS. Una delle caratteristiche distintive di AppMaster.io è la sua capacità di generare codice sorgente per applicazioni in vari linguaggi, tra cui Go (golang) per il backend, framework Vue3 con JS/TS per applicazioni web e Kotlin con Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS per applicazioni mobili.

Ogni volta che premi il pulsante "Pubblica", AppMaster.io esegue tutta la compilazione, i test e la distribuzione nel cloud necessari, garantendo un processo di sviluppo fluido ed efficiente. AppMaster.io offre sei piani di abbonamento, che vanno da un piano gratuito per principianti a soluzioni aziendali con accesso al codice sorgente e dettagli completamente configurabili. La loro piattaforma elimina il debito tecnico rigenerando continuamente le applicazioni da zero, garantendo che anche un singolo sviluppatore possa creare soluzioni software scalabili e complete.

Professionisti:

Ambiente di sviluppo integrato (IDE) potente e completo.

Supporta lo sviluppo di backend, Web e app mobili.

Elimina il debito tecnico rigenerando le applicazioni da zero.

Genera codice sorgente per varie lingue.

Opzioni di prezzo flessibili per le diverse esigenze degli utenti.

Contro:

Curva di apprendimento per gli utenti che non conoscono lo sviluppo di app no-code .

. Richiede un database compatibile con PostgreSQL per l'utilizzo del database primario.

2. Bubble

Bubble è un popolare costruttore di app no-code che si concentra sulla creazione di app Web, offrendo agli utenti il ​​potere di creare e avviare applicazioni completamente funzionali in modo rapido ed efficiente. Con un'interfaccia drag-and-drop, è facile per gli utenti non tecnici creare app Web visivamente accattivanti con flussi di lavoro personalizzati e processi di gestione dei dati. Bubble è dotato di funzionalità utili come design reattivo, autenticazione dell'utente, archiviazione dei dati, integrazione API e possibilità di creare componenti riutilizzabili.

Inoltre, Bubble offre un set completo di plugin per estendere le funzionalità della piattaforma, creati sia da Bubble stessa che da sviluppatori di terze parti. La piattaforma è disponibile in quattro livelli di prezzo: gratuito, personale (a partire da $ 29/mese), professionale (a partire da $ 115/mese) e produzione (a partire da $ 475/mese). Ogni piano offre vari livelli di supporto, capacità dell'app, opzioni di dominio personalizzato e altro ancora. Uno dei principali punti di forza di Bubble è la sua comunità di utenti attiva, che offre supporto, risorse condivise e un patrimonio di conoscenze sia per gli utenti nuovi che per quelli esperti.

Professionisti:

Interfaccia drag-and-drop amichevole.

amichevole. Ampia libreria di plugin per funzionalità aggiuntive.

Funzionalità di progettazione web reattiva.

Comunità di utenti attiva e utile.

Piani tariffari scalabili per soddisfare le esigenze degli utenti.

Contro:

Limitato al solo sviluppo di app Web.

Può essere lento da caricare ed eseguire per applicazioni ad uso intensivo di risorse.

Nessun supporto per app mobili native.

3. Adalo

Adalo è una piattaforma di sviluppo di app no-code focalizzata sulla creazione semplice di applicazioni mobili e web visivamente accattivanti. Con la sua intuitiva interfaccia drag-and-drop e una ricca libreria di componenti predefiniti, Adalo è adatto agli utenti senza alcuna conoscenza di programmazione. Dispone di potenti funzionalità che consentono agli utenti di creare applicazioni mobili e Web con funzionalità da semplici a complesse. Analizziamo alcuni aspetti chiave della piattaforma.

Caratteristiche principali

Interfaccia per la creazione di app drag-and-drop

Ampia gamma di componenti predefiniti da utilizzare nella tua app

Database personalizzati e strumenti di gestione dei dati

Facile integrazione con API esterne e servizi di terze parti

Pubblicazione con un clic su App Store e Google Play Store

Collaborazione e modifica in tempo reale

Accesso a comunità e risorse utili

Professionisti:

Facile da apprendere e utilizzare anche per utenti non tecnici

Eccellente libreria di componenti predefiniti

Integrazioni con strumenti e API popolari

Aggiornamenti e miglioramenti regolari alla piattaforma

Forte sostegno da parte della comunità Adalo

Contro:

Personalizzazione limitata rispetto ad altre piattaforme

Alcuni problemi di prestazioni con applicazioni complesse

Mancanza di supporto approfondito per il debug

Prezzi

Adalo offre tre piani tariffari:

Piano gratuito : ideale per esplorare la piattaforma e creare semplici app. Hosting e risorse limitati. Piano Pro : offre supporto per domini personalizzati, più risorse per l'hosting di app, build più veloci e supporto prioritario. Piano aziendale : funzionalità avanzate, tra cui più risorse, tempi di creazione più rapidi, infrastruttura dedicata e supporto a livello aziendale.

Adalo è ottimo per coloro che desiderano creare rapidamente applicazioni Web e mobili visivamente accattivanti senza avere esperienza di codifica. Ma potrebbe non essere la scelta migliore per progetti complessi o per utenti che richiedono opzioni di personalizzazione avanzate.

4. OutSystems

OutSystems è una popolare piattaforma di sviluppo low-code nota per la sua flessibilità, scalabilità e capacità di creare applicazioni complesse di livello aziendale. Offre un ambiente di sviluppo visivo completo con numerosi componenti di app, modelli e strumenti per creare, testare e distribuire applicazioni Web e mobili. Di seguito, esploreremo alcune delle principali caratteristiche e capacità della piattaforma.

Caratteristiche principali

Interfaccia di sviluppo di app visive dettagliata

Ricco set di componenti, modelli e modelli di interfaccia utente predefiniti

Ampie capacità di personalizzazione e integrazione

Ottimizzazioni integrate di velocità e prestazioni

Strumenti di analisi e monitoraggio approfonditi

Pubblicazione e distribuzione delle applicazioni con un solo clic

Funzionalità avanzate di sicurezza e conformità

Professionisti:

Piattaforma flessibile e scalabile per la creazione di applicazioni complesse

Facile integrazione con sistemi esistenti e servizi di terze parti

Enfasi su sicurezza e conformità per soluzioni di livello aziendale

Forte supporto e documentazione

Aggiornamenti e miglioramenti frequenti della piattaforma

Contro:

Curva di apprendimento ripida per utenti non tecnici

Prezzo più alto rispetto ad alcuni concorrenti

Non così focalizzato sui principianti come alcune altre piattaforme no-code

Prezzi

OutSystems offre tre livelli di prezzo:

Piano gratuito : accesso limitato alle funzionalità principali, adatto per esplorare la piattaforma e creare applicazioni su scala ridotta. Piano standard (contattare per i prezzi): progettato per uso professionale, offre più risorse, personalizzazioni e accesso alla maggior parte delle funzionalità della piattaforma. Piano Enterprise (contattare per i prezzi): rivolto alle grandi organizzazioni con esigenze applicative complesse, fornisce risorse aggiuntive, funzionalità di sicurezza e supporto premium.

OutSystems è ideale per organizzazioni e sviluppatori che cercano un generatore di app low-code con la flessibilità e la scalabilità necessarie per applicazioni complesse di livello aziendale. Potrebbe non essere la soluzione migliore per chi è nuovo allo sviluppo di app o cerca una piattaforma no-code più adatta ai principianti.

5. Wix

Meglio conosciuto per le sue capacità di creazione di siti Web, Wix offre anche un generatore di app no-code chiamato Wix App Builder, che consente agli utenti di creare applicazioni mobili personalizzate senza conoscenze di codifica. Sfruttando la potenza dell'ampio set di funzionalità e capacità di progettazione di Wix, Wix App Builder fornisce una piattaforma facile da usare per creare app funzionali e visivamente impressionanti. Esaminiamo alcune delle principali funzionalità e vantaggi dell'utilizzo di Wix App Builder.

Caratteristiche principali

Interfaccia per la creazione di app drag-and-drop

Ecosistema Wix integrato per aggiornamenti continui di siti Web e app

integrato per aggiornamenti continui di siti Web e app Layout di app e modelli di progettazione personalizzabili

Funzionalità integrate di e-commerce e prenotazione



Integrazione con gli strumenti di email marketing e CRM di Wix

Accesso all'ampio centro assistenza di Wix e alle risorse della community

Professionisti:

Interfaccia per la creazione di app intuitiva e facile da usare

Integrazione perfetta con i siti Web Wix

Pubblica direttamente su App Store e Google Play Store

Opzioni flessibili di personalizzazione del design

Forte supporto clienti e risorse della comunità

Contro:

Il generatore di app si rivolge principalmente agli utenti del sito Web Wix , limitando potenzialmente un appeal più ampio

, limitando potenzialmente un appeal più ampio Potrebbero verificarsi limitazioni per requisiti di app più complessi

L'integrazione con strumenti e servizi non Wix può essere limitata

Prezzi

Devi avere un abbonamento al sito web Wix per creare app con Wix App Builder. Si applicano costi aggiuntivi per la produzione, l'hosting e l'invio delle app. Gli utenti devono visitare il sito Web Wix per informazioni aggiornate sui prezzi.

Wix App Builder è un'opzione eccellente per coloro che già lo utilizzano per le esigenze del proprio sito Web o che cercano una piattaforma no-code semplice e intuitiva per creare applicazioni mobili visivamente accattivanti. Potrebbe non essere l'ideale per gli utenti che necessitano di funzionalità più avanzate o di una maggiore integrazione con servizi e strumenti esterni.

6. Scivola

Glide è un generatore di app no-code che consente agli utenti di creare app mobili da Fogli Google senza conoscenze di programmazione. La sua interfaccia intuitiva e il set completo di funzionalità lo rendono una scelta popolare per gli utenti che desiderano creare rapidamente app mobili semplici ma funzionali. Glide è particolarmente adatto per la creazione di app basate sui dati come directory, gestione dell'inventario e sistemi di gestione dei dipendenti.

Caratteristiche principali

Interfaccia semplice ed intuitiva

Integrazione con Fogli Google come origine dati

Ampia selezione di modelli predefiniti

Opzioni di personalizzazione visiva

Supporta la tecnologia Progressive Web App (PWA).

Aggiornamenti in tempo reale tra app e Fogli Google

Supporto comunitario ed esercitazioni

Prezzi

Glide offre un livello gratuito per consentire agli utenti di sperimentare e imparare. I suoi piani a pagamento includono Basic ($ 12/mese per app), Pro ($ 32/mese per app) e Organization (prezzi personalizzati). Ogni piano a pagamento offre funzionalità e funzionalità migliorate, come domini personalizzati, più spazio di archiviazione, limiti di righe più elevati, ruoli utente aggiuntivi e supporto prioritario.

Professionisti:

Facile da usare per i principianti

Sviluppo rapido di app con aggiornamenti in tempo reale

Integrazione con Fogli Google per la gestione dei dati

Ampia gamma di modelli predefiniti

Comunità di utenti attiva per supporto e ispirazione

Contro:

Limitato a Fogli Google come origine dati

Potrebbe non essere adatto per applicazioni complesse

Personalizzazione limitata per quanto riguarda le funzionalità native

7. Thunkable

Thunkable è un generatore di app no-code progettato per creare applicazioni mobili per piattaforme Android e iOS. La sua interfaccia drag-and-drop consente agli utenti di sviluppare facilmente app mobili, anche senza alcuna esperienza di programmazione precedente. Thunkable mira a fornire una piattaforma di sviluppo di app accessibile per privati, imprenditori e aziende.

Caratteristiche principali

Interfaccia drag-and-drop per un facile sviluppo di app

Sviluppo app multipiattaforma (Android e iOS)

Ampia gamma di componenti e modelli

Integrazione con API e servizi popolari

Pubblica app direttamente negli app store

Test e debug in tempo reale

Comunità ringraziabile per supporto e risorse

Prezzi

Thunkable offre un piano gratuito per lo sviluppo di app di base con funzionalità limitate. I suoi piani a pagamento includono PRO mensile ($ 25/mese) e PRO annuale ($ 200/anno), entrambi che forniscono progetti illimitati, spazio di archiviazione di app private, supporto prioritario e altro ancora. Thunkable offre anche prezzi personalizzati per imprese e istituti di istruzione.

Professionisti:

Interfaccia drag-and-drop facile da usare

facile da usare Sviluppo di app multipiattaforma per Android e iOS

Un'ampia varietà di componenti e modelli predefiniti

Integrazione con servizi e API di terze parti

Comunità attiva e supporto

Contro:

Limitazioni nella progettazione dell'interfaccia utente rispetto allo sviluppo nativo

Potrebbe non essere adatto per applicazioni altamente complesse

Accesso limitato alle funzionalità native del dispositivo

8. Betty Blocchi

Betty Blocks è una piattaforma completa per lo sviluppo di app no-code che consente agli utenti di creare applicazioni di livello aziendale per Web e dispositivi mobili senza scrivere alcun codice. Progettato sia per gli utenti aziendali che per i professionisti IT, Betty Blocks offre una vasta gamma di strumenti e funzionalità per garantire che le tue applicazioni soddisfino i requisiti specifici della tua organizzazione.

Caratteristiche principali

Modellazione visiva per lo sviluppo di applicazioni

Sviluppo app backend e frontend

Interfaccia utente personalizzabile con modelli predefiniti

Integrazione con servizi e API di terze parti popolari

Ambiente di sviluppo collaborativo

Scalabilità e sicurezza di livello aziendale

Assistenza clienti reattiva

Prezzi

Betty Blocks offre prezzi personalizzati in base ai tuoi requisiti specifici e alle esigenze aziendali. Dovrai contattare il loro team di vendita per accedere ai dettagli sui prezzi e discutere i requisiti del tuo progetto.

Professionisti:

Potente piattaforma per lo sviluppo di applicazioni complesse

Set completo di funzionalità e strumenti

Interfaccia utente personalizzabile con modelli predefiniti

Forte attenzione alla sicurezza e alla scalabilità di livello aziendale

Assistenza clienti dedicata

Contro:

Curva di apprendimento più elevata rispetto ad altri costruttori di app no-code

Nessun prezzo trasparente disponibile

Potrebbe essere eccessivo per le applicazioni più semplici

9. Webflow

Webflow è un potente costruttore di siti Web no-code e un sistema di gestione dei contenuti (CMS) che consente agli utenti di progettare, creare e avviare visivamente siti Web reattivi senza scrivere alcun codice. Webflow si concentra principalmente sulla creazione di siti Web visivamente sbalorditivi e completamente reattivi, ma le sue funzionalità consentono anche agli utenti di creare applicazioni Web.

Caratteristiche principali

Visual Designer: Webflow dispone di un visual designer intuitivo ma potente che consente agli utenti di creare progetti personalizzati trascinando e rilasciando elementi sull'area di disegno, applicando stili CSS e definendo interazioni e animazioni per un aspetto professionale e raffinato.

dispone di un visual designer intuitivo ma potente che consente agli utenti di creare progetti personalizzati trascinando e rilasciando elementi sull'area di disegno, applicando stili CSS e definendo interazioni e animazioni per un aspetto professionale e raffinato. CMS ed e-commerce: Webflow include un CMS integrato che consente agli utenti di gestire facilmente i propri contenuti, come post di blog o articoli di notizie. Offre inoltre funzionalità di e-commerce complete per la creazione di negozi online.

include un CMS integrato che consente agli utenti di gestire facilmente i propri contenuti, come post di blog o articoli di notizie. Offre inoltre funzionalità di e-commerce complete per la creazione di negozi online. Hosting e dominio personalizzato: Webflow fornisce hosting altamente scalabile e sicuro con SSL, distribuito a livello globale nell'infrastruttura di Amazon Web Services. Gli utenti possono anche collegare i propri siti Web a domini personalizzati.

fornisce hosting altamente scalabile e sicuro con SSL, distribuito a livello globale nell'infrastruttura di Amazon Web Services. Gli utenti possono anche collegare i propri siti Web a domini personalizzati. Modelli e componenti: Webflow dispone di una libreria di modelli, componenti e interazioni predefiniti che gli utenti possono utilizzare per creare progetti unici in modo rapido ed efficiente.

dispone di una libreria di modelli, componenti e interazioni predefiniti che gli utenti possono utilizzare per creare progetti unici in modo rapido ed efficiente. Design reattivo: con Webflow , gli utenti possono creare facilmente siti Web che si adattano a diverse dimensioni di schermo e dispositivi, garantendo un'esperienza utente coerente su desktop, tablet e dispositivi mobili.

Prezzi

Webflow offre tre categorie di prezzi principali:

Piani del sito: il prezzo parte da $ 12 al mese (fatturato annualmente) per il piano Basic, che include hosting e supporto per domini personalizzati. I piani di livello superiore offrono funzionalità aggiuntive come maggiore spazio di archiviazione e larghezza di banda, CMS e funzionalità di e-commerce.

il prezzo parte da $ 12 al mese (fatturato annualmente) per il piano Basic, che include hosting e supporto per domini personalizzati. I piani di livello superiore offrono funzionalità aggiuntive come maggiore spazio di archiviazione e larghezza di banda, CMS e funzionalità di e-commerce. Piani account: destinati a liberi professionisti e agenzie, questi piani partono da $ 16 al mese (fatturati annualmente) e offrono funzionalità aggiuntive, come la collaborazione in team, progetti aggiuntivi e supporto prioritario.

destinati a liberi professionisti e agenzie, questi piani partono da $ 16 al mese (fatturati annualmente) e offrono funzionalità aggiuntive, come la collaborazione in team, progetti aggiuntivi e supporto prioritario. Piani aziendali: prezzi personalizzati sono disponibili per le grandi organizzazioni, fornendo funzionalità avanzate di sicurezza, collaborazione e supporto.

Professionisti:

Visual designer intuitivo e potente, adatto sia a designer che a non programmatori.

Vasta gamma di modelli e componenti predefiniti per accelerare la progettazione e lo sviluppo.

Funzionalità CMS e e-commerce integrate.

Hosting di alta qualità con SSL e supporto di domini personalizzati.

Contro:

Focalizzato principalmente sulla creazione di siti Web, con meno enfasi sulla creazione di app Web.

Può essere complesso per i principianti, in particolare per quelli senza esperienza di progettazione o sviluppo.

Il supporto API è limitato e potrebbe non soddisfare le esigenze di tutte le applicazioni web.

10. MakerPad

Makerpad è una piattaforma no-code che consente agli utenti di creare applicazioni Web collegando vari strumenti e servizi popolari, come Airtable, Zapier e Stripe, per creare flussi di lavoro personalizzati e automatizzare i processi. Makerpad si concentra sul consentire agli utenti di creare applicazioni funzionali attraverso le sue potenti integrazioni e tutorial interattivi.

Caratteristiche principali

Ampia gamma di integrazioni: Makerpad offre una vasta gamma di integrazioni con strumenti e servizi popolari, tra cui Airtable , Mailchimp, Fogli Google e Stripe. Gli utenti possono connettere facilmente questi strumenti per creare flussi di lavoro e processi personalizzati.

Makerpad offre una vasta gamma di integrazioni con strumenti e servizi popolari, tra cui , Mailchimp, Fogli Google e Stripe. Gli utenti possono connettere facilmente questi strumenti per creare flussi di lavoro e processi personalizzati. Risorse comunitarie e di apprendimento: Makerpad insegna principalmente agli utenti come creare applicazioni Web utilizzando strumenti no-code . La loro vasta libreria di tutorial, lezioni, sfide e workshop aiuta gli utenti a creare le proprie applicazioni senza la necessità di competenze di programmazione.

Makerpad insegna principalmente agli utenti come creare applicazioni Web utilizzando strumenti . La loro vasta libreria di tutorial, lezioni, sfide e workshop aiuta gli utenti a creare le proprie applicazioni senza la necessità di competenze di programmazione. Collaborazione in team: le funzionalità di collaborazione di Makerpad consentono ai team di lavorare insieme su progetti, con supporto per la creazione, la gestione e la condivisione dei flussi di lavoro con i membri del team.

le funzionalità di collaborazione di Makerpad consentono ai team di lavorare insieme su progetti, con supporto per la creazione, la gestione e la condivisione dei flussi di lavoro con i membri del team. Modelli: la piattaforma offre una varietà di modelli di applicazioni ed esempi per aiutare gli utenti ad avviare i propri progetti.

Prezzi

Makerpad offre due piani tariffari principali:

Piano Pro: al prezzo di $ 25 al mese (fatturato annualmente), questo piano fornisce accesso completo alla piattaforma di apprendimento, alla community dei membri e al supporto.

al prezzo di $ 25 al mese (fatturato annualmente), questo piano fornisce accesso completo alla piattaforma di apprendimento, alla community dei membri e al supporto. Piano per team: sono disponibili prezzi personalizzati per team e organizzazioni, che offrono funzionalità aggiuntive come collaborazione in team, percorsi di apprendimento personalizzati e supporto prioritario.

Professionisti:

Concentrarsi sull'educazione degli utenti e sulle risorse di apprendimento, rendendola un'eccellente piattaforma per principianti o non sviluppatori.

Integrazioni approfondite con strumenti e servizi popolari, che consentono agli utenti di creare flussi di lavoro e processi complessi.

Funzionalità collaborative per team e organizzazioni, che favoriscono un'esperienza di sviluppo senza soluzione di continuità.

Ampia community che offre supporto, approfondimenti e best practice.

Contro:

Funzionalità interne limitate, con una forte dipendenza dalle integrazioni con altri strumenti e servizi.

Potrebbe non essere adatto per la creazione di applicazioni Web complesse con ampi requisiti di personalizzazione.

Meno focalizzato sulla creazione di siti Web rispetto ad altre piattaforme no-code .

Conclusione

Gli sviluppatori di app No-code hanno rivoluzionato il modo in cui vengono sviluppate le applicazioni web e mobili, rendendole più accessibili a un pubblico più ampio indipendentemente dalle competenze di programmazione. Questo articolo ha evidenziato i 10 migliori costruttori di app no-code per il 2023, tra cui AppMaster.io, Bubble, Adalo, OutSystems, Wix, Glide, Thunkable, Betty Blocks, Webflow e Makerpad. Ogni piattaforma offre funzionalità, prezzi, vantaggi e svantaggi unici, soddisfacendo esigenze e livelli di competenza diversi.

Quando scegli il giusto generatore di app no-code, devi considerare i tuoi obiettivi aziendali specifici, i requisiti del progetto e le funzionalità della piattaforma, la facilità d'uso, la scalabilità, i prezzi e il supporto continuo. Valutando questi fattori, puoi selezionare la giusta piattaforma no-code per aiutarti a creare applicazioni efficienti e scalabili su misura per le tue esigenze.