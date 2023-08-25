مع تزايد الطلب على التطبيقات البرمجية، تتزايد أيضًا الحاجة إلى أساليب تطوير أسرع وأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة. هذا هو المكان الذي يأتي فيه منشئو التطبيقات no-code ، حيث يقدمون نهجًا أكثر بساطة لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية دون الحاجة إلى مهارات البرمجة.

من خلال استخدام واجهات السحب والإفلات والقوالب المعدة مسبقًا وأدوات التصميم البديهية، يجعل منشئو التطبيقات no-code تطوير التطبيقات في متناول نطاق أوسع من الأشخاص، بدءًا من المطورين المواطنين وحتى محترفي البرمجيات ذوي الخبرة. في هذه المقالة، سنستكشف أفضل منشئي التطبيقات بدون تعليمات برمجية في عام 2023، ونناقش ميزاتهم الرئيسية وأسعارهم وإيجابياتهم وسلبياتهم لمساعدتك في تحديد النظام الأساسي المناسب لاحتياجاتك.

1. AppMaster.io

AppMaster.io عبارة عن منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. اكتسبت المنصة، التي تأسست عام 2020، شعبية سريعة مع أكثر من 60.000 مستخدم والعديد من التقييمات الإيجابية على G2. فهو يسمح للمستخدمين بإنشاء نماذج البيانات وعمليات الأعمال بشكل مرئي باستخدام BP Designer endpoints REST API ونقاط نهاية WSS. إحدى الميزات المميزة لـ AppMaster.io هي قدرته على إنشاء كود المصدر للتطبيقات بلغات مختلفة، بما في ذلك Go (golang) للواجهة الخلفية، وإطار عمل Vue3 مع JS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin مع Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لـ iOS لتطبيقات الهاتف المحمول.

عندما تضغط على زر "نشر"، يقوم AppMaster.io بتنفيذ جميع عمليات التجميع والاختبار والنشر اللازمة على السحابة، مما يضمن عملية تطوير سلسة وفعالة. يقدم AppMaster.io ست خطط اشتراك، تتراوح من خطة مجانية للمبتدئين إلى حلول المؤسسات مع إمكانية الوصول إلى التعليمات البرمجية المصدر وتفاصيل قابلة للتكوين بالكامل. تعمل منصتهم على التخلص من الديون التقنية من خلال تجديد التطبيقات بشكل مستمر من الصفر، مما يضمن أنه حتى مطور واحد يمكنه إنشاء حلول برمجية شاملة وقابلة للتطوير.

الايجابيات:

بيئة تطوير متكاملة قوية وشاملة (IDE).

يدعم تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والجوال.

يزيل الديون الفنية عن طريق تجديد التطبيقات من الصفر.

يولد كود المصدر للغات مختلفة.

خيارات تسعير مرنة لاحتياجات المستخدمين المختلفة.

سلبيات:

منحنى التعلم للمستخدمين الجدد في مجال تطوير التطبيقات no-code .

. يتطلب قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL لاستخدام قاعدة البيانات الأساسية.

2. Bubble

Bubble عبارة عن أداة إنشاء تطبيقات شائعة no-code تركز على إنشاء تطبيقات الويب، مما يمنح المستخدمين القدرة على إنشاء تطبيقات كاملة الوظائف وإطلاقها بسرعة وكفاءة. باستخدام واجهة drag-and-drop ، من السهل على المستخدمين غير التقنيين إنشاء تطبيقات ويب جذابة بصريًا مع سير عمل مخصص وعمليات معالجة البيانات. تأتي Bubble مليئة بالميزات المفيدة مثل التصميم سريع الاستجابة ومصادقة المستخدم وتخزين البيانات وتكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) والقدرة على إنشاء مكونات قابلة لإعادة الاستخدام.

علاوة على ذلك، تقدم Bubble مجموعة شاملة من المكونات الإضافية لتوسيع وظائف النظام الأساسي، والتي تم إنشاؤها بواسطة Bubble نفسها ومطوري الطرف الثالث. تأتي المنصة بأربعة مستويات تسعير: مجانية، وشخصية (تبدأ من 29 دولارًا شهريًا)، ومحترفة (تبدأ من 115 دولارًا شهريًا)، والإنتاج (تبدأ من 475 دولارًا شهريًا). توفر كل خطة مستويات مختلفة من الدعم وسعة التطبيق وخيارات النطاق المخصص والمزيد. إحدى نقاط البيع الرئيسية لـ Bubble هي مجتمع المستخدمين النشط، حيث تقدم الدعم والموارد المشتركة وثروة من المعرفة لكل من المستخدمين الجدد وذوي الخبرة على حد سواء.

الايجابيات:

واجهة drag-and-drop ودية.

ودية. مكتبة البرنامج المساعد واسعة النطاق لوظائف إضافية.

قدرات تصميم الويب سريعة الاستجابة.

مجتمع مستخدم نشط ومفيد.

خطط تسعير قابلة للتطوير لتتناسب مع احتياجات المستخدم.

سلبيات:

يقتصر على تطوير تطبيقات الويب فقط.

يمكن أن يكون بطيئًا في التحميل والتشغيل للتطبيقات كثيفة الاستخدام للموارد.

لا يوجد دعم لتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية.

3. Adalo

Adalo عبارة عن منصة لتطوير التطبيقات no-code تركز على إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة الجذابة بصريًا بسهولة. بفضل واجهة drag-and-drop البديهية ومكتبة غنية بالمكونات المعدة مسبقًا، يناسب Adalo المستخدمين دون أي خلفية برمجية. إنه يتمتع بميزات قوية تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول والويب بوظائف بسيطة إلى معقدة. دعونا نحلل بعض الجوانب الرئيسية للمنصة.

دلائل الميزات

واجهة بناء التطبيق بالسحب والإفلات

مجموعة واسعة من المكونات المعدة مسبقًا لاستخدامها في تطبيقك

قواعد البيانات المخصصة وأدوات إدارة البيانات

سهولة التكامل مع واجهات برمجة التطبيقات الخارجية وخدمات الجهات الخارجية

النشر بنقرة واحدة على App Store و Google Play Store

التعاون والتحرير في الوقت الحقيقي

الوصول إلى المجتمع والموارد المفيدة

الايجابيات:

سهل التعلم والاستخدام حتى بالنسبة للمستخدمين غير التقنيين

مكتبة ممتازة من المكونات المعدة مسبقًا

التكامل مع الأدوات الشائعة وواجهات برمجة التطبيقات

تحديثات وتحسينات منتظمة على المنصة

دعم قوي من مجتمع Adalo

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سلبيات:

إمكانية تخصيص محدودة مقارنة بالمنصات الأخرى

بعض المخاوف المتعلقة بالأداء مع التطبيقات المعقدة

عدم وجود دعم التصحيح المتعمق

التسعير

تقدم Adalo ثلاث خطط تسعير:

خطة مجانية - مثالية لاستكشاف النظام الأساسي وإنشاء تطبيقات بسيطة. استضافة وموارد محدودة. Pro Plan - توفر دعمًا مخصصًا للمجال، والمزيد من الموارد لاستضافة التطبيقات، والإنشاءات الأسرع، والدعم ذي الأولوية. خطة الأعمال - ميزات متقدمة، بما في ذلك المزيد من الموارد، وأوقات إنشاء أسرع، وبنية تحتية مخصصة، ودعم على مستوى المؤسسة.

يعد Adalo رائعًا لأولئك الذين يتطلعون إلى إنشاء تطبيقات ويب وجوال جذابة بصريًا بسرعة دون خبرة سابقة في البرمجة. ولكنه قد لا يكون الخيار الأفضل للمشاريع المعقدة أو المستخدمين الذين يحتاجون إلى خيارات تخصيص متقدمة.

4. الأنظمة الخارجية

OutSystems عبارة عن منصة تطوير مشهورة low-code ومعروفة بمرونتها وقابلية التوسع وقدرتها على إنشاء تطبيقات معقدة على مستوى المؤسسات. فهو يوفر بيئة تطوير مرئية شاملة تحتوي على العديد من مكونات التطبيق والقوالب والأدوات اللازمة لإنشاء تطبيقات الويب والهاتف المحمول واختبارها ونشرها. أدناه، سنستكشف بعض الميزات والإمكانيات الرئيسية للمنصة.

دلائل الميزات

واجهة مفصلة لتطوير التطبيق المرئي

مجموعة غنية من المكونات والقوالب وأنماط واجهة المستخدم المعدة مسبقًا

قدرات التخصيص والتكامل واسعة النطاق

المدمج في تحسينات السرعة والأداء

أدوات التحليل والرصد المتعمقة

نشر التطبيق ونشره بنقرة واحدة

ميزات أمان وامتثال قوية

الايجابيات:

منصة مرنة وقابلة للتطوير لبناء التطبيقات المعقدة

سهولة التكامل مع الأنظمة الحالية وخدمات الطرف الثالث

التركيز على الأمان والامتثال للحلول على مستوى المؤسسات

دعم وتوثيق قوي

تحديثات وتحسينات متكررة للنظام الأساسي

سلبيات:

منحنى التعلم حاد للمستخدمين غير التقنيين

ارتفاع الأسعار مقارنة ببعض المنافسين

لا تركز على المبتدئين مثل بعض المنصات الأخرى no-code

التسعير

تقدم OutSystems ثلاث مستويات تسعير:

خطة مجانية - وصول محدود إلى الميزات الأساسية، وهي مناسبة لاستكشاف النظام الأساسي وبناء تطبيقات أصغر حجمًا. الخطة القياسية (اتصل لمعرفة الأسعار) - مصممة للاستخدام الاحترافي، وتوفر المزيد من الموارد والتخصيصات والوصول إلى معظم ميزات النظام الأساسي. خطة المؤسسة (جهة الاتصال لمعرفة الأسعار) - موجهة نحو المؤسسات الكبيرة ذات احتياجات التطبيقات المعقدة، وتوفر موارد إضافية وميزات أمان ودعمًا متميزًا.

يعد OutSystems مثاليًا للمؤسسات والمطورين الذين يبحثون عن أداة إنشاء تطبيقات low-code تتمتع بالمرونة وقابلية التوسع المطلوبة للتطبيقات المعقدة على مستوى المؤسسات. قد لا يكون هو الأنسب لأولئك الجدد في مجال تطوير التطبيقات أو الذين يبحثون عن نظام no-code أكثر ملاءمة للمبتدئين.

5. ويكس

تشتهر Wix بقدراتها على بناء مواقع الويب، وتقدم أيضًا أداة إنشاء تطبيقات no-code تسمى Wix App Builder ، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات جوال مخصصة دون معرفة البرمجة. من خلال الاستفادة من قوة مجموعة الميزات الشاملة وإمكانيات التصميم الخاصة بـ Wix، يوفر Wix App Builder منصة سهلة الاستخدام لإنشاء تطبيقات عملية ومثيرة للإعجاب. دعنا نتعمق في بعض الميزات والفوائد الرئيسية لاستخدام Wix App Builder.

دلائل الميزات

واجهة بناء التطبيق بالسحب والإفلات

نظام Wix البيئي المتكامل للحصول على تحديثات سلسة لموقع الويب والتطبيقات

البيئي المتكامل للحصول على تحديثات سلسة لموقع الويب والتطبيقات تخطيطات التطبيق وقوالب التصميم القابلة للتخصيص

قدرات التجارة الإلكترونية والحجز المدمجة



التكامل مع أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأدوات إدارة علاقات العملاء الخاصة بـ Wix

الوصول إلى مركز المساعدة الشامل وموارد المجتمع الخاصة بـ Wix

الايجابيات:

واجهة بناء تطبيقات بديهية وسهلة الاستخدام

التكامل السلس مع مواقع Wix

انشر مباشرة على متجر التطبيقات ومتجر Google Play

خيارات تخصيص التصميم المرنة

دعم قوي للعملاء وموارد المجتمع

سلبيات:

يستهدف منشئ التطبيقات في المقام الأول مستخدمي موقع Wix على الويب، مما قد يحد من الجاذبية الأوسع

على الويب، مما قد يحد من الجاذبية الأوسع قد تواجه قيودًا على متطلبات التطبيق الأكثر تعقيدًا

يمكن أن يكون التكامل مع الأدوات والخدمات غير التابعة لـ Wix محدودًا

التسعير

يجب أن يكون لديك اشتراك في موقع Wix على الويب لإنشاء تطبيقات باستخدام Wix App Builder. يتم تطبيق رسوم إضافية لإنتاج التطبيق واستضافة وتقديمه. يجب على المستخدمين زيارة موقع Wix للحصول على معلومات محدثة عن الأسعار.

يعد Wix App Builder خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يستخدمونه بالفعل لتلبية احتياجات مواقع الويب الخاصة بهم أو يبحثون عن منصة بسيطة no-code لإنشاء تطبيقات جوال جذابة بصريًا. قد لا يكون مثاليًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى وظائف أكثر تقدمًا أو تكاملًا أكبر مع الخدمات والأدوات الخارجية.

6. الانزلاق

Glide هو منشئ تطبيقات no-code يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات جوال من جداول بيانات Google دون معرفة البرمجة. إن واجهته البديهية ومجموعة الميزات الشاملة تجعله خيارًا شائعًا للمستخدمين الذين يتطلعون إلى إنشاء تطبيقات جوال بسيطة ولكنها عملية بسرعة. يعتبر Glide هو الأنسب لإنشاء تطبيقات تعتمد على البيانات مثل الدلائل وإدارة المخزون وأنظمة إدارة الموظفين.

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دلائل الميزات

واجهة بسيطة وبديهية

التكامل مع جداول بيانات Google كمصدر للبيانات

مجموعة واسعة من القوالب المعدة مسبقًا

خيارات التخصيص المرئية

يدعم تقنية تطبيقات الويب التقدمية (PWA).

تحديثات في الوقت الفعلي بين التطبيقات وجداول بيانات Google

دعم المجتمع والبرامج التعليمية

التسعير

يقدم Glide طبقة مجانية للمستخدمين للتجربة والتعلم. تتضمن خططها المدفوعة Basic (12 دولارًا شهريًا لكل تطبيق)، وPro (32 دولارًا شهريًا لكل تطبيق)، والتنظيم (تسعير مخصص). توفر كل خطة مدفوعة ميزات وإمكانيات متزايدة، مثل النطاقات المخصصة والمزيد من السعة التخزينية وحدود أعلى للصفوف وأدوار مستخدم إضافية ودعم الأولوية.

الايجابيات:

سهل الاستخدام للمبتدئين

تطوير سريع للتطبيقات مع تحديثات في الوقت الفعلي

التكامل مع جداول بيانات Google لإدارة البيانات

مجموعة واسعة من القوالب المعدة مسبقًا

مجتمع مستخدم نشط للدعم والإلهام

سلبيات:

يقتصر على جداول بيانات Google كمصدر للبيانات

قد لا تكون مناسبة للتطبيقات المعقدة

تخصيص محدود عندما يتعلق الأمر بالميزات الأصلية

7. ثانكوابل

Thunkable هو منشئ تطبيقات no-code مصمم لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول لكل من منصات Android وiOS. تسمح واجهة drag-and-drop للمستخدمين بتطوير تطبيقات الهاتف المحمول بسهولة، حتى بدون أي خبرة سابقة في البرمجة. يهدف Thunkable إلى توفير منصة لتطوير التطبيقات يسهل الوصول إليها للأفراد ورجال الأعمال والشركات.

دلائل الميزات

واجهة السحب والإفلات لتسهيل تطوير التطبيق

تطوير التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية (Android وiOS)

مجموعة واسعة من المكونات والقوالب

التكامل مع واجهات برمجة التطبيقات والخدمات الشائعة

نشر التطبيقات مباشرة في متاجر التطبيقات

الاختبار المباشر وتصحيح الأخطاء

المجتمع Thunkable للحصول على الدعم والموارد





التسعير

يقدم Thunkable خطة مجانية لتطوير التطبيقات الأساسية بقدرات محدودة. تتضمن خططها المدفوعة PRO Monthly (25 دولارًا في الشهر) وPRO سنويًا (200 دولار في السنة)، وكلاهما يوفر مشاريع غير محدودة، وتخزين تطبيقات خاص، ودعم ذو أولوية، والمزيد. يقدم Thunkable أيضًا أسعارًا مخصصة للمؤسسات والمؤسسات التعليمية.

الايجابيات:

واجهة drag-and-drop سهلة الاستخدام

سهلة الاستخدام تطوير التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية لنظامي التشغيل Android وiOS

مجموعة واسعة من المكونات والقوالب المعدة مسبقًا

التكامل مع خدمات الطرف الثالث وواجهات برمجة التطبيقات

المجتمع النشط والدعم

سلبيات:

قيود تصميم واجهة المستخدم مقارنة بالتطوير الأصلي

قد لا تكون مناسبة للتطبيقات المعقدة للغاية

وصول محدود إلى ميزات الجهاز الأصلي

8. بيتي بلوكس

Betty Blocks عبارة عن نظام أساسي شامل لتطوير التطبيقات no-code يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات على مستوى المؤسسات للويب والهاتف المحمول دون كتابة أي تعليمات برمجية. تم تصميم Betty Blocks لكل من مستخدمي الأعمال ومحترفي تكنولوجيا المعلومات، ويقدم مجموعة واسعة من الأدوات والميزات لضمان تلبية تطبيقاتك للمتطلبات الفريدة لمؤسستك.

دلائل الميزات

النمذجة المرئية لتطوير التطبيقات

تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية

واجهة مستخدم قابلة للتخصيص مع قوالب معدة مسبقًا

التكامل مع خدمات الطرف الثالث الشهيرة وواجهات برمجة التطبيقات

بيئة التطوير التعاوني

قابلية التوسع والأمان على مستوى المؤسسة

دعم العملاء سريع الاستجابة

التسعير

تقدم Betty Blocks أسعارًا مخصصة بناءً على متطلباتك المحددة واحتياجات العمل. ستحتاج إلى الاتصال بفريق المبيعات الخاص بهم للوصول إلى تفاصيل الأسعار ومناقشة متطلبات مشروعك.

الايجابيات:

منصة قوية لتطوير التطبيقات المعقدة

مجموعة شاملة من الميزات والأدوات

واجهة مستخدم قابلة للتخصيص مع قوالب معدة مسبقًا

تركيز قوي على الأمان وقابلية التوسع على مستوى المؤسسة

دعم العملاء المخصص

سلبيات:

منحنى تعليمي أعلى مقارنةً بمنشئي التطبيقات الأخرى no-code

لا توجد أسعار شفافة متاحة

قد يكون مبالغة في التطبيقات الأبسط

9. Webflow

Webflow عبارة عن أداة إنشاء مواقع ويب قوية no-code ونظام إدارة محتوى (CMS) يسمح للمستخدمين بتصميم مواقع ويب سريعة الاستجابة وإنشائها وتشغيلها بشكل مرئي دون كتابة أي تعليمات برمجية. يركز Webflow في المقام الأول على إنشاء مواقع ويب مذهلة بصريًا وسريعة الاستجابة، ولكن ميزاته تمكن مستخدميه أيضًا من إنشاء تطبيقات الويب.

دلائل الميزات

المصمم المرئي: يحتوي Webflow على مصمم مرئي بديهي ولكنه قوي يسمح للمستخدمين بإنشاء تصميمات مخصصة عن طريق سحب العناصر وإسقاطها على اللوحة القماشية، وتطبيق أنماط CSS، وتحديد التفاعلات والرسوم المتحركة للحصول على مظهر احترافي مصقول.

يحتوي على مصمم مرئي بديهي ولكنه قوي يسمح للمستخدمين بإنشاء تصميمات مخصصة عن طريق سحب العناصر وإسقاطها على اللوحة القماشية، وتطبيق أنماط CSS، وتحديد التفاعلات والرسوم المتحركة للحصول على مظهر احترافي مصقول. نظام إدارة المحتوى والتجارة الإلكترونية: يشتمل Webflow على نظام إدارة محتوى مدمج يسمح للمستخدمين بإدارة المحتوى الخاص بهم بسهولة، مثل منشورات المدونة أو المقالات الإخبارية. كما يوفر أيضًا وظائف التجارة الإلكترونية الشاملة لإنشاء متاجر عبر الإنترنت.

يشتمل على نظام إدارة محتوى مدمج يسمح للمستخدمين بإدارة المحتوى الخاص بهم بسهولة، مثل منشورات المدونة أو المقالات الإخبارية. كما يوفر أيضًا وظائف التجارة الإلكترونية الشاملة لإنشاء متاجر عبر الإنترنت. الاستضافة والمجال المخصص: يوفر Webflow استضافة آمنة وقابلة للتطوير بدرجة كبيرة مع SSL، ويتم توزيعها عالميًا عبر البنية التحتية لـ Amazon Web Services. يمكن للمستخدمين أيضًا ربط مواقعهم الإلكترونية بالمجالات المخصصة.

يوفر استضافة آمنة وقابلة للتطوير بدرجة كبيرة مع SSL، ويتم توزيعها عالميًا عبر البنية التحتية لـ Amazon Web Services. يمكن للمستخدمين أيضًا ربط مواقعهم الإلكترونية بالمجالات المخصصة. القوالب والمكونات: يحتوي Webflow على مكتبة من القوالب والمكونات والتفاعلات المعدة مسبقًا والتي يمكن للمستخدمين استخدامها لإنشاء تصميمات فريدة بسرعة وكفاءة.

يحتوي على مكتبة من القوالب والمكونات والتفاعلات المعدة مسبقًا والتي يمكن للمستخدمين استخدامها لإنشاء تصميمات فريدة بسرعة وكفاءة. التصميم سريع الاستجابة: باستخدام Webflow ، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء مواقع ويب تتكيف مع أحجام الشاشات والأجهزة المختلفة، مما يضمن تجربة مستخدم متسقة عبر أجهزة سطح المكتب والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة.

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التسعير

يقدم Webflow ثلاث فئات تسعير رئيسية:

خطط الموقع: يبدأ السعر من 12 دولارًا شهريًا (يتم إصدار الفاتورة سنويًا) للخطة الأساسية، والتي تتضمن الاستضافة ودعم النطاق المخصص. توفر الخطط ذات المستوى الأعلى ميزات إضافية مثل المزيد من سعة التخزين وعرض النطاق الترددي ونظام إدارة المحتوى ووظائف التجارة الإلكترونية.

يبدأ السعر من 12 دولارًا شهريًا (يتم إصدار الفاتورة سنويًا) للخطة الأساسية، والتي تتضمن الاستضافة ودعم النطاق المخصص. توفر الخطط ذات المستوى الأعلى ميزات إضافية مثل المزيد من سعة التخزين وعرض النطاق الترددي ونظام إدارة المحتوى ووظائف التجارة الإلكترونية. خطط الحساب: هذه الخطط مخصصة للعاملين لحسابهم الخاص والوكالات، وتبدأ بسعر 16 دولارًا شهريًا (يتم إصدار الفاتورة سنويًا)، وتوفر ميزات إضافية، مثل التعاون الجماعي والمشاريع الإضافية والدعم ذي الأولوية.

هذه الخطط مخصصة للعاملين لحسابهم الخاص والوكالات، وتبدأ بسعر 16 دولارًا شهريًا (يتم إصدار الفاتورة سنويًا)، وتوفر ميزات إضافية، مثل التعاون الجماعي والمشاريع الإضافية والدعم ذي الأولوية. خطط المؤسسات: تتوفر أسعار مخصصة للمؤسسات الكبيرة، مما يوفر ميزات الأمان والتعاون والدعم المتقدمة.

الايجابيات:

مصمم مرئي بديهي وقوي، مناسب للمصممين وغير المبرمجين على حدٍ سواء.

مجموعة رائعة من القوالب والمكونات المعدة مسبقًا لتسريع عملية التصميم والتطوير.

المدمج في وظائف CMS والتجارة الإلكترونية.

استضافة عالية الجودة مع SSL ودعم المجال المخصص.

سلبيات:

تركز بشكل أساسي على إنشاء مواقع الويب، مع تركيز أقل على إنشاء تطبيقات الويب.

يمكن أن يكون معقدًا للمبتدئين، خاصة أولئك الذين ليس لديهم خبرة في التصميم أو التطوير.

دعم واجهة برمجة التطبيقات (API) محدود، وقد لا يلبي احتياجات جميع تطبيقات الويب.

10. لوحة صانع

Makerpad عبارة عن منصة no-code تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات ويب من خلال ربط العديد من الأدوات والخدمات الشائعة، مثل Airtable وZapier وStripe، لإنشاء مسارات عمل مخصصة وأتمتة العمليات. يركز Makerpad على تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات وظيفية من خلال عمليات التكامل القوية والبرامج التعليمية التفاعلية.

دلائل الميزات

مجموعة واسعة من عمليات التكامل: لدى Makerpad مجموعة واسعة من عمليات التكامل مع الأدوات والخدمات الشائعة، بما في ذلك Airtable وMailchimp وGoogle Sheets وStripe. يمكن للمستخدمين توصيل هذه الأدوات بسهولة لإنشاء مسارات عمل وعمليات مخصصة.

لدى Makerpad مجموعة واسعة من عمليات التكامل مع الأدوات والخدمات الشائعة، بما في ذلك وMailchimp وGoogle Sheets وStripe. يمكن للمستخدمين توصيل هذه الأدوات بسهولة لإنشاء مسارات عمل وعمليات مخصصة. المجتمع والموارد التعليمية: يقوم Makerpad في المقام الأول بتعليم المستخدمين كيفية إنشاء تطبيقات الويب باستخدام أدوات no-code . تساعد مكتبتهم الواسعة من البرامج التعليمية والدروس والتحديات وورش العمل المستخدمين على بناء تطبيقاتهم دون الحاجة إلى خبرة برمجية.

يقوم Makerpad في المقام الأول بتعليم المستخدمين كيفية إنشاء تطبيقات الويب باستخدام أدوات . تساعد مكتبتهم الواسعة من البرامج التعليمية والدروس والتحديات وورش العمل المستخدمين على بناء تطبيقاتهم دون الحاجة إلى خبرة برمجية. تعاون الفريق: تتيح ميزات التعاون في Makerpad للفرق العمل معًا في المشاريع، مع دعم لإنشاء مهام سير العمل وإدارتها ومشاركتها مع أعضاء الفريق.

تتيح ميزات التعاون في Makerpad للفرق العمل معًا في المشاريع، مع دعم لإنشاء مهام سير العمل وإدارتها ومشاركتها مع أعضاء الفريق. القوالب: تقدم المنصة مجموعة متنوعة من قوالب التطبيقات والأمثلة لمساعدة المستخدمين على بدء مشاريعهم.

التسعير

يقدم Makerpad خطتي تسعير رئيسيتين:

الخطة الاحترافية: بسعر 25 دولارًا شهريًا (يتم إصدار الفاتورة سنويًا)، توفر هذه الخطة إمكانية الوصول الكامل إلى النظام الأساسي للتعلم ومجتمع الأعضاء والدعم.

بسعر 25 دولارًا شهريًا (يتم إصدار الفاتورة سنويًا)، توفر هذه الخطة إمكانية الوصول الكامل إلى النظام الأساسي للتعلم ومجتمع الأعضاء والدعم. خطة الفريق: تتوفر أسعار مخصصة للفرق والمؤسسات، وتقدم ميزات إضافية مثل تعاون الفريق ومسارات التعلم المخصصة والدعم ذي الأولوية.

الايجابيات:

ركز على تعليم المستخدم وموارد التعلم، مما يجعله منصة ممتازة للمبتدئين أو غير المطورين.

عمليات تكامل متعمقة مع الأدوات والخدمات الشائعة، مما يسمح للمستخدمين ببناء مسارات عمل وعمليات معقدة.

ميزات تعاونية للفرق والمؤسسات، مما يعزز تجربة التطوير السلسة.

مجتمع كبير يقدم الدعم والرؤى وأفضل الممارسات.

سلبيات:

ميزات داخلية محدودة، مع الاعتماد الكبير على عمليات التكامل مع الأدوات والخدمات الأخرى.

قد لا يكون مناسبًا لإنشاء تطبيقات ويب معقدة ذات متطلبات تخصيص واسعة النطاق.

أقل تركيزًا على إنشاء مواقع الويب مقارنةً بالمنصات الأخرى no-code .

خاتمة

لقد أحدث منشئو التطبيقات No-code ثورة في كيفية تطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول، مما جعلها في متناول جمهور أوسع بغض النظر عن الخبرة البرمجية. سلط هذا المقال الضوء على أفضل 10 أدوات إنشاء تطبيقات no-code لعام 2023، بما في ذلك AppMaster.io Bubble و Adalo وOutSystems وWix وGlide وThunkable وBetty Blocks و Webflow وMakerpad. توفر كل منصة ميزات فريدة وأسعارًا وإيجابيات وسلبيات، تلبي الاحتياجات ومستويات الخبرة المختلفة.

عند اختيار أداة إنشاء التطبيقات المناسبة no-code ، يجب عليك مراعاة أهداف عملك المحددة، ومتطلبات المشروع، وميزات النظام الأساسي، وسهولة الاستخدام، وقابلية التوسع، والتسعير، والدعم المستمر. من خلال تقييم هذه العوامل، يمكنك تحديد النظام الأساسي المناسب no-code لمساعدتك في إنشاء تطبيقات فعالة وقابلة للتطوير ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.