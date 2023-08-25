Лучшие разработчики приложений без кода в 2023 году

По мере роста спроса на программные приложения растет и потребность в более быстрых, эффективных и экономичных методах разработки. Именно здесь на помощь приходят разработчики приложений no-code, предлагающие более оптимизированный подход к созданию веб-, мобильных и серверных приложений без необходимости навыков программирования.

Используя интерфейсы перетаскивания , готовые шаблоны и интуитивно понятные инструменты проектирования, разработчики приложений no-code делают разработку приложений более доступной для более широкого круга людей, от обычных разработчиков до опытных специалистов по программному обеспечению. В этой статье мы рассмотрим лучших разработчиков приложений без кода в 2023 году, обсудим их ключевые функции, цены, плюсы и минусы, чтобы помочь вам определить, какая платформа подходит для ваших нужд.

1. AppMaster

AppMaster.io — это мощная платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений. Платформа, основанная в 2020 году, быстро завоевала популярность благодаря более чем 60 000 пользователей и многочисленным положительным отзывам о G2. Он позволяет пользователям визуально создавать модели данных , бизнес-процессы с помощью BP Designer, endpoints REST API и конечных точек WSS. Одной из отличительных особенностей AppMaster.io является его способность генерировать исходный код для приложений на различных языках, включая Go (golang) для серверной части, фреймворк Vue3 с JS/TS для веб-приложений и Kotlin с Jetpack Compose для Android и SwiftUI для веб-приложений. iOS для мобильных приложений.

Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку «Опубликовать», AppMaster.io выполняет всю необходимую компиляцию, тестирование и развертывание в облаке, обеспечивая плавный и эффективный процесс разработки. AppMaster.io предлагает шесть планов подписки: от бесплатного плана для новичков до корпоративных решений с доступом к исходному коду и полностью настраиваемыми деталями. Их платформа устраняет технический долг, постоянно обновляя приложения с нуля, гарантируя, что даже один разработчик может создавать масштабируемые и комплексные программные решения.

Плюсы:

Мощная, комплексная интегрированная среда разработки (IDE).

Поддерживает разработку серверной части, веб-приложений и мобильных приложений.

Устраняет технический долг за счет восстановления приложений с нуля.

Генерирует исходный код для различных языков.

Гибкие варианты ценообразования для различных потребностей пользователей.

Минусы:

Кривая обучения для пользователей, которые плохо знакомы с разработкой приложений no-code .

. Для использования основной базы данных требуется база данных, совместимая с PostgreSQL .

2. Bubble

Bubble — это популярный конструктор приложений no-code, который фокусируется на создании веб-приложений и дает пользователям возможность быстро и эффективно создавать и запускать полнофункциональные приложения. Благодаря интерфейсу drag-and-drop нетехнические пользователи могут легко создавать визуально привлекательные веб-приложения с настраиваемыми рабочими процессами и процессами обработки данных. Bubble оснащен такими полезными функциями, как адаптивный дизайн, аутентификация пользователей, хранение данных, интеграция API и возможность создавать повторно используемые компоненты.

Кроме того, Bubble предлагает полный набор плагинов для расширения функциональности платформы, созданных как самим Bubble, так и сторонними разработчиками. Платформа имеет четыре ценовых уровня: бесплатный, персональный (от 29 долларов в месяц), профессиональный (от 115 долларов в месяц) и производственный (от 475 долларов в месяц). Каждый план предлагает различные уровни поддержки, возможности приложений, параметры личного домена и многое другое. Одним из ключевых преимуществ Bubble является его активное сообщество пользователей, предлагающее поддержку, общие ресурсы и богатство знаний как для новых, так и для опытных пользователей.

Плюсы:

Дружественный интерфейс drag-and-drop .

. Обширная библиотека плагинов для дополнительной функциональности.

Возможности адаптивного веб-дизайна.

Активное и полезное сообщество пользователей.

Масштабируемые тарифные планы в соответствии с потребностями пользователей.

Минусы:

Ограничено только разработкой веб-приложений.

Может медленно загружаться и работать для ресурсоемких приложений.

Нет встроенной поддержки мобильных приложений.

3. Adalo

Adalo — это платформа для разработки приложений no-code, ориентированная на простое создание визуально привлекательных мобильных и веб-приложений. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу с drag-and-drop и богатой библиотеке готовых компонентов Adalo подходит пользователям без какого-либо опыта программирования. Он обладает мощными функциями, которые позволяют пользователям создавать мобильные и веб-приложения с простыми и сложными функциями. Давайте разберем некоторые ключевые аспекты платформы.

Ключевая особенность

Интерфейс создания приложений с возможностью перетаскивания

Широкий спектр готовых компонентов для использования в вашем приложении.

Пользовательские базы данных и инструменты управления данными

Простая интеграция с внешними API и сторонними сервисами.

Публикация в один клик в App Store и Google Play Store

Совместная работа и редактирование в режиме реального времени

Доступ к полезному сообществу и ресурсам

Плюсы:

Легко освоить и использовать даже нетехническим пользователям.

Отличная библиотека готовых компонентов

Интеграция с популярными инструментами и API

Регулярные обновления и улучшения платформы.

Сильная поддержка со стороны сообщества Adalo

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Минусы:

Ограниченные возможности настройки по сравнению с другими платформами.

Некоторые проблемы с производительностью сложных приложений

Отсутствие углубленной поддержки отладки.

Цены

Adalo предлагает три тарифных плана:

Бесплатный план — идеально подходит для изучения платформы и создания простых приложений. Ограниченный хостинг и ресурсы. План Pro — предлагает поддержку собственных доменов, больше ресурсов для хостинга приложений, более быстрые сборки и приоритетную поддержку. Бизнес-план — расширенные функции, включая больше ресурсов, сокращение времени сборки, выделенную инфраструктуру и поддержку на уровне предприятия.

Adalo отлично подходит для тех, кто хочет быстро создавать визуально привлекательные мобильные и веб-приложения без предварительного опыта программирования. Но это может быть не лучший выбор для сложных проектов или пользователей, которым требуются расширенные возможности настройки.

4. Аутсистемы

OutSystems — это популярная платформа разработки low-code известная своей гибкостью, масштабируемостью и способностью создавать сложные приложения корпоративного уровня. Он предлагает комплексную среду визуальной разработки со множеством компонентов приложений, шаблонов и инструментов для создания, тестирования и развертывания веб-приложений и мобильных приложений. Ниже мы рассмотрим некоторые ключевые функции и возможности платформы.

Ключевая особенность

Подробный визуальный интерфейс разработки приложений

Богатый набор готовых компонентов, шаблонов и шаблонов пользовательского интерфейса.

Широкие возможности настройки и интеграции.

Встроенная оптимизация скорости и производительности.

Инструменты углубленной аналитики и мониторинга

Публикация и развертывание приложений одним щелчком мыши

Надежные функции безопасности и соответствия требованиям

Плюсы:

Гибкая и масштабируемая платформа для создания сложных приложений.

Простая интеграция с существующими системами и сторонними сервисами.

Акцент на безопасность и соответствие требованиям для решений корпоративного уровня

Сильная поддержка и документация

Частые обновления и улучшения платформы

Минусы:

Крутая кривая обучения для нетехнических пользователей

Более высокая цена по сравнению с некоторыми конкурентами

Не так ориентирован на новичков, как некоторые другие платформы no-code

Цены

OutSystems предлагает три ценовых уровня:

Бесплатный план — ограниченный доступ к основным функциям, подходящий для изучения платформы и создания небольших приложений. Стандартный план (для уточнения цен свяжитесь с нами) — разработан для профессионального использования, предлагает больше ресурсов, настроек и доступ к большинству функций платформы. План Enterprise (для уточнения цен свяжитесь с нами) — ориентирован на крупные организации со сложными потребностями в приложениях, предоставляет дополнительные ресурсы, функции безопасности и премиальную поддержку.

OutSystems идеально подходит для организаций и разработчиков, которым нужен конструктор приложений с low-code, обладающий гибкостью и масштабируемостью, необходимыми для сложных приложений корпоративного уровня. Возможно, это не лучший вариант для новичков в разработке приложений или для тех, кто ищет более удобную для новичков платформу no-code.

5. Викс

Wix, наиболее известный своими возможностями создания веб-сайтов, также предлагает конструктор приложений no-code под названием Wix App Builder, позволяющий пользователям создавать собственные мобильные приложения без знаний программирования. Используя возможности обширного набора функций и возможностей дизайна Wix, Wix App Builder предоставляет простую в использовании платформу для создания визуально впечатляющих и функциональных приложений. Давайте углубимся в некоторые ключевые функции и преимущества использования Wix App Builder.

Ключевая особенность

Интерфейс создания приложений с возможностью перетаскивания

Интегрированная экосистема Wix для бесперебойного обновления веб-сайтов и приложений.

для бесперебойного обновления веб-сайтов и приложений. Настраиваемые макеты приложений и шаблоны дизайна

Встроенные возможности электронной коммерции и бронирования.



Интеграция с инструментами email-маркетинга и CRM Wix

Доступ к обширному справочному центру Wix и ресурсам сообщества.

Плюсы:

Интуитивно понятный и простой в использовании интерфейс создания приложений.

Бесшовная интеграция с сайтами Wix

Публикуйте непосредственно в App Store и Google Play Store.

Гибкие возможности настройки дизайна

Сильная поддержка клиентов и ресурсы сообщества

Минусы:

Конструктор приложений в первую очередь ориентирован на пользователей веб-сайтов Wix , что потенциально ограничивает более широкую привлекательность.

, что потенциально ограничивает более широкую привлекательность. Могут возникнуть ограничения для более сложных требований к приложению.

Интеграция с инструментами и сервисами сторонних производителей может быть ограничена.

Цены

Для создания приложений с помощью Wix App Builder у вас должна быть подписка на веб-сайт Wix. Взимаются дополнительные сборы за создание, хостинг и подачу приложений. Пользователям следует посетить веб-сайт Wix для получения актуальной информации о ценах.

Wix App Builder — отличный вариант для тех, кто уже использует его для нужд своего веб-сайта или ищет простую, интуитивно понятную платформу no-code для создания визуально привлекательных мобильных приложений. Возможно, он не идеален для пользователей, которым необходимы более расширенные функции или более тесная интеграция с внешними службами и инструментами.

6. Скольжение

Glide — это конструктор приложений no-code, позволяющий пользователям создавать мобильные приложения из Google Sheets без знаний программирования. Его интуитивно понятный интерфейс и обширный набор функций делают его популярным выбором для пользователей, желающих быстро создавать простые, но функциональные мобильные приложения. Glide лучше всего подходит для создания приложений, управляемых данными, таких как каталоги, системы управления запасами и сотрудниками.

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Ключевая особенность

Простой и интуитивно понятный интерфейс

Интеграция с Google Sheets в качестве источника данных

Широкий выбор готовых шаблонов

Возможности визуальной настройки

Поддерживает технологию Progressive Web App (PWA).

Обновления в реальном времени между приложениями и Google Sheets

Поддержка сообщества и обучающие материалы

Цены

Glide предлагает пользователям бесплатный уровень для экспериментов и обучения. Его платные планы включают «Базовый» (12 долларов США в месяц за приложение), «Про» (32 доллара США в месяц за приложение) и «Организация» (индивидуальная цена). Каждый платный план предлагает расширенные функции и возможности, такие как собственные домены, больше места для хранения, более высокие ограничения на количество строк, дополнительные роли пользователей и приоритетную поддержку.

Плюсы:

Простота использования для начинающих

Быстрая разработка приложений с обновлениями в реальном времени

Интеграция с Google Sheets для управления данными

Широкий выбор готовых шаблонов

Активное сообщество пользователей для поддержки и вдохновения

Минусы:

Ограничено Google Таблицами в качестве источника данных.

Может не подойти для сложных приложений

Ограниченная настройка, когда дело доходит до встроенных функций.

7. Думабельный

Thunkable — это конструктор приложений no-code, предназначенный для создания мобильных приложений для платформ Android и iOS. Его интерфейс drag-and-drop позволяет пользователям легко разрабатывать мобильные приложения даже без предварительного опыта программирования. Thunkable стремится предоставить доступную платформу для разработки приложений для частных лиц, предпринимателей и предприятий.

Ключевая особенность

Интерфейс перетаскивания для легкой разработки приложений

Разработка кроссплатформенных приложений (Android и iOS)

Широкий выбор компонентов и шаблонов

Интеграция с популярными API и сервисами

Публикуйте приложения непосредственно в магазинах приложений

Живое тестирование и отладка

Сообщество Thunkable за поддержку и ресурсы





Цены

Thunkable предлагает бесплатный план для базовой разработки приложений с ограниченными возможностями. Его платные планы включают PRO Monthly (25 долларов США в месяц) и PRO Yearly (200 долларов США в год), оба из которых предоставляют неограниченное количество проектов, частное хранилище приложений, приоритетную поддержку и многое другое. Thunkable также предлагает индивидуальные цены для предприятий и образовательных учреждений.

Плюсы:

Простой в использовании интерфейс drag-and-drop

Разработка кроссплатформенных приложений для Android и iOS.

Широкий выбор компонентов и готовых шаблонов.

Интеграция со сторонними сервисами и API

Активное сообщество и поддержка

Минусы:

Ограничения дизайна пользовательского интерфейса по сравнению с собственной разработкой

Может не подходить для очень сложных приложений.

Ограниченный доступ к собственным функциям устройства

8. Бетти Блокс

Betty Blocks — это комплексная платформа для разработки приложений no-code, которая позволяет пользователям создавать приложения корпоративного уровня для Интернета и мобильных устройств без написания кода. Разработанная как для бизнес-пользователей, так и для ИТ-специалистов, программа Betty Blocks предлагает обширный набор инструментов и функций, позволяющих гарантировать, что ваши приложения будут соответствовать уникальным требованиям вашей организации.

Ключевая особенность

Визуальное моделирование для разработки приложений

Бэкэнд и фронтенд разработка приложений

Настраиваемый пользовательский интерфейс с готовыми шаблонами.

Интеграция с популярными сторонними сервисами и API.

Среда совместной разработки

Масштабируемость и безопасность корпоративного уровня

Отзывчивая поддержка клиентов

Цены

Betty Blocks предлагает индивидуальные цены в зависимости от ваших конкретных требований и потребностей бизнеса. Вам нужно будет связаться с их отделом продаж, чтобы получить информацию о ценах и обсудить требования вашего проекта.

Плюсы:

Мощная платформа для разработки сложных приложений.

Полный набор функций и инструментов.

Настраиваемый пользовательский интерфейс с готовыми шаблонами

Особое внимание безопасности и масштабируемости корпоративного уровня.

Выделенная поддержка клиентов

Минусы:

Более высокая кривая обучения по сравнению с другими конструкторами приложений no-code

Нет прозрачного ценообразования

Может быть излишним для более простых приложений.

9. Webflow

Webflow — это мощный конструктор веб no-code, которая позволяет пользователям проектировать, создавать и запускать адаптивные веб-сайты визуально без написания кода. Webflow в первую очередь фокусируется на создании визуально потрясающих и полностью адаптивных веб-сайтов, но его функции также позволяют пользователям создавать веб-приложения.

Ключевая особенность

Визуальный дизайнер: Webflow имеет интуитивно понятный, но мощный визуальный дизайнер, который позволяет пользователям создавать собственные дизайны, перетаскивая элементы на холст, применяя стили CSS и определяя взаимодействия и анимацию для профессионального и безупречного вида.

имеет интуитивно понятный, но мощный визуальный дизайнер, который позволяет пользователям создавать собственные дизайны, перетаскивая элементы на холст, применяя стили CSS и определяя взаимодействия и анимацию для профессионального и безупречного вида. CMS и электронная коммерция. Webflow включает в себя встроенную CMS, которая позволяет пользователям легко управлять своим контентом, например сообщениями в блогах или новостными статьями. Он также предлагает комплексные функции электронной коммерции для создания интернет-магазинов.

включает в себя встроенную CMS, которая позволяет пользователям легко управлять своим контентом, например сообщениями в блогах или новостными статьями. Он также предлагает комплексные функции электронной коммерции для создания интернет-магазинов. Хостинг и собственный домен: Webflow обеспечивает масштабируемый и безопасный хостинг с SSL, распределенный по всему миру в инфраструктуре Amazon Web Services. Пользователи также могут подключать свои веб-сайты к собственным доменам.

обеспечивает масштабируемый и безопасный хостинг с SSL, распределенный по всему миру в инфраструктуре Amazon Web Services. Пользователи также могут подключать свои веб-сайты к собственным доменам. Шаблоны и компоненты: Webflow имеет библиотеку готовых шаблонов, компонентов и взаимодействий, которые пользователи могут использовать для быстрого и эффективного создания уникальных проектов.

имеет библиотеку готовых шаблонов, компонентов и взаимодействий, которые пользователи могут использовать для быстрого и эффективного создания уникальных проектов. Адаптивный дизайн: с помощью Webflow пользователи могут легко создавать веб-сайты, которые адаптируются к различным размерам экрана и устройствам, обеспечивая единообразный пользовательский опыт на настольных компьютерах, планшетах и ​​мобильных устройствах.

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Цены

Webflow предлагает три основные ценовые категории:

Планы сайта: цены начинаются от 12 долларов США в месяц (счет ежегодно) за базовый план, который включает поддержку хостинга и собственного домена. Планы более высокого уровня предлагают дополнительные функции, такие как больше места для хранения и пропускной способности, CMS и функции электронной коммерции.

цены начинаются от 12 долларов США в месяц (счет ежегодно) за базовый план, который включает поддержку хостинга и собственного домена. Планы более высокого уровня предлагают дополнительные функции, такие как больше места для хранения и пропускной способности, CMS и функции электронной коммерции. Планы учетной записи. Эти планы, предназначенные для фрилансеров и агентств, начинаются с 16 долларов США в месяц (оплачиваются ежегодно) и предлагают дополнительные функции, такие как совместная работа в команде, дополнительные проекты и приоритетная поддержка.

Эти планы, предназначенные для фрилансеров и агентств, начинаются с 16 долларов США в месяц (оплачиваются ежегодно) и предлагают дополнительные функции, такие как совместная работа в команде, дополнительные проекты и приоритетная поддержка. Корпоративные планы: для крупных организаций доступны индивидуальные цены, обеспечивающие расширенные функции безопасности, совместной работы и поддержки.

Плюсы:

Интуитивно понятный и мощный визуальный конструктор, подходящий как дизайнерам, так и непрограммистам.

Впечатляющий набор готовых шаблонов и компонентов для ускорения проектирования и разработки.

Встроенная CMS и функциональность электронной коммерции.

Высококачественный хостинг с поддержкой SSL и собственных доменов.

Минусы:

Основное внимание уделяется созданию веб-сайтов, с меньшим упором на создание веб-приложений.

Может быть сложным для новичков, особенно для тех, у кого нет опыта проектирования или разработки.

Поддержка API ограничена и может не соответствовать потребностям всех веб-приложений.

10. Макерпад

Makerpad — это платформа no-code, которая позволяет пользователям создавать веб-приложения, подключая различные популярные инструменты и сервисы, такие как Airtable, Zapier и Stripe, для создания пользовательских рабочих процессов и автоматизации процессов. Makerpad фокусируется на предоставлении пользователям возможности создавать функциональные приложения посредством мощной интеграции и интерактивных руководств.

Ключевая особенность

Широкий набор интеграций: Makerpad имеет обширный набор интеграций с популярными инструментами и сервисами, включая Airtable , Mailchimp, Google Sheets и Stripe. Пользователи могут легко подключить эти инструменты для создания собственных рабочих процессов и процессов.

Makerpad имеет обширный набор интеграций с популярными инструментами и сервисами, включая , Mailchimp, Google Sheets и Stripe. Пользователи могут легко подключить эти инструменты для создания собственных рабочих процессов и процессов. Ресурсы сообщества и обучения: Makerpad в первую очередь учит пользователей создавать веб-приложения с помощью инструментов no-code . Их обширная библиотека учебных пособий, уроков, задач и семинаров помогает пользователям создавать свои приложения без необходимости знаний программирования.

Makerpad в первую очередь учит пользователей создавать веб-приложения с помощью инструментов . Их обширная библиотека учебных пособий, уроков, задач и семинаров помогает пользователям создавать свои приложения без необходимости знаний программирования. Совместная работа в команде. Функции совместной работы Makerpad позволяют командам работать вместе над проектами, обеспечивая поддержку создания, управления и обмена рабочими процессами с членами команды.

Функции совместной работы Makerpad позволяют командам работать вместе над проектами, обеспечивая поддержку создания, управления и обмена рабочими процессами с членами команды. Шаблоны. Платформа предлагает множество шаблонов приложений и примеров, которые помогут пользователям начать работу над своими проектами.

Цены

Makerpad предлагает два основных тарифных плана:

План Pro: этот план стоит 25 долларов США в месяц (оплачивается ежегодно). Он предоставляет полный доступ к платформе обучения, сообществу участников и поддержке.

этот план стоит 25 долларов США в месяц (оплачивается ежегодно). Он предоставляет полный доступ к платформе обучения, сообществу участников и поддержке. План для группы: для команд и организаций доступны индивидуальные цены, предлагающие дополнительные функции, такие как совместная работа в команде, индивидуальные пути обучения и приоритетная поддержка.

Плюсы:

Сосредоточьтесь на обучении пользователей и обучающих ресурсах, что делает его отличной платформой для начинающих или не-разработчиков.

Глубокая интеграция с популярными инструментами и сервисами, позволяющая пользователям создавать сложные рабочие процессы и процессы.

Функции совместной работы для команд и организаций, способствующие бесперебойной разработке.

Большое сообщество, предлагающее поддержку, идеи и лучшие практики.

Минусы:

Ограниченные внутренние функции и сильная зависимость от интеграции с другими инструментами и сервисами.

Может не подходить для создания сложных веб-приложений с обширными требованиями к настройке.

Меньше внимания уделяется созданию веб-сайтов по сравнению с другими платформами no-code .

Заключение

Разработчики приложений No-code произвели революцию в разработке веб- и мобильных приложений, сделав их более доступными для более широкой аудитории, независимо от опыта программирования. В этой статье были описаны 10 лучших разработчиков приложений no-code на 2023 год, включая AppMaster.io, Bubble, Adalo, OutSystems, Wix, Glide, Thunkable, Betty Blocks, Webflow и Makerpad. Каждая платформа предлагает уникальные функции, цены, плюсы и минусы, удовлетворяя различные потребности и уровни опыта.

Выбирая подходящего конструктора приложений no-code, вы должны учитывать ваши конкретные бизнес-цели, требования проекта, а также функции платформы, простоту использования, масштабируемость, цены и постоянную поддержку. Оценив эти факторы, вы сможете выбрать правильную платформу no-code, которая поможет вам создавать эффективные и масштабируемые приложения, адаптированные к вашим потребностям.