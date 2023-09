À medida que cresce a demanda por aplicativos de software, aumenta também a necessidade de métodos de desenvolvimento mais rápidos, eficientes e econômicos. É aqui que entram os criadores de aplicativos no-code, oferecendo uma abordagem mais simplificada para a criação de aplicativos web, móveis e de back-end sem a necessidade de habilidades de codificação.

Ao usar interfaces de arrastar e soltar , modelos pré-construídos e ferramentas de design intuitivas, os criadores de aplicativos no-code tornam o desenvolvimento de aplicativos mais acessível a uma gama mais ampla de pessoas, desde desenvolvedores cidadãos até profissionais de software experientes. Neste artigo, exploraremos os melhores criadores de aplicativos sem código em 2023, discutindo seus principais recursos, preços e prós e contras para ajudá-lo a determinar qual plataforma é adequada para suas necessidades.

1. AppMaster

AppMaster.io é uma plataforma poderosa no-code para a criação de aplicativos back-end, web e móveis. A plataforma, fundada em 2020, ganhou popularidade rapidamente com mais de 60.000 usuários e inúmeras críticas positivas no G2. Ele permite que os usuários criem visualmente modelos de dados , processos de negócios usando BP Designer, endpoints REST API e endpoints WSS. Uma das características distintivas do AppMaster.io é sua capacidade de gerar código-fonte para aplicativos em várias linguagens, incluindo Go (golang) para backend, framework Vue3 com JS/TS para aplicativos web e Kotlin com Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS para aplicativos móveis.

Sempre que você pressiona o botão ‘Publicar’, AppMaster.io realiza toda a compilação, teste e implantação necessários na nuvem, garantindo um processo de desenvolvimento tranquilo e eficiente. AppMaster.io oferece seis planos de assinatura, que vão desde um plano gratuito para iniciantes até soluções empresariais com acesso ao código-fonte e detalhes totalmente configuráveis. Sua plataforma elimina dívidas técnicas ao regenerar continuamente aplicativos do zero, garantindo que até mesmo um único desenvolvedor possa criar soluções de software escalonáveis ​​e abrangentes.

Prós:

Ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) poderoso e abrangente.

Suporta desenvolvimento de back-end, web e aplicativos móveis.

Elimina dívidas técnicas regenerando aplicativos do zero.

Gera código-fonte para vários idiomas.

Opções de preços flexíveis para diferentes necessidades do usuário.

Contras:

Curva de aprendizado para usuários que são novos no desenvolvimento de aplicativos no-code .

. Requer um banco de dados compatível com PostgreSQL para uso do banco de dados primário.

2. Bubble

Bubble é um popular construtor de aplicativos no-code que se concentra na criação de aplicativos da web, dando aos usuários o poder de criar e lançar aplicativos totalmente funcionais de forma rápida e eficiente. Com uma interface drag-and-drop, é fácil para usuários não técnicos criar aplicativos da web visualmente atraentes com fluxos de trabalho e processos de tratamento de dados personalizados. Bubble vem com recursos úteis, como design responsivo, autenticação de usuário, armazenamento de dados, integração de API e capacidade de criar componentes reutilizáveis.

Além disso, Bubble oferece um conjunto abrangente de plug-ins para estender a funcionalidade da plataforma, criados pelo próprio Bubble e por desenvolvedores terceiros. A plataforma vem com quatro níveis de preços: Gratuito, Pessoal (a partir de US$ 29/mês), Profissional (a partir de US$ 115/mês) e Produção (a partir de US$ 475/mês). Cada plano oferece vários níveis de suporte, capacidade de aplicativos, opções de domínio personalizado e muito mais. Um dos principais pontos de venda do Bubble é sua comunidade ativa de usuários, que oferece suporte, recursos compartilhados e uma riqueza de conhecimento para usuários novos e experientes.

Prós:

Interface amigável drag-and-drop .

. Extensa biblioteca de plugins para funcionalidades adicionais.

Capacidades de web design responsivo.

Comunidade de usuários ativa e útil.

Planos de preços escalonáveis ​​para atender às necessidades do usuário.

Contras:

Limitado apenas ao desenvolvimento de aplicativos da web.

Pode ser lento para carregar e executar aplicativos que consomem muitos recursos.

Não há suporte nativo para aplicativos móveis.

3. Adalo

Adalo é uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos no-code focada na criação fácil de aplicativos móveis e web visualmente atraentes. Com sua interface intuitiva drag-and-drop e uma rica biblioteca de componentes pré-construídos, Adalo atende usuários sem qualquer experiência em programação. Possui recursos poderosos que capacitam os usuários a criar aplicativos móveis e da web com funcionalidades simples a complexas. Vamos analisar alguns aspectos principais da plataforma.

Características principais

Interface de criação de aplicativos com recurso de arrastar e soltar

Ampla variedade de componentes pré-construídos para usar em seu aplicativo

Banco de dados personalizado e ferramentas de gerenciamento de dados

Fácil integração com APIs externas e serviços de terceiros

Publicação com um clique na App Store e Google Play Store

Colaboração e edição em tempo real

Acesso a comunidades e recursos úteis

Prós:

Fácil de aprender e usar, mesmo para usuários não técnicos

Excelente biblioteca de componentes pré-construídos

Integrações com ferramentas e APIs populares

Atualizações e melhorias regulares na plataforma

Forte apoio da comunidade Adalo

Contras:

Personalização limitada em comparação com outras plataformas

Algumas preocupações de desempenho com aplicativos complexos

Falta de suporte de depuração aprofundado

Preços

Adalo oferece três planos de preços:

Plano Gratuito – Ideal para explorar a plataforma e criar apps simples. Hospedagem e recursos limitados. Plano Pro – Oferece suporte a domínios personalizados, mais recursos para hospedagem de aplicativos, compilações mais rápidas e suporte prioritário. Plano de Negócios – Recursos avançados, incluindo mais recursos, tempos de construção mais rápidos, infraestrutura dedicada e suporte de nível empresarial.

Adalo é ótimo para quem deseja criar rapidamente aplicativos móveis e da web visualmente atraentes, sem experiência prévia em codificação. Mas pode não ser a melhor escolha para projetos complexos ou usuários que exigem opções avançadas de personalização.

4. OutSystems

OutSystems é uma plataforma popular de desenvolvimento low-code conhecida por sua flexibilidade, escalabilidade e capacidade de construir aplicativos complexos de nível empresarial. Ele oferece um ambiente de desenvolvimento visual abrangente com muitos componentes de aplicativos, modelos e ferramentas para criar, testar e implantar aplicativos da web e móveis. Abaixo, exploraremos alguns dos principais recursos e capacidades da plataforma.

Características principais

Interface visual detalhada de desenvolvimento de aplicativos

Rico conjunto de componentes, modelos e padrões de UI pré-construídos

Amplos recursos de personalização e integração

Otimizações integradas de velocidade e desempenho

Ferramentas detalhadas de análise e monitoramento

Publicação e implantação de aplicativos com um clique

Fortes recursos de segurança e conformidade

Prós:

Plataforma flexível e escalável para construção de aplicações complexas

Fácil integração com sistemas existentes e serviços de terceiros

Ênfase em segurança e conformidade para soluções de nível empresarial

Forte suporte e documentação

Atualizações e melhorias frequentes da plataforma

Contras:

Curva de aprendizado acentuada para usuários não técnicos

Preços mais altos em comparação com alguns concorrentes

Não tão focado no iniciante quanto algumas outras plataformas no-code

Preços

OutSystems oferece três níveis de preços:

Plano Gratuito – Acesso limitado aos recursos principais, adequado para explorar a plataforma e construir aplicativos de menor escala. Plano Standard (Entre em contato para saber preços) - Projetado para uso profissional, oferece mais recursos, customizações e acesso à maioria dos recursos da plataforma. Plano Empresarial (Entre em contato para saber preços) - Voltado para grandes organizações com necessidades complexas de aplicativos, oferece recursos adicionais, recursos de segurança e suporte premium.

OutSystems é ideal para organizações e desenvolvedores que buscam um construtor de aplicativos low-code com a flexibilidade e escalabilidade necessárias para aplicativos complexos de nível empresarial. Pode não ser a melhor opção para quem é novo no desenvolvimento de aplicativos ou procura uma plataforma no-code mais amigável para iniciantes.

5. Wix

Mais conhecido por seus recursos de construção de sites, Wix também oferece um construtor de aplicativos no-code chamado Wix App Builder, que permite aos usuários criar aplicativos móveis personalizados sem conhecimento de codificação. Aproveitando o poder do extenso conjunto de recursos e capacidades de design do Wix, o Wix App Builder fornece uma plataforma fácil de usar para criar aplicativos visualmente impressionantes e funcionais. Vamos nos aprofundar em alguns dos principais recursos e benefícios de usar o Wix App Builder.

Características principais

Interface de criação de aplicativos com recurso de arrastar e soltar

Ecossistema Wix integrado para atualizações perfeitas de sites e aplicativos

integrado para atualizações perfeitas de sites e aplicativos Layouts de aplicativos e modelos de design personalizáveis

Recursos integrados de comércio eletrônico e reserva



Integração com ferramentas de email marketing e CRM do Wix

Acesso à extensa central de ajuda e recursos da comunidade do Wix

Prós:

Interface de criação de aplicativos intuitiva e fácil de usar

Integração perfeita com sites Wix

Publique diretamente na App Store e na Google Play Store

Opções flexíveis de personalização de design

Forte suporte ao cliente e recursos da comunidade

Contras:

Criador de aplicativos voltado principalmente para usuários de sites Wix , potencialmente limitando o apelo mais amplo

, potencialmente limitando o apelo mais amplo Pode encontrar limitações para requisitos de aplicativos mais complexos

A integração com ferramentas e serviços não-Wix pode ser limitada

Preços

Você deve ter uma assinatura do site Wix para criar aplicativos com o Wix App Builder. Aplicam-se taxas adicionais de produção, hospedagem e envio de aplicativos. Os usuários devem visitar o site Wix para obter informações atualizadas sobre preços.

O Wix App Builder é uma excelente opção para quem já o utiliza para as necessidades de seu site ou procura uma plataforma simples, intuitiva no-code para criar aplicativos móveis visualmente atraentes. Pode não ser ideal para usuários que necessitam de funcionalidades mais avançadas ou maior integração com serviços e ferramentas externas.

6. Deslize

Glide é um criador de aplicativos no-code que permite aos usuários criar aplicativos móveis a partir do Planilhas Google sem conhecimento de programação. Sua interface intuitiva e conjunto abrangente de recursos o tornam uma escolha popular para usuários que desejam criar aplicativos móveis simples, mas funcionais, rapidamente. O Glide é mais adequado para criar aplicativos baseados em dados, como diretórios, gerenciamento de inventário e sistemas de gerenciamento de funcionários.

Características principais

Interface simples e intuitiva

Integração com Planilhas Google como fonte de dados

Ampla seleção de modelos pré-construídos

Opções de personalização visual

Suporta tecnologia Progressive Web App (PWA)

Atualizações em tempo real entre aplicativos e Planilhas Google

Suporte da comunidade e tutoriais

Preços

Glide oferece um nível gratuito para os usuários experimentarem e aprenderem. Seus planos pagos incluem Básico (US$ 12/mês por aplicativo), Pro (US$ 32/mês por aplicativo) e Organização (preços personalizados). Cada plano pago oferece recursos e capacidades aprimorados, como domínios personalizados, mais armazenamento, limites de linhas mais altos, funções de usuário adicionais e suporte prioritário.

Prós:

Fácil de usar para iniciantes

Desenvolvimento rápido de aplicativos com atualizações em tempo real

Integração com Planilhas Google para gerenciamento de dados

Ampla variedade de modelos pré-construídos

Comunidade de usuários ativa para suporte e inspiração

Contras:

Limitado ao Planilhas Google como fonte de dados

Pode não ser adequado para aplicações complexas

Personalização limitada quando se trata de recursos nativos

7. Pensável

Thunkable é um construtor de aplicativos no-code projetado para criar aplicativos móveis para plataformas Android e iOS. Sua interface drag-and-drop permite aos usuários desenvolver facilmente aplicativos móveis, mesmo sem qualquer experiência anterior em programação. Thunkable tem como objetivo fornecer uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos acessível para indivíduos, empreendedores e empresas.

Características principais

Interface de arrastar e soltar para fácil desenvolvimento de aplicativos

Desenvolvimento de aplicativos multiplataforma (Android e iOS)

Ampla gama de componentes e modelos

Integração com APIs e serviços populares

Publique aplicativos diretamente nas lojas de aplicativos

Teste e depuração ao vivo

Comunidade Thunkable para suporte e recursos





Preços

Thunkable oferece um plano gratuito para desenvolvimento básico de aplicativos com recursos limitados. Seus planos pagos incluem PRO Mensal (US$ 25/mês) e PRO Anual (US$ 200/ano), ambos oferecendo projetos ilimitados, armazenamento privado de aplicativos, suporte prioritário e muito mais. Thunkable também oferece preços personalizados para empresas e instituições de ensino.

Prós:

Interface fácil de usar drag-and-drop

Desenvolvimento de aplicativos multiplataforma para Android e iOS

Uma grande variedade de componentes e modelos pré-construídos

Integração com serviços e APIs de terceiros

Comunidade ativa e suporte

Contras:

Limitações de design de UI em comparação com o desenvolvimento nativo

Pode não ser adequado para aplicações altamente complexas

Acesso limitado aos recursos nativos do dispositivo

8. Blocos Betty

Betty Blocks é uma plataforma abrangente de desenvolvimento de aplicativos no-code que permite aos usuários criar aplicativos de nível empresarial para web e dispositivos móveis sem escrever nenhum código. Projetado tanto para usuários corporativos quanto para profissionais de TI, Betty Blocks oferece um amplo conjunto de ferramentas e recursos para garantir que seus aplicativos atendam aos requisitos exclusivos de sua organização.

Características principais

Modelagem visual para desenvolvimento de aplicativos

Desenvolvimento de aplicativos backend e frontend

Interface de usuário personalizável com modelos pré-construídos

Integração com serviços e APIs populares de terceiros

Ambiente de desenvolvimento colaborativo

Escalabilidade e segurança de nível empresarial

Suporte ao cliente responsivo

Preços

Betty Blocks oferece preços personalizados com base em seus requisitos específicos e necessidades de negócios. Você precisará entrar em contato com a equipe de vendas para acessar os detalhes de preços e discutir os requisitos do seu projeto.

Prós:

Plataforma poderosa para desenvolvimento de aplicações complexas

Conjunto abrangente de recursos e ferramentas

UI personalizável com modelos pré-construídos

Forte foco em segurança e escalabilidade de nível empresarial

Suporte dedicado ao cliente

Contras:

Curva de aprendizado mais alta em comparação com outros criadores de aplicativos no-code

Nenhum preço transparente disponível

Pode ser um exagero para aplicações mais simples

9. Webflow

Webflow é um poderoso construtor de sites no-code e sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) que permite aos usuários projetar, construir e lançar sites responsivos visualmente sem escrever nenhum código. Webflow se concentra principalmente na criação de sites visualmente impressionantes e totalmente responsivos, mas seus recursos também permitem que seus usuários criem aplicativos da web.

Características principais

Designer Visual: Webflow possui um designer visual intuitivo, porém poderoso, que permite aos usuários criar designs personalizados arrastando e soltando elementos na tela, aplicando estilos CSS e definindo interações e animações para uma aparência profissional e sofisticada.

possui um designer visual intuitivo, porém poderoso, que permite aos usuários criar designs personalizados arrastando e soltando elementos na tela, aplicando estilos CSS e definindo interações e animações para uma aparência profissional e sofisticada. CMS e comércio eletrônico: Webflow inclui um CMS integrado que permite aos usuários gerenciar facilmente seu conteúdo, como postagens de blogs ou artigos de notícias. Ele também oferece funcionalidade abrangente de comércio eletrônico para a criação de lojas online.

inclui um CMS integrado que permite aos usuários gerenciar facilmente seu conteúdo, como postagens de blogs ou artigos de notícias. Ele também oferece funcionalidade abrangente de comércio eletrônico para a criação de lojas online. Hospedagem e domínio personalizado: Webflow fornece hospedagem altamente escalonável e segura com SSL, distribuída globalmente pela infraestrutura da Amazon Web Services. Os usuários também podem conectar seus sites a domínios personalizados.

fornece hospedagem altamente escalonável e segura com SSL, distribuída globalmente pela infraestrutura da Amazon Web Services. Os usuários também podem conectar seus sites a domínios personalizados. Modelos e componentes: Webflow possui uma biblioteca de modelos, componentes e interações pré-construídos que os usuários podem usar para criar designs exclusivos de forma rápida e eficiente.

possui uma biblioteca de modelos, componentes e interações pré-construídos que os usuários podem usar para criar designs exclusivos de forma rápida e eficiente. Design responsivo: com Webflow , os usuários podem criar facilmente sites que se adaptam a diferentes tamanhos de tela e dispositivos, garantindo uma experiência de usuário consistente em desktops, tablets e dispositivos móveis.

Preços

Webflow oferece três categorias principais de preços:

Planos de site: o preço começa em US$ 12/mês (cobrado anualmente) para o plano Básico, que inclui hospedagem e suporte a domínio personalizado. Os planos de nível superior oferecem recursos adicionais, como mais armazenamento e largura de banda, CMS e funcionalidade de comércio eletrônico.

o preço começa em US$ 12/mês (cobrado anualmente) para o plano Básico, que inclui hospedagem e suporte a domínio personalizado. Os planos de nível superior oferecem recursos adicionais, como mais armazenamento e largura de banda, CMS e funcionalidade de comércio eletrônico. Planos de conta: Destinados a freelancers e agências, esses planos começam em US$ 16/mês (cobrados anualmente) e oferecem recursos adicionais, como colaboração em equipe, projetos adicionais e suporte prioritário.

Destinados a freelancers e agências, esses planos começam em US$ 16/mês (cobrados anualmente) e oferecem recursos adicionais, como colaboração em equipe, projetos adicionais e suporte prioritário. Planos empresariais: preços personalizados estão disponíveis para grandes organizações, fornecendo recursos avançados de segurança, colaboração e suporte.

Prós:

Designer visual intuitivo e poderoso, adequado tanto para designers quanto para não programadores.

Gama impressionante de modelos e componentes pré-construídos para acelerar o design e o desenvolvimento.

CMS integrado e funcionalidade de comércio eletrônico.

Hospedagem de alta qualidade com SSL e suporte de domínio personalizado.

Contras:

Focado principalmente na criação de sites, com menos ênfase na construção de aplicativos web.

Pode ser complexo para iniciantes, especialmente aqueles sem experiência em design ou desenvolvimento.

O suporte da API é limitado e pode não atender às necessidades de todos os aplicativos da web.

10. Criador

Makerpad é uma plataforma no-code que permite aos usuários criar aplicativos da web conectando várias ferramentas e serviços populares, como Airtable, Zapier e Stripe, para construir fluxos de trabalho personalizados e automatizar processos. Makerpad se concentra em capacitar os usuários a criar aplicativos funcionais por meio de integrações poderosas e tutoriais interativos.

Características principais

Ampla variedade de integrações: Makerpad possui um extenso conjunto de integrações com ferramentas e serviços populares, incluindo Airtable , Mailchimp, Google Sheets e Stripe. Os usuários podem conectar facilmente essas ferramentas para criar fluxos de trabalho e processos personalizados.

Makerpad possui um extenso conjunto de integrações com ferramentas e serviços populares, incluindo , Mailchimp, Google Sheets e Stripe. Os usuários podem conectar facilmente essas ferramentas para criar fluxos de trabalho e processos personalizados. Recursos comunitários e de aprendizagem: Makerpad ensina principalmente aos usuários como criar aplicativos da web usando ferramentas no-code . Sua extensa biblioteca de tutoriais, lições, desafios e workshops ajuda os usuários a construir seus aplicativos sem a necessidade de conhecimentos de programação.

Makerpad ensina principalmente aos usuários como criar aplicativos da web usando ferramentas . Sua extensa biblioteca de tutoriais, lições, desafios e workshops ajuda os usuários a construir seus aplicativos sem a necessidade de conhecimentos de programação. Colaboração em equipe: os recursos de colaboração do Makerpad permitem que as equipes trabalhem juntas em projetos, com suporte para criar, gerenciar e compartilhar fluxos de trabalho com os membros da equipe.

os recursos de colaboração do Makerpad permitem que as equipes trabalhem juntas em projetos, com suporte para criar, gerenciar e compartilhar fluxos de trabalho com os membros da equipe. Modelos: A plataforma oferece uma variedade de modelos de aplicativos e exemplos para ajudar os usuários a iniciar seus projetos.

Preços

Makerpad oferece dois planos de preços principais:

Plano Pro: com preço de US$ 25/mês (cobrado anualmente), este plano oferece acesso total à plataforma de aprendizagem, comunidade de membros e suporte.

com preço de US$ 25/mês (cobrado anualmente), este plano oferece acesso total à plataforma de aprendizagem, comunidade de membros e suporte. Plano de equipe: preços personalizados estão disponíveis para equipes e organizações, oferecendo recursos adicionais como colaboração em equipe, caminhos de aprendizagem personalizados e suporte prioritário.

Prós:

Concentre-se na educação do usuário e nos recursos de aprendizagem, tornando-o uma excelente plataforma para iniciantes ou não desenvolvedores.

Integrações profundas com ferramentas e serviços populares, permitindo aos usuários criar fluxos de trabalho e processos complexos.

Recursos colaborativos para equipes e organizações, promovendo uma experiência de desenvolvimento perfeita.

Grande comunidade que oferece suporte, insights e práticas recomendadas.

Contras:

Recursos internos limitados, com grande dependência de integrações com outras ferramentas e serviços.

Pode não ser adequado para a construção de aplicações web complexas com extensos requisitos de personalização.

Menos focado na construção de sites em comparação com outras plataformas no-code .

Conclusão

Os criadores de aplicativos No-code revolucionaram a forma como os aplicativos web e móveis são desenvolvidos, tornando-os mais acessíveis a um público mais amplo, independentemente da experiência em programação. Este artigo destacou os 10 principais criadores de aplicativos no-code para 2023, incluindo AppMaster.io, Bubble, Adalo, OutSystems, Wix, Glide, Thunkable, Betty Blocks, Webflow e Makerpad. Cada plataforma oferece recursos, preços e prós e contras exclusivos, atendendo a diferentes necessidades e níveis de especialização.

Ao escolher o construtor de aplicativos no-code certo, você deve considerar seus objetivos de negócios específicos, requisitos do projeto e recursos da plataforma, facilidade de uso, escalabilidade, preços e suporte contínuo. Ao avaliar esses fatores, você pode selecionar a plataforma no-code certa para ajudá-lo a criar aplicativos eficientes e escalonáveis, adaptados às suas necessidades.