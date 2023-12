Applications faciles : Générateur d'applications sans codage

Pourquoi choisir le développement d'applications No-Code

Ces dernières années, la demande d’applications personnalisées a connu une croissance sans précédent, les entreprises et les industries s’appuyant de plus en plus sur la technologie pour rester compétitives. Pourtant, la création d'applications peut prendre du temps et être coûteuse, nécessitant souvent une équipe de développeurs qualifiés pour s'attaquer aux complexités du codage, des tests et de l'intégration de plusieurs systèmes.

Le mouvement sans code révolutionne le développement de logiciels en permettant à quiconque de créer des applications complètes, personnalisables et évolutives sans écrire une seule ligne de code. En conséquence, les organisations peuvent bénéficier énormément de :

Création d'applications rapide et efficace : les plateformes No-code réduisent considérablement le temps nécessaire au développement d'applications, de la conception au déploiement. Grâce à une large gamme de modèles, de composants et de fonctionnalités prédéfinis, les entreprises peuvent rapidement assembler les applications souhaitées et obtenir des résultats en une fraction du temps.

Coûts de développement réduits : le développement d'applications traditionnelles peut être coûteux, nécessitant l'embauche ou l'externalisation de programmeurs qualifiés. Les plates-formes No-code éliminent ces coûts en permettant à quiconque, même aux utilisateurs non techniques, de créer et de maintenir des applications à un prix bien inférieur.

Flexibilité et agilité accrues : les plates No-code permettent aux utilisateurs de modifier et d'adapter facilement leurs applications selon leurs besoins. Ce niveau d'agilité permet aux entreprises de garder une longueur d'avance sur l'évolution des demandes et des tendances du marché tout en rendant le processus de mise à jour transparent et convivial.

Meilleure conception et développement collaboratifs : les plates No-code favorisent une meilleure collaboration entre les équipes commerciales et techniques, comblant ainsi le fossé qui existe souvent dans les processus de développement traditionnels. Cette collaboration garantit un alignement plus clair sur les objectifs et les exigences du projet, ce qui se traduit par des résultats plus positifs.

AppMaster : une plateforme complète No-Code

L'une des plateformes no-code les plus puissantes du marché aujourd'hui est AppMaster . Fondé en 2020, AppMaster permet aux utilisateurs de créer des applications backend, Web et mobiles complètes, le tout sans aucune connaissance en programmation. Contrairement à d'autres plates-formes, AppMaster permet aux utilisateurs de créer visuellement des modèles de données (schéma de base de données), de concevoir une logique métier via des processus métier (BP) et de configurer l'API REST et les points de terminaison WSS.

Pour les applications Web et mobiles, les clients peuvent utiliser un générateur d'interface utilisateur drag-and-drop, créer une logique métier spécifique aux composants et des applications entièrement interactives. Lorsque le client clique sur « Publier », AppMaster génère le code source, compile les applications, exécute des tests, les regroupe dans des conteneurs Docker (pour les applications backend) et les déploie dans le cloud.

Avec la prise en charge des bases de données compatibles PostgreSQL et la capacité de générer des applications avec Go (golang) pour le backend, le framework Vue3 et JS/TS pour le Web, ainsi que Kotlin, Jetpack Compose et SwiftUI pour mobile, AppMaster est un no-code très polyvalent et puissant. -solution no-code.

Principales fonctionnalités d' AppMaster

Voici quelques fonctionnalités clés qui distinguent AppMaster des autres plates-formes no-code :

Modélisation visuelle des données : AppMaster vous permet de concevoir visuellement les modèles de données de votre application et génère automatiquement des scripts de migration de schéma de base de données, réduisant ainsi le travail manuel et garantissant la cohérence des données de votre application.

vous permet de concevoir visuellement les modèles de données de votre application et génère automatiquement des scripts de migration de schéma de base de données, réduisant ainsi le travail manuel et garantissant la cohérence des données de votre application. Conception d'interface utilisateur par glisser-déposer : avec une interface intuitive, vous pouvez concevoir sans effort l'interface utilisateur de votre application à l'aide de composants prêts à l'emploi qui s'intègrent de manière transparente à vos modèles de données et à votre logique métier.

avec une interface intuitive, vous pouvez concevoir sans effort l'interface utilisateur de votre application à l'aide de composants prêts à l'emploi qui s'intègrent de manière transparente à vos modèles de données et à votre logique métier. Points de terminaison API et WSS : AppMaster facilite la création endpoints API REST et WSS, vous permettant d'exposer rapidement les données et les fonctionnalités de votre application à d'autres systèmes et services.

facilite la création API REST et WSS, vous permettant d'exposer rapidement les données et les fonctionnalités de votre application à d'autres systèmes et services. Documentation automatique Swagger (OpenAPI) : pour chaque projet, AppMaster génère une documentation API bien documentée et organisée à l'aide de la norme Swagger (OpenAPI), permettant aux développeurs et aux intégrateurs de travailler plus facilement avec vos API.

pour chaque projet, génère une documentation API bien documentée et organisée à l'aide de la norme Swagger (OpenAPI), permettant aux développeurs et aux intégrateurs de travailler plus facilement avec vos API. Évolutif et sécurisé : les applications créées avec AppMaster utilisent le langage de programmation Go (golang) pour le backend, garantissant des performances et une évolutivité optimales. Grâce à son architecture sans état et conteneurisée, vos applications peuvent gérer des cas d'utilisation très chargés et des exigences au niveau de l'entreprise.

les applications créées avec utilisent le langage de programmation Go (golang) pour le backend, garantissant des performances et une évolutivité optimales. Grâce à son architecture sans état et conteneurisée, vos applications peuvent gérer des cas d'utilisation très chargés et des exigences au niveau de l'entreprise. Zéro dette technique : étant donné AppMaster génère des applications à partir de zéro après chaque mise à jour, il élimine la dette technique qui s'accumule généralement avec les modifications manuelles du code.

étant donné génère des applications à partir de zéro après chaque mise à jour, il élimine la dette technique qui s'accumule généralement avec les modifications manuelles du code. Un large éventail de plans d'abonnement : avec six plans d'abonnement parmi lesquels choisir, AppMaster propose des options qui répondent à divers besoins et budgets. Vous pouvez même accéder aux fichiers binaires ou au code source avec des abonnements de niveau supérieur.

Création d'applications avec AppMaster

Créer des applications avec AppMaster est un jeu d'enfant, même pour ceux qui n'ont aucune expérience en codage. La plateforme fournit une interface conviviale et intuitive, vous permettant de créer des applications en étapes simples. Voici un aperçu du processus :

Créer des modèles de données (schéma de base de données) : AppMaster vous permet de concevoir visuellement les modèles de données pour votre application, vous permettant de définir sans effort la structure et les relations entre les entités de données. Cela facilite la création d’une base solide pour vos applications. Concevoir une logique métier : à l'aide du Visual Business Process (BP) Designer , vous pouvez créer et implémenter une logique métier pour votre application. Vous pouvez concevoir des flux logiques complexes sans connaissances en programmation en faisant glisser et en déposant des composants. Créez et gérez endpoints REST API et WebSocket (WSS) : AppMaster génère automatiquement endpoints RESTful API et WSS pour votre application, permettant une intégration facile avec d'autres systèmes et services. Vous pouvez également personnaliser et gérer ces endpoints selon vos besoins. Concevoir une interface utilisateur : AppMaster propose une riche bibliothèque de composants d'interface utilisateur, vous permettant de créer des interfaces visuellement attrayantes et conviviales pour vos applications Web et mobiles. Les outils drag-and-drop de la plateforme facilitent la conception de mises en page et de structures de navigation sans écrire de code. Créer une logique métier frontale : avec Web BP Designer (pour les applications Web) et Mobile BP Designer (pour les applications mobiles), vous pouvez créer une logique métier frontale pour gérer les interactions des utilisateurs et gérer le comportement des applications. Cela garantit que votre candidature est attrayante et réactive. Générez, compilez et déployez des applications : en appuyant sur le bouton « Publier », AppMaster prend les plans de votre application et génère le code source, compile l'application, exécute des tests, emballe le backend dans des conteneurs Docker et les déploie dans le cloud. Analyser et itérer : une fois votre application en ligne, vous pouvez analyser ses performances et la mettre à jour à l'aide des puissants outils d' AppMaster . De plus, puisque la plateforme génère des applications à partir de zéro, il n'y a pas de dette technique, ce qui la rend facile à maintenir et à faire évoluer.

En suivant ces étapes, même un simple développeur citoyen peut créer des solutions logicielles complètes et évolutives avec des backends de serveur, des sites Web, des portails clients et des applications mobiles natives.

Plans d'abonnement AppMaster

Pour répondre à un large éventail de clients, AppMaster propose six plans d'abonnement :

Apprendre et explorer (gratuit) : idéal pour les nouveaux utilisateurs et les tests de plateforme, ce plan vous permet d'apprendre AppMaster et d'explorer ses fonctionnalités sans frais. Démarrage (195 $/mois) : ce plan d'entrée de gamme comprend toutes les fonctionnalités de base du backend, du Web et des applications mobiles, mais n'inclut pas l'exportation de fichiers binaires ou de code source. Startup+ (299 $/mois) : offrant plus de ressources par conteneur, des BP et endpoints supplémentaires par rapport au plan Startup. Entreprise (955 $/mois) : conçu pour les organisations recherchant plusieurs microservices backend et la possibilité d'obtenir des fichiers binaires pour héberger des applications sur site. Business+ (1 575 $/mois) : ce plan offre encore plus de ressources que le plan Business, s'adressant aux grands projets avec plusieurs microservices et applications. Entreprise : pour les projets à grande échelle, ce plan personnalisable nécessite au moins un contrat d'un an et fournit un accès au code source et une solution entièrement configurable adaptée aux besoins de votre entreprise.

AppMaster propose également des offres spéciales pour les startups, les établissements d'enseignement, les organisations à but non lucratif et les projets open source.

Explorer les cas d'utilisation des applications No-Code

Le domaine de la création d'applications no-code est diversifié et vaste, répondant à de nombreux cas d'utilisation qui peuvent permettre aux individus et aux organisations de créer des applications fonctionnelles et puissantes sans avoir à se lancer dans le codage traditionnel. Nous explorons ici certains des cas d’utilisation les plus populaires et les plus percutants :

Autonomisation des petites entreprises

Pour les petites entreprises, le mouvement no-code est synonyme d’efficacité et de personnalisation. Au lieu d'allouer des ressources importantes au développement de logiciels, ils créent sans effort des systèmes CRM , des applications de réservation, des gestionnaires d'inventaire et même des vitrines de commerce électronique sophistiquées adaptées à leurs processus uniques et à leurs stratégies d'engagement client.

Innovation de démarrage

Les constructeurs No-code sont les nouveaux meilleurs amis des startups. Ils permettent un prototypage rapide et la création de produits minimum viables (MVP) que les fondateurs peuvent introduire sur le marché pour une validation rapide. Cette approche est cruciale pour recueillir les premiers commentaires des utilisateurs et effectuer les ajustements nécessaires sans investir lourdement dans le développement traditionnel.

Ajustements corporels

Au sein de l’entreprise, les applications no-code révolutionnent les opérations internes. Ils s'adaptent à tout, depuis les applications d'intégration des employés, qui rationalisent le processus d'introduction des nouvelles recrues, jusqu'aux outils complets de gestion de projet et de reporting en temps réel qui maintiennent les équipes alignées et informées.

Avancées éducatives

Dans le domaine de l’éducation, les outils no-code facilitent les expériences d’apprentissage interactives et accessibles. Les enseignants et les établissements créent des plateformes de cours en ligne, des applications d’engagement et des outils d’évaluation qui transforment la manière dont le contenu éducatif est diffusé et consommé.

Coordination et gestion d'événements

Les organisateurs d'événements utilisent des applications no-code pour tout simplifier, depuis la vente de billets et l'inscription des participants jusqu'à la gestion des calendriers d'événements. L'avantage supplémentaire de l'organisation d'événements virtuels avec des fonctionnalités interactives intégrées redéfinit la fréquentation et la participation dans le monde numérique.

Projets personnels et productivité

Sur une note plus personnelle, les individus exploitent la puissance de la création d'applications no-code pour créer des applications qui les aident à gérer leurs finances personnelles, à suivre leurs objectifs, à surveiller leur santé et leur bien-être – essentiellement des outils personnalisés pour améliorer divers aspects de leur vie quotidienne.

Sensibilisation communautaire et sociale

Les organismes de services communautaires et les initiatives sociales trouvent de la valeur dans les applications no-code, rendant les tâches telles que la gestion des dons, les activités de collecte de fonds, la planification d'événements et la coordination des efforts bénévoles plus fluides et plus efficaces.

Collecte de données et collecte d'informations

Sur le plan des données, les applications no-code jouent un rôle déterminant dans la collecte des commentaires des clients via des formulaires de commentaires, l'exécution d'études de marché et la facilitation de la capture de données sur le terrain à des fins de recherche et d'analyse – des processus essentiels pour une prise de décision éclairée dans toute entreprise ou effort de recherche.

Grâce à ces applications variées et significatives, les créateurs d’applications no-code illustrent un vaste potentiel permettant aux utilisateurs de tous horizons de créer des solutions numériques percutantes. Ils réduisent les obstacles techniques à l’innovation, en dotant les non-ingénieurs d’outils auparavant uniquement accessibles à ceux ayant une formation en codage, et représentent une évolution vers un environnement de création numérique plus inclusif.

L'avenir des créateurs d'applications No-Code

L’avenir des créateurs d’applications no-code est sur le point d’être celui d’une croissance et d’une évolution transformatrices. Avec la demande croissante de développement rapide et de transformation numérique dans tous les secteurs, les plateformes no-code gagnent du terrain. Ils démocratisent le processus de développement d’applications et signalent un changement dans l’approche plus large de la création et de l’utilisation de la technologie.

Tendances émergentes et améliorations technologiques

À mesure que l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) continuent de mûrir, nous pouvons nous attendre à ce que les plateformes no-code intègrent ces technologies, offrant ainsi des capacités d’automatisation et d’analyse prédictive plus intelligentes. Cela permettrait aux applications de s'adapter et d'apprendre du comportement des utilisateurs, réduisant ainsi davantage le besoin de surveillance et d'ajustements manuels.

Accessibilité accrue et innovations axées sur les utilisateurs

Le mouvement no-code développe la culture numérique. Grâce à des outils de plus en plus intuitifs et conviviaux, un plus grand nombre de personnes, des entrepreneurs aux enseignants, seront en mesure de donner vie à leurs idées numériques, favorisant ainsi une vague d'innovation axée sur les utilisateurs.

Le mélange avec le développement traditionnel

Alors que les solutions no-code répondent aux besoins d’applications simples et rapides, ces plates-formes ont un potentiel croissant pour se fondre dans le codage traditionnel. Cette approche hybride pourrait offrir le meilleur des deux mondes, où des solutions complexes et personnalisées sont possibles grâce à une combinaison de composants no-code et codés manuellement, conduisant potentiellement à l'émergence d'une nouvelle catégorie : le co-code, ou code hybride, environnement.

Évolutivité de la plateforme et optimisations des performances

Attendez-vous à voir l’accent mis sur l’évolutivité et l’optimisation des performances au sein des plates no-code. À mesure que les entreprises se développent et que leurs besoins évoluent, ces plates-formes s'adapteront pour gérer des charges accrues, traiter de grands ensembles de données et maintenir des performances élevées pour garantir la satisfaction des utilisateurs et l'efficacité opérationnelle.

Parcours éducatifs et reconnaissance formelle

Les établissements d’enseignement pourraient commencer à reconnaître le développement no-code comme une compétence formelle, en proposant des cours et des certifications. Cela validera la compétence des professionnels no-code et créera peut-être un nouveau marché du travail pour les développeurs et les concepteurs no-code.

Gouvernance, conformité et sécurité

Avec l’adoption accrue, l’accent sera davantage mis sur la gouvernance, la conformité et la sécurité des données au sein des plateformes no-code. À mesure que les utilisateurs créent de plus en plus d'applications traitant des données sensibles, les plates-formes devront garantir des fonctionnalités de sécurité solides pour maintenir la confiance des utilisateurs et respecter les réglementations internationales en matière de protection des données.

L’avenir des créateurs d’applications No-code est prometteur et essentiel. Ces plates-formes sont appelées à bouleverser le paradigme traditionnel du développement logiciel, à réduire les obstacles à l'innovation et à ouvrir des possibilités auparavant inimaginables. Alors que nous regardons vers l’avenir, les créateurs no-code deviendront probablement partie intégrante de l’industrie technologique, façonnant la façon dont nous mettons en œuvre et interagissons quotidiennement avec la technologie.