تطبيقات سهلة: أداة إنشاء التطبيقات بدون برمجة

لماذا تختار تطوير التطبيقات No-Code ؟

في السنوات الأخيرة، شهد الطلب على التطبيقات المخصصة نموًا غير مسبوق حيث تعتمد الشركات والصناعات بشكل متزايد على التكنولوجيا لتظل قادرة على المنافسة. ومع ذلك، قد يستغرق إنشاء التطبيقات وقتًا طويلاً ومكلفًا، وغالبًا ما يتطلب فريقًا من المطورين المهرة للتعامل مع تعقيدات البرمجة والاختبار ودمج أنظمة متعددة.

تُحدث حركة عدم وجود تعليمات برمجية ثورة في تطوير البرمجيات من خلال تمكين أي شخص من إنشاء تطبيقات شاملة وقابلة للتخصيص وقابلة للتطوير دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. ونتيجة لذلك، يمكن للمنظمات الاستفادة بشكل كبير من:

إنشاء تطبيق سريع وفعال: تعمل الأنظمة الأساسية No-code على تقليل الوقت المستغرق لتطوير التطبيقات بشكل كبير، بدءًا من التصميم وحتى النشر. بفضل مجموعة واسعة من القوالب والمكونات والميزات المعدة مسبقًا، يمكن للشركات تجميع التطبيقات المطلوبة بسرعة ورؤية النتائج في جزء صغير من الوقت.

الأنظمة الأساسية على تقليل الوقت المستغرق لتطوير التطبيقات بشكل كبير، بدءًا من التصميم وحتى النشر. بفضل مجموعة واسعة من القوالب والمكونات والميزات المعدة مسبقًا، يمكن للشركات تجميع التطبيقات المطلوبة بسرعة ورؤية النتائج في جزء صغير من الوقت. انخفاض تكاليف التطوير: قد يكون تطوير التطبيقات التقليدية مكلفًا، ويتطلب توظيف مبرمجين ماهرين أو الاستعانة بمصادر خارجية. تعمل الأنظمة الأساسية No-code على التخلص من هذه التكاليف من خلال السماح لأي شخص، حتى المستخدمين غير التقنيين، بإنشاء التطبيقات وصيانتها بسعر أقل بكثير.

قد يكون تطوير التطبيقات التقليدية مكلفًا، ويتطلب توظيف مبرمجين ماهرين أو الاستعانة بمصادر خارجية. تعمل الأنظمة الأساسية على التخلص من هذه التكاليف من خلال السماح لأي شخص، حتى المستخدمين غير التقنيين، بإنشاء التطبيقات وصيانتها بسعر أقل بكثير. زيادة المرونة وسرعة الحركة: تسهل الأنظمة الأساسية No-code على المستخدمين تعديل تطبيقاتهم وتكييفها حسب الحاجة. يسمح هذا المستوى من المرونة للشركات بالبقاء في صدارة متطلبات السوق واتجاهاته المتغيرة مع جعل عملية التحديث سلسة وسهلة الاستخدام.

تسهل الأنظمة الأساسية على المستخدمين تعديل تطبيقاتهم وتكييفها حسب الحاجة. يسمح هذا المستوى من المرونة للشركات بالبقاء في صدارة متطلبات السوق واتجاهاته المتغيرة مع جعل عملية التحديث سلسة وسهلة الاستخدام. تصميم وتطوير تعاوني أفضل: تعمل الأنظمة الأساسية No-code على تعزيز التعاون بشكل أفضل بين فرق العمل والفرق الفنية، مما يؤدي إلى سد الفجوة التي غالبًا ما تكون موجودة في عمليات التطوير التقليدية. ويضمن هذا التعاون توافقًا أوضح بين أهداف المشروع ومتطلباته، مما يؤدي إلى نتائج أكثر نجاحًا.

AppMaster: منصة شاملة No-Code

واحدة من أقوى المنصات no-code في السوق اليوم هي AppMaster . تم تأسيس AppMaster في عام 2020، وهو يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات كاملة للواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول، كل ذلك دون أي معرفة برمجية. على عكس الأنظمة الأساسية الأخرى، يسمح AppMaster للمستخدمين بإنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) بشكل مرئي، وتصميم منطق الأعمال من خلال عمليات الأعمال (BPs)، وإعداد REST API ونقاط نهاية WSS.

بالنسبة لتطبيقات الويب والهاتف المحمول، يمكن للعملاء استخدام أداة إنشاء واجهة المستخدم drag-and-drop وإنشاء منطق أعمال خاص بالمكونات وتطبيقات تفاعلية بالكامل. عندما يضغط العميل على "نشر"، يقوم AppMaster بإنشاء كود المصدر، وتجميع التطبيقات، وتشغيل الاختبارات، وتجميعها في حاويات Docker (للتطبيقات الخلفية)، ونشرها على السحابة.

مع دعم قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL والقدرة على إنشاء تطبيقات باستخدام Go (golang) للواجهة الخلفية، وإطار عمل Vue3 وJS/TS للويب، وKotlin، Jetpack Compose ، و SwiftUI للجوال، يعد AppMaster no-code متعدد الاستخدامات وقويًا للغاية. - حل no-code.

الميزات الرئيسية لتطبيق AppMaster

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي تميز AppMaster عن الأنظمة الأساسية الأخرى no-code:

نمذجة البيانات المرئية: يتيح لك AppMaster تصميم نماذج بيانات تطبيقك بشكل مرئي وإنشاء برامج نصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات تلقائيًا، مما يقلل من العمل اليدوي ويضمن بقاء بيانات تطبيقك متسقة.

يتيح لك تصميم نماذج بيانات تطبيقك بشكل مرئي وإنشاء برامج نصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات تلقائيًا، مما يقلل من العمل اليدوي ويضمن بقاء بيانات تطبيقك متسقة. تصميم واجهة المستخدم بالسحب والإسقاط: من خلال واجهة بديهية، يمكنك تصميم واجهة مستخدم التطبيق الخاص بك دون عناء باستخدام مكونات جاهزة تتكامل بسلاسة مع نماذج البيانات ومنطق الأعمال.

من خلال واجهة بديهية، يمكنك تصميم واجهة مستخدم التطبيق الخاص بك دون عناء باستخدام مكونات جاهزة تتكامل بسلاسة مع نماذج البيانات ومنطق الأعمال. نقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات (API) ونقاط نهاية WSS: يسهّل AppMaster إنشاء endpoints REST API وWSS، مما يتيح لك الكشف بسرعة عن بيانات تطبيقك ووظائفه للأنظمة والخدمات الأخرى.

يسهّل إنشاء REST API وWSS، مما يتيح لك الكشف بسرعة عن بيانات تطبيقك ووظائفه للأنظمة والخدمات الأخرى. توثيق Automatic Swagger (OpenAPI): لكل مشروع، يقوم AppMaster بإنشاء وثائق API موثقة ومنظمة جيدًا باستخدام معيار Swagger (OpenAPI)، مما يسهل على المطورين والمتكاملين العمل مع واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك.

لكل مشروع، يقوم بإنشاء وثائق API موثقة ومنظمة جيدًا باستخدام معيار Swagger (OpenAPI)، مما يسهل على المطورين والمتكاملين العمل مع واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك. قابلة للتطوير وآمنة: تستخدم التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster لغة البرمجة Go (golang) للواجهة الخلفية، مما يضمن الأداء الأمثل وقابلية التوسع. بفضل بنيتها عديمة الحالة والمحاوية، يمكن لتطبيقاتك التعامل مع حالات الاستخدام عالية التحميل والمتطلبات على مستوى المؤسسة.

تستخدم التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام لغة البرمجة Go (golang) للواجهة الخلفية، مما يضمن الأداء الأمثل وقابلية التوسع. بفضل بنيتها عديمة الحالة والمحاوية، يمكن لتطبيقاتك التعامل مع حالات الاستخدام عالية التحميل والمتطلبات على مستوى المؤسسة. صفر ديون فنية: نظرًا لأن AppMaster ينشئ تطبيقات من الصفر بعد كل تحديث، فإنه يلغي الديون الفنية التي تتراكم عادةً مع تغييرات التعليمات البرمجية اليدوية.

نظرًا لأن ينشئ تطبيقات من الصفر بعد كل تحديث، فإنه يلغي الديون الفنية التي تتراكم عادةً مع تغييرات التعليمات البرمجية اليدوية. مجموعة واسعة من خطط الاشتراك: مع ست خطط اشتراك للاختيار من بينها، يوفر AppMaster خيارات تلبي الاحتياجات والميزانيات المختلفة. يمكنك أيضًا الوصول إلى الملفات الثنائية أو التعليمات البرمجية المصدر من خلال اشتراكات ذات مستوى أعلى.

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بناء التطبيقات باستخدام AppMaster

يعد إنشاء التطبيقات باستخدام AppMaster أمرًا سهلاً للغاية، حتى بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم خبرة في البرمجة. توفر المنصة واجهة سهلة الاستخدام وبديهية، مما يسمح لك ببناء التطبيقات في خطوات بسيطة. فيما يلي نظرة عامة على العملية:

إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات): يتيح لك AppMaster تصميم نماذج البيانات لتطبيقك بشكل مرئي، مما يتيح لك تحديد البنية والعلاقات بين كيانات البيانات دون عناء. وهذا يجعل من السهل إنشاء أساس متين لتطبيقاتك. تصميم منطق الأعمال: باستخدام مصمم عمليات الأعمال المرئية (BP) ، يمكنك إنشاء منطق الأعمال وتنفيذه لتطبيقك. يمكنك تصميم تدفقات منطقية معقدة دون معرفة البرمجة عن طريق سحب المكونات وإسقاطها. إنشاء وإدارة endpoints REST API وWebSocket (WSS): يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء endpoints RESTful API وWSS لتطبيقك، مما يتيح التكامل السهل مع الأنظمة والخدمات الأخرى. يمكنك أيضًا تخصيص endpoints هذه وإدارتها حسب الحاجة. تصميم واجهة المستخدم: يقدم AppMaster مكتبة غنية من مكونات واجهة المستخدم، مما يسمح لك بإنشاء واجهات جذابة بصريًا وسهلة الاستخدام لتطبيقات الويب والهاتف المحمول الخاصة بك. تعمل أدوات drag-and-drop الخاصة بالمنصة على تسهيل تصميم المخططات وهياكل التنقل دون كتابة أي تعليمات برمجية. إنشاء منطق أعمال أمامي: باستخدام Web BP Designer (لتطبيقات الويب) وMobile BP Designer (لتطبيقات الهاتف المحمول)، يمكنك إنشاء منطق أعمال أمامي للتعامل مع تفاعلات المستخدم وإدارة سلوك التطبيق. وهذا يضمن أن تطبيقك جذاب وسريع الاستجابة. إنشاء التطبيقات وتجميعها ونشرها: عند الضغط على زر "نشر"، يأخذ AppMaster مخططات تطبيقك وينشئ كود المصدر، ويجمع التطبيق، ويجري الاختبارات، ويحزم الواجهة الخلفية في حاويات Docker، وينشرها على السحابة. التحليل والتكرار: بمجرد تشغيل تطبيقك، يمكنك تحليل أدائه وتحديثه باستخدام أدوات AppMaster القوية. علاوة على ذلك، نظرًا لأن النظام الأساسي ينشئ تطبيقات من الصفر، فلا يوجد أي عبء فني، مما يجعل من السهل صيانته وتوسيع نطاقه.

باتباع هذه الخطوات، يمكن لمطور مواطن واحد إنشاء حلول برمجية شاملة وقابلة للتطوير باستخدام الواجهات الخلفية للخادم ومواقع الويب وبوابات العملاء وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية.

خطط الاشتراك AppMaster

لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من العملاء، يقدم AppMaster ست خطط اشتراك:

التعلم والاستكشاف (مجانًا): مثالية للمستخدمين الجدد واختبار النظام الأساسي، تتيح لك هذه الخطة تعلم AppMaster واستكشاف ميزاته دون أي تكلفة. بدء التشغيل (195 دولارًا شهريًا): تتضمن خطة المستوى الأولي هذه جميع ميزات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول الأساسية ولكنها لا تتضمن تصدير الملفات الثنائية أو كود المصدر. Startup+ (299 دولارًا شهريًا): تقديم المزيد من الموارد لكل حاوية ونقاط عمل إضافية ونقاط endpoints مقارنة بخطة Startup. الأعمال (955 دولارًا شهريًا): مصمم للمؤسسات التي تبحث عن خدمات صغيرة متعددة للواجهة الخلفية والقدرة على الحصول على الملفات الثنائية لاستضافة التطبيقات محليًا. Business+ (1575 دولارًا شهريًا): توفر هذه الخطة موارد أكثر من خطة الأعمال، حيث تلبي احتياجات المشاريع الكبيرة التي تحتوي على خدمات وتطبيقات صغيرة متعددة. Enterprise: بالنسبة للمشاريع واسعة النطاق، تتطلب هذه الخطة القابلة للتخصيص عقدًا مدته عام واحد على الأقل وتوفر إمكانية الوصول إلى كود المصدر وحلاً قابلاً للتكوين بالكامل ومصممًا خصيصًا لتلبية احتياجات عملك.

يقدم AppMaster أيضًا عروضًا خاصة للشركات الناشئة والمؤسسات التعليمية والمنظمات غير الربحية والمشاريع مفتوحة المصدر.

استكشاف حالات الاستخدام للتطبيقات No-Code

إن مجال إنشاء التطبيقات no-code متنوع وواسع، ويلبي العديد من حالات الاستخدام التي يمكنها تمكين الأفراد والمؤسسات من إنشاء تطبيقات فعالة وقوية دون الخوض في البرمجة التقليدية. نستكشف هنا بعض حالات الاستخدام الأكثر شيوعًا وتأثيرًا:

تمكين الأعمال الصغيرة

بالنسبة للشركات الصغيرة، فإن حركة no-code توضح الكفاءة والتخصيص. فبدلاً من تخصيص موارد كبيرة لتطوير البرمجيات، يقومون بسهولة بإنشاء أنظمة إدارة علاقات العملاء وتطبيقات الحجز ومديري المخزون وحتى واجهات متاجر التجارة الإلكترونية المتطورة المصممة خصيصًا لعملياتهم الفريدة واستراتيجيات مشاركة العملاء.

الابتكار بدء التشغيل

يعد منشئو No-code أفضل الأصدقاء الجدد للشركات الناشئة. إنها تتيح إنشاء نماذج أولية سريعة وإنشاء الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق (MVPs) التي يمكن للمؤسسين تقديمها إلى السوق للتحقق السريع من صحتها. يعد هذا النهج أمرًا بالغ الأهمية لجمع تعليقات المستخدمين المبكرة وإجراء التعديلات اللازمة دون استثمار كبير في التطوير التقليدي.

التعديلات الجسدية

في مجال الشركات، تُحدث التطبيقات no-code ثورة في العمليات الداخلية. إنها تستوعب كل شيء بدءًا من تطبيقات تأهيل الموظفين، التي تعمل على تبسيط عملية التقديم للموظفين الجدد، إلى الإدارة الشاملة للمشروع وأدوات إعداد التقارير في الوقت الفعلي التي تبقي الفرق متسقة ومطلعة.

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التطورات التعليمية

في مجال التعليم، تعمل الأدوات no-code على تسهيل تجارب التعلم التفاعلية والتي يسهل الوصول إليها. يقوم المعلمون والمؤسسات بصياغة منصات الدورات التدريبية عبر الإنترنت، وتطبيقات المشاركة، وأدوات التقييم التي تعمل على تحويل كيفية تقديم المحتوى التعليمي واستهلاكه.

تنسيق وإدارة الفعاليات

يستخدم مخططو الأحداث تطبيقات no-code لتبسيط كل شيء بدءًا من مبيعات التذاكر وتسجيل المشاركين وحتى إدارة جداول الأحداث. إن الميزة الإضافية المتمثلة في عقد أحداث افتراضية ذات ميزات تفاعلية متكاملة هي إعادة تعريف الحضور والمشاركة في العالم الرقمي.

المشاريع الشخصية والإنتاجية

على صعيد شخصي أكثر، يستغل الأفراد قوة بناء التطبيقات no-code لإنشاء تطبيقات تساعد في إدارة التمويل الشخصي، وتتبع الأهداف، ومراقبة الصحة والعافية - وهي في الأساس أدوات مخصصة لتحسين جوانب مختلفة من حياتهم اليومية.

المجتمع والتواصل الاجتماعي

تجد منظمات خدمة المجتمع والمبادرات الاجتماعية قيمة في التطبيقات no-code ، مما يجعل المهام مثل إدارة التبرعات وأنشطة جمع التبرعات وتخطيط الأحداث وتنسيق الجهود التطوعية سلسة وأكثر فعالية.

جمع البيانات وجمع الرؤى

على صعيد البيانات، تعد التطبيقات no-code مفيدة في جمع مدخلات العملاء من خلال نماذج التعليقات، وتنفيذ أبحاث السوق، وتسهيل التقاط البيانات الميدانية للبحث والتحليل - وهي العمليات التي تعتبر حيوية لاتخاذ قرارات مستنيرة في أي عمل أو جهد بحثي.

من خلال هذه التطبيقات المتنوعة والهادفة، يوضح منشئو التطبيقات no-code الإمكانات الهائلة للمستخدمين من جميع الخلفيات لإنشاء حلول رقمية مؤثرة. إنها تقلل من الحواجز التقنية أمام الابتكار، وتزود غير المهندسين بأدوات لم يكن الوصول إليها في السابق متاحًا إلا لأولئك الذين لديهم خلفية في البرمجة، وتمثل تحولًا نحو بيئة إنشاء رقمية أكثر شمولاً.

مستقبل منشئي التطبيقات No-Code

من المتوقع أن يكون مستقبل منشئي التطبيقات no-code واحدًا من النمو التحويلي والتطور. مع تزايد الطلب على التطوير السريع والتحول الرقمي عبر الصناعات، تكتسب المنصات no-code اهتمامًا كبيرًا. إنها تعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية تطوير التطبيق وتشير إلى تحول في النهج الأوسع لإنشاء التكنولوجيا واستخدامها.

الاتجاهات الناشئة والتحسينات التكنولوجية

مع استمرار الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) في النضج، يمكننا أن نتوقع منصات no-code لدمج هذه التقنيات، مما يوفر أتمتة أكثر ذكاءً وقدرات التحليلات التنبؤية. وهذا من شأنه تمكين التطبيقات من التكيف والتعلم من سلوك المستخدم، مما يقلل بشكل أكبر من الحاجة إلى الإشراف والتعديلات اليدوية.

زيادة إمكانية الوصول والابتكارات التي يحركها المستخدم

تعمل حركة no-code على توسيع المعرفة الرقمية. ومع تحول الأدوات إلى أكثر بديهية وسهولة في الاستخدام، سيتم تمكين مجموعة واسعة من الأفراد - من رواد الأعمال إلى المعلمين - من تحويل أفكارهم الرقمية إلى واقع، مما يعزز موجة من الابتكار الذي يعتمد على المستخدم.

المزيج مع التنمية التقليدية

في حين أن الحلول no-code تلبي احتياجات التطبيقات السريعة والبسيطة، فإن هذه المنصات لديها إمكانات متزايدة للمزج مع البرمجة التقليدية. يمكن أن يقدم هذا النهج الهجين أفضل ما في العالمين، حيث يمكن تحقيق حلول معقدة ومخصصة من خلال مزيج من المكونات no-code والمكونات المشفرة يدويًا، مما قد يؤدي إلى ظهور فئة جديدة: الكود المشترك، أو الكود المختلط، بيئة.

قابلية تطوير النظام الأساسي وتحسينات الأداء

نتوقع رؤية التركيز على قابلية التوسع وتحسين الأداء ضمن الأنظمة الأساسية no-code. ومع نمو الشركات وتطور احتياجاتها، ستتكيف هذه الأنظمة الأساسية للتعامل مع الأحمال المتزايدة ومعالجة مجموعات البيانات الكبيرة والحفاظ على الأداء العالي لضمان رضا المستخدم والكفاءة التشغيلية.

المسارات التعليمية والاعتراف الرسمي

قد تبدأ المؤسسات التعليمية في الاعتراف بالتطوير no-code كمهارة رسمية، وتقديم الدورات والشهادات. سيؤدي هذا إلى التحقق من كفاءة المتخصصين في no-code وربما إنشاء سوق عمل جديد للمطورين والمصممين no-code.

الحوكمة والامتثال والأمن

ومع زيادة الاعتماد، سيكون هناك تركيز أكبر على إدارة البيانات والامتثال والأمن ضمن الأنظمة الأساسية no-code. ومع قيام المستخدمين بإنشاء المزيد من التطبيقات التي تتعامل مع البيانات الحساسة، ستحتاج الأنظمة الأساسية إلى ضمان ميزات أمان قوية للحفاظ على ثقة المستخدم والالتزام باللوائح الدولية لحماية البيانات.

مستقبل منشئي التطبيقات No-code مشرق وضروري. تم إعداد هذه المنصات لتعطيل نموذج تطوير البرمجيات التقليدي، وتقليل حواجز الابتكار، وفتح إمكانيات لم يكن من الممكن تصورها سابقًا. وبينما نتطلع إلى المستقبل، من المرجح أن يصبح منشئو no-code جزءًا لا يتجزأ من صناعة التكنولوجيا، مما يشكل كيفية تنفيذنا للتكنولوجيا والتفاعل معها يوميًا.