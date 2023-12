Aplicativos fáceis: criador de aplicativos sem codificação

Por que escolher o desenvolvimento de aplicativos No-Code

Nos últimos anos, a procura por aplicações personalizadas registou um crescimento sem precedentes, à medida que as empresas e as indústrias dependem cada vez mais da tecnologia para se manterem competitivas. No entanto, a criação de aplicações pode ser demorada e cara, muitas vezes exigindo uma equipe de desenvolvedores qualificados para lidar com as complexidades de codificação, teste e integração de vários sistemas.

O movimento sem código está revolucionando o desenvolvimento de software , permitindo que qualquer pessoa crie aplicativos abrangentes, personalizáveis ​​e escaláveis ​​sem escrever uma única linha de código. Como resultado, as organizações podem se beneficiar imensamente de:

Criação rápida e eficiente de aplicativos: as plataformas No-code reduzem significativamente o tempo necessário para desenvolver aplicativos, desde o design até a implantação. Com uma ampla variedade de modelos, componentes e recursos pré-construídos, as empresas podem montar rapidamente os aplicativos desejados e ver os resultados em uma fração do tempo.

Custos de desenvolvimento reduzidos: O desenvolvimento de aplicativos tradicionais pode ser caro, exigindo a contratação ou terceirização de programadores qualificados. As plataformas No-code eliminam esses custos, permitindo que qualquer pessoa, mesmo usuários não técnicos, crie e mantenha aplicativos a um preço muito mais baixo.

Maior flexibilidade e agilidade: As plataformas No-code facilitam aos usuários modificar e adaptar seus aplicativos conforme necessário. Esse nível de agilidade permite que as empresas fiquem à frente das mudanças nas demandas e tendências do mercado, ao mesmo tempo que torna o processo de atualização contínuo e fácil de usar.

As plataformas facilitam aos usuários modificar e adaptar seus aplicativos conforme necessário. Esse nível de agilidade permite que as empresas fiquem à frente das mudanças nas demandas e tendências do mercado, ao mesmo tempo que torna o processo de atualização contínuo e fácil de usar. Melhor design e desenvolvimento colaborativo: plataformas No-code promovem uma melhor colaboração entre equipes técnicas e de negócios, preenchendo a lacuna que muitas vezes existe nos processos de desenvolvimento tradicionais. Essa colaboração garante um alinhamento mais claro sobre os objetivos e requisitos do projeto, resultando em resultados mais bem-sucedidos.

AppMaster: uma plataforma abrangente No-Code

Uma das plataformas no-code mais poderosas do mercado atualmente é o AppMaster . Fundado em 2020, AppMaster permite aos usuários criar aplicativos completos de back-end, web e móveis, tudo sem nenhum conhecimento de programação. Ao contrário de outras plataformas, AppMaster permite aos usuários criar modelos de dados visualmente (esquema de banco de dados), projetar lógica de negócios por meio de processos de negócios (BPs) e configurar API REST e endpoints WSS.

Para aplicativos web e móveis, os clientes podem usar um construtor de UI drag-and-drop, criar lógica de negócios específica de componentes e aplicativos totalmente interativos. Quando o cliente clica em 'Publicar', AppMaster gera o código-fonte, compila os aplicativos, executa testes, empacota-os em contêineres Docker (para aplicativos de back-end) e os implanta na nuvem.

Com suporte para bancos de dados compatíveis com PostgreSQL e a capacidade de gerar aplicativos com Go (golang) para back-end, estrutura Vue3 e JS/TS para web, e Kotlin, Jetpack Compose e SwiftUI para dispositivos móveis, AppMaster é um no-code altamente versátil e poderoso. solução no-code.

Principais recursos do AppMaster

Aqui estão alguns recursos principais que diferenciam AppMaster de outras plataformas no-code:

Modelagem visual de dados: AppMaster permite projetar visualmente os modelos de dados de sua aplicação e gerar automaticamente scripts de migração de esquema de banco de dados, reduzindo o trabalho manual e garantindo que os dados de sua aplicação permaneçam consistentes.

permite projetar visualmente os modelos de dados de sua aplicação e gerar automaticamente scripts de migração de esquema de banco de dados, reduzindo o trabalho manual e garantindo que os dados de sua aplicação permaneçam consistentes. Design de UI de arrastar e soltar: com uma interface intuitiva, você pode projetar facilmente a interface de usuário do seu aplicativo usando componentes prontos que se integram perfeitamente aos seus modelos de dados e lógica de negócios.

com uma interface intuitiva, você pode projetar facilmente a interface de usuário do seu aplicativo usando componentes prontos que se integram perfeitamente aos seus modelos de dados e lógica de negócios. Endpoints API e WSS: AppMaster facilita a criação endpoints REST API e WSS, permitindo que você exponha rapidamente os dados e a funcionalidade do seu aplicativo a outros sistemas e serviços.

facilita a criação REST API e WSS, permitindo que você exponha rapidamente os dados e a funcionalidade do seu aplicativo a outros sistemas e serviços. Documentação automática do Swagger (OpenAPI): para cada projeto, AppMaster gera documentação de API bem documentada e organizada usando o padrão Swagger (OpenAPI), tornando mais fácil para desenvolvedores e integradores trabalharem com suas APIs.

para cada projeto, gera documentação de API bem documentada e organizada usando o padrão Swagger (OpenAPI), tornando mais fácil para desenvolvedores e integradores trabalharem com suas APIs. Escalável e seguro: os aplicativos desenvolvidos com AppMaster usam a linguagem de programação Go (golang) para back-end, garantindo desempenho e escalabilidade ideais. Com sua arquitetura sem estado e em contêiner, seus aplicativos podem lidar com casos de uso de alta carga e requisitos de nível empresarial.

os aplicativos desenvolvidos com usam a linguagem de programação Go (golang) para back-end, garantindo desempenho e escalabilidade ideais. Com sua arquitetura sem estado e em contêiner, seus aplicativos podem lidar com casos de uso de alta carga e requisitos de nível empresarial. Débito técnico zero: Como AppMaster gera aplicativos do zero após cada atualização, ele elimina o débito técnico que normalmente se acumula com alterações manuais de código.

Como gera aplicativos do zero após cada atualização, ele elimina o débito técnico que normalmente se acumula com alterações manuais de código. Uma ampla variedade de planos de assinatura: Com seis planos de assinatura para escolher, AppMaster oferece opções que atendem a diversas necessidades e orçamentos. Você pode até acessar arquivos binários ou código-fonte com assinaturas de nível superior.

Construindo aplicativos com AppMaster

Criar aplicativos com AppMaster é muito fácil, mesmo para quem não tem experiência em codificação. A plataforma oferece uma interface amigável e intuitiva, permitindo construir aplicativos em etapas simples. Aqui está uma visão geral do processo:

Crie modelos de dados (esquema de banco de dados): AppMaster permite projetar visualmente os modelos de dados para seu aplicativo, permitindo definir a estrutura e os relacionamentos entre entidades de dados sem esforço. Isso facilita a criação de uma base sólida para seus aplicativos. Projetar lógica de negócios: usando o Business Process (BP) Designer visual, você pode criar e implementar lógica de negócios para seu aplicativo. Você pode projetar fluxos lógicos complexos sem conhecimento de programação arrastando e soltando componentes. Crie e gerencie endpoints REST API e WebSocket (WSS): AppMaster gera automaticamente API RESTful e endpoints WSS para seu aplicativo, permitindo fácil integração com outros sistemas e serviços. Você também pode personalizar e gerenciar esses endpoints conforme necessário. Design de interface de usuário: AppMaster oferece uma rica biblioteca de componentes de UI, permitindo criar interfaces visualmente atraentes e fáceis de usar para seus aplicativos da web e móveis. As ferramentas drag-and-drop da plataforma facilitam o design de layouts e estruturas de navegação sem escrever nenhum código. Crie lógica de negócios de front-end: com o Web BP Designer (para aplicativos da web) e o Mobile BP Designer (para aplicativos móveis), você pode criar lógica de negócios de front-end para lidar com interações do usuário e gerenciar o comportamento do aplicativo. Isso garante que seu aplicativo seja envolvente e responsivo. Gere, compile e implante aplicativos: Ao pressionar o botão 'Publicar', AppMaster pega os projetos do seu aplicativo e gera o código-fonte, compila o aplicativo, executa testes, empacota o back-end em contêineres Docker e os implanta na nuvem. Analise e itere: Depois que seu aplicativo estiver ativo, você poderá analisar seu desempenho e atualizá-lo usando as ferramentas poderosas do AppMaster . Além disso, como a plataforma gera aplicações do zero, não há débito técnico, facilitando a manutenção e o dimensionamento.

Seguindo essas etapas, até mesmo um único desenvolvedor cidadão pode criar soluções de software abrangentes e escaláveis ​​com back-ends de servidor, sites, portais de clientes e aplicativos móveis nativos.

Planos de assinatura AppMaster

Para atender a uma ampla gama de clientes, AppMaster oferece seis planos de assinatura:

Aprenda e explore (gratuito): Ideal para novos usuários e testes de plataforma, este plano permite que você aprenda AppMaster e explore seus recursos sem nenhum custo. Inicialização (US$ 195/mês): Este plano básico inclui todos os recursos básicos de back-end, web e aplicativos móveis, mas não inclui a exportação de arquivos binários ou código-fonte. Startup+ (US$ 299/mês): Oferece mais recursos por contêiner, BPs adicionais e endpoints em comparação com o plano Startup. Empresarial (US$ 955/mês): Projetado para organizações que buscam vários microsserviços de back-end e a capacidade de obter arquivos binários para hospedar aplicativos no local. Business+ (US$ 1.575/mês): Este plano oferece ainda mais recursos do que o plano Business, atendendo a grandes projetos com múltiplos microsserviços e aplicativos. Empresarial: para projetos de grande escala, este plano personalizável requer um contrato de pelo menos 1 ano e fornece acesso ao código-fonte e uma solução totalmente configurável e adaptada às necessidades do seu negócio.

AppMaster também oferece ofertas especiais para startups, instituições educacionais, organizações sem fins lucrativos e projetos de código aberto.

Explorando casos de uso para aplicativos No-Code

A esfera da criação de aplicativos no-code é diversa e vasta, atendendo a muitos casos de uso que podem capacitar indivíduos e organizações a criar aplicativos funcionais e poderosos sem se aprofundar na codificação tradicional. Aqui exploramos alguns dos casos de uso mais populares e impactantes:

Capacitação de pequenas empresas

Para as pequenas empresas, o movimento no-code significa eficiência e personalização. Em vez de alocar recursos significativos para o desenvolvimento de software, eles criam facilmente sistemas de CRM , aplicativos de reservas, gerenciadores de estoque e até mesmo vitrines de comércio eletrônico sofisticadas, adaptadas aos seus processos exclusivos e estratégias de envolvimento do cliente.

Inovação de startups

Os construtores No-code são os novos melhores amigos das startups. Eles permitem a prototipagem rápida e a criação de Produtos Mínimos Viáveis ​​(MVPs) que os fundadores podem apresentar ao mercado para validação rápida. Esta abordagem é crucial para recolher o feedback inicial dos utilizadores e fazer os ajustes necessários sem um investimento pesado no desenvolvimento tradicional.

Ajustes Corporais

Na esfera corporativa, os aplicativos no-code estão revolucionando as operações internas. Eles acomodam tudo, desde aplicativos de integração de funcionários, que agilizam o processo de introdução de novas contratações, até gerenciamento abrangente de projetos e ferramentas de relatórios em tempo real que mantêm as equipes alinhadas e informadas.

Avanços educacionais

No domínio da educação, as ferramentas no-code facilitam experiências de aprendizagem interativas e acessíveis. Educadores e instituições estão criando plataformas de cursos on-line, aplicativos de engajamento e ferramentas de avaliação que transformam a forma como o conteúdo educacional é entregue e consumido.

Coordenação e Gestão de Eventos

Os planejadores de eventos estão utilizando aplicativos no-code para simplificar tudo, desde a venda de ingressos e registro de participantes até o gerenciamento de programações de eventos. A vantagem adicional de realizar eventos virtuais com recursos interativos integrados está redefinindo a presença e a participação no mundo digital.

Projetos Pessoais e Produtividade

Em uma nota mais pessoal, os indivíduos estão aproveitando o poder da construção de aplicativos no-code para criar aplicativos que auxiliam no gerenciamento de finanças pessoais, rastreamento de metas, monitoramento de saúde e bem-estar – essencialmente ferramentas personalizadas para melhorar vários aspectos de suas vidas diárias.

Alcance Comunitário e Social

As organizações de serviço comunitário e as iniciativas sociais estão a encontrar valor em aplicações no-code, tornando tarefas como a gestão de doações, atividades de angariação de fundos, planeamento de eventos e coordenação de esforços voluntários mais simples e eficazes.

Coleta de dados e coleta de insights

Na frente de dados, os aplicativos no-code são fundamentais na coleta de informações dos clientes por meio de formulários de feedback, na execução de pesquisas de mercado e na facilitação da captura de dados de campo para pesquisa e análise – processos que são vitais para a tomada de decisões informadas em qualquer negócio ou esforço de pesquisa.

Por meio desses aplicativos variados e significativos, os criadores de aplicativos no-code ilustram um vasto potencial para usuários de todas as origens criarem soluções digitais impactantes. Reduzem as barreiras técnicas à inovação, equipando os não engenheiros com ferramentas anteriormente acessíveis apenas a quem tem experiência em codificação, e representam uma mudança para um ambiente de criação digital mais inclusivo.

O futuro dos criadores de aplicativos No-Code

O futuro dos criadores de aplicativos no-code está preparado para ser um futuro de crescimento e evolução transformadores. Com as crescentes demandas por rápido desenvolvimento e transformação digital em todos os setores, as plataformas no-code estão ganhando força significativa. Eles democratizam o processo de desenvolvimento de aplicativos e sinalizam uma mudança na abordagem mais ampla de criação e uso de tecnologia.

Tendências emergentes e melhorias tecnológicas

À medida que a inteligência artificial (IA) e a aprendizagem automática (ML) continuam a amadurecer, podemos antecipar plataformas no-code para integrar estas tecnologias, oferecendo automação mais inteligente e capacidades de análise preditiva. Isso permitiria que os aplicativos se adaptassem e aprendessem com o comportamento do usuário, reduzindo ainda mais a necessidade de supervisão e ajustes manuais.

Maior acessibilidade e inovações orientadas para o usuário

O movimento no-code está a expandir a literacia digital. Com as ferramentas a tornarem-se mais intuitivas e fáceis de utilizar, um leque mais vasto de indivíduos – desde empreendedores a educadores – será capacitado para dar vida às suas ideias digitais, promovendo uma onda de inovação orientada para o utilizador.

A mistura com o desenvolvimento tradicional

Embora as soluções no-code atendam às necessidades de aplicações rápidas e simples, essas plataformas têm um potencial crescente para se combinarem com a codificação tradicional. Esta abordagem híbrida poderia oferecer o melhor de dois mundos, onde soluções complexas e personalizadas são alcançáveis ​​através de uma combinação de componentes no-code e codificados manualmente, levando potencialmente ao surgimento de uma nova categoria: o co-código, ou código híbrido, ambiente.

Escalabilidade da plataforma e otimizações de desempenho

Espere ver um foco na escalabilidade e otimização de desempenho em plataformas no-code. À medida que as empresas crescem e as suas necessidades evoluem, estas plataformas adaptam-se para lidar com cargas crescentes, processar grandes conjuntos de dados e manter um elevado desempenho para garantir a satisfação do utilizador e a eficiência operacional.

Percursos Educacionais e Reconhecimento Formal

As instituições educacionais podem começar a reconhecer o desenvolvimento no-code como uma habilidade formal, oferecendo cursos e certificações. Isto validará a competência dos profissionais no-code e talvez criará um novo mercado de trabalho para desenvolvedores e designers no-code.

Governança, conformidade e segurança

Com o aumento da adoção, haverá um foco maior na governança, conformidade e segurança de dados em plataformas no-code. À medida que os utilizadores criam mais aplicações que lidam com dados sensíveis, as plataformas terão de garantir fortes recursos de segurança para manter a confiança dos utilizadores e aderir aos regulamentos internacionais de proteção de dados.

O futuro dos criadores de aplicativos No-code é brilhante e essencial. Estas plataformas foram criadas para romper o paradigma tradicional de desenvolvimento de software, reduzir as barreiras à inovação e desbloquear possibilidades anteriormente inimagináveis. À medida que olhamos para o futuro, os criadores no-code provavelmente se tornarão parte integrante da indústria de tecnologia, moldando a forma como implementamos e interagimos com a tecnologia diariamente.