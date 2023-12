Łatwe aplikacje: kreator aplikacji bez kodowania

Dlaczego warto wybrać tworzenie aplikacji No-Code

W ostatnich latach popyt na aplikacje niestandardowe wzrósł bezprecedensowo, ponieważ przedsiębiorstwa i branże w coraz większym stopniu polegają na technologii, aby zachować konkurencyjność. Jednak tworzenie aplikacji może być czasochłonne i kosztowne, często wymagając zespołu wykwalifikowanych programistów, którzy poradzą sobie ze złożonością kodowania, testowania i integrowania wielu systemów.

Ruch bez kodu rewolucjonizuje tworzenie oprogramowania , umożliwiając każdemu tworzenie kompleksowych, dostosowywalnych i skalowalnych aplikacji bez pisania ani jednej linii kodu. W rezultacie organizacje mogą odnieść ogromne korzyści z:

Szybkie i wydajne tworzenie aplikacji: platformy No-code znacznie skracają czas tworzenia aplikacji, od projektu po wdrożenie. Dzięki szerokiej gamie gotowych szablonów, komponentów i funkcji firmy mogą szybko skompilować żądane aplikacje i zobaczyć wyniki w ułamku czasu.

Obniżone koszty rozwoju: Tworzenie tradycyjnych aplikacji może być kosztowne i wymagać zatrudnienia lub outsourcingu wykwalifikowanych programistów. Platformy No-code eliminują te koszty, umożliwiając każdemu, nawet nietechnicznemu użytkownikowi, tworzenie i utrzymywanie aplikacji po znacznie niższej cenie.

Większa elastyczność i sprawność: platformy No-code ułatwiają użytkownikom modyfikowanie i dostosowywanie aplikacji w razie potrzeby. Ten poziom elastyczności pozwala firmom wyprzedzać zmieniające się wymagania i trendy rynkowe, a jednocześnie sprawia, że ​​proces aktualizacji jest płynny i przyjazny dla użytkownika.

Lepsze wspólne projektowanie i rozwój: platformy No-code sprzyjają lepszej współpracy między zespołami biznesowymi i technicznymi, wypełniając lukę, która często istnieje w tradycyjnych procesach programistycznych. Współpraca ta zapewnia jaśniejsze dostosowanie celów i wymagań projektu, co skutkuje bardziej pomyślnymi wynikami.

AppMaster: kompleksowa platforma No-Code

Jedną z najpotężniejszych platform no-code dostępnych obecnie na rynku jest AppMaster . Założona w 2020 roku AppMaster umożliwia użytkownikom tworzenie kompletnych aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, a wszystko to bez znajomości programowania. W przeciwieństwie do innych platform, AppMaster umożliwia użytkownikom wizualne tworzenie modeli danych (schematu bazy danych), projektowanie logiki biznesowej za pomocą procesów biznesowych (BP) oraz konfigurowanie interfejsów API REST i punktów końcowych WSS.

W przypadku aplikacji internetowych i mobilnych klienci mogą korzystać z narzędzia do tworzenia interfejsów użytkownika drag-and-drop, tworzyć logikę biznesową specyficzną dla komponentu oraz w pełni interaktywne aplikacje. Kiedy klient kliknie „Publikuj”, AppMaster generuje kod źródłowy, kompiluje aplikacje, uruchamia testy, pakuje je do kontenerów Docker (dla aplikacji backendowych) i wdraża je w chmurze.

Dzięki obsłudze baz danych zgodnych z PostgreSQL i możliwości generowania aplikacji za pomocą Go (golang) dla backendu, frameworku Vue3 i JS/TS dla Internetu oraz Kotlin, Jetpack Compose i SwiftUI dla urządzeń mobilnych, AppMaster jest wysoce wszechstronnym i potężnym narzędziem no-code - rozwiązanie no-code.

Kluczowe funkcje AppMaster

Oto kilka kluczowych funkcji, które odróżniają AppMaster od innych platform no-code:

Wizualne modelowanie danych: AppMaster umożliwia wizualne projektowanie modeli danych aplikacji i automatycznie generuje skrypty migracji schematu bazy danych, ograniczając pracę ręczną i zapewniając spójność danych aplikacji.

Projektowanie interfejsu użytkownika metodą „przeciągnij i upuść": Dzięki intuicyjnemu interfejsowi możesz bez wysiłku zaprojektować interfejs użytkownika aplikacji, korzystając z gotowych komponentów, które płynnie integrują się z Twoimi modelami danych i logiką biznesową.

Punkty końcowe API i WSS: AppMaster ułatwia tworzenie endpoints API REST i WSS, umożliwiając szybkie udostępnianie danych i funkcjonalności aplikacji innym systemom i usługom.

Dokumentacja Automatic Swagger (OpenAPI): Dla każdego projektu AppMaster generuje dobrze udokumentowaną i zorganizowaną dokumentację API przy użyciu standardu Swagger (OpenAPI), ułatwiając programistom i integratorom pracę z Twoimi API.

Skalowalne i bezpieczne: aplikacje zbudowane za pomocą AppMaster korzystają z języka programowania Go (golang) jako backendu, zapewniając optymalną wydajność i skalowalność. Dzięki bezstanowej i kontenerowej architekturze Twoje aplikacje mogą obsłużyć przypadki użycia o dużym obciążeniu i wymagania na poziomie przedsiębiorstwa.

Zero długu technicznego: Ponieważ AppMaster generuje aplikacje od zera po każdej aktualizacji, eliminuje dług techniczny, który zwykle gromadzi się przy ręcznych zmianach kodu.

Szeroka gama planów subskrypcji: dzięki sześciu planom subskrypcji do wyboru AppMaster zapewnia opcje odpowiadające różnym potrzebom i budżetom. Dzięki subskrypcjom wyższego poziomu możesz nawet uzyskać dostęp do plików binarnych lub kodu źródłowego.

Tworzenie aplikacji za pomocą AppMaster

Tworzenie aplikacji za pomocą AppMaster jest proste, nawet dla osób bez doświadczenia w kodowaniu. Platforma zapewnia przyjazny dla użytkownika, intuicyjny interfejs, pozwalający na budowanie aplikacji w prostych krokach. Oto przegląd procesu:

Tworzenie modeli danych (schemat bazy danych): AppMaster umożliwia wizualne projektowanie modeli danych dla aplikacji, umożliwiając łatwe definiowanie struktury i relacji między jednostkami danych. Ułatwia to stworzenie solidnej podstawy dla Twoich aplikacji. Projektowanie logiki biznesowej: za pomocą wizualnego projektanta procesów biznesowych (BP) można tworzyć i wdrażać logikę biznesową dla swojej aplikacji. Można projektować złożone przepływy logiczne bez znajomości programowania, przeciągając i upuszczając komponenty. Twórz i zarządzaj endpoints REST API i WebSocket (WSS): AppMaster automatycznie generuje endpoints RESTful API i WSS dla Twojej aplikacji, umożliwiając łatwą integrację z innymi systemami i usługami. W razie potrzeby możesz także dostosowywać te endpoints i zarządzać nimi. Projektowanie interfejsu użytkownika: AppMaster oferuje bogatą bibliotekę komponentów interfejsu użytkownika, umożliwiając tworzenie atrakcyjnych wizualnie i przyjaznych dla użytkownika interfejsów dla aplikacji internetowych i mobilnych. Narzędzia drag-and-drop dostępne na platformie ułatwiają projektowanie układów i struktur nawigacyjnych bez konieczności pisania kodu. Utwórz logikę biznesową front-end: Za pomocą Web BP Designer (dla aplikacji internetowych) i Mobile BP Designer (dla aplikacji mobilnych) możesz stworzyć logikę biznesową front-end do obsługi interakcji użytkowników i zarządzania zachowaniem aplikacji. Dzięki temu Twoja aplikacja będzie wciągająca i responsywna. Generuj, kompiluj i wdrażaj aplikacje: po naciśnięciu przycisku „Publikuj” AppMaster pobiera plany aplikacji i generuje kod źródłowy, kompiluje aplikację, uruchamia testy, pakuje backend do kontenerów Docker i wdraża je w chmurze. Analizuj i iteruj: gdy aplikacja zostanie uruchomiona, możesz analizować jej wydajność i aktualizować ją, korzystając z potężnych narzędzi AppMaster . Co więcej, ponieważ platforma generuje aplikacje od podstaw, nie ma długu technicznego, co ułatwia utrzymanie i skalowanie.

Wykonując te kroki, nawet pojedynczy programista może stworzyć kompleksowe, skalowalne rozwiązania programowe z zapleczem serwerowym, stronami internetowymi, portalami klientów i natywnymi aplikacjami mobilnymi.

Plany subskrypcyjne AppMaster

Aby zaspokoić potrzeby szerokiego grona klientów, AppMaster oferuje sześć planów subskrypcji:

Ucz się i odkrywaj (bezpłatnie): idealny dla nowych użytkowników i testowania platform, ten plan umożliwia bezpłatną naukę AppMaster i odkrywanie jego funkcji. Uruchomienie (195 USD/mies.): Ten podstawowy plan obejmuje wszystkie podstawowe funkcje zaplecza, aplikacji internetowych i mobilnych, ale nie obejmuje eksportowania plików binarnych ani kodu źródłowego. Startup+ (299 USD/mies.): Oferuje więcej zasobów na kontener, dodatkowe BP i endpoints w porównaniu z planem Startup. Biznes (955 USD/mies.): Zaprojektowany dla organizacji poszukujących wielu mikrousług zaplecza i możliwości uzyskania plików binarnych do hostowania aplikacji lokalnie. Business+ (1575 USD/mies.): Ten plan oferuje jeszcze więcej zasobów niż plan Business i obsługuje duże projekty z wieloma mikrousługami i aplikacjami. Przedsiębiorstwo: w przypadku projektów na dużą skalę ten konfigurowalny plan wymaga co najmniej rocznej umowy i zapewnia dostęp do kodu źródłowego oraz w pełni konfigurowalne rozwiązanie dostosowane do potrzeb biznesowych.

AppMaster oferuje także specjalne oferty dla startupów, instytucji edukacyjnych, organizacji non-profit i projektów open source.

Odkrywanie przypadków użycia aplikacji No-Code

Sfera tworzenia aplikacji no-code jest różnorodna i rozległa, obejmuje wiele przypadków użycia, które mogą umożliwić osobom i organizacjom tworzenie funkcjonalnych, wydajnych aplikacji bez zagłębiania się w tradycyjne kodowanie. Tutaj omawiamy niektóre z najpopularniejszych i najbardziej wpływowych przypadków użycia:

Wzmacnianie pozycji małych firm

Dla małych firm ruch no-code oznacza wydajność i personalizację. Zamiast przeznaczać znaczne zasoby na rozwój oprogramowania, bez wysiłkutworzą systemy CRM , aplikacje rezerwacyjne, menedżerów zapasów, a nawet wyrafinowane witryny sklepowe e-commerce dostosowane do ich unikalnych procesów i strategii zaangażowania klientów.

Innowacja startupowa

Twórcy No-code to nowi najlepsi przyjaciele startupów. Umożliwiają szybkie prototypowanie i tworzenie minimalnie opłacalnych produktów (MVP) , które założyciele mogą wprowadzić na rynek w celu szybkiej walidacji. Takie podejście ma kluczowe znaczenie dla wczesnego gromadzenia informacji zwrotnych od użytkowników i wprowadzania niezbędnych dostosowań bez dużych inwestycji w tradycyjny rozwój.

Korekty cielesne

W sferze korporacyjnej aplikacje no-code rewolucjonizują operacje wewnętrzne. Obsługują wszystko, od aplikacji do wdrażania pracowników, które usprawniają proces wdrażania nowych pracowników, po kompleksowe narzędzia do zarządzania projektami i narzędzia do raportowania w czasie rzeczywistym, które zapewniają współpracę i informowanie zespołów.

Postępy edukacyjne

W dziedzinie edukacji narzędzia no-code ułatwiają interaktywne i dostępne doświadczenia edukacyjne. Nauczyciele i instytucje tworzą platformy kursów online, aplikacje angażujące i narzędzia oceny, które zmieniają sposób dostarczania i korzystania z treści edukacyjnych.

Koordynacja i zarządzanie wydarzeniami

Planiści wydarzeń korzystają z aplikacji no-code aby uprościć wszystko, od sprzedaży biletów i rejestracji uczestników po zarządzanie harmonogramami wydarzeń. Dodatkową zaletą organizowania wirtualnych wydarzeń ze zintegrowanymi funkcjami interaktywnymi jest nowa definicja frekwencji i uczestnictwa w cyfrowym świecie.

Projekty osobiste i produktywność

Z bardziej osobistego punktu widzenia, użytkownicy wykorzystują możliwości tworzenia aplikacji no-code do tworzenia aplikacji, które pomagają w zarządzaniu finansami osobistymi, śledzeniu celów oraz monitorowaniu zdrowia i dobrego samopoczucia — zasadniczo są to niestandardowe narzędzia poprawiające różne aspekty ich codziennego życia.

Społeczność i zasięg społeczny

Organizacje świadczące usługi społeczne i inicjatywy społeczne znajdują wartość w aplikacjach no-code, dzięki czemu zadania takie jak zarządzanie darowiznami, działania związane ze zbieraniem funduszy, planowanie wydarzeń i koordynacja wysiłków wolontariuszy są płynne i skuteczniejsze.

Zbieranie danych i zbieranie spostrzeżeń

Jeśli chodzi o dane, aplikacje no-code odgrywają zasadniczą rolę w zbieraniu danych wejściowych od klientów za pośrednictwem formularzy opinii, przeprowadzaniu badań rynkowych i ułatwianiu gromadzenia danych terenowych na potrzeby badań i analiz – procesów, które są niezbędne do podejmowania świadomych decyzji w każdym wysiłku biznesowym lub badawczym.

Dzięki tym różnorodnym i znaczącym aplikacjom twórcy aplikacji no-code pokazują ogromny potencjał użytkowników ze wszystkich środowisk w zakresie tworzenia wpływowych rozwiązań cyfrowych. Zmniejszają bariery techniczne dla innowacji, wyposażając osoby niebędące inżynierami w narzędzia dostępne wcześniej tylko dla osób z doświadczeniem w programowaniu, a także stanowią zwrot w kierunku bardziej włączającego środowiska twórczości cyfrowej.

Przyszłość twórców aplikacji No-Code

Przyszłość twórców aplikacji no-code będzie przyszłością charakteryzującą się rewolucyjnym wzrostem i ewolucją. Wraz z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi szybkiego rozwoju i transformacji cyfrowej w różnych branżach, platformy no-code zyskują coraz większą popularność. Demokratyzują proces tworzenia aplikacji i sygnalizują zmianę szerszego podejścia do tworzenia i wykorzystania technologii.

Pojawiające się trendy i udoskonalenia technologiczne

W miarę dalszego rozwoju sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) można spodziewać się, że platformy no-code zintegrują te technologie, oferując inteligentniejszą automatyzację i możliwości analizy predykcyjnej. Umożliwiłoby to aplikacjom dostosowywanie się i uczenie się na podstawie zachowań użytkowników, co jeszcze bardziej ograniczyłoby potrzebę ręcznego nadzoru i dostosowywania.

Większa dostępność i innowacje zorientowane na użytkownika

Ruch no-code poszerza wiedzę cyfrową. Dzięki temu, że narzędzia staną się bardziej intuicyjne i przyjazne dla użytkownika, szersza grupa osób – od przedsiębiorców po nauczycieli – będzie mogła wcielić w życie swoje cyfrowe pomysły, wspierając falę innowacji kierowanych na użytkowników.

Mieszanka z tradycyjnym rozwojem

Chociaż rozwiązania no-code zaspokajają potrzeby szybkich i prostych aplikacji, platformy te mają rosnący potencjał w zakresie łączenia się z tradycyjnym kodowaniem. To hybrydowe podejście może oferować to, co najlepsze z obu światów, gdzie można uzyskać złożone, dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania poprzez połączenie komponentów no-code i kodowanych ręcznie, co potencjalnie prowadzi do powstania nowej kategorii: współkodu, czyli kodu hybrydowego, środowisko.

Skalowalność platformy i optymalizacja wydajności

Spodziewaj się skupienia na skalowalności i optymalizacji wydajności w ramach platform no-code. W miarę rozwoju przedsiębiorstw i ewolucji ich potrzeb platformy te będą dostosowywać się do zwiększonych obciążeń, przetwarzać duże zbiory danych i utrzymywać wysoką wydajność, aby zapewnić satysfakcję użytkowników i efektywność operacyjną.

Ścieżki edukacyjne i formalne uznanie

Instytucje edukacyjne mogą zacząć uznawać programowanie no-code za umiejętność formalną, oferując kursy i certyfikaty. Potwierdzi to kompetencje specjalistów no-code i być może stworzy nowy rynek pracy dla programistów i projektantów no-code.

Zarządzanie, zgodność i bezpieczeństwo

Wraz ze wzrostem adopcji większy nacisk zostanie położony na zarządzanie danymi, zgodność i bezpieczeństwo w ramach platform no-code. W miarę jak użytkownicy tworzą coraz więcej aplikacji obsługujących wrażliwe dane, platformy będą musiały zapewnić silne funkcje bezpieczeństwa, aby utrzymać zaufanie użytkowników i przestrzegać międzynarodowych przepisów o ochronie danych.

Przyszłość twórców aplikacji No-code jest jasna i niezbędna. Platformy te mają na celu zakłócenie tradycyjnego paradygmatu tworzenia oprogramowania, zmniejszenie barier innowacyjnych i odblokowanie wcześniej niewyobrażalnych możliwości. Patrząc w przyszłość, twórcy no-code prawdopodobnie staną się integralną częścią branży technologicznej, kształtując sposób, w jaki codziennie wdrażamy technologię i wchodzimy z nią w interakcję.