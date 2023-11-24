Kolay Uygulamalar: Uygulama Oluşturucu Kodlama Yok

Neden No-Code Uygulama Geliştirmeyi Seçmelisiniz?

Son yıllarda, işletmeler ve endüstriler rekabetçi kalabilmek için giderek daha fazla teknolojiye bağımlı hale geldikçe, özel uygulamalara olan talep eşi benzeri görülmemiş bir büyüme kaydetti. Ancak uygulama oluşturmak zaman alıcı ve maliyetli olabilir; çoğu zaman yetenekli geliştiricilerden oluşan bir ekibin birden fazla sistemi kodlama, test etme ve entegre etme karmaşıklığının üstesinden gelmesini gerektirir.

Kodsuz hareket, herkesin tek bir kod satırı bile yazmadan kapsamlı, özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyarak yazılım geliştirmede devrim yaratıyor. Sonuç olarak kuruluşlar aşağıdakilerden büyük ölçüde yararlanabilir:

Hızlı ve verimli uygulama oluşturma: No-code platformlar, tasarımdan dağıtıma kadar uygulama geliştirme süresini önemli ölçüde azaltır. Çok çeşitli önceden oluşturulmuş şablonlar, bileşenler ve özellikler sayesinde işletmeler, istedikleri uygulamaları hızlı bir şekilde bir araya getirebilir ve sonuçları çok kısa sürede görebilir.

platformlar, tasarımdan dağıtıma kadar uygulama geliştirme süresini önemli ölçüde azaltır. Çok çeşitli önceden oluşturulmuş şablonlar, bileşenler ve özellikler sayesinde işletmeler, istedikleri uygulamaları hızlı bir şekilde bir araya getirebilir ve sonuçları çok kısa sürede görebilir. Azalan geliştirme maliyetleri: Geleneksel uygulama geliştirme pahalı olabilir ve yetenekli programcıların işe alınmasını veya dış kaynak kullanılmasını gerektirebilir. No-code platformlar, herkesin, hatta teknik bilgisi olmayan kullanıcıların bile çok daha düşük bir fiyata uygulama oluşturmasına ve bakımını yapmasına olanak tanıyarak bu maliyetleri ortadan kaldırır.

Geleneksel uygulama geliştirme pahalı olabilir ve yetenekli programcıların işe alınmasını veya dış kaynak kullanılmasını gerektirebilir. platformlar, herkesin, hatta teknik bilgisi olmayan kullanıcıların bile çok daha düşük bir fiyata uygulama oluşturmasına ve bakımını yapmasına olanak tanıyarak bu maliyetleri ortadan kaldırır. Artan esneklik ve çeviklik: No-code platformlar, kullanıcıların uygulamalarını gerektiği gibi değiştirmesini ve uyarlamasını kolaylaştırır. Bu düzeydeki çeviklik, işletmelerin değişen pazar talepleri ve eğilimlerinin önünde kalmasına olanak tanırken güncelleme sürecini kusursuz ve kullanıcı dostu hale getirir.

platformlar, kullanıcıların uygulamalarını gerektiği gibi değiştirmesini ve uyarlamasını kolaylaştırır. Bu düzeydeki çeviklik, işletmelerin değişen pazar talepleri ve eğilimlerinin önünde kalmasına olanak tanırken güncelleme sürecini kusursuz ve kullanıcı dostu hale getirir. Daha iyi işbirliğine dayalı tasarım ve geliştirme: No-code platformlar, iş ve teknik ekipler arasında daha iyi işbirliğini teşvik ederek, geleneksel geliştirme süreçlerinde sıklıkla var olan boşluğu doldurur. Bu işbirliği, proje hedefleri ve gereksinimleri üzerinde daha net bir uyum sağlayarak daha başarılı sonuçlara yol açar.

AppMaster: Kapsamlı No-Code Bir Platform

Bugün piyasadaki en güçlü no-code platformlardan biri AppMaster'dır . 2020 yılında kurulan AppMaster, kullanıcıların herhangi bir programlama bilgisi olmadan eksiksiz arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Diğer platformlardan farklı olarak AppMaster, kullanıcıların görsel olarak veri modelleri (veritabanı şeması) oluşturmasına, İş Süreçleri (BP'ler) aracılığıyla iş mantığını tasarlamasına ve REST API ve WSS Uç Noktalarını kurmasına olanak tanır.

Web ve mobil uygulamalar için müşteriler, drag-and-drop bir kullanıcı arayüzü oluşturucuyu kullanabilir, bileşene özel iş mantığı ve tamamen etkileşimli uygulamalar oluşturabilir. Müşteri 'Yayınla' tuşuna bastığında AppMaster kaynak kodunu oluşturur, uygulamaları derler, testler çalıştırır, bunları Docker konteynerlerine (arka uç uygulamaları için) paketler ve buluta dağıtır.

PostgreSQL uyumlu veritabanları desteği ve arka uç için Go (golang), web için Vue3 çerçevesi ve JS/TS ve mobil için Kotlin, Jetpack Compose ve SwiftUI ile uygulama oluşturma yeteneği ile AppMaster oldukça çok yönlü ve güçlü bir no-code çözümü.

AppMaster Temel Özellikleri

AppMaster diğer no-code platformlardan ayıran bazı temel özellikler şunlardır:

Görsel veri modelleme: AppMaster uygulamanızın veri modellerini görsel olarak tasarlamanıza olanak tanır ve otomatik olarak veritabanı şeması geçiş komut dosyaları oluşturarak manuel çalışmayı azaltır ve uygulamanızın verilerinin tutarlı kalmasını sağlar.

uygulamanızın veri modellerini görsel olarak tasarlamanıza olanak tanır ve otomatik olarak veritabanı şeması geçiş komut dosyaları oluşturarak manuel çalışmayı azaltır ve uygulamanızın verilerinin tutarlı kalmasını sağlar. Sürükle ve bırak kullanıcı arayüzü tasarımı: Sezgisel bir arayüzle, veri modellerinizle ve iş mantığınızla sorunsuz bir şekilde bütünleşen hazır bileşenleri kullanarak uygulamanızın kullanıcı arayüzünü zahmetsizce tasarlayabilirsiniz.

Sezgisel bir arayüzle, veri modellerinizle ve iş mantığınızla sorunsuz bir şekilde bütünleşen hazır bileşenleri kullanarak uygulamanızın kullanıcı arayüzünü zahmetsizce tasarlayabilirsiniz. API ve WSS Uç Noktaları: AppMaster , REST API ve WSS endpoints oluşturmayı kolaylaştırarak uygulamanızın verilerini ve işlevselliğini diğer sistem ve hizmetlere hızlı bir şekilde sunmanıza olanak tanır.

, REST API ve WSS oluşturmayı kolaylaştırarak uygulamanızın verilerini ve işlevselliğini diğer sistem ve hizmetlere hızlı bir şekilde sunmanıza olanak tanır. Otomatik Swagger (OpenAPI) dokümantasyonu: AppMaster , her proje için Swagger (OpenAPI) standardını kullanarak iyi belgelenmiş ve organize edilmiş API dokümantasyonu oluşturarak geliştiricilerin ve entegratörlerin API'lerinizle çalışmasını kolaylaştırır.

, her proje için Swagger (OpenAPI) standardını kullanarak iyi belgelenmiş ve organize edilmiş API dokümantasyonu oluşturarak geliştiricilerin ve entegratörlerin API'lerinizle çalışmasını kolaylaştırır. Ölçeklenebilir ve güvenli: AppMaster ile oluşturulan uygulamalar, arka uç için Go (golang) programlama dilini kullanarak optimum performans ve ölçeklenebilirlik sağlar. Durum bilgisi olmayan ve konteynerli mimarisi sayesinde uygulamalarınız yüksek yüklü kullanım durumlarını ve kurumsal düzeydeki gereksinimleri karşılayabilir.

ile oluşturulan uygulamalar, arka uç için Go (golang) programlama dilini kullanarak optimum performans ve ölçeklenebilirlik sağlar. Durum bilgisi olmayan ve konteynerli mimarisi sayesinde uygulamalarınız yüksek yüklü kullanım durumlarını ve kurumsal düzeydeki gereksinimleri karşılayabilir. Sıfır teknik borç: AppMaster her güncellemeden sonra uygulamaları sıfırdan oluşturduğu için genellikle manuel kod değişiklikleriyle biriken teknik borcu ortadan kaldırır.

her güncellemeden sonra uygulamaları sıfırdan oluşturduğu için genellikle manuel kod değişiklikleriyle biriken teknik borcu ortadan kaldırır. Çok çeşitli abonelik planları: Aralarından seçim yapabileceğiniz altı abonelik planıyla AppMaster , çeşitli ihtiyaçlara ve bütçelere hitap eden seçenekler sunar. Daha yüksek seviyeli aboneliklerle ikili dosyalara veya kaynak koduna bile erişebilirsiniz.

AppMaster ile Uygulamalar Oluşturma

AppMaster ile uygulama oluşturmak, kodlama deneyimi olmayanlar için bile çocuk oyuncağıdır. Platform, basit adımlarla uygulamalar oluşturmanıza olanak tanıyan kullanıcı dostu, sezgisel bir arayüz sağlar. İşte sürece ilişkin bir genel bakış:

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Veri modelleri oluşturun (veritabanı şeması): AppMaster uygulamanız için veri modellerini görsel olarak tasarlamanıza olanak tanıyarak veri varlıkları arasındaki yapıyı ve ilişkileri zahmetsizce tanımlamanıza olanak tanır. Bu, uygulamalarınız için sağlam bir temel oluşturmanızı kolaylaştırır. İş mantığını tasarlayın: Görsel İş Süreci (BP) Tasarımcısını kullanarak uygulamanız için iş mantığını oluşturabilir ve uygulayabilirsiniz. Bileşenleri sürükleyip bırakarak, programlama bilgisi gerektirmeden karmaşık mantık akışları tasarlayabilirsiniz. REST API ve WebSocket (WSS) endpoints oluşturun ve yönetin: AppMaster , uygulamanız için otomatik olarak RESTful API ve WSS endpoints oluşturarak diğer sistem ve hizmetlerle kolay entegrasyon sağlar. Ayrıca bu endpoints gerektiği gibi özelleştirebilir ve yönetebilirsiniz. Kullanıcı arayüzü tasarlayın: AppMaster , web ve mobil uygulamalarınız için görsel olarak çekici ve kullanıcı dostu arayüzler oluşturmanıza olanak tanıyan zengin bir UI bileşenleri kütüphanesi sunar. Platformun drag-and-drop araçları, herhangi bir kod yazmadan düzenleri ve gezinme yapılarını tasarlamayı kolaylaştırır. Ön uç iş mantığı oluşturun: Web BP Designer (web uygulamaları için) ve Mobile BP Designer (mobil uygulamalar için) ile kullanıcı etkileşimlerini yönetmek ve uygulama davranışını yönetmek için ön uç iş mantığı oluşturabilirsiniz. Bu, uygulamanızın ilgi çekici ve duyarlı olmasını sağlar. Uygulamaları oluşturun, derleyin ve dağıtın: 'Yayınla' düğmesine bastığınızda, AppMaster uygulamanızın planlarını alır ve kaynak kodunu oluşturur, uygulamayı derler, testler çalıştırır, arka ucu Docker kapsayıcılarına paketler ve bunları buluta dağıtır. Analiz edin ve yineleyin: Uygulamanız yayına girdikten sonra performansını analiz edebilir ve AppMaster güçlü araçlarını kullanarak güncelleyebilirsiniz. Üstelik platform uygulamaları sıfırdan ürettiği için teknik borç yok, bu da bakımı ve ölçeklendirmeyi kolaylaştırıyor.

Bu adımları takip eden tek bir vatandaş geliştirici bile sunucu arka uçları, web siteleri, müşteri portalları ve yerel mobil uygulamalarla kapsamlı, ölçeklenebilir yazılım çözümleri oluşturabilir.

AppMaster Abonelik Planları

Geniş bir müşteri yelpazesine hitap etmek için AppMaster altı abonelik planı sunar:

Öğrenin ve Keşfedin (ücretsiz): Yeni kullanıcılar ve platform testleri için ideal olan bu plan, AppMaster öğrenmenize ve özelliklerini ücretsiz olarak keşfetmenize olanak tanır. Başlangıç ​​(aylık 195 ABD doları): Bu giriş seviyesi plan, tüm temel arka uç, web ve mobil uygulama özelliklerini içerir ancak ikili dosyaların veya kaynak kodunun dışa aktarılmasını içermez. Startup+ (299$/ay): Startup planına kıyasla konteyner başına daha fazla kaynak, ek BP'ler ve endpoints sunar. İşletme (aylık 955 ABD doları): Birden fazla arka uç mikro hizmeti arayan ve şirket içi uygulamaları barındırmak için ikili dosyalar edinme olanağı arayan kuruluşlar için tasarlanmıştır. Business+ (aylık 1575 ABD doları): Bu plan, birden fazla mikro hizmet ve uygulama içeren büyük projelerin ihtiyaçlarını karşılayarak İş planından daha fazla kaynak sunar. Kurumsal: Büyük ölçekli projeler için bu özelleştirilebilir plan en az 1 yıllık bir sözleşme gerektirir ve kaynak kodu erişimi ve iş ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış tamamen yapılandırılabilir bir çözüm sağlar.

AppMaster ayrıca yeni başlayanlar, eğitim kurumları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve açık kaynaklı projeler için özel fırsatlar sunmaktadır.

No-Code Uygulamaların Kullanım Durumlarını Keşfetme

no-code uygulama oluşturma alanı çok çeşitli ve geniştir; bireylere ve kuruluşlara, geleneksel kodlamaya girmeden işlevsel, güçlü uygulamalar oluşturma yetkisi verebilecek birçok kullanım örneğine hitap eder. Burada en popüler ve etkili kullanım örneklerinden bazılarını inceliyoruz:

Küçük İşletmelerin Güçlendirilmesi

Küçük işletmeler için no-code hareket, verimlilik ve kişiselleştirme anlamına gelir. Yazılım geliştirmeye önemli miktarda kaynak ayırmak yerine, zahmetsizce CRM sistemleri, rezervasyon uygulamaları, envanter yöneticileri ve hatta kendi benzersiz süreçlerine ve müşteri etkileşimi stratejilerine göre uyarlanmış gelişmiş e-ticaret vitrinleri oluşturuyorlar .

Başlangıç ​​İnovasyonu

No-code inşaatçılar, startupların yeni en iyi arkadaşlarıdır. Hızlı prototip oluşturmayı ve kurucuların hızlı doğrulama için pazara sunabilecekleri Minimum Uygulanabilir Ürünlerin (MVP'ler) oluşturulmasını sağlarlar. Bu yaklaşım, erken kullanıcı geri bildirimlerini toplamak ve geleneksel geliştirmeye yoğun bir yatırım yapmadan gerekli ayarlamaları yapmak için çok önemlidir.

Bedensel Düzenlemeler

Kurumsal alanda no-code uygulamalar dahili operasyonlarda devrim yaratıyor. Yeni işe alınanlar için tanıtım sürecini kolaylaştıran çalışan işe alım uygulamalarından, ekipleri uyumlu ve bilgili tutan kapsamlı proje yönetimi ve gerçek zamanlı raporlama araçlarına kadar her şeyi barındırırlar.

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Eğitimsel Gelişmeler

Eğitim alanında no-code araçlar etkileşimli ve erişilebilir öğrenme deneyimlerini kolaylaştırıyor. Eğitimciler ve kurumlar, eğitim içeriğinin sunulma ve tüketilme biçimini dönüştüren çevrimiçi kurs platformları, katılım uygulamaları ve değerlendirme araçları geliştiriyor.

Etkinlik Koordinasyonu ve Yönetimi

Etkinlik planlayıcıları, bilet satışından katılımcı kaydına ve etkinlik programlarının yönetimine kadar her şeyi basitleştirmek için no-code uygulamalar kullanıyor. Entegre etkileşimli özelliklere sahip sanal etkinlikler düzenlemenin ek avantajı, dijital dünyada katılımın ve katılımın yeniden tanımlanmasıdır.

Kişisel Projeler ve Verimlilik

Daha kişisel bir not olarak, bireyler, kişisel finans yönetimi, hedef takibi, sağlık ve sağlıklı yaşam takibine yardımcı olan uygulamalar (esasen günlük yaşamlarının çeşitli yönlerini iyileştirmeye yönelik özel araçlar) oluşturmak için no-code uygulama geliştirmenin gücünden yararlanıyor.

Topluluk ve Sosyal Yardım

Toplum hizmeti kuruluşları ve sosyal girişimler no-code uygulamalarda değer buluyor; bağışları yönetme, bağış toplama faaliyetleri, etkinlik planlama ve gönüllü çabaları koordine etme gibi görevleri kusursuz ve daha etkili hale getiriyor.

Veri Toplama ve İçgörü Toplama

Veri cephesinde, no-code uygulamalar, geri bildirim formları aracılığıyla müşteri girdilerinin toplanmasında, pazar araştırmasının yürütülmesinde ve araştırma ve analiz için saha verilerinin yakalanmasının kolaylaştırılmasında etkilidir; bu süreçler, herhangi bir iş veya araştırma çabasında bilinçli karar verme için hayati öneme sahiptir.

no-code uygulama oluşturucular, bu çeşitli ve anlamlı uygulamalar aracılığıyla, her kökenden kullanıcıların etkili dijital çözümler yaratma konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Mühendis olmayanları daha önce yalnızca kodlama geçmişi olanların erişebildiği araçlarla donatarak inovasyonun önündeki teknik engelleri azaltıyorlar ve daha kapsayıcı bir dijital yaratım ortamına doğru geçişi temsil ediyorlar.

No-Code Uygulama Oluşturucuların Geleceği

no-code uygulama oluşturucuların geleceği, dönüştürücü büyüme ve evrimle dolu bir gelecek olacak. Endüstriler arasında hızlı gelişim ve dijital dönüşüme yönelik artan taleplerle birlikte, no-code platformlar önemli bir ilgi görüyor. Uygulama geliştirme sürecini demokratikleştiriyorlar ve teknoloji oluşturma ve kullanımına yönelik daha geniş yaklaşımda bir değişimin sinyalini veriyorlar.

Yükselen Trendler ve Teknolojik Gelişmeler

Yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) olgunlaşmaya devam ettikçe, no-code platformların bu teknolojileri entegre edeceğini ve daha akıllı otomasyon ve tahmine dayalı analitik yetenekleri sunacağını öngörebiliriz. Bu, uygulamaların kullanıcı davranışlarından adapte olmasını ve öğrenmesini sağlayarak manuel gözetim ve ayarlama ihtiyacını daha da azaltır.

Artan Erişilebilirlik ve Kullanıcı Odaklı Yenilikler

no-code hareket dijital okuryazarlığı genişletiyor. Araçların daha sezgisel ve kullanıcı dostu hale gelmesiyle, girişimcilerden eğitimcilere kadar daha geniş bir yelpazedeki bireyler, kullanıcı odaklı bir inovasyon dalgasını teşvik ederek dijital fikirlerini hayata geçirme yetkisine sahip olacak.

Geleneksel Gelişimle Karışım

no-code çözümler hızlı ve basit uygulama ihtiyaçlarını karşılarken, bu platformların geleneksel kodlamayla harmanlanma konusunda gelişen bir potansiyeli var. Bu hibrit yaklaşım, no-code ve elle kodlanmış bileşenlerin bir kombinasyonu yoluyla karmaşık, özelleştirilmiş çözümlerin elde edilebildiği her iki dünyanın da en iyisini sunabilir ve potansiyel olarak yeni bir kategorinin ortaya çıkmasına yol açabilir: ortak kod veya hibrit kod, çevre.

Platform Ölçeklenebilirliği ve Performans Optimizasyonları

no-code platformlarda ölçeklenebilirlik ve performans optimizasyonuna odaklanıldığını görmeyi bekleyin. İşletmeler büyüdükçe ve ihtiyaçları geliştikçe, bu platformlar artan yükleri kaldıracak, büyük veri kümelerini işleyecek ve kullanıcı memnuniyetini ve operasyonel verimliliği sağlamak için yüksek performansı koruyacak şekilde uyum sağlayacak.

Eğitim Yolları ve Resmi Tanınma

Eğitim kurumları, kurslar ve sertifikalar sunarak no-code geliştirmeyi resmi bir beceri olarak tanımaya başlayabilir. Bu, no-code profesyonellerin yetkinliğini doğrulayacak ve belki de no-code geliştiriciler ve tasarımcılar için yeni bir iş piyasası yaratacaktır.

Yönetişim, Uyumluluk ve Güvenlik

Benimsenmenin artmasıyla birlikte, no-code platformlarda veri yönetişimi, uyumluluk ve güvenlik konularına daha fazla odaklanılacak. Kullanıcılar hassas verileri işleyen daha fazla uygulama oluşturdukça platformların, kullanıcının güvenini korumak ve uluslararası veri koruma düzenlemelerine uymak için güçlü güvenlik özellikleri sağlaması gerekecektir.

No-code uygulama geliştiricilerin geleceği parlak ve önemlidir. Bu platformlar, geleneksel yazılım geliştirme paradigmasını yıkacak, yenilik engellerini azaltacak ve daha önce hayal bile edilemeyen olasılıkların kilidini açacak şekilde ayarlanmıştır. Geleceğe baktığımızda, no-code geliştiriciler muhtemelen teknoloji endüstrisinin ayrılmaz bir parçası haline gelecek ve teknolojiyi günlük olarak nasıl uygulayacağımızı ve teknolojiyle nasıl etkileşim kuracağımızı şekillendirecek.