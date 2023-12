Eenvoudige apps: applicatiebouwer, geen codering

Waarom kiezen voor app-ontwikkeling No-Code

De afgelopen jaren heeft de vraag naar maatwerkapplicaties een ongekende groei doorgemaakt, omdat bedrijven en industrieën steeds meer afhankelijk zijn van technologie om concurrerend te blijven. Toch kan het bouwen van applicaties tijdrovend en kostbaar zijn, waarbij vaak een team van bekwame ontwikkelaars nodig is om de complexiteit van het coderen, testen en integreren van meerdere systemen aan te pakken.

De no-code- beweging zorgt voor een revolutie in de softwareontwikkeling , doordat iedereen uitgebreide, aanpasbare en schaalbare applicaties kan bouwen zonder ook maar één regel code te schrijven. Hierdoor kunnen organisaties enorm profiteren van:

Snelle en efficiënte creatie van applicaties: No-code -platforms verkorten aanzienlijk de tijd die nodig is om applicaties te ontwikkelen, van ontwerp tot implementatie. Met een breed scala aan vooraf gebouwde sjablonen, componenten en functies kunnen bedrijven snel de gewenste applicaties samenstellen en in een fractie van de tijd resultaten zien.

Lagere ontwikkelingskosten: Traditionele applicatieontwikkeling kan duur zijn, waardoor het inhuren of uitbesteden van bekwame programmeurs nodig is. Platforms No-code elimineren deze kosten doordat iedereen, zelfs niet-technische gebruikers, tegen een veel lagere prijs applicaties kan maken en onderhouden.

Verhoogde flexibiliteit en wendbaarheid: Platformen No-code maken het voor gebruikers gemakkelijk om hun applicaties indien nodig aan te passen en aan te passen. Dankzij dit niveau van flexibiliteit kunnen bedrijven de veranderende markteisen en trends voorblijven, terwijl het updateproces naadloos en gebruiksvriendelijk wordt gemaakt.

Beter gezamenlijk ontwerpen en ontwikkelen: No-code platforms bevorderen een betere samenwerking tussen zakelijke en technische teams, waardoor de kloof wordt overbrugd die vaak bestaat in traditionele ontwikkelingsprocessen. Deze samenwerking zorgt voor een duidelijkere afstemming op projectdoelen en -vereisten, wat resulteert in succesvollere resultaten.

AppMaster: een uitgebreid platform No-Code

Een van de krachtigste no-code platforms die momenteel op de markt zijn, is AppMaster . AppMaster, opgericht in 2020, stelt gebruikers in staat complete backend-, web- en mobiele applicaties te creëren, allemaal zonder enige programmeerkennis. In tegenstelling tot andere platforms stelt AppMaster gebruikers in staat om visueel datamodellen (databaseschema) te creëren, bedrijfslogica te ontwerpen via bedrijfsprocessen (BP's) en REST API en WSS-eindpunten in te stellen.

Voor web- en mobiele applicaties kunnen klanten een UI-bouwer drag-and-drop gebruiken, componentspecifieke bedrijfslogica en volledig interactieve applicaties creëren. Wanneer de klant op 'Publiceren' klikt, genereert AppMaster de broncode, compileert de applicaties, voert tests uit, verpakt ze in Docker-containers (voor backend-applicaties) en implementeert ze in de cloud.

Met ondersteuning voor PostgreSQL -compatibele databases en de mogelijkheid om applicaties te genereren met Go (golang) voor backend, Vue3-framework en JS/TS voor web, en Kotlin, Jetpack Compose en SwiftUI voor mobiel, is AppMaster een zeer veelzijdige en krachtige no-code oplossing.

Belangrijkste kenmerken van AppMaster

Hier zijn enkele belangrijke functies die AppMaster onderscheiden van andere no-code platforms:

Visuele datamodellering: AppMaster kunt u de datamodellen van uw applicatie visueel ontwerpen en automatisch databaseschema-migratiescripts genereren, waardoor het handmatige werk wordt verminderd en ervoor wordt gezorgd dat de gegevens van uw applicatie consistent blijven.

kunt u de datamodellen van uw applicatie visueel ontwerpen en automatisch databaseschema-migratiescripts genereren, waardoor het handmatige werk wordt verminderd en ervoor wordt gezorgd dat de gegevens van uw applicatie consistent blijven. UI-ontwerp met slepen en neerzetten: Met een intuïtieve interface kunt u moeiteloos de gebruikersinterface van uw applicatie ontwerpen met behulp van kant-en-klare componenten die naadloos integreren met uw datamodellen en bedrijfslogica.

Met een intuïtieve interface kunt u moeiteloos de gebruikersinterface van uw applicatie ontwerpen met behulp van kant-en-klare componenten die naadloos integreren met uw datamodellen en bedrijfslogica. API- en WSS-eindpunten: AppMaster maakt het eenvoudig om REST API- en WSS- endpoints te creëren, waardoor u de gegevens en functionaliteit van uw applicatie snel aan andere systemen en services kunt blootstellen.

maakt het eenvoudig om REST API- en WSS- te creëren, waardoor u de gegevens en functionaliteit van uw applicatie snel aan andere systemen en services kunt blootstellen. Automatische Swagger (OpenAPI)-documentatie: Voor elk project genereert AppMaster goed gedocumenteerde en georganiseerde API-documentatie met behulp van de Swagger (OpenAPI)-standaard, waardoor het voor ontwikkelaars en integrators gemakkelijker wordt om met uw API's te werken.

Voor elk project genereert goed gedocumenteerde en georganiseerde API-documentatie met behulp van de Swagger (OpenAPI)-standaard, waardoor het voor ontwikkelaars en integrators gemakkelijker wordt om met uw API's te werken. Schaalbaar en veilig: Applicaties die met AppMaster zijn gebouwd, gebruiken de programmeertaal Go (golang) voor de backend, waardoor optimale prestaties en schaalbaarheid worden gegarandeerd. Dankzij de staatloze en gecontaineriseerde architectuur kunnen uw applicaties omgaan met gebruiksscenario's met hoge belasting en vereisten op ondernemingsniveau.

Applicaties die met zijn gebouwd, gebruiken de programmeertaal Go (golang) voor de backend, waardoor optimale prestaties en schaalbaarheid worden gegarandeerd. Dankzij de staatloze en gecontaineriseerde architectuur kunnen uw applicaties omgaan met gebruiksscenario's met hoge belasting en vereisten op ondernemingsniveau. Geen technische schulden: Omdat AppMaster na elke update applicaties vanaf het begin genereert, elimineert het de technische schulden die zich gewoonlijk ophopen bij handmatige codewijzigingen.

Omdat na elke update applicaties vanaf het begin genereert, elimineert het de technische schulden die zich gewoonlijk ophopen bij handmatige codewijzigingen. Een breed scala aan abonnementsplannen: Met zes abonnementsplannen om uit te kiezen, biedt AppMaster opties die tegemoetkomen aan verschillende behoeften en budgetten. Met hogere abonnementen hebt u zelfs toegang tot binaire bestanden of broncode.

Applicaties bouwen met AppMaster

Applicaties maken met AppMaster is een fluitje van een cent, zelfs voor mensen zonder codeerervaring. Het platform biedt een gebruiksvriendelijke, intuïtieve interface waarmee u in eenvoudige stappen applicaties kunt bouwen. Hier is een overzicht van het proces:

Datamodellen maken (databaseschema): Met AppMaster kunt u de datamodellen voor uw applicatie visueel ontwerpen, waardoor u moeiteloos de structuur en relaties tussen data-entiteiten kunt definiëren. Hierdoor legt u eenvoudig een solide basis voor uw toepassingen. Ontwerp bedrijfslogica: Met behulp van de visuele Business Process (BP) Designer kunt u bedrijfslogica voor uw applicatie creëren en implementeren. U kunt zonder programmeerkennis complexe logische stromen ontwerpen door componenten te slepen en neer te zetten. Creëer en beheer REST API- en WebSocket (WSS) endpoints : AppMaster genereert automatisch RESTful API- en WSS- endpoints voor uw applicatie, waardoor eenvoudige integratie met andere systemen en services mogelijk wordt. U kunt deze endpoints indien nodig ook aanpassen en beheren. Ontwerp gebruikersinterface: AppMaster biedt een rijke bibliotheek met UI-componenten, waarmee u visueel aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke interfaces voor uw web- en mobiele applicaties kunt creëren. Dankzij de drag-and-drop tools van het platform kunt u eenvoudig lay-outs en navigatiestructuren ontwerpen zonder code te schrijven. Creëer front-end bedrijfslogica: Met Web BP Designer (voor webapplicaties) en Mobile BP Designer (voor mobiele applicaties) kunt u front-end bedrijfslogica creëren om gebruikersinteracties af te handelen en applicatiegedrag te beheren. Dit zorgt ervoor dat uw applicatie aantrekkelijk en responsief is. Genereer, compileer en implementeer applicaties: Wanneer u op de knop 'Publiceren' drukt, neemt AppMaster de blauwdrukken van uw applicatie en genereert de broncode, compileert de applicatie, voert tests uit, verpakt de backend in Docker-containers en implementeert deze in de cloud. Analyseren en herhalen: Zodra uw applicatie live is, kunt u de prestaties ervan analyseren en bijwerken met behulp van de krachtige tools van AppMaster . Omdat het platform vanaf het begin applicaties genereert, zijn er bovendien geen technische schulden, waardoor het gemakkelijk te onderhouden en te schalen is.

Door deze stappen te volgen kan zelfs één burgerontwikkelaar alomvattende, schaalbare softwareoplossingen creëren met serverbackends, websites, klantportals en native mobiele applicaties.

AppMaster abonnementen

Om een ​​breed scala aan klanten te bedienen, biedt AppMaster zes abonnementsplannen:

Leren en ontdekken (gratis): Met dit plan kunt u AppMaster gratis leren kennen en de functies ervan verkennen, ideaal voor nieuwe gebruikers en platformtesten. Opstarten ($195/maand): Dit instapabonnement omvat alle basisfuncties van backend, web en mobiele applicaties, maar omvat niet het exporteren van binaire bestanden of broncode. Startup+ ($299/maand): Biedt meer bronnen per container, extra BP's en endpoints in vergelijking met het Startup-abonnement. Zakelijk ($955/maand): Ontworpen voor organisaties die op zoek zijn naar meerdere backend-microservices en de mogelijkheid om binaire bestanden te verkrijgen voor het lokaal hosten van applicaties. Business+ ($1575/maand): Dit plan biedt zelfs meer middelen dan het Business-plan en is geschikt voor grote projecten met meerdere microservices en applicaties. Enterprise: Voor grootschalige projecten vereist dit aanpasbare plan een contract van minimaal 1 jaar en biedt het toegang tot de broncode en een volledig configureerbare oplossing die is afgestemd op uw zakelijke behoeften.

AppMaster biedt ook speciale aanbiedingen voor startups, onderwijsinstellingen, non-profitorganisaties en open-sourceprojecten.

Gebruiksscenario's verkennen voor apps No-Code

Het gebied van het maken van apps no-code is divers en enorm, en richt zich op veel gebruiksscenario's die individuen en organisaties in staat kunnen stellen functionele, krachtige applicaties te bouwen zonder zich te verdiepen in traditionele codering. Hier onderzoeken we enkele van de meest populaire en impactvolle gebruiksscenario’s:

Empowerment van kleine bedrijven

Voor kleine bedrijven betekent de no-code beweging efficiëntie en maatwerk. In plaats van aanzienlijke middelen toe te wijzen aan softwareontwikkeling, creëren ze moeiteloos CRM-systemen , boekingsapplicaties, voorraadbeheerders en zelfs geavanceerde e-commerce-winkels die zijn afgestemd op hun unieke processen en klantbetrokkenheidsstrategieën.

Startende innovatie

No-code builders zijn de nieuwe beste vrienden van startups. Ze maken snelle prototyping en de creatie van Minimum Viable Products (MVP’s) mogelijk die oprichters op de markt kunnen introduceren voor snelle validatie. Deze aanpak is cruciaal voor het verzamelen van vroege feedback van gebruikers en het maken van de nodige aanpassingen zonder zware investeringen in traditionele ontwikkeling.

Lichamelijke aanpassingen

Binnen het bedrijfsleven zorgen no-code apps voor een revolutie in de interne bedrijfsvoering. Ze bieden onderdak aan alles, van apps voor de onboarding van medewerkers, die het introductieproces voor nieuwe medewerkers stroomlijnen, tot uitgebreid projectbeheer en realtime rapportagetools die teams op één lijn en op de hoogte houden.

Educatieve vooruitgang

Op het gebied van onderwijs faciliteren tools no-code interactieve en toegankelijke leerervaringen. Docenten en instellingen ontwikkelen online cursusplatforms, betrokkenheidstoepassingen en beoordelingsinstrumenten die de manier waarop educatieve inhoud wordt geleverd en geconsumeerd transformeren.

Coördinatie en management van evenementen

Evenementplanners gebruiken no-code -applicaties om alles te vereenvoudigen, van de kaartverkoop en deelnemersregistratie tot het beheer van evenementenschema's. De toegevoegde bonus van het houden van virtuele evenementen met geïntegreerde interactieve functies herdefinieert aanwezigheid en deelname aan de digitale wereld.

Persoonlijke projecten en productiviteit

Op een meer persoonlijke toon benutten individuen de kracht van het bouwen van apps no-code om applicaties te creëren die helpen bij het beheer van persoonlijke financiën, het volgen van doelen, het monitoren van gezondheid en welzijn - in wezen aangepaste tools om verschillende aspecten van hun dagelijks leven te verbeteren.

Gemeenschaps- en sociaal bereik

Vrijwilligersorganisaties en sociale initiatieven vinden waarde in toepassingen no-code, waardoor taken zoals het beheren van donaties, fondsenwervende activiteiten, het plannen van evenementen en het coördineren van vrijwilligersinspanningen naadloos en effectiever worden.

Gegevensverzameling en inzicht verzamelen

Op het gebied van data spelen no-code -apps een belangrijke rol bij het verzamelen van input van klanten via feedbackformulieren, het uitvoeren van marktonderzoek en het faciliteren van het vastleggen van veldgegevens voor onderzoek en analyse – processen die essentieel zijn voor geïnformeerde besluitvorming in elk bedrijf of onderzoeksinspanning.

Via deze gevarieerde en betekenisvolle toepassingen illustreren no-code app-bouwers een enorm potentieel voor gebruikers van alle achtergronden om impactvolle digitale oplossingen te creëren. Ze verminderen de technische barrières voor innovatie, voorzien niet-ingenieurs van tools die voorheen alleen toegankelijk waren voor mensen met een codeerachtergrond, en vertegenwoordigen een verschuiving naar een meer inclusieve digitale creatieomgeving.

De toekomst van applicatiebouwers No-Code

De toekomst van no-code applicatiebouwers staat klaar om er een van transformatieve groei en evolutie te zijn. Met de toenemende vraag naar snelle ontwikkeling en digitale transformatie in alle sectoren winnen no-code platforms aanzienlijk aan populariteit. Ze democratiseren het app-ontwikkelingsproces en signaleren een verschuiving in de bredere benadering van de creatie en het gebruik van technologie.

Opkomende trends en technologische verbeteringen

Naarmate kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) zich verder ontwikkelen, kunnen we verwachten dat no-code platforms deze technologieën zullen integreren en slimmere automatisering en voorspellende analysemogelijkheden zullen bieden. Hierdoor kunnen apps zich aanpassen aan en leren van het gedrag van gebruikers, waardoor de noodzaak voor handmatig toezicht en aanpassingen verder wordt verminderd.

Verbeterde toegankelijkheid en gebruikersgestuurde innovaties

De no-code -beweging breidt de digitale geletterdheid uit. Nu tools intuïtiever en gebruiksvriendelijker worden, zal een breder scala aan individuen – van ondernemers tot docenten – in staat worden gesteld om hun digitale ideeën tot leven te brengen, waardoor een golf van gebruikersgestuurde innovatie wordt bevorderd.

De mix met traditionele ontwikkeling

Hoewel oplossingen no-code tegemoetkomen aan snelle en eenvoudige applicatiebehoeften, hebben deze platforms een groeiend potentieel om te combineren met traditionele codering. Deze hybride aanpak zou het beste van twee werelden kunnen bieden, waarbij complexe, op maat gemaakte oplossingen haalbaar zijn door een combinatie van componenten no-code en met de hand gecodeerde componenten, wat mogelijk kan leiden tot de opkomst van een nieuwe categorie: de co-code, of hybride code. omgeving.

Platformschaalbaarheid en prestatie-optimalisaties

Verwacht een focus op schaalbaarheid en prestatie-optimalisatie binnen no-code platforms. Naarmate bedrijven groeien en hun behoeften evolueren, zullen deze platforms zich aanpassen om de toegenomen belasting aan te kunnen, grote datasets te verwerken en hoge prestaties te behouden om gebruikerstevredenheid en operationele efficiëntie te garanderen.

Educatieve trajecten en formele erkenning

Onderwijsinstellingen kunnen de ontwikkeling no-code als een formele vaardigheid gaan erkennen en cursussen en certificeringen aanbieden. Dit zal de competentie van no-code professionals valideren en misschien een nieuwe arbeidsmarkt creëren voor no-code ontwikkelaars en ontwerpers.

Bestuur, compliance en beveiliging

Met de toegenomen adoptie zal er een grotere focus komen op data governance, compliance en beveiliging binnen no-code platforms. Naarmate gebruikers meer apps maken die gevoelige gegevens verwerken, zullen de platforms moeten zorgen voor krachtige beveiligingsfuncties om het vertrouwen van de gebruiker te behouden en te voldoen aan de internationale regelgeving voor gegevensbescherming.

De toekomst van applicatiebouwers No-code ziet er rooskleurig en essentieel uit. Deze platforms zullen het traditionele softwareontwikkelingsparadigma ontwrichten, innovatiebarrières verminderen en voorheen onvoorstelbare mogelijkheden ontsluiten. Als we naar de toekomst kijken, zullen no-code bouwers waarschijnlijk een integraal onderdeel worden van de technologie-industrie, en vormgeven aan de manier waarop we dagelijks technologie implementeren en ermee omgaan.