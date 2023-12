App semplici: generatore di applicazioni senza codifica

Perché scegliere lo sviluppo di app No-Code

Negli ultimi anni, la domanda di applicazioni personalizzate ha registrato una crescita senza precedenti poiché le aziende e le industrie si affidano sempre più alla tecnologia per rimanere competitive. Tuttavia, la creazione di applicazioni può essere dispendiosa in termini di tempo e denaro e spesso richiede un team di sviluppatori esperti per affrontare le complessità della codifica, del test e dell'integrazione di più sistemi.

Il movimento no-code sta rivoluzionando lo sviluppo software consentendo a chiunque di creare applicazioni complete, personalizzabili e scalabili senza scrivere una singola riga di codice. Di conseguenza, le organizzazioni possono trarre enormi vantaggi da:

Creazione di applicazioni rapida ed efficiente: le piattaforme No-code riducono significativamente il tempo necessario per sviluppare le applicazioni, dalla progettazione alla distribuzione. Con un'ampia gamma di modelli, componenti e funzionalità predefiniti, le aziende possono assemblare rapidamente le applicazioni desiderate e vedere i risultati in una frazione del tempo.

Costi di sviluppo ridotti: lo sviluppo di applicazioni tradizionali può essere costoso e richiedere l'assunzione o l'esternalizzazione di programmatori esperti. Le piattaforme No-code eliminano questi costi consentendo a chiunque, anche agli utenti non tecnici, di creare e mantenere applicazioni a un prezzo molto più basso.

Maggiore flessibilità e agilità: le piattaforme No-code consentono agli utenti di modificare e adattare facilmente le proprie applicazioni in base alle esigenze. Questo livello di agilità consente alle aziende di stare al passo con le mutevoli richieste e tendenze del mercato, rendendo il processo di aggiornamento semplice e facile da usare.

Migliore progettazione e sviluppo collaborativi: le piattaforme No-code promuovono una migliore collaborazione tra team aziendali e tecnici, colmando il divario che spesso esiste nei processi di sviluppo tradizionali. Questa collaborazione garantisce un allineamento più chiaro sugli obiettivi e sui requisiti del progetto, con conseguenti risultati più positivi.

AppMaster: una piattaforma completa No-Code

Una delle piattaforme no-code più potenti oggi sul mercato è AppMaster . Fondata nel 2020, AppMaster consente agli utenti di creare applicazioni backend, web e mobili complete, il tutto senza alcuna conoscenza di programmazione. A differenza di altre piattaforme, AppMaster consente agli utenti di creare visivamente modelli di dati (schema di database), progettare la logica aziendale tramite processi aziendali (BP) e impostare API REST ed endpoint WSS.

Per le applicazioni web e mobili, i clienti possono utilizzare un generatore di interfaccia utente drag-and-drop, creare logica aziendale specifica per componente e applicazioni completamente interattive. Quando il cliente preme "Pubblica", AppMaster genera il codice sorgente, compila le applicazioni, esegue i test, li inserisce in contenitori Docker (per le applicazioni backend) e li distribuisce nel cloud.

Con il supporto per database compatibili con PostgreSQL e la capacità di generare applicazioni con Go (golang) per backend, framework Vue3 e JS/TS per il web e Kotlin, Jetpack Compose e SwiftUI per dispositivi mobili, AppMaster è un no-code estremamente versatile e potente. -soluzione no-code.

Caratteristiche principali di AppMaster

Ecco alcune funzionalità chiave che distinguono AppMaster dalle altre piattaforme no-code:

Modellazione visiva dei dati: AppMaster ti consente di progettare visivamente i modelli di dati della tua applicazione e genera automaticamente script di migrazione dello schema del database, riducendo il lavoro manuale e garantendo che i dati della tua applicazione rimangano coerenti.

ti consente di progettare visivamente i modelli di dati della tua applicazione e genera automaticamente script di migrazione dello schema del database, riducendo il lavoro manuale e garantendo che i dati della tua applicazione rimangano coerenti. Progettazione dell'interfaccia utente drag-and-drop: con un'interfaccia intuitiva, puoi progettare facilmente l'interfaccia utente della tua applicazione utilizzando componenti già pronti che si integrano perfettamente con i tuoi modelli di dati e la logica aziendale.

con un'interfaccia intuitiva, puoi progettare facilmente l'interfaccia utente della tua applicazione utilizzando componenti già pronti che si integrano perfettamente con i tuoi modelli di dati e la logica aziendale. Endpoint API e WSS: AppMaster semplifica la creazione di API REST ed endpoints WSS, consentendoti di esporre rapidamente i dati e le funzionalità della tua applicazione ad altri sistemi e servizi.

semplifica la creazione di API REST ed WSS, consentendoti di esporre rapidamente i dati e le funzionalità della tua applicazione ad altri sistemi e servizi. Documentazione Automatic Swagger (OpenAPI): per ogni progetto, AppMaster genera documentazione API ben documentata e organizzata utilizzando lo standard Swagger (OpenAPI), rendendo più semplice per sviluppatori e integratori lavorare con le tue API.

per ogni progetto, genera documentazione API ben documentata e organizzata utilizzando lo standard Swagger (OpenAPI), rendendo più semplice per sviluppatori e integratori lavorare con le tue API. Scalabile e sicura: le applicazioni create con AppMaster utilizzano il linguaggio di programmazione Go (golang) per il backend, garantendo prestazioni e scalabilità ottimali. Con la sua architettura stateless e containerizzata, le tue applicazioni possono gestire casi d'uso ad alto carico e requisiti di livello aziendale.

le applicazioni create con utilizzano il linguaggio di programmazione Go (golang) per il backend, garantendo prestazioni e scalabilità ottimali. Con la sua architettura stateless e containerizzata, le tue applicazioni possono gestire casi d'uso ad alto carico e requisiti di livello aziendale. Zero debito tecnico: poiché AppMaster genera applicazioni da zero dopo ogni aggiornamento, elimina il debito tecnico che di solito si accumula con le modifiche manuali del codice.

poiché genera applicazioni da zero dopo ogni aggiornamento, elimina il debito tecnico che di solito si accumula con le modifiche manuali del codice. Una vasta gamma di piani di abbonamento: con sei piani di abbonamento tra cui scegliere, AppMaster offre opzioni che soddisfano diverse esigenze e budget. Puoi persino accedere a file binari o codice sorgente con abbonamenti di livello superiore.

Creazione di applicazioni con AppMaster

Creare applicazioni con AppMaster è un gioco da ragazzi, anche per chi non ha esperienza di programmazione. La piattaforma fornisce un'interfaccia intuitiva e facile da usare, che consente di creare applicazioni in semplici passaggi. Ecco una panoramica del processo:

Crea modelli di dati (schema di database): AppMaster ti consente di progettare visivamente i modelli di dati per la tua applicazione, consentendoti di definire facilmente la struttura e le relazioni tra le entità di dati. Ciò semplifica la creazione di una solida base per le tue applicazioni. Progettare la logica aziendale: utilizzando il Business Process (BP) Designer visivo, è possibile creare e implementare la logica aziendale per la propria applicazione. È possibile progettare flussi logici complessi senza conoscenze di programmazione trascinando e rilasciando i componenti. Crea e gestisci API REST ed endpoints WebSocket (WSS): AppMaster genera automaticamente API RESTful ed endpoints WSS per la tua applicazione, consentendo una facile integrazione con altri sistemi e servizi. Puoi anche personalizzare e gestire questi endpoints secondo necessità. Progetta l'interfaccia utente: AppMaster offre una ricca libreria di componenti dell'interfaccia utente, che ti consente di creare interfacce visivamente accattivanti e facili da usare per le tue applicazioni web e mobili. Gli strumenti drag-and-drop della piattaforma semplificano la progettazione di layout e strutture di navigazione senza scrivere alcun codice. Creare una logica aziendale front-end: con Web BP Designer (per applicazioni Web) e Mobile BP Designer (per applicazioni mobili), è possibile creare una logica aziendale front-end per gestire le interazioni degli utenti e gestire il comportamento delle applicazioni. Ciò garantisce che la tua applicazione sia coinvolgente e reattiva. Genera, compila e distribuisci applicazioni: premendo il pulsante "Pubblica", AppMaster prende i progetti della tua applicazione e genera il codice sorgente, compila l'applicazione, esegue test, comprime il backend in contenitori Docker e li distribuisce nel cloud. Analizza e itera: una volta che la tua applicazione è attiva, puoi analizzarne le prestazioni e aggiornarla utilizzando i potenti strumenti di AppMaster . Inoltre, poiché la piattaforma genera applicazioni da zero, non vi è alcun debito tecnico, il che ne facilita la manutenzione e la scalabilità.

Seguendo questi passaggi, anche un singolo sviluppatore può creare soluzioni software complete e scalabili con backend server, siti Web, portali clienti e applicazioni mobili native.

Piani di abbonamento AppMaster

Per soddisfare un'ampia gamma di clienti, AppMaster offre sei piani di abbonamento:

Impara ed esplora (gratuito): ideale per i nuovi utenti e per testare la piattaforma, questo piano ti consente di apprendere AppMaster ed esplorarne le funzionalità senza alcun costo. Avvio ($ 195/mese): questo piano entry-level include tutte le funzionalità di base delle applicazioni backend, Web e mobili, ma non include l'esportazione di file binari o codice sorgente. Startup+ ($ 299/mese): offre più risorse per contenitore, BP ed endpoints aggiuntivi rispetto al piano Startup. Business ($ 955/mese): progettato per le organizzazioni che cercano più microservizi backend e la possibilità di ottenere file binari per ospitare applicazioni in locale. Business+ ($ 1575/mese): questo piano offre ancora più risorse rispetto al piano Business, soddisfacendo progetti di grandi dimensioni con più microservizi e applicazioni. Azienda: per progetti su larga scala, questo piano personalizzabile richiede almeno un contratto di 1 anno e fornisce l'accesso al codice sorgente e una soluzione completamente configurabile su misura per le tue esigenze aziendali.

AppMaster offre anche offerte speciali per startup, istituti scolastici, organizzazioni no-profit e progetti open source.

Esplorazione dei casi d'uso per le app No-Code

L’ambito della creazione di app no-code è vario e vasto e si rivolge a molti casi d’uso che possono consentire a individui e organizzazioni di creare applicazioni funzionali e potenti senza approfondire la codifica tradizionale. Qui esploriamo alcuni dei casi d’uso più popolari e di maggior impatto:

Potenziamento delle piccole imprese

Per le piccole imprese, il movimento no-code significa efficienza e personalizzazione. Invece di allocare risorse significative allo sviluppo di software, creano senza sforzo sistemi CRM , applicazioni di prenotazione, gestori di inventario e persino sofisticate vetrine di e-commerce su misura per i loro processi unici e le strategie di coinvolgimento dei clienti.

Innovazione delle startup

I costruttori No-code sono i nuovi migliori amici delle startup. Consentono la prototipazione rapida e la creazione di prodotti minimi vitali (MVP) che i fondatori possono introdurre sul mercato per una rapida convalida. Questo approccio è fondamentale per raccogliere il feedback iniziale degli utenti e apportare le modifiche necessarie senza un pesante investimento nello sviluppo tradizionale.

Aggiustamenti corporei

Nella sfera aziendale, le app no-code stanno rivoluzionando le operazioni interne. Ospitano di tutto, dalle app per l'onboarding dei dipendenti, che semplificano il processo di introduzione dei nuovi assunti, alla gestione completa dei progetti e agli strumenti di reporting in tempo reale che mantengono i team allineati e informati.

Progressi educativi

Nel campo dell’istruzione, gli strumenti no-code facilitano esperienze di apprendimento interattive e accessibili. Educatori e istituzioni stanno creando piattaforme di corsi online, applicazioni di coinvolgimento e strumenti di valutazione che trasformano il modo in cui i contenuti educativi vengono forniti e consumati.

Coordinamento e gestione eventi

Gli organizzatori di eventi utilizzano applicazioni no-code per semplificare tutto, dalla vendita dei biglietti e la registrazione dei partecipanti alla gestione dei programmi degli eventi. Il vantaggio aggiuntivo di organizzare eventi virtuali con funzionalità interattive integrate sta ridefinendo la frequenza e la partecipazione nel mondo digitale.

Progetti personali e produttività

Su un piano più personale, le persone stanno sfruttando la potenza della creazione di app no-code per creare applicazioni che assistano nella gestione delle finanze personali, nel monitoraggio degli obiettivi, nel monitoraggio della salute e del benessere: essenzialmente strumenti personalizzati per migliorare vari aspetti della loro vita quotidiana.

Comunità e sensibilizzazione sociale

Le organizzazioni di servizio alla comunità e le iniziative sociali stanno trovando valore nelle applicazioni no-code, rendendo attività come la gestione delle donazioni, le attività di raccolta fondi, la pianificazione di eventi e il coordinamento degli sforzi dei volontari senza soluzione di continuità e più efficaci.

Raccolta dati e raccolta di informazioni

Sul fronte dei dati, le app no-code sono fondamentali per raccogliere input dei clienti attraverso moduli di feedback, eseguire ricerche di mercato e facilitare l'acquisizione di dati sul campo per la ricerca e l'analisi, processi vitali per un processo decisionale informato in qualsiasi attività aziendale o attività di ricerca.

Attraverso queste applicazioni varie e significative, gli sviluppatori di app no-code illustrano un vasto potenziale per consentire agli utenti di ogni background di creare soluzioni digitali di grande impatto. Riducono le barriere tecniche all’innovazione, dotando i non ingegneri di strumenti precedentemente accessibili solo a chi ha un background di programmazione, e rappresentano uno spostamento verso un ambiente di creazione digitale più inclusivo.

Il futuro degli sviluppatori di applicazioni No-Code

Il futuro degli sviluppatori di applicazioni no-code è destinato a essere caratterizzato da crescita ed evoluzione trasformativa. Con le crescenti richieste di sviluppo rapido e trasformazione digitale in tutti i settori, le piattaforme no-code stanno guadagnando una popolarità significativa. Democratizzano il processo di sviluppo delle app e segnalano un cambiamento nell’approccio più ampio alla creazione e all’utilizzo della tecnologia.

Tendenze emergenti e miglioramenti tecnologici

Man mano che l’intelligenza artificiale (AI) e l’apprendimento automatico (ML) continuano a maturare, possiamo anticipare piattaforme no-code per integrare queste tecnologie, offrendo un’automazione più intelligente e funzionalità di analisi predittiva. Ciò consentirebbe alle app di adattarsi e apprendere dal comportamento degli utenti, riducendo ulteriormente la necessità di controlli e aggiustamenti manuali.

Maggiore accessibilità e innovazioni orientate agli utenti

Il movimento no-code sta espandendo l’alfabetizzazione digitale. Con strumenti sempre più intuitivi e facili da usare, una gamma più ampia di individui, dagli imprenditori agli educatori, avrà la possibilità di dare vita alle proprie idee digitali, promuovendo un’ondata di innovazione guidata dagli utenti.

Il Blend con Sviluppo Tradizionale

Sebbene le soluzioni no-code soddisfino esigenze applicative rapide e semplici, queste piattaforme hanno un potenziale crescente per integrarsi con la codifica tradizionale. Questo approccio ibrido potrebbe offrire il meglio di entrambi i mondi, in cui soluzioni complesse e personalizzate sono ottenibili attraverso una combinazione di componenti no-code e codificati manualmente, portando potenzialmente alla nascita di una nuova categoria: il co-codice, o codice ibrido, ambiente.

Scalabilità della piattaforma e ottimizzazioni delle prestazioni

Aspettatevi di vedere un focus sulla scalabilità e sull'ottimizzazione delle prestazioni all'interno delle piattaforme no-code. Man mano che le aziende crescono e le loro esigenze evolvono, queste piattaforme si adatteranno per gestire carichi crescenti, elaborare set di dati di grandi dimensioni e mantenere prestazioni elevate per garantire la soddisfazione degli utenti e l’efficienza operativa.

Percorsi formativi e riconoscimenti formali

Le istituzioni educative potrebbero iniziare a riconoscere lo sviluppo no-code come una competenza formale, offrendo corsi e certificazioni. Ciò convaliderà la competenza dei professionisti no-code e forse creerà un nuovo mercato del lavoro per sviluppatori e progettisti no-code.

Governance, conformità e sicurezza

Con la maggiore adozione, ci sarà una maggiore attenzione alla governance dei dati, alla conformità e alla sicurezza all’interno delle piattaforme no-code. Man mano che gli utenti creano sempre più app che gestiscono dati sensibili, le piattaforme dovranno garantire solide funzionalità di sicurezza per mantenere la fiducia degli utenti e aderire alle normative internazionali sulla protezione dei dati.

Il futuro dei costruttori di applicazioni No-code è luminoso ed essenziale. Queste piattaforme sono destinate a sconvolgere il tradizionale paradigma di sviluppo software, ridurre le barriere all’innovazione e sbloccare possibilità precedentemente inimmaginabili. Guardando al futuro, i costruttori no-code diventeranno probabilmente parte integrante del settore tecnologico, modellando il modo in cui implementiamo e interagiamo quotidianamente con la tecnologia.