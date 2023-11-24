简单的应用程序：应用程序生成器无需编码

为什么选择No-Code应用程序开发

近年来，随着企业和行业越来越依赖技术来保持竞争力，对定制应用程序的需求出现了前所未有的增长。然而，构建应用程序可能非常耗时且成本高昂，通常需要熟练的开发人员团队来解决编码、测试和集成多个系统的复杂性。

无代码运动正在彻底改变软件开发，使任何人都可以构建全面的、可定制的和可扩展的应用程序，而无需编写一行代码。因此，组织可以从以下方面受益匪浅：

快速高效的应用程序创建： No-code 平台显着减少了开发应用程序（从设计到部署）所需的时间。借助各种预构建的模板、组件和功能，企业可以快速组装所需的应用程序并在很短的时间内看到结果。

平台显着减少了开发应用程序（从设计到部署）所需的时间。借助各种预构建的模板、组件和功能，企业可以快速组装所需的应用程序并在很短的时间内看到结果。 降低开发成本： 传统的应用程序开发可能非常昂贵，需要雇用或外包熟练的程序员。 No-code 平台允许任何人（甚至非技术用户）以低得多的价格创建和维护应用程序，从而消除了这些成本。

传统的应用程序开发可能非常昂贵，需要雇用或外包熟练的程序员。 平台允许任何人（甚至非技术用户）以低得多的价格创建和维护应用程序，从而消除了这些成本。 提高灵活性和敏捷性： No-code 平台使用户可以根据需要轻松修改和调整其应用程序。这种级别的敏捷性使企业能够领先于不断变化的市场需求和趋势，同时使更新过程无缝且用户友好。

平台使用户可以根据需要轻松修改和调整其应用程序。这种级别的敏捷性使企业能够领先于不断变化的市场需求和趋势，同时使更新过程无缝且用户友好。 更好的协作设计和开发： No-code 平台促进业务和技术团队之间更好的协作，弥合传统开发流程中经常存在的差距。这种协作可确保项目目标和要求更加明确，从而取得更成功的成果。

AppMaster ：综合性No-Code平台

AppMaster是当今市场上最强大的no-code平台之一。 AppMaster成立于 2020 年，使用户能够创建完整的后端、Web 和移动应用程序，而无需任何编程知识。与其他平台不同， AppMaster允许用户直观地创建数据模型（数据库模式），通过业务流程（BP）设计业务逻辑，并设置REST API和WSS端点。

对于 Web 和移动应用程序，客户可以使用drag-and-drop UI 构建器，创建特定于组件的业务逻辑和完全交互式的应用程序。当客户点击“发布”时， AppMaster会生成源代码、编译应用程序、运行测试、将它们打包到Docker 容器（用于后端应用程序）中，并将它们部署到云中。

AppMaster 支持PostgreSQL兼容的数据库，并能够使用 Go (golang) 作为后端、Vue3 框架和 JS/TS 用于 Web，以及用于移动的 Kotlin、 Jetpack Compose和SwiftUI生成应用程序， AppMaster是一个高度通用且功能强大的应用no-code 。 no-code解决方案。

AppMaster的主要特点

以下是AppMaster区别于其他no-code平台的一些关键功能：

可视化数据建模： AppMaster 允许您直观地设计应用程序的数据模型，并自动生成数据库架构迁移脚本，减少手动工作并确保应用程序的数据保持一致。

允许您直观地设计应用程序的数据模型，并自动生成数据库架构迁移脚本，减少手动工作并确保应用程序的数据保持一致。 拖放式 UI 设计： 借助直观的界面，您可以使用与数据模型和业务逻辑无缝集成的现成组件轻松设计应用程序的用户界面。

借助直观的界面，您可以使用与数据模型和业务逻辑无缝集成的现成组件轻松设计应用程序的用户界面。 API 和 WSS 端点： AppMaster 可以轻松创建 REST API 和 WSS endpoints ，使您能够快速将应用程序的数据和功能公开给其他系统和服务。

可以轻松创建 REST API 和 WSS ，使您能够快速将应用程序的数据和功能公开给其他系统和服务。 自动 Swagger (OpenAPI) 文档： 对于每个项目， AppMaster 使用 Swagger (OpenAPI) 标准生成记录良好且组织良好的 API 文档，使开发人员和集成商更轻松地使用您的 API。

对于每个项目， 使用 Swagger (OpenAPI) 标准生成记录良好且组织良好的 API 文档，使开发人员和集成商更轻松地使用您的 API。 可扩展且安全： 使用 AppMaster 构建的应用程序使用Go（golang）编程语言作为后端，确保最佳的性能和可扩展性。凭借其无状态和容器化架构，您的应用程序可以处理高负载用例和企业级需求。

使用 构建的应用程序使用Go（golang）编程语言作为后端，确保最佳的性能和可扩展性。凭借其无状态和容器化架构，您的应用程序可以处理高负载用例和企业级需求。 零技术债务： 由于 AppMaster 在每次更新后都会从头开始生成应用程序，因此它消除了通常因手动代码更改而积累的技术债务。

由于 在每次更新后都会从头开始生成应用程序，因此它消除了通常因手动代码更改而积累的技术债务。 多种订阅计划： AppMaster 有六种订阅计划可供选择，可满足各种需求和预算。您甚至可以通过更高级别的订阅访问二进制文件或源代码。

使用AppMaster构建应用程序

即使对于那些没有编码经验的人来说，使用AppMaster创建应用程序也是轻而易举的事。该平台提供用户友好、直观的界面，允许您通过简单的步骤构建应用程序。以下是该过程的概述：

创建数据模型（数据库架构）： AppMaster 让您可以直观地设计应用程序的数据模型，使您能够轻松定义数据实体之间的结构和关系。这使得您可以轻松地为您的应用程序创建坚实的基础。 设计业务逻辑：使用可视化业务流程（BP）设计器，您可以为您的应用程序创建和实现业务逻辑。无需编程知识，您就可以通过拖放组件来设计复杂的逻辑流程。 创建和管理 REST API 和 WebSocket (WSS) endpoints ： AppMaster 自动为您的应用程序生成 RESTful API 和 WSS endpoints ，从而轻松与其他系统和服务集成。您还可以根据需要自定义和管理这些 endpoints 。 设计用户界面： AppMaster 提供丰富的 UI 组件库，使您能够为 Web 和移动应用程序创建具有视觉吸引力且用户友好的界面。该平台的 drag-and-drop 工具可以轻松设计布局和导航结构，而无需编写任何代码。 创建前端业务逻辑：使用 Web BP Designer（适用于 Web 应用程序）和 Mobile BP Designer（适用于移动应用程序），您可以创建前端业务逻辑来处理用户交互和管理应用程序行为。这可确保您的应用程序具有吸引力且响应迅速。 生成、编译和部署应用程序：按下“发布”按钮后， AppMaster 会获取应用程序的蓝图并生成源代码、编译应用程序、运行测试、将后端打包到 Docker 容器中，并将其部署到云中。 分析和迭代：应用程序上线后，您可以分析其性能并使用 AppMaster 强大的工具进行更新。此外，由于该平台从头开始生成应用程序，因此不存在技术债务，从而易于维护和扩展。

按照这些步骤，即使是单个公民开发人员也可以使用服务器后端、网站、客户门户和本机移动应用程序创建全面的、可扩展的软件解决方案。

AppMaster订阅计划

为了满足广泛的客户需求， AppMaster提供六种订阅计划：

学习和探索（免费）：该计划非常适合新用户和平台测试，可让您免费学习 AppMaster 并探索其功能。 启动（195 美元/月）：此入门级计划包括所有基本后端、Web 和移动应用程序功能，但不包括导出二进制文件或源代码。 Startup+（299 美元/月）：与 Startup 计划相比，为每个容器提供更多资源、额外的 BP 和 endpoints 。 商业版（955 美元/月）：专为寻求多个后端微服务并能够获取二进制文件以在本地托管应用程序的组织而设计。 商业+（1575 美元/月）：该计划提供比商业计划更多的资源，适合具有多个微服务和应用程序的大型项目。 企业：对于大型项目，此可定制计划需要至少 1 年的合同，并提供源代码访问权限和根据您的业务需求量身定制的完全可配置的解决方案。

AppMaster还为初创公司、教育机构、非营利组织和开源项目提供特别优惠。

探索No-Code应用程序的用例

no-code应用程序创建的领域多种多样且广阔，可满足许多用例，使个人和组织能够构建功能强大的应用程序，而无需深入研究传统编码。在这里，我们探讨了一些最流行和最有影响力的用例：

小型企业赋权

对于小型企业来说， no-code运动意味着效率和定制化。他们没有将大量资源分配给软件开发，而是毫不费力地创建 CRM 系统、预订应用程序、库存管理器，甚至是根据其独特流程和客户参与策略量身定制的复杂电子商务店面。

创业创新

No-code构建器是初创公司最好的新朋友。它们支持快速原型设计和创建最小可行产品 (MVP) ，创始人可以将其引入市场进行快速验证。这种方法对于收集早期用户反馈并在无需对传统开发进行大量投资的情况下进行必要的调整至关重要。

身体调整

在企业领域， no-code应用程序正在彻底改变内部运营。它们涵盖了从员工入职应用程序（简化新员工的介绍流程）到全面的项目管理和实时报告工具（使团队保持一致和知情）的一切。

教育进步

在教育领域， no-code工具正在促进交互式和可访问的学习体验。教育工作者和机构正在打造在线课程平台、参与应用程序和评估工具，以改变教育内容的交付和消费方式。

活动协调与管理

活动策划者正在利用no-code应用程序来简化从门票销售和参与者注册到活动日程管理的一切。举办具有集成互动功能的虚拟活动的额外好处是重新定义数字世界的出席和参与。

个人项目和生产力

从更个人的角度来看，个人正在利用no-code应用程序构建的力量来创建有助于个人财务管理、目标跟踪、健康和健康监控的应用程序——本质上是定制工具，以改善他们日常生活的各个方面。

社区和社会外展

社区服务组织和社会倡议正在发现no-code应用程序的价值，使管理捐赠、筹款活动、规划活动和协调志愿者工作等任务变得无缝且更加有效。

数据收集和见解收集

在数据方面， no-code应用程序有助于通过反馈表收集客户输入、执行市场研究以及促进研究和分析的现场数据捕获，这些过程对于任何业务或研究工作中的明智决策都至关重要。

通过这些多样化且有意义的应用程序， no-code应用程序构建器向所有背景的用户展示了创建有影响力的数字解决方案的巨大潜力。它们减少了创新的技术障碍，为非工程师配备了以前只有具有编码背景的人才能使用的工具，并代表了向更具包容性的数字创作环境的转变。

No-Code应用程序构建器的未来

no-code应用程序构建器的未来将是变革性的增长和演变。随着各行业对快速开发和数字化转型的需求不断增加， no-code平台正在获得巨大的吸引力。它们使应用程序开发过程民主化，并标志着更广泛的技术创建和使用方法的转变。

新兴趋势和技术进步

随着人工智能 (AI) 和机器学习 (ML)的不断成熟，我们可以预期no-code平台可以集成这些技术，提供更智能的自动化和预测分析功能。这将使应用程序能够适应用户行为并从中学习，进一步减少手动监督和调整的需要。

提高可访问性和用户驱动的创新

no-code运动正在扩大数字素养。随着工具变得更加直观和用户友好，从企业家到教育工作者的更广泛的个人将能够将他们的数字想法变为现实，从而培育一波用户驱动的创新浪潮。

与传统发展的融合

虽然no-code解决方案可以满足快速而简单的应用程序需求，但这些平台具有与传统编码融合的新兴潜力。这种混合方法可以提供两全其美的优点，通过no-code和手动编码组件的组合可以实现复杂的定制解决方案，这可能会导致新类别的兴起：协同代码或混合代码，环境。

平台可扩展性和性能优化

期望看到no-code平台中对可扩展性和性能优化的关注。随着业务的增长和需求的发展，这些平台将适应处理增加的负载、处理大型数据集并保持高性能，以确保用户满意度和运营效率。

教育途径和正式认可

教育机构可能会开始将no-code开发视为一种正式技能，并提供课程和认证。这将验证no-code专业人员的能力，并可能为no-code开发人员和设计师创造一个新的就业市场。

治理、合规性和安全性

随着采用率的提高， no-code平台中的数据治理、合规性和安全性将得到更加关注。随着用户创建更多处理敏感数据的应用程序，平台将需要确保强大的安全功能，以维持用户信任并遵守国际数据保护法规。

No-code应用程序构建者的未来是光明且重要的。这些平台将颠覆传统的软件开发范式，减少创新障碍，并释放以前难以想象的可能性。展望未来， no-code构建器可能会成为科技行业不可或缺的一部分，从而影响我们日常实施技术以及与技术交互的方式。