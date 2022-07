Estos elementos se aplican principalmente a la gestión de contraseñas cuando hablamos de la perspectiva de la identificación. Aunque no es un tema que a la gente le guste discutir, sigue siendo crucial que lo consideres para tu plan de seguridad. Son la primera línea de defensa para su correo electrónico, cuentas y todo lo necesario para usted.

Cualquier actividad maliciosa que tome órdenes en su espacio original se detecta instantáneamente a través de su contraseña. A menudo oímos hablar de la importancia de las contraseñas fuertes. También es ampliamente conocido que los sitios web con criterios de contraseña son difíciles de violar. Usted debe asegurarse de que si usted es un gerente o la prestación de servicios a las personas. Cualquier cliente que se esté empleando puede lograr tácticas muy efectivas para mantener alejadas las actividades maliciosas.

¿Cómo generar un protector robusto de sus datos personales?

Suponga que quiere reducir los riesgos que pueden ocurrir en una plataforma sin código. Comprueba siempre los datos que se introducen en ella. Debe seguir los pasos esenciales que le proporciona el proveedor de la implicación de seguridad. Además, si comprueba los datos con frecuencia, debe mantener su sistema actualizado constantemente, ya que le ayudará a evitar cualquier amenaza de seguridad para su sistema, correo electrónico o sitio web. Los siguientes cinco métodos son significativos para que usted pueda lograr un sistema de aplicación móvil seguro mientras necesita comprobar los datos y mejorar la seguridad ya existente.





Trabajar con un gestor de aplicaciones seguro:

Lo primero que necesita asegurar en su sistema es su aplicación. La app nativa que se construye a través de plataformas sin código es bastante vulnerable. Necesitas asegurarte de que no están expuestas a ninguna amenaza de seguridad a través del correo electrónico.



Si comparas tu aplicación nativa con las de la web, encontrarás una diferencia significativa entre la brecha y la seguridad. El error común que comete la gente al generar una aplicación nativa sin código es ignorar la idea de mantenerla segura.

Limitaciones especificadas por la plataforma:



Cada aplicación de desarrollo sin código viene con algunas limitaciones. Por lo tanto, usted debe entender estas limitaciones para lograr características de seguridad de alto nivel. Usted necesita saber acerca de varios enfoques para cambiar las contraseñas en una plataforma sin código, como AppMaster. Estos enfoques son a veces los escenarios de casos, el apoyo a la ubicación GEO, y el cifrado. Estos métodos son significativos en el desarrollo. La distribución de la aplicación móvil es de la manera correcta. Si tiene el objetivo de trabajar en el sistema iOS, tendrá que seguir distintos consejos para que su aplicación esté disponible en la plataforma perfecta con una mejor experiencia de usuario.

Asegurar las conexiones de red:



No sólo tiene que proteger su aplicación móvil, sino también el servidor que está proporcionando la red a la aplicación. Tienes que asegurarte de que no se proporciona ningún acceso no autorizado al servidor. Para ello, utiliza el acceso a la API para proteger su información. Si todavía no estás satisfecho con esto, también puedes usar VPN y otras opciones de encriptación para mantener tu servidor seguro.

Asegúrate de encriptar todos los datos:



Por encriptación, nos referimos a todo lo que es tan pequeño como tus campos y tan grande como tus datos. Esto puede parecerle irrelevante. Sin embargo, los datos almacenados en su servidor son vitales para determinar la audiencia. Si mantienes tus contraseñas de cambio de datos intactas y encriptadas, incluso si los hackers consiguen colarse, no podrán hacer nada con los datos. Lo más importante de la encriptación es que nadie puede violar los datos compartidos sin tener una clave proporcionada al usuario. Si está dispuesto a compartir sus datos con determinadas empresas, generará una clave compartida para el cifrado. Esto no termina aquí para compartir. El mal uso es casi imposible para las claves.

Trata de evitar la fuga de datos:



Lo mismo que con cualquier otra aplicación. Antes de entrar, hay que seguir los permisos que proporciona la app. La idea es asegurarse de que la codificación realizada en la plataforma es transparente y no está siendo mal utilizada por el público en general.

Consejos para hacer una contraseña fuerte:

Crear contraseñas fuertes es esencial para salvaguardar nuestra identidad online y evitar convertirnos en blanco fácil de los hackers.

1. Crear contraseñas únicas:



Lo mejor cuando se trata de cambiar las contraseñas es asegurarse de que sean memorizables pero que sigan siendo difíciles de descifrar. En los casos típicos, las contraseñas fuertes son las que tienen al menos de 12 a 20 caracteres. Puedes optar por añadir más caracteres según tu elección. Al mismo tiempo, también debe incluir números y símbolos en función de su elección.

Si quiere hacerla aún más segura, puede descifrar una frase que sea única para usted en lugar de optar por los caracteres. Puedes dividir estas frases por símbolos y comenzar tu palabra con una letra mayúscula. Esto te permite generar una contraseña larga, fuerte y memorable, que los hackers no pueden descifrar fácilmente.

2. Usa diferentes contraseñas para diferentes cuentas:



Las personas con muchos perfiles creados en muchas plataformas de medios sociales optan por generar contraseñas similares. Esto se debe a que piensan que será más fácil y rápido acceder a sus plataformas. Sin embargo, no se sugiere, y podría resultar extremadamente arriesgado. Imagínate que alguien logre pasar por una de tus cuentas y tenga acceso a todas. Que pongas una contraseña fuerte en tu Facebook o en tus cuentas bancarias no importa.

3. Considera el uso de un gestor de contraseñas:



Los gestores de sitios web y contraseñas suelen almacenar los datos de acceso. Estos se utilizan para iniciar la sesión automáticamente. Esto permite evitar el uso repetido de la contraseña, y se puede iniciar la sesión con un clic. Sin embargo, se sugiere poner una contraseña maestra sobre su cuenta. Esto se hace conectando sus cuentas a una sola cuenta en la que puede generar una contraseña maestra para ellas.

4. Actualizar las contraseñas:



Suponga que quiere asegurarse de que su cuenta está segura y protegida en todo momento. Tus posibilidades de ser hackeado aumentan anualmente si mantienes la contraseña constante.





5. Autenticación de dos factores:



La autenticación de dos factores funciona como una capa adicional para defender tu seguridad. Incluso si alguien se cuela en tu cuenta y hackea la contraseña, tendrá que pasar por el procedimiento de autenticación con tu dispositivo de seguridad. Esto significa que sólo podrá utilizar fácilmente la autenticación en su dispositivo original. De este modo, es menos probable que los hackers puedan acceder a sus cuentas.

Preguntas:



¿Cómo puedo seleccionar el mejor enfoque para mejorar la seguridad de las contraseñas?

Algunos consejos para asegurar las contraseñas son: