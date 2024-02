Kein Code E-Procurement

No-Code E-Procurement bezieht sich auf den elektronischen Prozess der Beschaffung, Anforderung und Verwaltung von Waren und Dienstleistungen mithilfe von no-code Plattformen und -Tools. In der sich schnell entwickelnden Welt der Softwareentwicklung haben sich no-code Plattformen wie AppMaster als Game-Changer erwiesen und die Art und Weise, wie Unternehmen Anwendungen entwickeln, bereitstellen und verwalten, verändert. Sie ermöglichen es Unternehmen, effizienter zu arbeiten, ihre Beschaffungsprozesse zu rationalisieren, manuelle Arbeit zu reduzieren und den Softwareentwicklungslebenszyklus erheblich zu beschleunigen. Es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich, um robuste und anpassbare Lösungen für den E-Procurement-Prozess zu erstellen, wodurch er für ein breiteres Spektrum von Benutzern zugänglich wird, darunter auch nicht-technische Fachleute und Bürgerentwickler.

Die Implementierung einer No-Code-E-Procurement-Lösung kann einem Unternehmen zahlreiche Vorteile bieten. Erstens reduziert es den Zeit- und Kostenaufwand, der mit herkömmlichen Softwareentwicklungspraktiken verbunden ist, drastisch. Untersuchungen von Forrester zeigen, dass no-code Plattformen im Vergleich zu herkömmlicher Codierung zu einem bis zu zehnmal schnelleren Anwendungsentwicklungsprozess führen können. Darüber hinaus können sie kostengünstiger sein, da Unternehmen bis zu 70 % der Entwicklungskosten einsparen können.

Zweitens kann No Code E-Procurement die Effizienz und Effektivität des Beschaffungsprozesses verbessern. Es ermöglicht eine bessere Kommunikation zwischen den Beteiligten, vereinfacht den Anforderungsprozess und fördert die Transparenz. Dies führt letztendlich zu genaueren und effizienteren Kaufentscheidungen, die dem Unternehmen wertvolle Zeit und Ressourcen sparen können. Darüber hinaus ermöglichen no-code Plattformen die funktionsübergreifende Zusammenarbeit zwischen Beschaffung, IT und anderen Abteilungen, reduzieren Informationssilos und fördern Innovationen.

Diese Vorteile lassen sich anhand von Beispielen aus der Praxis veranschaulichen. Ein globales Lebensmittel- und Getränkeunternehmen konnte seinen Beschaffungsprozess rationalisieren, indem es mit AppMaster eine No-Code-E-Procurement-Lösung entwickelte, die manuelle Prozesse automatisierte, Fehler reduzierte und die Gesamteffizienz verbesserte. Das Unternehmen konnte Beschaffungskosten in Millionenhöhe einsparen und die Zeit für die Auftragsabwicklung deutlich verkürzen.

No-Code-E-Procurement-Lösungen sind außerdem äußerst anpassungsfähig und können schnell an neue Geschäftsanforderungen oder sich ändernde Marktbedingungen angepasst werden. Mithilfe der visuellen Datenmodelle von AppMaster, BP Designer, REST API und WSS-Endpunkten können Unternehmen ihre E-Procurement-Lösungen problemlos ändern oder erweitern, wenn sich ihre Anforderungen ändern. Diese Flexibilität ist ein erheblicher Vorteil in Branchen, die schnelle Veränderungen erleben oder mit ständigen regulatorischen Aktualisierungen konfrontiert sind.

Ein weiterer wichtiger Aspekt von No-Code-E-Procurement-Lösungen ist die einfache Integration in bestehende Systeme wie Enterprise Resource Planning (ERP)-Software, Finanzmanagementsysteme oder Customer Relationship Management (CRM)-Plattformen. Die von AppMaster generierten Anwendungen können mit jeder Postgresql-kompatiblen Datenbank arbeiten, sodass Unternehmen ihre vorhandenen Datenbanken und Infrastruktur nahtlos in die Plattform integrieren können. Diese Kompatibilität stellt sicher, dass Unternehmen No-Code-E-Procurement-Lösungen einführen können, ohne ihre gesamte IT-Infrastruktur überarbeiten zu müssen.

Darüber hinaus bieten No-Code-E-Procurement-Lösungen, die mit AppMaster erstellt wurden, robuste Sicherheitsfunktionen und entsprechen den Best Practices der Branche. Generierte Anwendungen können einer Vielzahl von Sicherheitsstandards wie DSGVO, HIPAA und PCI entsprechen und so den Datenschutz und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleisten. AppMaster generiert auch Backend-Anwendungen in Go (Golang) und gewährleistet so ein hohes Maß an Leistung und Skalierbarkeit, die für Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfälle geeignet sind.

Ein weiterer wesentlicher Vorteil ist die einfache Bereitstellung und Wartung von No-Code-E-Procurement-Lösungen. AppMaster können Kunden generierte Anwendungen in der Cloud bereitstellen oder sie mit dem Enterprise-Abonnement sogar vor Ort hosten. Durch die Beseitigung technischer Schulden und die Neugenerierung von Anwendungen bei jeder Anforderungsänderung stellt AppMaster sicher, dass Unternehmen ihre E-Procurement-Lösungen warten und aktualisieren können, ohne dass zusätzliche Entwicklungskosten oder zeitaufwändige Wartungszyklen anfallen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass No Code E-Procurement eine bahnbrechende Lösung ist, um Beschaffungsprozesse in verschiedenen Branchen zu revolutionieren. Durch die Nutzung von no-code Plattformen wie AppMaster können Unternehmen leistungsstarke, effiziente und flexible E-Procurement-Anwendungen mit erheblich reduziertem Zeit- und Kostenaufwand erstellen. Die Skalierbarkeit, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit von No-Code-E-Procurement-Lösungen ermöglichen es Unternehmen, auf ihre individuellen Beschaffungsanforderungen einzugehen und sich schnell an die sich ständig ändernde Marktdynamik anzupassen.