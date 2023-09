Low-code Evaluierung versteht man die systematische Bewertung und Analyse von low-code Entwicklungsplattformen, -Tools und -Methoden, um deren Wirksamkeit, Effizienz und Eignung für verschiedene Softwareentwicklungsszenarien zu bestimmen. Low-code Entwicklung ist ein Ansatz zur Softwareentwicklung, der den Bedarf an traditioneller Handcodierung durch den Einsatz visueller Schnittstellen, vorgefertigter Komponenten und automatisierter Codegenerierungsfunktionen minimiert. Low-code Plattformen wie AppMaster ermöglichen es Benutzern, anspruchsvolle Anwendungen mit minimalem Programmierwissen zu erstellen, indem sie eine benutzerfreundliche drag-and-drop Oberfläche und eine Vielzahl integrierter Funktionen verwenden.

Das Hauptziel der low-code Bewertung besteht darin, die Fähigkeiten und Leistung von low-code Lösungen im Vergleich zu herkömmlichen codebasierten Ansätzen zu bewerten. Diese Bewertung deckt mehrere Aspekte ab, darunter Benutzerfreundlichkeit, Produktivitätssteigerung, Kosteneinsparungen, Sicherheit und Skalierbarkeit. Durch die Durchführung einer gründlichen Bewertung können Unternehmen die für ihre spezifischen Anforderungen am besten geeignete low-code Plattform auswählen, einen reibungslosen Übergang zum low-code Entwicklungsparadigma gewährleisten und ihre Softwareentwicklungsprozesse langfristig verbessern.

Im Rahmen der low-code Bewertung werden mehrere Schlüsselmetriken und -kriterien verwendet, um die relative Wirksamkeit und den Wert verschiedener low-code Plattformen zu bewerten. Zu diesen Kennzahlen gehören:

1. Benutzerfreundlichkeit: Diese Metrik bewertet die Benutzererfahrung und Lernkurve im Zusammenhang mit einer Plattform. Eine gut gestaltete low-code Plattform sollte einfach zu bedienen und zu verstehen sein. Dies ermöglicht es Entwicklern und technisch nicht versierten Benutzern gleichermaßen, schnell die grundlegenden Konzepte und Tools zu erlernen, die zum Erstellen und Bereitstellen von Anwendungen erforderlich sind, und reduziert so den Zeitaufwand für Schulung und Onboarding.

2. Entwicklungsgeschwindigkeit und Produktivität: Ein großer Vorteil von low-code -Plattformen ist ihre Fähigkeit, die Entwicklungsgeschwindigkeit zu erhöhen und die Produktivität zu steigern. Low-code Bewertung wird bewertet, wie effektiv eine Plattform diese Ziele erreichen kann, indem Faktoren wie die Einfachheit und Effizienz ihrer Benutzeroberfläche, die Qualität ihrer vorgefertigten Komponenten und der Grad der Automatisierung durch ihre Codegenerierungsfunktionen untersucht werden. Eine erfolgreiche low-code Plattform sollte in diesen Bereichen im Vergleich zu herkömmlichen codebasierten Entwicklungsmethoden erhebliche Verbesserungen bieten.

3. Kosteneinsparungen: Low-code Plattformen können erhebliche Kosteneinsparungen bieten, indem sie den Bedarf an der Einstellung spezialisierter Entwickler verringern, die Entwicklungszeiten verkürzen und die Wartungskosten senken. Low-code Bewertung berücksichtigt die Vorlaufkosten für den Erwerb einer Plattform sowie die langfristigen Gesamtbetriebskosten, einschließlich Faktoren wie Plattformlizenzkosten, laufende Wartung und Supportgebühren.

4. Sicherheit und Compliance: Ein zentrales Anliegen jedes Softwareentwicklungsprozesses besteht darin, sicherzustellen, dass Anwendungen sicher sind und den relevanten Regulierungs- und Datenschutzstandards entsprechen. Low-code Bewertung wird die Fähigkeit einer Plattform bewertet, diese Anforderungen zu erfüllen, indem ihre integrierten Sicherheitsfunktionen, ihre Fähigkeit zur Integration in vorhandene Sicherheitstools und -prozesse sowie die allgemeine Robustheit des generierten Codes untersucht werden.

5. Skalierbarkeit und Leistung: Low-code Lösungen müssen in der Lage sein, die wachsenden Anforderungen eines Unternehmens zu unterstützen und leistungsstarke Anwendungen bereitzustellen, die für den realen Einsatz geeignet sind. Low-code Bewertung untersucht die Fähigkeit einer Plattform, Anwendungen zu erstellen, die erhöhten Datenverkehr, hohe Datenmengen und sich ständig weiterentwickelnde Funktionsanforderungen bewältigen können. Dazu gehört die Bewertung der Effizienz des generierten Codes, der Flexibilität der Plattform angesichts sich ändernder Anforderungen und ihrer Fähigkeit, moderne Technologien für eine verbesserte Leistung zu nutzen.

6. Integration und Erweiterbarkeit: Softwaresysteme erfordern häufig die Integration in vorhandene Anwendungen, Datenbanken und Dienste von Drittanbietern. Low-code Bewertung wird die Fähigkeit einer Plattform untersucht, sich nahtlos in diese Systeme zu integrieren und deren vorhandene APIs und Datenstrukturen zu nutzen. Darüber hinaus wird bei der Bewertung berücksichtigt, wie einfach eine Plattform erweitert oder angepasst werden kann, um einzigartige Anwendungsfälle und Entwicklungsanforderungen zu unterstützen.

Angesichts der schnell wachsenden Akzeptanz von low-code Entwicklungsmethoden und des breiten Spektrums an auf dem Markt verfügbaren Plattformen ist low-code Evaluierung zu einem entscheidenden Prozess für Unternehmen geworden, die dieses neue Paradigma annehmen möchten. Als leistungsstarke und vielseitige low-code Plattform ermöglicht AppMaster Unternehmen, die vielen Vorteile der low-code Entwicklung zu nutzen, einschließlich einer schnelleren, kostengünstigeren und skalierbaren Anwendungserstellung. Durch die Integration eines umfassenden low-code Evaluierungsprozesses können Unternehmen sicher die am besten geeigneten low-code Tools und -Techniken identifizieren und auswählen und so ihre Fähigkeit verbessern, die vielfältigen Herausforderungen der modernen Softwareentwicklung zu meistern.