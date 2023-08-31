幂等 API 是指一种应用程序编程接口 (API)，它提供一致且可预测的结果，不受同类多个请求的影响。确保 API 的幂等性是维护高质量软件的一个重要方面，特别是在并发和分布式系统中。此功能使开发人员能够通过减少副作用和不可预测的状态变化的可能性来创建更可靠、容错的应用程序。

幂等 API 的关键原则之一是，使用相同的参数多次发出相同的请求应该会产生相同的结果。换句话说，如果客户端向服务器发送多个请求，对系统状态的影响应该与执行单个请求时相同。这一特性不仅保证了数据的一致性，而且还实现了更好的错误处理和恢复机制。当开发人员知道 API 调用可以是幂等的时，他们可以放心地使用重试和超时，而不必担心意外的副作用。

标准 HTTP 方法（如 GET、PUT、DELETE 和 HEAD）本质上是幂等的，因为它们的操作（例如获取、更新、删除和检索元数据）可以分别重复，而无需更改系统状态。但是，POST 方法不是幂等的，因为它通常会在系统中创建新资源。要在 POST 等非幂等操作中实现幂等性，开发人员可以利用在客户端生成并在请求标头中发送的幂等性密钥或令牌。当服务器收到带有唯一幂等令牌的请求时，它会验证该令牌是否已被处理。如果是，则将先前缓存的响应发送到客户端，如果否，则执行新操作。

在 API 环境中，幂等性对于支付处理系统、金融交易和其他数据完整性和一致性至关重要的关键服务尤其重要。此外，现代基于云的分布式架构具有高度的适应性和故障恢复能力，但它们也需要对网络故障、服务器崩溃和其他中断进行稳健的处理。幂等 API 是容错应用程序的基础，可以从临时干扰中优雅地恢复，从而确保更高水平的稳健性。

在AppMaster ，我们的平台旨在生成幂等API，确保每个API调用都遵循可靠性和一致性的最高标准。通过可视化数据模型、业务流程和 REST API endpoints ， AppMaster客户可以轻松创建结构良好、性能优化的后端。此外，得益于我们用于客户端和服务器之间实时通信的 WebSocket Secure (WSS) endpoints ，AppMaster 生成的应用程序保持完全交互。

除了幂等性之外， AppMaster还坚持 API 设计的其他几个最佳实践，例如正确的错误处理、身份验证和授权机制。我们生成的应用程序包括用于数据库模式迁移的智能代码生成以及使用 Swagger 的全面 API 文档（也称为 OpenAPI 规范）。

通过将服务器驱动的移动应用程序、强大的后端应用程序和无障碍的 API 生成相结合， AppMaster不仅可以帮助企业创建尖端应用程序，还可以显着降低相关成本和复杂性。通过按照行业标准无缝处理后端 API 开发， AppMaster通过提供创新和独特的软件解决方案引领企业专注于增长。

总之，幂等 API 是设计高性能、一致且高度可靠的软件应用程序的关键因素。在AppMaster ，我们的no-code平台允许客户通过将幂等API与有效的业务逻辑相结合，在统一的环境中开发高质量的应用程序。这种方法使企业和公民开发人员能够构建可扩展的软件解决方案并利用现代技术堆栈的力量，确保应用程序开发的每个步骤的一致性、可靠性和容错性。