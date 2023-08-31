استدعاء API، الذي يرمز إلى استدعاء واجهة برمجة التطبيقات، هو عملية طلب البيانات أو الخدمات أو الوظائف من نظام أو تطبيق أو خدمة خارجية من خلال مجموعة محددة مسبقًا من القواعد والبروتوكولات. تحدد هذه القواعد والبروتوكولات كيفية تفاعل برامج أو عملاء الطرف الثالث والتواصل مع مزود الخدمة، مما يسمح للمطورين بالوصول إلى ميزات وبيانات محددة دون الحاجة إلى إنشاء النظام بأكمله وصيانته بأنفسهم. في سياق AppMaster ، قد يشير استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API Call) إلى طلب تم تقديمه بواسطة تطبيق الويب أو الهاتف المحمول أو الواجهة الخلفية الذي تم إنشاؤه باستخدام النظام الأساسي لاسترداد البيانات أو معالجتها من واجهة برمجة التطبيقات (API) المتكاملة.

تعد استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات (API) مكونات أساسية في تطوير البرامج الحديثة لأنها تتيح التكامل السلس بين الأنظمة والتطبيقات ومصادر البيانات، مما يدعم النمو السريع للأنظمة البيئية المعقدة للبرامج. فهي تسمح للمطورين بمشاركة البيانات والوظائف بكفاءة عبر التطبيقات، مما يعزز قابلية التوسع وقابلية الصيانة وسهولة التنفيذ. وهذا يمكّن الشركات من التطور بسرعة واعتماد تقنيات جديدة دون الحاجة إلى استثمار كميات كبيرة من الموارد والوقت في تطوير حلول مخصصة من الصفر.

عند مناقشة استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات (API)، من المهم مراعاة الأنواع المختلفة لواجهات برمجة التطبيقات المتاحة، لأنها تلعب دورًا حاسمًا في تحديد وظائف الخدمات المقدمة وأمانها وإمكانية الوصول إليها. هناك أربعة أنواع رئيسية من واجهات برمجة التطبيقات، بما في ذلك: 1) واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، والمعروفة أيضًا بواجهات برمجة التطبيقات الخارجية أو العامة، وهي متاحة للمطورين والمستخدمين الآخرين دون قيود، حيث لا توجد متطلبات للمصادقة أو التحكم في الوصول؛ 2) واجهات برمجة تطبيقات الشركاء، والتي تتطلب عادةً المصادقة والمخصصة لغرض محدد، مثل توفير الوصول إلى خدمة مدفوعة الأجر؛ 3) واجهات برمجة التطبيقات الداخلية، المعروفة أيضًا باسم واجهات برمجة التطبيقات الخاصة، المصممة للاستخدام داخل مؤسسة معينة، بشكل مستقل عن المستخدمين الخارجيين، لدعم التطبيقات أو الخدمات الخاصة؛ و4) واجهات برمجة التطبيقات المركبة، التي تسمح للمطورين بالوصول إلى عدة endpoints في استدعاء واحد لواجهة برمجة التطبيقات، مما يؤدي إلى تبسيط وتبسيط عمليات تكامل التطبيقات المعقدة.

يتم عادةً تنفيذ استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات (API) عن طريق إرسال طلب HTTP إلى endpoint برمجة التطبيقات (API) المحددة، وهي عبارة عن URI (معرف الموارد الموحد) الذي يحدد موقع المورد. قد يتضمن كل استدعاء لواجهة برمجة التطبيقات معلمات، وهي عناصر بيانات إضافية توفر سياقًا أو مواصفات للطلب، مثل عوامل التصفية وخيارات الفرز وترقيم الصفحات والمزيد. يمكن إرسال المعلمات عبر طرق مختلفة، بما في ذلك كجزء من عنوان URL، أو داخل رأس الطلب، أو كحمولات JSON في نص الطلب. بمجرد أن تتلقى واجهة برمجة التطبيقات استدعاء واجهة برمجة التطبيقات، فإنها تعالج الطلب وفقًا لقواعدها وبروتوكولاتها المحددة مسبقًا، وتنفذ الإجراءات المطلوبة، وترجع استجابة لتطبيق الاستدعاء. قد تتضمن الاستجابة بيانات بتنسيقات منظمة، مثل XML أو JSON، أو رموز الحالة للإشارة إلى نجاح الطلب أو فشله، أو رسائل خطأ لمساعدة المطورين على تحديد المشكلات وحلها.

في سياق منصة AppMaster ، تلعب مكالمات API دورًا حاسمًا في تمكين التكامل والتواصل السلس بين التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام أداة no-code ومختلف الخدمات الخارجية ومصادر البيانات. بفضل مجموعة الأدوات القوية والمرنة، تعمل AppMaster على تمكين عملائها من إنشاء نماذج بيانات مصممة بشكل مرئي ومنطق أعمال ونقاط endpoints REST API وWSS التي يمكن دمجها في تطبيقاتهم. ونتيجة لذلك، يمكن لتطبيقات الويب والهواتف المحمولة المبنية على النظام الأساسي التفاعل مع واجهات برمجة التطبيقات الخارجية، مثل خدمات الترخيص وبوابات الدفع وخدمات تحديد الموقع الجغرافي وموفري بيانات الطقس ومنصات الوسائط الاجتماعية وغيرها الكثير، مما يتيح تجربة مستخدم غنية وعملية للغاية. عندما يتم إجراء استدعاء واجهة برمجة التطبيقات من تطبيق تم إنشاؤه بواسطة AppMaster، يضمن النظام الأساسي إرسال الطلب وفقًا لمواصفات واجهة برمجة التطبيقات، مع المعلمات والمصادقة والعناوين المناسبة، مما يتيح تنفيذ الطلب بشكل سلس وآمن وفعال.

علاوة على ذلك، توفر منصة AppMaster ميزات قيمة، مثل الإنشاء التلقائي لوثائق Swagger (Open API) لنقاط endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، مما يسهل على المطورين ومقدمي الخدمات الخارجيين فهم واجهات برمجة التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة منصة. ويسمح هذا أيضًا بالتكامل السهل للتطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster مع الأنظمة الأخرى، مما يعزز التعاون وقابلية التشغيل البيني داخل الأنظمة البيئية الحديثة لتطوير البرامج.

بشكل عام، تتمتع مكالمات API بأهمية كبيرة في مشهد تطوير البرمجيات اليوم، حيث أنها تمكن المطورين والشركات والمستخدمين على حد سواء من الاستفادة من مجموعة واسعة من الوظائف المتاحة ومصادر البيانات، دون الحاجة إلى تطوير كل مكون تطبيق من الصفر. من خلال إمكانات التطوير no-code ، تعمل منصة AppMaster على تبسيط عملية إجراء استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات (API) والتكامل مع الخدمات الخارجية، مما يتيح الإنشاء السريع لتطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية عالية الكفاءة وقابلة للتطوير والصيانة والتي يمكنها دفع الشركات إلى آفاق جديدة .