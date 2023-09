طرق POST/GET

في سياق تطوير مواقع الويب، تعد أساليب POST وGET طريقتين أساسيتين لـ HTTP تستخدمان لإرسال واستقبال البيانات بين العميل والخادم. إنها تلعب دورًا حاسمًا في تطبيقات وخدمات الويب، وتسهيل الاتصال وتبادل البيانات عبر بروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP). باعتباره نظامًا no-code ، يسمح AppMaster للمستخدمين بإنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات جوال تتفاعل مع الخادم من خلال عمليات POST وGET لأداء مهام مختلفة بطريقة سلسة.

طريقة GET هي طريقة طلب HTTP يتم استخدامها عندما يريد العميل استرداد البيانات من الخادم. إنها طريقة غير فعالة، مما يعني أن تقديم طلبات متطابقة متعددة له نفس تأثير تقديم طلب واحد، مما يضمن بقاء حالة الخادم دون تغيير. تُستخدم عمليات GET بشكل شائع للتنقل عبر الويب وجلب الصور وتحميل صفحات الويب. علاوة على ذلك، تُستخدم طلبات GET غالبًا في مكالمات AJAX (JavaScript وXML غير المتزامنة)، حيث يمكن لتطبيقات الويب جلب البيانات بشكل غير متزامن من الخادم دون تحديث الصفحة.

في طلب GET، يتم تحديد البيانات المطلوبة في عنوان URL، عادةً على شكل أزواج قيمة المفتاح الموجودة بعد علامة الاستفهام. على سبيل المثال، يحتوي عنوان URL التالي على طلب GET مع زوجين من المفاتيح والقيمة: "https://www.example.com/search?query=web+development&page=2". هنا، "الاستعلام" و"الصفحة" هما المفتاحان، بينما "web+development" و"2" هما القيمتان المعنيتان. نظرًا لأن المعلومات مرئية في عنوان URL، فإن طلبات GET ليست مناسبة لنقل البيانات الحساسة، مثل كلمات المرور والمعلومات الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، تفرض بعض المتصفحات قيودًا على طول عناوين URL، مما قد يؤدي إلى تقييد حجم البيانات التي يمكن طلبها في عملية GET.

تتمتع طلبات GET بالعديد من المزايا في تطوير الويب. فهي قابلة للتخزين المؤقت، مما يتيح للمتصفحات تخزين استجابة الخادم وإعادة استخدامها للطلبات المتطابقة اللاحقة، مما يقلل من تحميل الخادم ويعزز الأداء العام للتطبيق. علاوة على ذلك، يمكن وضع إشارة مرجعية على طلبات GET ومشاركتها بسهولة، مما يوفر روابط مباشرة لصفحات أو موارد ويب محددة. أخيرًا، تعد عمليات GET أكثر ملاءمة لتحسين محركات البحث، حيث تفضل محركات البحث فهرسة عناوين URL بالمعلومات ذات الصلة في معلمات الاستعلام.

من ناحية أخرى، يتم استخدام طريقة POST عندما يريد العميل إرسال البيانات إلى الخادم، عادةً لإنشاء الموارد أو تحديثها. على عكس عمليات GET، يمكن لطلبات POST تغيير حالة الخادم، حيث يمكنها إنشاء أو تعديل أو حذف السجلات في قاعدة البيانات. يتم استخدام أساليب POST في سيناريوهات مختلفة، مثل إرسال نماذج الويب، وتحميل الملفات، وتنفيذ إجراءات تغيير الحالة التي تتطلب مصادقة المستخدم.

في طلب POST، يتم تغليف البيانات التي يتم إرسالها إلى الخادم داخل نص الطلب، بشكل منفصل عن عنوان URL الخاص به. يتيح ذلك نقل البيانات الكبيرة والحساسة حيث لا يوجد حد لطول عنوان URL، والمعلومات غير مرئية في سجل المتصفح أو السجلات. ومع ذلك، فإن طلبات POST ليست قابلة للتخزين المؤقت ولا يمكن وضع إشارة مرجعية عليها، مما قد يؤثر على تجربة المستخدم اعتمادًا على متطلبات التطبيق.

تعتبر الاعتبارات الأمنية حاسمة عند تحديد الطريقة التي سيتم استخدامها لعملية معينة. في حين أن طلبات GET أكثر عرضة للمخاطر الأمنية بسبب طبيعتها المكشوفة، فإن طلبات POST توفر حماية أفضل ضد هجمات تزوير الطلبات عبر المواقع (CSRF) والتهديدات الأخرى عن طريق حجب البيانات داخل نص الطلب. ومع ذلك، يمكن تأمين كلا الطريقتين بشكل أكبر من خلال تطبيق تقنيات التشفير، مثل طبقة المقابس الآمنة (SSL) وأمن طبقة النقل (TLS).

كجزء من منصة AppMaster ، يمكن للمطورين تصميم وتنفيذ تطبيقات الويب التي تستفيد من المزايا المتميزة لكل من أساليب POST وGET لتسهيل الاتصال الفعال وتبادل البيانات بين العملاء والخوادم. من خلال إنشاء نماذج البيانات وعمليات الأعمال endpoints بشكل مرئي، يمكن للمستخدمين دمج عمليات POST وGET بسهولة في تطبيقاتهم لإنشاء حلول برمجية قوية وقابلة للتطوير وغنية بالميزات.

في الختام، تعد أساليب POST وGET من عمليات HTTP الأساسية التي تلعب دورًا محوريًا في تطوير مواقع الويب الحديثة. من خلال فهم خصائصها المميزة وحالات الاستخدام، يمكن للمطورين الذين يستخدمون AppMaster تسخير قوة هذه الأساليب لإنشاء تطبيقات ويب فعالة وآمنة تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم الخاصة.