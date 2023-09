Die Skalierbarkeit der Bereitstellung, ein entscheidender Aspekt der Softwareentwicklung und -bereitstellung, bezieht sich auf die Fähigkeit eines Systems, steigende Arbeitslasten zu bewältigen, und auf den Grad der Anpassungsfähigkeit bei der Anpassung an das Systemwachstum. Dies ist ein wesentliches Merkmal sowohl von no-code als auch von Code-basierten Softwarelösungen und ermöglicht es Entwicklern, Softwareprodukte effizient entsprechend den Benutzeranforderungen und Geschäftsanforderungen zu skalieren. Da Unternehmen zunehmend auf Technologie und Digitalisierung setzen, hat die Bedeutung der Skalierbarkeit der Bereitstellung exponentiell zugenommen und ist zu einem entscheidenden Faktor bei der Auswahl und Einführung von Software geworden.

Im Kontext der no-code Plattform AppMaster spielt die Skalierbarkeit der Bereitstellung eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Bereitstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen. Die Plattform erreicht dieses Kunststück, indem sie Quellcode für Anwendungen generiert, diese kompiliert, Tests durchführt, sie in Docker-Container verpackt (für Backend-Anwendungen) und sie in der Cloud bereitstellt. Dieser Prozess stellt sicher, dass die Anwendungen hoch skalierbar sind und mit den sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen von Unternehmen und Benutzern Schritt halten. Darüber hinaus ermöglicht der servergesteuerte Ansatz von AppMaster für mobile Anwendungen Entwicklern, UI-, Logik- und API-Schlüssel zu aktualisieren, ohne neue Versionen an die App-Stores zu übermitteln, was die Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit des Systems weiter verbessert.

Die no-code Landschaft hat sich im Laufe der Jahre erheblich weiterentwickelt, wobei Plattformen wie AppMaster in der Branche zunehmend an Bedeutung gewinnen. Laut Gartner wird low-code Anwendungsentwicklung bis 2024 für mehr als 65 % der Anwendungsentwicklungsaktivitäten verantwortlich sein. Dieser Anstieg der Akzeptanz von no-code und low-code Plattformen ist ein Zeichen für den Bedarf der Branche an skalierbaren Softwarelösungen, die mit den sich schnell ändernden Geschäftsanforderungen Schritt halten können. Die Fähigkeit, eine Anwendung vertikal und horizontal zu skalieren, ohne technische Schulden zu machen, ist für Unternehmen, die im digitalen Zeitalter wettbewerbsfähig bleiben wollen, von entscheidender Bedeutung.

Vertikale Skalierbarkeit, ein Aspekt der Bereitstellungsskalierbarkeit, bezieht sich auf die Fähigkeit eines Systems, einer einzelnen Maschine mehr Ressourcen hinzuzufügen, um steigende Arbeitslasten zu bewältigen. Dies wird durch ein Upgrade der zugrunde liegenden Hardwarekomponenten wie CPU, RAM oder Speicher erreicht. Diese Form der Skalierbarkeit könnte für monolithische Systeme relevanter sein, bei denen Komponenten eng miteinander verbunden sind und die Skalierung durch die Kapazität einer einzelnen Maschine begrenzt ist. Mit dem Aufkommen der Microservices-Architektur und der zunehmenden Akzeptanz cloudnativer Lösungen hat die horizontale Skalierbarkeit jedoch an Bedeutung gewonnen und ist zu einem Schlüsselfaktor für skalierbare Bereitstellungen geworden.

Unter horizontaler Skalierbarkeit versteht man die Fähigkeit eines Systems, seine Kapazität durch das Hinzufügen neuer Maschinen oder Instanzen zu erweitern, um die steigenden Arbeitslasten zu bewältigen. Horizontal skalierende Systeme können die Arbeitslast auf mehrere Knoten verteilen und so sicherstellen, dass die Anwendung auch bei hoher Auslastung Leistung und Verfügbarkeit behält. Im Fall von AppMaster-generierten Anwendungen ermöglicht die Verwendung der Programmiersprache Go (Golang) für die Backend-Anwendungsentwicklung die Erstellung hochleistungsfähiger, kompilierter und zustandsloser Anwendungen. Dies ermöglicht eine bemerkenswerte horizontale Skalierbarkeit für Anwendungsfälle auf Unternehmensebene und mit hoher Auslastung.

Darüber hinaus haben Containerisierungstechnologien wie Docker die Skalierbarkeit der Bereitstellung revolutioniert, indem sie es Entwicklern ermöglichen, Anwendungen nahtlos in verschiedenen Umgebungen zu erstellen, bereitzustellen und zu verwalten. Durch das Packen von Anwendungen mit allen erforderlichen Abhängigkeiten stellen Container sicher, dass Anwendungen in Entwicklungs-, Staging- und Produktionsumgebungen konsistent ausgeführt werden, wodurch der Skalierungsprozess vorhersehbarer und effizienter wird. AppMaster nutzt die Leistungsfähigkeit der Containerisierung für seine Backend-Anwendungen und bekräftigt damit sein Engagement für die Bereitstellung hochskalierbarer Softwarelösungen.

Die Skalierbarkeit der Datenbank ist ein weiterer wichtiger Faktor für die Skalierbarkeit der Bereitstellung. AppMaster Anwendungen sind mit jeder PostgreSQL-kompatiblen Datenbank als Primärdatenbank kompatibel und stellen so sicher, dass Anwendungsdaten je nach Bedarf problemlos skaliert werden können. Außerdem generiert AppMaster bei jeder Änderung der Systementwürfe in weniger als 30 Sekunden einen neuen Satz von Anwendungen und stellt so sicher, dass die Plattform in der Lage ist, die Skalierungsanforderungen ohne technische Schulden zu bewältigen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Skalierbarkeit der Bereitstellung ein entscheidender Aspekt der Softwareentwicklung und -bereitstellung ist, der die Anpassungsfähigkeit und das Wachstumspotenzial von Softwarelösungen bestimmt. Die no-code Plattform AppMaster veranschaulicht diese wichtige Eigenschaft, indem sie ein hoch skalierbares, anpassungsfähiges und effizientes System für die Entwicklung und Bereitstellung von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen bereitstellt. Angesichts der zunehmenden Abhängigkeit von Technologie und der zunehmenden Akzeptanz von no-code Plattformen für die Softwareentwicklung wird die Skalierbarkeit der Bereitstellung weiterhin ein wichtiger Aspekt für Unternehmen sein, die im digitalen Zeitalter mehr Agilität, Leistung und Wettbewerbsfähigkeit erreichen möchten.