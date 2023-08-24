No-Code客户参与是指利用AppMaster等no-code平台创建交互式、定制的用户体验的过程，从而促进客户和企业之间有意义的交互，而无需编写传统的代码行。这种方法使组织能够为其目标受众快速开发、部署和迭代定制的数字解决方案，从而提高客户满意度、提高品牌忠诚度并优化业务成果。

随着no-code平台的兴起，各行业的组织都经历了开发时间、工作量和成本的显着减少。据 Forrester 称，使用no-code工具可将应用程序交付速度提高 10 倍，并将开发成本平均降低 66%。通过消除雇用和管理昂贵的开发资源的需要， no-code平台降低了渴望构建适合其独特的客户参与需求的应用程序的企业的进入壁垒。

AppMaster是领先的no-code平台，通过提供使用可视化方法开发后端、Web 和移动应用程序的全面工具集，在竞争中脱颖而出。 AppMaster使客户能够通过其用户友好的界面设计数据模型、业务流程和 REST API/WSS endpoints ，从而简化了应用程序开发的技术方面，同时保持了企业环境中部署所需的灵活性和稳健性。

No-Code客户互动解决方案的主要优势之一是能够根据客户反馈和业务需求进行实时更新和更改。借助AppMaster针对移动应用程序的服务器驱动方法，企业可以即时更新 UI、逻辑和 API 密钥，从而无需连续提交应用程序商店，并显着缩短更新延迟时间。这使得组织能够快速迭代其客户参与解决方案，并在快节奏的数字环境中保持竞争力。

此外， AppMaster还提供额外的功能来确保与现有基础设施的无缝集成。该平台与任何兼容 PostgreSQL 的数据库的兼容性使其能够轻松地充当各种应用程序的主要数据库源，从而使企业更容易访问和实用地过渡到no-code解决方案。利用由 Go 编程语言生成的可扩展后端应用程序，保证了AppMaster的应用程序可以在众多企业和高负载用例中高效执行。

从安全性和合规性的角度来看， AppMaster能够以最小的技术债务生成应用程序，确保遵守行业最佳实践，从而降低应用程序中出现漏洞的可能性。通过自动为服务器endpoints和数据库模式迁移脚本生成全面的 swagger（开放 API）文档， AppMaster为客户提供了必要的工具来维护、更新和排除应用程序故障，进一步促进他们的长期成功和弹性。

此外， AppMaster还提供灵活的部署选项，包括商业和企业订阅，为客户提供可执行的二进制文件或应用程序的源代码。这将它们与平台分离，并允许它们在本地托管应用程序，以实现更好的控制和定制。

No-Code客户参与解决方案（例如AppMaster使组织能够加快为客户构建、部署和迭代自定义数字体验的速度，而无需牺牲质量、安全性或灵活性。通过利用no-code平台的力量，企业可以在当今快速变化的数字时代保持敏捷、响应和创新，最终提高客户满意度、品牌忠诚度和整体业务成功。