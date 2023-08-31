تشير مراقبة واجهة برمجة التطبيقات (API)، في سياق واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، إلى ممارسة المراقبة المستمرة وإدارة الأداء والتوفر والأمن والوظائف العامة لواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، والتي تعمل كوسيط لتسهيل الاتصال وتبادل البيانات بين تطبيقات البرامج والخدمات . تعد المراقبة الفعالة لواجهة برمجة التطبيقات (API) أمرًا بالغ الأهمية في عالم تطوير البرامج وتكاملها سريع التطور، حيث أصبحت واجهات برمجة التطبيقات (APIs) مكونًا رئيسيًا في تشغيل تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية، خاصة في بنيات الخدمات الصغيرة والبيئات المستندة إلى السحابة.

يكمن جوهر مراقبة واجهة برمجة التطبيقات (API) في مجموعة المقاييس ونقاط البيانات المختلفة التي توفر رؤى حول صحة وأداء واجهات برمجة التطبيقات (APIs). يمكن أن تتضمن هذه المقاييس أوقات الاستجابة ومعدلات الخطأ والإنتاجية ووقت الاستجابة والتوفر. من خلال جمع هذه البيانات وتحليلها بشكل منهجي، يمكن للمطورين ومسؤولي النظام تحديد المشكلات المحتملة ومعالجتها بشكل استباقي، مثل اختناقات الأداء وانقطاع الخدمة ونقاط الضعف الأمنية، قبل أن تتصاعد وتؤثر سلبًا على تجربة المستخدم النهائي أو الأداء العام للتطبيقات والتي تعتمد على واجهات برمجة التطبيقات (APIs).

تؤكد AppMaster ، وهي منصة no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، على أهمية مراقبة واجهة برمجة التطبيقات (API) في بيئة التطوير الشاملة الخاصة بها. يمكّن النظام الأساسي العملاء من إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال endpoints REST API ونقاط endpoints WebSocket بشكل مرئي لضمان الأداء الفعال لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم.

يتمثل أحد الجوانب الأساسية لمراقبة واجهة برمجة التطبيقات (API) في إنشاء مجموعة من عتبات الأداء أو المعايير المحددة مسبقًا، والتي تعمل كنقاط مرجعية لتقييم الحالة الحالية لواجهة برمجة التطبيقات (API). يمكن استخدام هذه الحدود لإطلاق تنبيهات وإخطارات في الوقت الفعلي لأصحاب المصلحة المعنيين، مما يضمن اتخاذ إجراءات سريعة ومعالجة أي مشكلات تم تحديدها. علاوة على ذلك، يمكن تحديث معايير الأداء هذه وتحسينها باستمرار استنادًا إلى البيانات التاريخية وتوقعات المستخدم المتطورة ومعايير الصناعة.

يمكن تنفيذ مراقبة واجهة برمجة التطبيقات (API) باستخدام تقنيات ومنهجيات مختلفة، بما في ذلك المراقبة الاصطناعية ومراقبة المستخدم الحقيقي. تتضمن المراقبة الاصطناعية محاكاة تفاعلات المستخدم ومعاملاته مع واجهة برمجة التطبيقات (API) من خلال المكالمات والطلبات الاصطناعية، مما يتيح اكتشاف المشكلات وقياس الأداء في بيئة خاضعة للرقابة. من ناحية أخرى، تعتمد مراقبة المستخدم الحقيقي على التقاط وتحليل البيانات من المستخدمين الفعليين لواجهة برمجة التطبيقات في بيئتهم الطبيعية، مما يسمح بإجراء تقييم أكثر واقعية لأداء واجهة برمجة التطبيقات وتجربة المستخدم.

مع الاعتماد المتزايد باستمرار على واجهات برمجة التطبيقات (APIs) في تطوير البرامج الحديثة، أصبح ضمان المراقبة الفعالة لواجهة برمجة التطبيقات (API) ضرورة غير قابلة للتفاوض. وفقًا لدراسة أجرتها Postman، وهي منصة رائدة لتطوير واجهات برمجة التطبيقات، فقد زاد عدد واجهات برمجة التطبيقات التي طورتها واستهلكتها المؤسسات بنسبة تزيد عن 25% في العام الماضي، مما يؤكد بشكل أكبر على أهمية ممارسات مراقبة واجهات برمجة التطبيقات الفعالة.

أحد التحديات الرئيسية في تنفيذ مراقبة واجهة برمجة التطبيقات (API) هو الحاجة إلى تغطية مجموعة واسعة من المشكلات والمخاطر المحتملة، مثل نقاط الضعف الأمنية، وانتهاكات اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، وفشل التكامل بين الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المراقبة الفعالة لواجهة برمجة التطبيقات (API) رؤية شاملة عبر النظام البيئي لواجهة برمجة التطبيقات (API) بأكمله، مع الأخذ في الاعتبار كلاً من واجهات برمجة التطبيقات الداخلية والخارجية والتبعيات المختلفة الموجودة بينهما.

ولمواجهة هذه التحديات، يجب أن تكون حلول مراقبة واجهة برمجة التطبيقات قابلة للتكيف وقابلة للتطوير وقادرة على التكامل مع الأدوات والأنظمة الأساسية والبروتوكولات المختلفة المستخدمة طوال دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات. علاوة على ذلك، مع نمو واجهات برمجة التطبيقات من حيث التعقيد والحجم، يجب أن تكون المراقبة الفعالة لواجهة برمجة التطبيقات قادرة على التعامل مع الحجم المتزايد للبيانات والمقاييس، مع الاستمرار في تقديم رؤى قابلة للتنفيذ وفي الوقت المناسب.

في الختام، تعد مراقبة واجهة برمجة التطبيقات (API) جانبًا لا غنى عنه في تطوير البرامج وتكاملها في عالم اليوم الذي يعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API). من خلال توفير رؤى مستمرة حول الأداء والتوافر والأمان والوظائف العامة لواجهات برمجة التطبيقات، يمكن للمؤسسات إدارة المشكلات المحتملة وتخفيفها بشكل استباقي، مما يضمن نجاح وموثوقية تطبيقاتها وخدماتها. إن منصة AppMaster no-code ، مع بيئة التطوير الشاملة الخاصة بها، في وضع قوي لتمكين المؤسسات عبر مختلف الصناعات من إنشاء واجهات برمجة التطبيقات القوية وصيانتها ومراقبتها، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة وقابلية التوسع وتجارب المستخدم في تطبيقاتهم.