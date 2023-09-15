تعد الحاويات تقنية حديثة لتطوير البرمجيات تتيح تبسيط عملية تعبئة التطبيقات وتوزيعها واتساقها وكفاءتها العالية. في سياق تطوير مواقع الويب وتطوير التطبيقات على نطاق أوسع، تلعب الحاويات دورًا حاسمًا في تسهيل النشر والتكامل السلس للمكونات المختلفة التي تشكل التطبيق. على وجه الخصوص، عند استخدام النظام الأساسي AppMaster no-code ، تعمل الحاويات كأداة لا غنى عنها في إنشاء التطبيقات وتعديلها ونشرها في بيئات مختلفة دون مواجهة أي مشكلات في التوافق.

تتضمن الحاوية تغليف التطبيق وتبعياته وتكويناته في وحدة محمولة مكتفية ذاتيًا تُعرف باسم الحاوية. الحاويات هي بيئات معزولة وخفيفة الوزن تعمل على تشغيل التطبيقات باستمرار عبر منصات متعددة باستخدام نظام تشغيل مشترك (OS) وتسمح بتشغيل المكونات بمعزل عن بعضها البعض. انتشر هذا المفهوم مع تقديم Docker، وهو نظام أساسي مفتوح المصدر يعمل على أتمتة نشر التطبيقات وتوسيع نطاقها وإدارتها داخل حاويات محمولة وخفيفة الوزن.

إن فوائد النقل بالحاويات عديدة، ولها آثار عملية عديدة على عملية التطوير. وعلى هذا النحو، فهو مناسب تمامًا لمنصة AppMaster ، التي تهدف إلى توفير حلول تطوير تطبيقات سريعة وفعالة ومنخفضة التكلفة للشركات من جميع الأحجام. بعض الفوائد الرئيسية تشمل ما يلي:

1. الاتساق: يضمن النقل بالحاويات أن التطبيقات التي تم تطويرها واختبارها في بيئة واحدة تعمل بشكل مماثل في بيئات أخرى. بغض النظر عن البنية الأساسية أو النظام الأساسي، يظل التطبيق وتبعياته متسقة، وبالتالي ضمان التنفيذ المتوقع وتقليل الحاجة إلى تصحيح الأخطاء وتعديلات التكوين.

2. قابلية التوسع: نظرًا لطبيعتها خفيفة الوزن، يمكن توسيع نطاق الحاويات بسهولة لأعلى أو لأسفل بناءً على متطلبات التطبيق. يتيح ذلك للمؤسسات الاستجابة بسرعة للمتطلبات المتغيرة وتزويد المستخدمين بتجربة تصفح سلسة عند الوصول إلى تطبيقات الويب الخاصة بهم.

3. العزل: توفر الحاويات درجة عالية من العزلة عن النظام المضيف والحاويات الأخرى. وهذا يسهل على المطورين فصل المكونات الوظيفية المختلفة للتطبيق والتأكد من أن أي تغييرات أو تحديثات ليس لها عواقب غير مقصودة على أجزاء أخرى من التطبيق.

4. قابلية النقل: تتيح الحاويات سهولة النقل عبر منصات وبيئات مختلفة. يمكن للمطورين نقل التطبيقات بسهولة بين مراحل دورة حياة التطوير، مما يضمن تشغيل التطبيق بشكل متسق أثناء التطوير والاختبار والنشر. يؤدي ذلك إلى تبسيط عملية التطوير الشاملة وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإدارة التعقيدات المرتبطة بممارسات التنفيذ والنشر الخاصة بالمنصة.

تعمل منصة AppMaster no-code على تعزيز عملية النقل بالحاويات لإنشاء تطبيقات خلفية تلقائيًا باستخدام Go، وتطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام إطار عمل يحركه الخادم يعتمد على Kotlin، Jetpack Compose لنظام Android، و SwiftUI لنظام التشغيل iOS. إنها تستخدم حاويات Docker لتعبئة تطبيقات الواجهة الخلفية، مما يبسط عملية النشر بشكل كبير ويتكامل بسلاسة مع العديد من موفري الخدمات السحابية المشهورين وأدوات DevOps وخطوط أنابيب CI/CD.

بالنسبة لمستخدمي النظام الأساسي AppMaster ، تعمل الحاويات على تبسيط عملية التطوير، مما يضمن إنشاء تطبيقاتهم واختبارها ونشرها بشكل متسق وموثوق في جميع الأوقات. ومن خلال استخدام أدوات تنسيق الحاويات، مثل Docker Swarm أو Kubernetes، يمكنهم إدارة التطبيقات الموجودة في حاويات في بيئات الإنتاج دون عناء، بما في ذلك التوفير الآلي للموارد وتوسيع نطاقها ومراقبتها.

إن استخدام الحاويات، جنبًا إلى جنب مع تقنيات التطوير المتقدمة الأخرى التي تستخدمها منصة AppMaster ، مثل إنشاء نموذج البيانات المرئية ومصمم العمليات التجارية (BP) وREST API endpoints الويب الآمنة (WSS)، يسمح للمؤسسات ببناء نقاط نهاية قوية وقابلة للتطوير وقابلة للتطوير. تطبيقات الأداء بكل سهولة. فهو لا يحسن سرعة تطوير التطبيقات بشكل كبير فحسب، بل يلغي أيضًا الديون الفنية المتأصلة في عمليات التطوير التقليدية، مما يقلل من التكلفة الإجمالية والتعقيد المرتبط ببناء التطبيقات وصيانتها وتعديلها.

في الختام، تعد الحاويات جانبًا أساسيًا من تقنيات تطوير مواقع الويب والتطبيقات الحديثة التي تربط بين عناصر مختلفة من دورة حياة التطوير، بدءًا من إنشاء التعليمات البرمجية وحتى النشر. من خلال دمج أساليب النقل بالحاويات، تعمل منصة AppMaster no-code على تمكين الشركات من إنشاء ونشر تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية الغنية بالميزات والمرنة والقابلة للتطوير بسهولة بأقل جهد واستثمار.