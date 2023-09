La mise en cache des API, un concept essentiel dans le domaine des interfaces de programmation d'applications (API), fait référence au processus de stockage des réponses API fréquemment consultées dans un emplacement de stockage temporaire. Cette technique est utilisée pour optimiser les performances, le temps de réponse et la rentabilité des API, améliorant ainsi considérablement l'expérience utilisateur globale des applications construites sur des plates-formes telles AppMaster.

Lorsque les API n'utilisent pas de mise en cache, elles nécessitent diverses ressources pour recalculer et récupérer les données pour chaque requête formulée par les clients. Cela entraîne une latence accrue, une surcharge de calcul et un retard dans la réception des réponses. La mise en œuvre de l'API Caching atténue toutefois ces problèmes en stockant les réponses précédemment calculées pendant une période spécifiée, en utilisant efficacement moins de ressources informatiques et en améliorant les temps de réponse. Cette approche entraîne souvent des réductions de coûts, minimise la charge sur le système backend et améliore l'évolutivité et la fiabilité globales de l'API.

Diverses études ont démontré que la mise en cache des API peut entraîner une réduction de 60 % du temps de traitement back-end et une amélioration de plus de 5 fois du temps de réponse pendant les périodes de charge élevée, permettant ainsi aux applications de s'adresser à un public plus large avec des investissements réduits dans l'infrastructure de serveur.

La mise en cache des API peut être implémentée à l'aide de divers mécanismes, tels que la mise en cache en mémoire, la mise en cache distribuée et les outils de mise en cache dédiés. Certains des outils et systèmes de mise en cache largement reconnus incluent la mise en cache basée sur Redis, Memcached, Varnish et Content Delivery Network (CDN).

La mise en cache en mémoire, généralement intégrée aux serveurs back-end, stocke les données fréquemment consultées directement dans la mémoire de l'application, offrant ainsi une vitesse et des performances maximales. Une telle technique utilise efficacement la mémoire avec le moins de latence possible. Cependant, la mise en cache en mémoire est confrontée à des contraintes d'évolutivité dans les scénarios de charge élevée, car elle a tendance à être limitée par les ressources du serveur.

La mise en cache distribuée, en revanche, peut s'adapter efficacement à un grand nombre d'utilisateurs en répartissant le cache sur plusieurs serveurs. Cette approche atténue les contraintes de mémoire liées à la mise en cache en mémoire et constitue une solution idéale pour les applications Web à fort trafic. Un exemple frappant de système de mise en cache distribué est Amazon ElastiCache, qui permet aux développeurs d'API de mettre en cache sans effort les données de réponse sur une infrastructure distribuée à l'échelle mondiale.

Les outils de mise en cache dédiés, comme Redis et Memcached, offrent une solution efficace pour stocker et gérer les données mises en cache de manière plus structurée et plus efficace. Ces outils fournissent des fonctionnalités de mise en cache robustes et prêtes à l'emploi et sont largement appréciés dans l'industrie pour leurs performances et leur flexibilité exceptionnelles. Redis, par exemple, prend en charge diverses structures de données telles que des chaînes, des hachages, des listes, des ensembles et des ensembles triés, ce qui le rend polyvalent pour différents scénarios de mise en cache.

La mise en cache basée sur le réseau de diffusion de contenu (CDN) est un autre mécanisme de mise en cache populaire utilisé par les développeurs d'API. Les CDN sont des réseaux géographiquement répartis de serveurs proxy conçus pour fournir du contenu aux utilisateurs finaux avec une haute disponibilité et une latence réduite. CDN met en cache les réponses API plus près de l'emplacement de l'utilisateur, réduisant ainsi considérablement le temps de réponse en minimisant les allers-retours vers le serveur d'origine. Les CDN peuvent également améliorer la fiabilité et la sécurité, car ils peuvent atténuer efficacement les attaques par déni de service distribué (DDoS) et aider à la gestion des certificats SSL.

AppMaster, une puissante plateforme no-code pour la création d'applications backend, Web et mobiles avec des mécanismes de mise en cache d'API optimisés, garantit les meilleures performances et la meilleure rentabilité possibles des endpoints d'API générés. La plateforme s'intègre de manière transparente aux méthodes de mise en cache prises en charge en fournissant les configurations de mise en cache API nécessaires et en aidant les développeurs à choisir la stratégie de mise en cache la plus adaptée à leurs projets.

En conclusion, API Caching joue un rôle central dans l'amélioration des performances et de l'expérience utilisateur des applications créées à l'aide de plates-formes telles AppMaster. En intégrant des mécanismes de mise en cache efficaces et flexibles, les développeurs peuvent garantir que les API sont hautement réactives, rentables et évolutives, offrant ainsi des expériences exceptionnelles à leurs utilisateurs finaux.