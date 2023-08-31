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حمولة واجهة برمجة التطبيقات

Aug 31, 2023

تشير حمولة API إلى البيانات المحددة المنقولة بين أنظمة البرامج المترابطة عبر الشبكة عبر مكالمات API (واجهة برمجة التطبيقات). في السياق الأوسع لواجهات برمجة التطبيقات، تعد الحمولات مكونات مهمة لطلبات واستجابات واجهة برمجة التطبيقات، مما يتيح الاتصال الفعال وتبادل البيانات بين تطبيقات العميل والخادم. في عصر الحوسبة الموزعة هذا، أصبحت واجهات برمجة التطبيقات هي الوسيلة السائدة لتفاعل مكونات البرامج، حيث تعمل حمولات واجهة برمجة التطبيقات كحامل للمعلومات المتبادلة بين التطبيقات.

في سياق النظام الأساسي AppMaster no-code ، تعد حمولات واجهة برمجة التطبيقات (API) ضرورية لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول وتخصيصها ودمجها بكفاءة. يعمل AppMaster على تمكين العملاء من إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) بشكل مرئي ومنطق الأعمال (باستخدام عمليات الأعمال) عبر مصمم BP المرئي وREST API endpoints WSS دون كتابة أي تعليمات برمجية. ونتيجة لذلك، تعد حمولات واجهة برمجة التطبيقات فعالة في تمكين التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster من تبادل البيانات بسلاسة والتفاعل مع أنظمة أو مكونات البرامج الأخرى.

يمكن نقل حمولات API بتنسيقات مختلفة، حيث يكون JSON (JavaScript Object Notation) هو الخيار الأكثر شيوعًا في تطبيقات الويب الحديثة. ويرجع ذلك إلى بنية JSON خفيفة الوزن، والتي تتيح سهولة القراءة البشرية والتحليل الآلي. في حمولة API، هناك مكونان رئيسيان: حمولة الطلب وحمولة الاستجابة.

تحتوي حمولة الطلب، والمعروفة أيضًا باسم حمولة الإدخال، على البيانات أو المعلمات التي يرسلها تطبيق العميل إلى تطبيق الخادم، واستدعاء استدعاء API معين لتنفيذ عملية محددة. يمكن أن يتضمن ذلك الاستعلام عن قاعدة بيانات، أو إنشاء مورد جديد، أو تحديث وحذف مورد موجود. يتم استخدام البيانات الموجودة في حمولة الطلب بواسطة التطبيق من جانب الخادم لتنفيذ الإجراء المناسب وتحقيق النتيجة المرجوة.

من ناحية أخرى، تحتوي حمولة الاستجابة، أو حمولة الإخراج، على البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة تطبيق الخادم نتيجة لمعالجة حمولة الطلب المستلمة. يتم إرسال هذه البيانات مرة أخرى إلى التطبيق من جانب العميل بتنسيق منظم ومنظم، والمقصود منه في المقام الأول هو سهولة التفسير والاستهلاك والتكامل في تشغيل تطبيق العميل. في جوهرها، حمولة الاستجابة هي المنتج النهائي الناتج عن التفاعل بين تطبيقات العميل والخادم.

في النظام البيئي AppMaster ، تلعب API Payload دورًا حاسمًا في الحفاظ على اتصال موثوق بين التطبيقات من جانب العميل والتطبيقات من جانب الخادم وقواعد البيانات. على سبيل المثال، عندما يتفاعل مستخدم مع تطبيق ويب تم إنشاؤه بواسطة AppMaster، قد تبدأ الواجهة الأمامية استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API) عن طريق إرسال حمولة طلب إلى الواجهة الخلفية من جانب الخادم. تقوم الواجهة الخلفية بدورها بمعالجة الطلب وتنفيذ عمليات قاعدة البيانات الضرورية وإنشاء حمولة استجابة وإعادتها إلى تطبيق العميل. ويضمن هذا التبادل التكراري الذي يتم تسهيله بواسطة حمولات واجهة برمجة التطبيقات (API) الأداء السلس عبر كل طبقة من طبقات حزمة التطبيق.

قد تبدو حمولة واجهة برمجة التطبيقات النموذجية بتنسيق JSON كالمثال التالي:

{
  "الاسم الأول": "جون"،
  "الاسم الأخير": "الظبية"،
  "البريد الإلكتروني": "[email protected]"
}

في هذا المثال، تمثل حمولة API كائن JSON يحتوي على معلومات المستخدم. إذا احتاج تطبيق العميل إلى إرسال هذه البيانات إلى تطبيق خادم لإنشاء مستخدم جديد، فسيتضمن كائن JSON ضمن حمولة الطلب. وبالمثل، عند استرداد معلومات المستخدم، سيستخدم تطبيق الخادم حمولة استجابة تحتوي على كائن JSON مع البيانات ذات الصلة.

نظرًا لأهمية حمولات واجهة برمجة التطبيقات (API) في تطوير البرامج الحديثة ووجودها في كل مكان في التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster، فإن فهم بنيتها واستخدامها وأفضل الممارسات يعد أمرًا حيويًا لتحقيق التكامل السلس والتواصل الفعال بين التطبيقات. ولتحقيق هذه الغاية، لا يعمل AppMaster على تبسيط عملية تطوير التطبيقات فحسب، بل يوفر أيضًا وثائق OpenAPI (المعروفة سابقًا باسم Swagger) التي يتم إنشاؤها تلقائيًا، مما يمكّن المطورين من فهم هيكل واستخدام واجهات برمجة التطبيقات المتاحة والحمولات التي تنتجها المنصة بسهولة.

في الختام، تعد حمولات واجهة برمجة التطبيقات (API) جزءًا لا يتجزأ من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وتلعب دورًا حاسمًا في نقل البيانات وتسهيل التفاعل السلس بين أنظمة البرامج. في منصات مثل AppMaster ، تعد معرفة حمولات واجهة برمجة التطبيقات (API) وبنيتها أمرًا ضروريًا في إنشاء تطبيقات تتواصل بكفاءة وتعمل مع مكونات البرامج الأخرى، وبالتالي تسريع عملية التطوير وضمان الأداء الأمثل للتطبيق عبر المجالات المختلفة.

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