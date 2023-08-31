Uygulama Programlama Arayüzleri (API'ler) alanında önemli bir kavram olan API Önbelleğe Alma, sık erişilen API yanıtlarının geçici bir depolama konumunda saklanması sürecini ifade eder. Bu teknik, API'lerin performansını, yanıt süresini ve maliyet etkinliğini optimize etmek için kullanılır ve böylece AppMaster gibi platformlar üzerinde oluşturulan uygulamaların genel kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artırır.

API'ler önbelleğe alma özelliğini kullanmadığında, istemciler tarafından yapılan her istek için verileri yeniden hesaplamak ve getirmek üzere çeşitli kaynaklara ihtiyaç duyarlar. Bu, gecikmenin artmasına, hesaplama yükünün artmasına ve yanıtların alınmasında gecikmeye neden olur. Ancak API Önbelleğe Alma'nın uygulanması, önceden hesaplanan yanıtları belirli bir süre boyunca depolayarak, daha az bilgi işlem kaynağını etkili bir şekilde kullanarak ve yanıt sürelerini iyileştirerek bu endişeleri hafifletir. Bu yaklaşım genellikle maliyetlerin azalmasıyla sonuçlanır, arka uç sistemindeki yükü en aza indirir ve API'nin genel ölçeklenebilirliğini ve güvenilirliğini artırır.

Çeşitli çalışmalar, API Önbelleğe Alma'nın, arka uç işlem süresinde %60'a kadar azalmaya ve yüksek yük dönemlerinde yanıt süresinde 5 kattan fazla iyileşmeye yol açabildiğini, böylece uygulamaların sunucu altyapısına daha az yatırım yaparak daha büyük kitlelere hitap etmesini sağladığını göstermiştir.

API Önbelleğe Alma, bellek içi önbelleğe alma, dağıtılmış önbelleğe alma ve özel önbelleğe alma araçları gibi çeşitli mekanizmalar kullanılarak uygulanabilir. Yaygın olarak tanınan önbellekleme araçları ve sistemlerinden bazıları Redis, Memcached, Varnish ve Content Delivery Network (CDN) tabanlı önbelleğe almayı içerir.

Genellikle arka uç sunuculara dahil edilen bellek içi önbelleğe alma, sık erişilen verileri doğrudan uygulamanın belleğinde depolayarak maksimum hız ve performans sunar. Böyle bir teknik, belleği mümkün olan en az gecikmeyle verimli bir şekilde kullanır. Ancak bellek içi önbelleğe alma, sunucunun kaynaklarıyla sınırlı olma eğiliminde olduğundan, yüksek yük senaryolarında ölçeklenebilirlik kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalır.

Öte yandan, dağıtılmış önbellekleme, önbelleği birden fazla sunucuya yayarak çok sayıda kullanıcıya etkili bir şekilde ölçeklenebilir. Bu yaklaşım, bellek içi önbelleğe almanın bellek kısıtlamalarını hafifletir ve yüksek trafikli web uygulamaları için ideal bir çözüm sağlar. Dağıtılmış önbelleğe alma sisteminin öne çıkan örneklerinden biri, API geliştiricilerinin yanıt verilerini küresel olarak dağıtılmış bir altyapıda zahmetsizce önbelleğe almasına olanak tanıyan Amazon ElastiCache'dir.

Redis ve Memcached gibi özel önbelleğe alma araçları, önbelleğe alınan verileri daha yapılandırılmış ve verimli bir şekilde depolamak ve yönetmek için etkili bir çözüm sunar. Bu araçlar, kullanıma hazır sağlam önbellekleme işlevleri sağlar ve olağanüstü performansları ve esneklikleri nedeniyle sektörde geniş çapta kabul görmektedir. Örneğin Redis, dizeler, karmalar, listeler, kümeler ve sıralanmış kümeler gibi çeşitli veri yapılarını destekleyerek onu farklı önbelleğe alma senaryoları için çok yönlü hale getirir.

İçerik Dağıtım Ağı (CDN) tabanlı önbellekleme, API geliştiricileri tarafından kullanılan bir başka popüler önbellekleme mekanizmasıdır. CDN'ler, içeriği son kullanıcılara yüksek kullanılabilirlik ve azaltılmış gecikmeyle sunmak üzere tasarlanmış, coğrafi olarak dağıtılmış proxy sunucu ağlarıdır. CDN, API yanıtlarını kullanıcının konumuna daha yakın bir yerde önbelleğe alır, böylece kaynak sunucuya gidiş-dönüş yolculukları en aza indirerek yanıt süresini önemli ölçüde azaltır. CDN'ler ayrıca Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS) saldırılarını etkili bir şekilde azaltabildikleri ve SSL sertifika yönetimine yardımcı olabildikleri için güvenilirliği ve güvenliği de artırabilirler.

Optimize edilmiş API önbelleğe alma mekanizmalarıyla arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir platform AppMaster, oluşturulan API endpoints mümkün olan en iyi performansını ve maliyet etkinliğini sağlar. Platform, gerekli API önbellekleme yapılandırmalarını sağlayarak ve geliştiricilerin projeleri için en uygun önbellekleme stratejisini seçmelerine yardımcı olarak desteklenen önbellekleme yöntemleriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşir.

Sonuç olarak, API Önbelleğe Alma, AppMaster gibi platformlar kullanılarak oluşturulan uygulamaların performansını ve kullanıcı deneyimini geliştirmede çok önemli bir rol oynar. Geliştiriciler, verimli ve esnek önbelleğe alma mekanizmalarını birleştirerek API'lerin son derece duyarlı, uygun maliyetli ve ölçeklenebilir olmasını sağlayabilir ve böylece son kullanıcılarına olağanüstü deneyimler sunabilir.