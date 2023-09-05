يعد الارتباط العميق مفهومًا قويًا وتقنية مستخدمة على نطاق واسع في عالم تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. باختصار، الارتباط العميق هو عملية توجيه المستخدمين إلى شاشة أو عرض أو محتوى معين داخل تطبيق الهاتف المحمول، وتجاوز الصفحة المقصودة الافتراضية أو الشاشة الرئيسية. وهذا يشبه الارتباط التشعبي على الويب الذي ينقل المستخدم مباشرةً إلى صفحة ويب معينة بدلاً من الصفحة الرئيسية لموقع ويب. يعمل الارتباط العميق على تحسين تجربة المستخدم والمشاركة داخل تطبيقات الهاتف المحمول إلى حد كبير من خلال توفير اختصارات للمحتوى، وتبسيط التنقل بين التطبيقات، وتمكين التفاعلات السلسة من تطبيق إلى تطبيق ومن الويب إلى التطبيق.

AppMaster ، النظام الأساسي no-code والذي يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول دون عناء، يعترف بأهمية الارتباط العميق في تطبيقات الهاتف المحمول. من خلال الاستفادة من إمكانات AppMaster القوية في إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول باستخدام Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS، يمكن للمطورين دمج الارتباط العميق في تطبيقاتهم بسلاسة لتحسين تفاعل المستخدمين والاحتفاظ بهم والأداء العام لتطبيقاتهم.

يمكن تصنيف الروابط العميقة إلى ثلاثة أنواع رئيسية: الروابط العميقة التقليدية، والروابط العميقة المؤجلة، والروابط العميقة السياقية. تُستخدم الروابط العميقة التقليدية للتنقل داخل التطبيق عندما يكون التطبيق مثبتًا بالفعل على جهاز المستخدم. من ناحية أخرى، تسمح الروابط العميقة المؤجلة للمستخدمين بتوجيههم إلى محتوى محدد حتى لو لم يتم تثبيت التطبيق؛ يقوم الرابط بتخزين معلومات حول الوجهة المطلوبة ويأخذ المستخدم إلى هناك بعد تثبيت التطبيق. تعمل الروابط العميقة السياقية على تحسين التجربة من خلال تضمين بيانات إضافية في الروابط وتوفير تجارب مستخدم مخصصة وتسهيل إحالات التطبيق والدعوات والعروض الترويجية.

يتضمن تنفيذ الارتباط العميق في تطبيقات الهاتف المحمول عدة خطوات حاسمة. أولاً وقبل كل شيء، يحتاج المطورون إلى تصميم وتعيين عناوين URL للروابط العميقة لمحتوى التطبيق وطرق العرض المقابلة. يعمل AppMaster على تبسيط هذه الخطوات من خلال إنشاء تعليمات برمجية مختصرة وقابلة للتعديل تلقائيًا لمختلف المنصات والأطر، مما يسهل على المطورين إنشاء وإدارة الروابط العميقة في تطبيقاتهم. بعد ذلك، يجب تمكين فهرسة التطبيق للتأكد من أن محتويات التطبيق قابلة للاكتشاف بواسطة محركات البحث، مما يساعد على زيادة رؤية التطبيق واكتساب المستخدم.

ثالثًا، من الضروري تحسين تفاعل المستخدمين ومعدلات التحويل من خلال الاستفادة من الروابط العميقة في أنشطة التسويق عبر القنوات. على سبيل المثال، يمكن أن تتضمن رسائل البريد الإلكتروني الترويجية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات المباشرة روابط عميقة توجه المستخدمين مباشرة إلى محتوى تطبيق محدد، مثل منتج مخفض أو صفحة تسجيل حدث. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الروابط العميقة لتأهيل مستخدمين جدد أو توجيه المستخدمين الحاليين إلى مناطق التطبيق التي لم يستكشفوها بعد، مما يزيد من تحسين استخدام التطبيق ومعدلات الاحتفاظ به.

علاوة على ذلك، فإن دمج الروابط العميقة في تطبيقات الهاتف المحمول له العديد من المزايا والفوائد التي تم التحقق من صحتها من خلال أبحاث وإحصاءات الصناعة. وفقًا لمقاييس الفرع، وهي منصة رائدة للربط العميق، فإن استخدام الروابط العميقة في الإشعارات الفورية يمكن أن يزيد من تفاعل المستخدم بنسبة 65%، ويمكن أن توفر حملات الروابط العميقة المستهدفة ما يصل إلى 2.5 مرة تحويلات أكثر مقارنة بالرسائل العامة. لقد ثبت أن مشاركة المحتوى مع الروابط العميقة داخل التطبيق تؤدي إلى زيادة عمليات التثبيت بما يصل إلى 10 أضعاف لكل عنصر مشترك، كما أن التطبيقات ذات الروابط العميقة تتمتع بمعدل احتفاظ أعلى بثلاث مرات على مدار ثلاثة أشهر من التطبيقات التي لا تحتوي على روابط عميقة.

من الأمثلة الممتازة على الارتباط العميق أثناء العمل هو التكامل السلس بين Airbnb وخرائط Google. عندما يبحث المستخدمون عن أماكن إقامة على خرائط Google، يمكنهم النقر على رابط عميق معروض في نتائج البحث، مما يفتح تطبيق Airbnb ويوجههم إلى القائمة المحددة التي كانوا مهتمين بها. وهذا لا يؤدي إلى تبسيط تجربة المستخدم فحسب، بل يعزز أيضًا مكانة Airbnb. مقاييس اكتساب المستخدمين والمشاركة.

في الختام، يعد الارتباط العميق تقنية حيوية يجب على المطورين في قطاع تطوير تطبيقات الهاتف المحمول إتقانها. بمساعدة منصة AppMaster المتطورة التي no-code ، يمكن للمطورين تنفيذ الارتباط العميق بسرعة في تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم وتسخير إمكاناتها لتحسين تجربة المستخدم والمشاركة ومعدلات الاحتفاظ. يعد تبني الارتباط العميق أمرًا أساسيًا في إنشاء تطبيقات جوال ناجحة وغنية بالميزات وقوية يمكنها جذب المستخدمين وإسعادهم والاحتفاظ بهم بمرور الوقت.