Collegamento diretto

Il deep linking è un concetto potente e una tecnica ampiamente utilizzata nel mondo dello sviluppo di app mobili. In poche parole, il deep linking è il processo che indirizza gli utenti a una schermata, una vista o un contenuto specifico all'interno di un'applicazione mobile, ignorando la pagina di destinazione o la schermata iniziale predefinita. È simile a un collegamento ipertestuale sul Web che porta l'utente direttamente a una pagina Web specifica anziché alla home page di un sito Web. I collegamenti diretti migliorano considerevolmente l'esperienza e il coinvolgimento dell'utente all'interno delle applicazioni mobili fornendo collegamenti ai contenuti, semplificando la navigazione delle app e consentendo interazioni fluide da app a app e da web a app.

AppMaster, la piattaforma no-code che consente agli utenti di creare facilmente applicazioni backend, web e mobili, riconosce l'importanza dei collegamenti profondi nelle app mobili. Sfruttando le solide capacità di AppMaster nella generazione di applicazioni mobili con Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS, gli sviluppatori possono incorporare perfettamente i collegamenti profondi nelle loro app per migliorare il coinvolgimento degli utenti, la fidelizzazione e le prestazioni complessive delle loro applicazioni.

I deep link possono essere classificati in tre tipologie principali: deep link tradizionali, deep link differiti e deep link contestuali. I deep link tradizionali vengono utilizzati per navigare all'interno dell'app quando l'app è già installata sul dispositivo dell'utente. I deep link differiti, invece, consentono agli utenti di essere indirizzati al contenuto specifico anche se l'app non è installata; il collegamento memorizza le informazioni sulla destinazione desiderata e porta l'utente lì dopo l'installazione dell'app. I collegamenti diretti contestuali migliorano l'esperienza incorporando dati aggiuntivi nei collegamenti, fornendo esperienze utente personalizzate e facilitando riferimenti ad app, inviti e promozioni.

L'implementazione del deep linking nelle applicazioni mobili comporta diversi passaggi cruciali. Innanzitutto, gli sviluppatori devono progettare e mappare gli URL dei collegamenti diretti ai contenuti e alle visualizzazioni dell'app corrispondenti. AppMaster semplifica questi passaggi generando automaticamente codice conciso e modificabile per varie piattaforme e framework, consentendo agli sviluppatori di creare e gestire facilmente collegamenti diretti nelle loro app. Successivamente, è necessario abilitare l'indicizzazione delle app per garantire che i contenuti dell'app siano rilevabili dai motori di ricerca, il che aiuta ad aumentare la visibilità dell'app e l'acquisizione di utenti.

In terzo luogo, è fondamentale migliorare il coinvolgimento degli utenti e i tassi di conversione sfruttando i collegamenti profondi nelle attività di marketing multicanale. Ad esempio, e-mail promozionali, post sui social media e notifiche push possono includere collegamenti diretti che indirizzano gli utenti direttamente a contenuti specifici dell'app, come un prodotto scontato o una pagina di registrazione a un evento. Inoltre, i collegamenti diretti possono essere utilizzati per l'onboarding di nuovi utenti o per guidare gli utenti esistenti verso aree di un'app che non hanno ancora esplorato, migliorando ulteriormente l'utilizzo dell'app e i tassi di fidelizzazione.

Inoltre, incorporare collegamenti diretti nelle applicazioni mobili presenta numerosi vantaggi e benefici che sono stati convalidati da ricerche e statistiche di settore. Secondo Branch Metrics, una delle principali piattaforme di deep linking, l'utilizzo di deep link nelle notifiche push può aumentare il coinvolgimento degli utenti del 65% e le campagne mirate di deep link possono fornire fino a 2,5 volte più conversioni rispetto ai messaggi generici. È stato dimostrato che la condivisione in-app di contenuti con collegamenti diretti genera fino a 10 volte più installazioni per elemento condiviso e le app con collegamenti diretti hanno un tasso di fidelizzazione 3 volte più elevato su tre mesi rispetto alle app senza collegamenti diretti.

Un eccellente esempio di deep linking in azione è la perfetta integrazione tra Airbnb e Google Maps. Quando gli utenti cercano alloggi su Google Maps, possono fare clic su un collegamento profondo visualizzato nei risultati di ricerca, che apre l'app Airbnb e li indirizza all'annuncio specifico a cui erano interessati. Ciò non solo semplifica l'esperienza dell'utente, ma migliora anche l'offerta di Airbnb. metriche di acquisizione e coinvolgimento degli utenti.

In conclusione, il deep linking è una tecnica vitale da padroneggiare per gli sviluppatori nel settore dello sviluppo di app mobili. Con l'aiuto della piattaforma no-code all'avanguardia di AppMaster, gli sviluppatori possono implementare rapidamente il deep linking nelle loro applicazioni mobili e sfruttarne il potenziale per migliorare l'esperienza dell'utente, il coinvolgimento e i tassi di fidelizzazione. L'adozione dei deep linking è fondamentale per creare applicazioni mobili robuste, ricche di funzionalità e di successo in grado di affascinare, deliziare e fidelizzare gli utenti nel tempo.