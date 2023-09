Deep Linking to potężna koncepcja i szeroko stosowana technika w świecie tworzenia aplikacji mobilnych. Krótko mówiąc, głębokie linkowanie to proces kierowania użytkowników do określonego ekranu, widoku lub treści w aplikacji mobilnej z pominięciem domyślnej strony docelowej lub ekranu głównego. Przypomina to hiperłącze w Internecie, które przenosi użytkownika bezpośrednio do określonej strony internetowej, a nie do strony głównej witryny internetowej. Głębokie linki znacznie poprawiają wygodę użytkownika i zaangażowanie w aplikacjach mobilnych, zapewniając skróty do treści, usprawniając nawigację w aplikacji i umożliwiając płynne interakcje między aplikacjami i między aplikacjami.

AppMaster, platforma no-code, która pozwala użytkownikom bez wysiłku tworzyć aplikacje backendowe, internetowe i mobilne, docenia znaczenie głębokich linków w aplikacjach mobilnych. Wykorzystując niezawodne możliwości AppMaster w zakresie generowania aplikacji mobilnych za pomocą Kotlin i Jetpack Compose dla Androida oraz SwiftUI dla iOS, programiści mogą bezproblemowo włączać głębokie linki do swoich aplikacji, aby poprawić zaangażowanie użytkowników, utrzymanie i ogólną wydajność swoich aplikacji.

Głębokie linki można podzielić na trzy główne typy: tradycyjne głębokie linki, odroczone głębokie linki i kontekstowe głębokie linki. Tradycyjne głębokie linki służą do nawigacji w aplikacji, gdy aplikacja jest już zainstalowana na urządzeniu użytkownika. Z drugiej strony odroczone głębokie linki umożliwiają przekierowanie użytkowników do określonej treści, nawet jeśli aplikacja nie jest zainstalowana; link przechowuje informację o wybranym miejscu docelowym i przenosi tam użytkownika po zainstalowaniu aplikacji. Kontekstowe głębokie linki poprawiają doświadczenie, osadzając dodatkowe dane w linkach, zapewniając spersonalizowane doświadczenia użytkowników i ułatwiając polecanie aplikacji, zaproszenia i promocje.

Wdrożenie głębokiego linkowania w aplikacjach mobilnych składa się z kilku kluczowych kroków. Przede wszystkim programiści muszą zaprojektować i zmapować adresy URL precyzyjnych linków do odpowiednich treści i widoków aplikacji. AppMaster upraszcza te kroki, automatycznie generując zwięzły i modyfikowalny kod dla różnych platform i frameworków, ułatwiając programistom tworzenie głębokich linków w swoich aplikacjach i zarządzanie nimi. Następnie należy włączyć indeksowanie aplikacji, aby zapewnić wyszukiwarkom wykrywalność zawartości aplikacji, co pomaga zwiększyć widoczność aplikacji i pozyskiwanie użytkowników.

Po trzecie, kluczowe znaczenie ma poprawa zaangażowania użytkowników i współczynników konwersji poprzez wykorzystanie głębokich linków w działaniach marketingowych w wielu kanałach. Na przykład promocyjne e-maile, posty w mediach społecznościowych i powiadomienia push mogą zawierać precyzyjne linki prowadzące użytkowników bezpośrednio do określonej zawartości aplikacji, takiej jak produkt ze zniżką lub strona rejestracji na wydarzenie. Ponadto precyzyjnych linków można używać do wdrażania nowych użytkowników lub kierowania istniejących użytkowników do obszarów aplikacji, których jeszcze nie odkryli, co jeszcze bardziej zwiększa wykorzystanie aplikacji i wskaźniki utrzymania.

Co więcej, umieszczanie głębokich linków w aplikacjach mobilnych ma kilka zalet i korzyści, które zostały potwierdzone badaniami branżowymi i statystykami. Według Branch Metrics, wiodącej platformy głębokiego linkowania, wykorzystanie precyzyjnych linków w powiadomieniach push może zwiększyć zaangażowanie użytkowników o 65%, a ukierunkowane kampanie z głębokimi linkami mogą zapewnić nawet 2,5 razy więcej konwersji w porównaniu z wiadomościami ogólnymi. Wykazano, że udostępnianie treści w aplikacji za pomocą precyzyjnych linków zwiększa nawet 10 razy więcej instalacji na udostępniony element, a aplikacje z precyzyjnymi linkami mają 3 razy wyższy współczynnik utrzymania w ciągu trzech miesięcy niż aplikacje bez precyzyjnych linków.

Doskonałym przykładem głębokiego linkowania w działaniu jest płynna integracja Airbnb z Mapami Google. Gdy użytkownicy szukają zakwaterowania w Mapach Google, mogą kliknąć precyzyjny link wyświetlany w wynikach wyszukiwania, który otwiera aplikację Airbnb i kieruje ich do konkretnej oferty, która ich interesuje. To nie tylko usprawnia wygodę użytkownika, ale także poprawia pozycję Airbnb wskaźniki pozyskiwania i zaangażowania użytkowników.

Podsumowując, głębokie linkowanie to kluczowa technika, którą muszą opanować programiści w sektorze tworzenia aplikacji mobilnych. Za pomocą najnowocześniejszej platformy AppMaster no-code, programiści mogą szybko wdrożyć głębokie linkowanie w swoich aplikacjach mobilnych i wykorzystać jego potencjał do poprawy komfortu użytkowania, zaangażowania i wskaźników retencji. Korzystanie z głębokiego linkowania odgrywa zasadniczą rolę w tworzeniu skutecznych, bogatych w funkcje i niezawodnych aplikacji mobilnych, które mogą urzekać, zachwycać i zatrzymywać użytkowników na przestrzeni czasu.