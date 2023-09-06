تشير البرمجيات الاحتكارية، في سياق تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، إلى البرامج والتطبيقات التي يتم تطويرها وامتلاكها والتحكم فيها بواسطة فرد أو مؤسسة أو شركة معينة. تخضع هذه البرامج لقوانين حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية، كما أنها محمية بموجب اتفاقيات قانونية، مثل اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي (EULAs) وشروط الخدمة. غالبًا ما يمنع تطوير البرمجيات الاحتكارية المستخدمين من الوصول إلى كود المصدر أو تعديله أو توزيعه دون موافقة صريحة من مالك البرنامج. ونتيجة لذلك، يتم تحديد وظائف البرنامج وميزاته فقط من قبل المالك، الذي يتمتع بالتحكم الحصري في تطوير التطبيق وتوزيعه ودعمه.

وفقًا لتقرير حديث لأبحاث السوق، من المتوقع أن يصل حجم سوق البرمجيات الاحتكارية العالمية إلى حوالي 565.1 مليار دولار بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 7.2% من عام 2021 إلى عام 2025. علاوة على ذلك، تستفيد 85% من الشركات من البرمجيات الاحتكارية في عملياتها. يستخدم مطورو تطبيقات الهاتف المحمول على نطاق واسع منصات البرامج الاحتكارية والمكتبات وأطر العمل، والتي توفر مجموعة متنوعة من الأدوات المتخصصة والقدرات المحسنة، مثل لغات البرمجة وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) وواجهات المستخدم الرسومية (GUIs)، لتمكين الإنشاء، اختبار ونشر تطبيقات عالية الجودة في جزء صغير من الوقت الذي قد يكون مطلوبًا باستخدام طرق التطوير التقليدية.

في مجال تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، هناك اثنتان من المنصات الرئيسية المملوكة هما نظام التشغيل iOS من شركة Apple ونظام Android من شركة Google. وتهيمن هذه المنصات على سوق تطبيقات الهاتف المحمول بحصة سوقية مجمعة تبلغ حوالي 99%. لتطوير تطبيقات لهذه الأنظمة الأساسية، غالبًا ما يستخدم المطورون مجموعات SDK (مجموعات تطوير البرامج) وواجهات برمجة التطبيقات التي يوفرها موفر النظام الأساسي. على سبيل المثال، توفر شركة Apple حزمة iOS SDK الخاصة بها وأطر عمل مثل UIKit، بينما يقدم نظام Android حزمة تطوير البرامج (SDK) لنظام التشغيل Android ومكتبة دعم Android. تساعد هذه الأدوات المطورين في إنشاء تطبيقات تلبي المتطلبات المحددة وإرشادات التصميم لكل نظام أساسي.

تقدم AppMaster ، وهي منصة قوية no-code ، مثالًا ممتازًا لكيفية قيام البرامج الاحتكارية بتبسيط عملية تطوير تطبيقات الهاتف المحمول. يسمح AppMaster للعملاء بإنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وREST API ونقاط نهاية WSS للتطبيقات الخلفية بشكل مرئي، ويوفر أدوات drag-and-drop لتصميم واجهة المستخدم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول. من خلال النهج الخاص القائم على الخادم، يمكّن AppMaster العملاء من تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتطبيقات الهاتف المحمول دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market. يؤدي هذا إلى تسريع عملية التطوير بشكل كبير، وتقليل التكاليف، ويضمن التكامل المستمر ونشر تطبيقات الهاتف المحمول، دون أي ديون فنية.

أحد المخاوف الرئيسية المتعلقة بالبرمجيات الاحتكارية في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول هو تقييد البائع. نظرًا لأن المطورين يعتمدون على منصات أو أدوات محددة يقدمها بائع واحد، فإنهم معرضون للخطر إذا توقف البائع عن دعم النظام الأساسي، أو أجرى تغييرات كبيرة عليه، أو زاد الأسعار. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف صيانة التطبيق وتحديثاته، ومحدودية خيارات التخصيص، وانخفاض القدرة على الابتكار. من ناحية أخرى، توفر البدائل مفتوحة المصدر نهجًا أكثر مرونة وتعاونًا، مما يسمح للمطورين بالوصول إلى كود المصدر وتعديله وتوزيعه بحرية. وهذا يعزز قابلية التشغيل البيني والتوافق مع مختلف المنصات والأجهزة، مما يمكّن المطورين من التكيف والابتكار وفقًا لاحتياجات السوق.

على الرغم من العيوب المحتملة، تظل البرمجيات الاحتكارية شائعة في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة نظرًا لميزاتها المتقدمة وقدرات التكامل والدعم الشامل. يستثمر بائعو البرمجيات الاحتكارية في البحث والتطوير لتحسين أدواتهم بشكل مستمر وتوفير دعم احترافي سريع، مما يضمن تطبيقات موثوقة وعالية الأداء. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يقدم بائعو البرامج الاحتكارية وثائق مفصلة وتحديثات متكررة وموارد تدريب مكثفة، مما يمكّن المطورين من البدء بسرعة والبقاء على اطلاع دائم بأفضل الممارسات والابتكارات الجديدة في هذا المجال.

في الختام، تلعب البرمجيات الاحتكارية دورًا مهمًا في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول من خلال توفير الأدوات والأطر والمنصات المتقدمة التي تمكن المطورين من إنشاء تطبيقات عالية الجودة وغنية بالميزات بكفاءة. على الرغم من وجود مخاوف بشأن تقييد الموردين، فإن فوائد استخدام البرامج الاحتكارية، مثل القدرات المحسنة والدعم الشامل والتحديثات المتكررة، غالبًا ما تفوق المخاطر المحتملة. يعد AppMaster مثالاً على منصة خاصة no-code تقدم حلاً شاملاً وقابلاً للتطوير وفعالاً من حيث التكلفة لإنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية، مما يجعلها خيارًا جذابًا للشركات والمطورين على حدٍ سواء.