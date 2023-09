Links profundos

Deep Linking é um conceito poderoso e uma técnica amplamente utilizada no mundo do desenvolvimento de aplicativos móveis. Resumindo, deep linking é o processo de direcionar os usuários para uma tela, visualização ou conteúdo específico em um aplicativo móvel, ignorando a página de destino ou tela inicial padrão. Isso é semelhante a um hiperlink na web que leva o usuário diretamente a uma página específica, em vez da página inicial de um site. Os links diretos melhoram consideravelmente a experiência e o envolvimento do usuário em aplicativos móveis, fornecendo atalhos para o conteúdo, simplificando a navegação no aplicativo e permitindo interações perfeitas entre aplicativos e entre aplicativos.

AppMaster, a plataforma no-code que permite aos usuários criar facilmente aplicativos back-end, web e móveis, reconhece a importância dos links diretos em aplicativos móveis. Ao aproveitar os recursos robustos do AppMaster na geração de aplicativos móveis com Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS, os desenvolvedores podem incorporar perfeitamente links diretos em seus aplicativos para melhorar o envolvimento do usuário, a retenção e o desempenho geral de seus aplicativos.

Os links diretos podem ser categorizados em três tipos principais: links diretos tradicionais, links diretos diferidos e links diretos contextuais. Os links diretos tradicionais são usados ​​para navegar no aplicativo quando ele já está instalado no dispositivo do usuário. Os links diretos diferidos, por outro lado, permitem que os usuários sejam direcionados ao conteúdo específico, mesmo que o aplicativo não esteja instalado; o link armazena informações sobre o destino desejado e leva o usuário até lá após a instalação do aplicativo. Deep links contextuais melhoram a experiência incorporando dados adicionais em links, fornecendo experiências de usuário personalizadas e facilitando referências de aplicativos, convites e promoções.

A implementação de deep linking em aplicativos móveis envolve várias etapas cruciais. Em primeiro lugar, os desenvolvedores precisam projetar e mapear URLs de links diretos para o conteúdo e visualizações correspondentes do aplicativo. AppMaster simplifica essas etapas gerando automaticamente código conciso e modificável para diversas plataformas e estruturas, facilitando aos desenvolvedores a criação e o gerenciamento de links diretos em seus aplicativos. Em seguida, a indexação de aplicativos precisa ser habilitada para garantir que o conteúdo do aplicativo possa ser descoberto pelos mecanismos de pesquisa, o que ajuda a aumentar a visibilidade do aplicativo e a aquisição de usuários.

Em terceiro lugar, é crucial melhorar o envolvimento dos utilizadores e as taxas de conversão, aproveitando links profundos em atividades de marketing cross-channel. Por exemplo, e-mails promocionais, postagens em mídias sociais e notificações push podem incluir links diretos que direcionam os usuários diretamente para conteúdo específico do aplicativo, como um produto com desconto ou uma página de inscrição em um evento. Além disso, links diretos podem ser usados ​​para integrar novos usuários ou orientar usuários existentes para áreas de um aplicativo que eles ainda não exploraram, melhorando ainda mais o uso do aplicativo e as taxas de retenção.

Além disso, a incorporação de deep links em aplicações móveis tem diversas vantagens e benefícios que foram validados por pesquisas e estatísticas do setor. De acordo com a Branch Metrics, uma plataforma líder de deep linking, o uso de deep links em notificações push pode aumentar o envolvimento do usuário em 65%, e campanhas direcionadas de deep link podem gerar até 2,5 vezes mais conversões em comparação com mensagens genéricas. Foi demonstrado que o compartilhamento de conteúdo no aplicativo com links diretos gera até 10 vezes mais instalações por item compartilhado, e aplicativos com links diretos têm uma taxa de retenção 3 vezes maior em três meses do que aplicativos sem links diretos.

Um excelente exemplo de deep linking em ação é a integração perfeita entre o Airbnb e o Google Maps. Quando os usuários pesquisam acomodações no Google Maps, eles podem clicar em um link direto exibido nos resultados da pesquisa, que abre o aplicativo do Airbnb e os direciona para o anúncio específico no qual estavam interessados. métricas de aquisição e engajamento de usuários.

Concluindo, o deep linking é uma técnica vital para os desenvolvedores do setor de desenvolvimento de aplicativos móveis dominarem. Com a ajuda da plataforma no-code de ponta da AppMaster, os desenvolvedores podem implementar rapidamente links diretos em seus aplicativos móveis e aproveitar seu potencial para melhorar a experiência do usuário, o envolvimento e as taxas de retenção. A adoção de links diretos é fundamental para a construção de aplicativos móveis robustos, ricos em recursos e bem-sucedidos que podem cativar, encantar e reter usuários ao longo do tempo.