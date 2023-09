Le Deep Linking est un concept puissant et une technique largement utilisée dans le monde du développement d’applications mobiles. En un mot, les liens profonds sont le processus consistant à diriger les utilisateurs vers un écran, une vue ou un contenu spécifique au sein d'une application mobile, en contournant la page de destination ou l'écran d'accueil par défaut. Cela s'apparente à un lien hypertexte sur le Web qui dirige un utilisateur directement vers une page Web spécifique plutôt que vers la page d'accueil d'un site Web. Les liens profonds améliorent considérablement l'expérience utilisateur et l'engagement au sein des applications mobiles en fournissant des raccourcis vers le contenu, en rationalisant la navigation dans les applications et en permettant des interactions transparentes d'application à application et de Web à application.

AppMaster, la plateforme no-code qui permet aux utilisateurs de créer sans effort des applications backend, Web et mobiles, reconnaît l'importance des liens profonds dans les applications mobiles. En tirant parti des solides capacités d' AppMaster pour générer des applications mobiles avec Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS, les développeurs peuvent intégrer de manière transparente des liens profonds dans leurs applications pour améliorer l'engagement des utilisateurs, la fidélisation et les performances globales de leurs applications.

Les liens profonds peuvent être classés en trois types principaux : les liens profonds traditionnels, les liens profonds différés et les liens profonds contextuels. Les liens profonds traditionnels sont utilisés pour naviguer dans l'application lorsque celle-ci est déjà installée sur l'appareil de l'utilisateur. Les liens profonds différés, en revanche, permettent aux utilisateurs d'être dirigés vers le contenu spécifique même si l'application n'est pas installée ; le lien stocke des informations sur la destination souhaitée et y amène l'utilisateur une fois l'application installée. Les liens profonds contextuels améliorent l'expérience en intégrant des données supplémentaires dans les liens, offrant des expériences utilisateur personnalisées et facilitant les références, les invitations et les promotions d'applications.

La mise en œuvre de liens profonds dans les applications mobiles implique plusieurs étapes cruciales. Avant tout, les développeurs doivent concevoir et mapper les URL de liens profonds vers le contenu et les vues correspondantes de l'application. AppMaster simplifie ces étapes en générant automatiquement du code concis et modifiable pour diverses plates-formes et frameworks, permettant ainsi aux développeurs de créer et de gérer facilement des liens profonds dans leurs applications. Ensuite, l'indexation des applications doit être activée pour garantir que le contenu de l'application soit détectable par les moteurs de recherche, ce qui contribue à augmenter la visibilité de l'application et l'acquisition d'utilisateurs.

Troisièmement, il est crucial d’améliorer l’engagement des utilisateurs et les taux de conversion en tirant parti des liens profonds dans les activités de marketing cross-canal. Par exemple, les e-mails promotionnels, les publications sur les réseaux sociaux et les notifications push peuvent inclure des liens profonds qui dirigent les utilisateurs directement vers le contenu d'une application spécifique, comme un produit à prix réduit ou une page d'inscription à un événement. De plus, les liens profonds peuvent être utilisés pour intégrer de nouveaux utilisateurs ou guider les utilisateurs existants vers des zones d'une application qu'ils n'ont pas encore explorées, améliorant ainsi davantage l'utilisation de l'application et les taux de rétention.

De plus, l’intégration de liens profonds dans les applications mobiles présente plusieurs avantages et bénéfices qui ont été validés par la recherche et les statistiques du secteur. Selon Branch Metrics, l'une des principales plateformes de liens profonds, l'utilisation de liens profonds dans les notifications push peut augmenter l'engagement des utilisateurs de 65 %, et les campagnes de liens profonds ciblées peuvent générer jusqu'à 2,5 fois plus de conversions que les messages génériques. Il a été démontré que le partage de contenu dans une application avec des liens profonds génère jusqu'à 10 fois plus d'installations par élément partagé, et les applications avec des liens profonds ont un taux de rétention 3 fois plus élevé sur trois mois que les applications sans liens profonds.

Un excellent exemple de liens profonds en action est l’intégration transparente entre Airbnb et Google Maps. Lorsque les utilisateurs recherchent un hébergement sur Google Maps, ils peuvent cliquer sur un lien profond affiché dans les résultats de recherche, qui ouvre l'application Airbnb et les dirige vers l'annonce spécifique qui les intéresse. Cela rationalise non seulement l'expérience utilisateur, mais améliore également l'expérience d'Airbnb. mesures d’acquisition et d’engagement des utilisateurs.

En conclusion, les liens profonds sont une technique essentielle à maîtriser pour les développeurs du secteur du développement d’applications mobiles. Avec l'aide de la plateforme no-code de pointe d' AppMaster, les développeurs peuvent rapidement mettre en œuvre des liens profonds dans leurs applications mobiles et exploiter leur potentiel pour améliorer l'expérience utilisateur, l'engagement et les taux de rétention. L'adoption des liens profonds est essentielle à la création d'applications mobiles performantes, riches en fonctionnalités et robustes, capables de captiver, de ravir et de fidéliser les utilisateurs au fil du temps.