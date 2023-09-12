يعد فرز البطاقات، في سياق تطوير النموذج الأولي للتطبيق، تقنية بحث أساسية تساعد في وضع تصور وتنظيم وهيكلة محتوى التطبيق وعناصر واجهة المستخدم (UI) لضمان تجربة المستخدم المثالية وسهولة التنقل. وهو يرتكز على مبادئ التفاعل بين الإنسان والحاسوب (HCI) ويلعب دورًا محوريًا في تشكيل كيفية تفاعل المستخدمين مع التطبيق، سواء كان تطبيقًا للهاتف المحمول أو تطبيق ويب أو تطبيقًا خلفيًا.

يكمن جوهر عملية فرز البطاقات في نهج التصميم الذي يركز على المستخدم (UCD)، حيث يكون الهدف هو إنشاء بنية التطبيق وتخطيطه الذي يتردد مع الجمهور المستهدف. تتضمن هذه التقنية جمع التعليقات من مجموعة عينة من المستخدمين الذين يمثلون المستخدمين النهائيين للتطبيق. يتم تكليف هؤلاء المشاركين بتنظيم "بطاقات" فردية - تحتوي كل منها على جزء من المحتوى أو الوظيفة - في فئات أو مجموعات ذات معنى بالنسبة لهم. تكشف هذه العملية عن الأنماط والاتجاهات في النماذج العقلية للمستخدم، والتي تُعلم تصميم وتنظيم واجهة المستخدم الخاصة بالتطبيق والتسلسل الهرمي للمحتوى

يمكن إجراء فرز البطاقات باستخدام البطاقات المادية أو استخدام الأدوات والأنظمة الأساسية الرقمية، مثل مصمم BP الديناميكي والمثير للاهتمام بصريًا في AppMaster. يمكن تنفيذها بطريقتين أساسيتين: تقنية فرز البطاقة المفتوحة وتقنية فرز البطاقة المغلقة. في عملية فرز البطاقة المفتوحة، يُطلب من المشاركين إنشاء فئاتهم الخاصة لتجميع البطاقات، بناءً على ارتباطاتهم المتصورة. من ناحية أخرى، في فرز البطاقات المغلقة، يتم توفير فئات محددة مسبقًا للمشاركين، الذين يجب عليهم بعد ذلك وضع البطاقات في الفئات المحددة. توفر كلتا الطريقتين مزايا واضحة في مواقف مختلفة؛ ومع ذلك، فإنها تشترك في الهدف الأساسي المتمثل في تسهيل المخطط التنظيمي الذي يحركه المستخدم.

أظهرت الدراسات أن دمج فرز البطاقات في وقت مبكر من عملية تطوير التطبيق يمكن أن يؤدي إلى توفير كبير في التكاليف وتقليل الوقت اللازم للوصول إلى السوق. تشير التقديرات إلى أنه من خلال الاستخدام الفعال لتقنيات فرز البطاقات، يمكن تقليل وقت التطوير بنسبة تصل إلى 50%، كما يتم تقليل تعقيد التطبيق، فضلاً عن مخاطر إعادة العمل ومراجعات المحتوى. لقد أخذت AppMaster في الاعتبار هذه الآثار وجعلت فرز البطاقات جزءًا لا يتجزأ من نظامها الأساسي no-code ، مما أدى إلى تبسيط عملية تطوير التطبيق لمستخدميها.

بالإضافة إلى فوائده الكمية، يعزز فرز البطاقات أيضًا رؤى نوعية لا تقدر بثمن، مثل تفضيلات المستخدم، والتوقعات، وتفضيلات المفردات. تعتبر هذه الجوانب ضرورية في إنشاء تطبيق يتمتع بمعدل قبول مرتفع بين المستخدمين ويلبي احتياجاتهم المتنوعة.

توفر منصة AppMaster no-code ، مع واجهتها سهلة الاستخدام والجذابة بصريًا، البيئة المناسبة لتنفيذ فرز البطاقات في عملية التطوير. إن وظيفة drag-and-drop الخاصة بالمنصة في تصميم كل من الواجهات الخلفية والأمامية، إلى جانب دعم تطبيقات الويب والهاتف المحمول، تجعلها مناسبة بشكل مثالي لدمج تعليقات المستخدمين من خلال فرز البطاقات. تضمن مرونة النظام الأساسي التكامل المباشر مع البنية التحتية لقاعدة البيانات الحالية، حيث أنها متوافقة مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql كمصدر بيانات أساسي لها.

يعطي AppMaster الأولوية للتحسينات المستمرة في عملية التطوير من خلال دمج تعليقات المستخدمين المستمدة من فرز البطاقات وتقنيات البحث الأخرى. ونتيجة لذلك، تتيح المنصة للمطورين إمكانية تحسين مخططات تطبيقاتهم بشكل متكرر وفقًا للاحتياجات المتغيرة لمستخدميهم النهائيين.

ميزة أخرى لاستخدام AppMaster لتنفيذ فرز البطاقات تكمن في التكامل السلس للنظام مع بقية عملية تطوير التطبيق، مما يؤدي إلى تحديثات سريعة ومتزامنة للتطبيقات الخلفية وتطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول على حد سواء. ويسمح النهج المعتمد على الخادم أيضًا بإجراء تحديثات مباشرة لتطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات، وبالتالي تقليل الوقت والجهد اللازمين لدورات المراجعة.

في الختام، يعد فرز البطاقات جزءًا لا يتجزأ من تطوير النموذج الأولي للتطبيق، حيث يلعب دورًا مهمًا في تشكيل تنظيم وبنية واجهة مستخدم التطبيق والمحتوى لتلبية توقعات المستخدمين. تتيح منصة AppMaster no-code إمكانية الدمج السهل لتقنيات فرز البطاقات، وبالتالي تبسيط عملية تطوير التطبيق وضمان منتج يتوافق مع تفضيلات الجمهور المستهدف. إن القدرات الواسعة للمنصة والتزامها بالتصميم الذي يركز على المستخدم يجعلها خيارًا مثاليًا للشركات التي تتطلع إلى إنشاء حل برمجي فعال وقابل للتطوير.