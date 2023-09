Maszyna wirtualna (VM) to abstrakcja oparta na oprogramowaniu, która imituje zachowanie fizycznego urządzenia komputerowego, skutecznie uruchamiając wiele systemów operacyjnych i aplikacji jednocześnie na jednym hoście. Technologia ta jest szeroko stosowana w tworzeniu stron internetowych i różnych innych aspektach cyklu życia oprogramowania, w tym w środowiskach testowania, wdrażania i produkcji. W kontekście tworzenia witryn internetowych maszyny wirtualne umożliwiają programistom tworzenie izolowanych środowisk do uruchamiania i testowania aplikacji, zapewniając spójność na różnych platformach i efektywnie wykorzystując zasoby podstawowego sprzętu.

Ideą maszyny wirtualnej jest zbudowanie warstwy abstrakcji pomiędzy rzeczywistym sprzętem a działającym na niej oprogramowaniem, ukrywając w ten sposób specyfikę podstawowego sprzętu przed oprogramowaniem. Maszyny wirtualne osiągają to poprzez emulację zasobów i zachowania komputera fizycznego. Umożliwia to jednoczesne działanie wielu maszyn wirtualnych zawierających różne aplikacje i systemy operacyjne na jednym hoście fizycznym, przy czym każda maszyna wirtualna pozostaje odizolowana i nieświadoma innych. Izolacja maszyny wirtualnej pomaga zachować bezpieczeństwo, zapobiega konfliktom pomiędzy aplikacjami i upraszcza zarządzanie zasobami.

Maszyny wirtualne mogą być dwojakiego rodzaju: maszyny wirtualne systemowe i maszyny wirtualne procesów. Systemowa maszyna wirtualna emuluje cały system komputerowy, w tym zasoby sprzętowe, takie jak procesor, pamięć i pamięć masowa, umożliwiając działanie wielu instancji systemu operacyjnego na jednym hoście fizycznym. Systemowe maszyny wirtualne są często używane w przetwarzaniu w chmurze, centrach danych i konsolidacji serwerów. Z drugiej strony procesowa maszyna wirtualna to abstrakcyjne środowisko obliczeniowe, które umożliwia uruchamianie pojedynczej aplikacji na wielu platformach bez modyfikacji. Maszyny wirtualne procesów są często wykorzystywane do tworzenia oprogramowania, debugowania i wykonywania kodu na różnych platformach.

Według Gartnera wykorzystanie technologii wirtualizacji stale rośnie – do roku 2020 ponad 50% wszystkich obciążeń serwerów będzie podlegać wirtualizacji. Na szybki wzrost wykorzystania maszyn wirtualnych wpływa wiele czynników, w tym oszczędności kosztów, lepsza wydajność, zwiększone bezpieczeństwo i większa elastyczność. Podczas tworzenia stron internetowych maszyny wirtualne oferują kilka korzyści, takich jak:

Obniżony koszt sprzętu: konsolidując wiele serwerów i aplikacji na jednym hoście, maszyny wirtualne mogą pomóc zaoszczędzić koszty inwestycji w sprzęt, zużycie energii i przestrzeń fizyczną. Łatwiejsza konserwacja: można łatwo tworzyć kopie zapasowe maszyn wirtualnych, klonować je lub migrować na inne hosty, co upraszcza odzyskiwanie po awarii, kontrolę wersji i konserwację serwerów. Większe bezpieczeństwo: izolowanie aplikacji i procesów na oddzielnych maszynach wirtualnych zapobiega naruszeniom bezpieczeństwa, rozprzestrzenianiu się złośliwego oprogramowania i innym zagrożeniom wpływającym na wiele aplikacji. Przyspieszone programowanie i testowanie: maszyny wirtualne umożliwiają programistom tworzenie wielu środowisk do programowania i testowania, skracając czas wymagany do skonfigurowania nowych serwerów lub aplikacji w cyklu życia oprogramowania. Większa skalowalność: można zmieniać rozmiar maszyn wirtualnych, migrować je lub klonować, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom dotyczącym obciążenia, zapewniając elastyczne rozwiązanie radzące sobie z rozwojem firmy lub nowymi wymaganiami dotyczącymi aplikacji.

Jednym z przykładów wykorzystania maszyn wirtualnych w tworzeniu stron internetowych jest AppMaster, potężne narzędzie no-code do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. AppMaster w dużym stopniu integruje się z technologią VM, aby oferować szybsze i bardziej opłacalne rozwiązania do tworzenia aplikacji. Umożliwia klientom wdrażanie aplikacji bezpośrednio w chmurze, wykorzystując moc maszyn wirtualnych, aby zapewnić skalowalność, optymalizację zasobów i stałą wydajność na różnych platformach.

Podejście AppMaster oparte na serwerze umożliwia klientom aktualizację interfejsu użytkownika, logiki i kluczy API aplikacji mobilnych bez przesyłania nowych wersji do App Store i Play Market. Co więcej, AppMaster generuje aplikacje od podstaw, eliminując dług techniczny i zapewniając optymalne rozwiązanie do obsługi różnorodnych przypadków użycia i różnorodnych wymagań projektowych. Platforma generuje aplikacje dla wielu platform i frameworków, w tym Go (golang) dla aplikacji backendowych, Vue3 i JS/TS dla aplikacji internetowych, Kotlin i Jetpack Compose dla Androida oraz SwiftUI dla aplikacji iOS.

Podsumowując, maszyny wirtualne stały się nieodzowną technologią przy tworzeniu stron internetowych, oferującą liczne korzyści, takie jak oszczędność kosztów, elastyczność, bezpieczeństwo i łatwość zarządzania. Szybkie przyjęcie maszyn wirtualnych w branży utorowało drogę potężnym narzędziom, takim jak AppMaster, zapewniającym wysoce wydajne, skalowalne i opłacalne usługi tworzenia aplikacji. Wykorzystując maszyny wirtualne, AppMaster umożliwia klientom tworzenie kompleksowych, kompleksowych rozwiązań, od zaplecza serwerów po aplikacje internetowe i mobilne, przy minimalnym wysiłku i maksymalnej wydajności.