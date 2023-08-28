في سياق الأنظمة الأساسية no-code ، مثل AppMaster ، تلعب WebSockets دورًا حيويًا في توفير الاتصال في الوقت الفعلي بين التطبيقات والواجهات الخلفية للخادم، مما يتيح تجارب تفاعلية وديناميكية للمستخدمين النهائيين. تعد WebSockets مكونًا رئيسيًا لتطبيقات الويب والهواتف المحمولة الحديثة لأنها تنشئ قناة اتصال مستمرة ثنائية الاتجاه بين العميل والخادم، مما يسمح بتبادل البيانات في الوقت الفعلي بأقل قدر من الكمون. تلغي هذه التقنية بشكل فعال الحاجة إلى تقنيات الاستقصاء الطويلة التقليدية وتقلل من الحمل المرتبط بإنشاء وصيانة اتصالات HTTP متعددة.

تم تقديم WebSockets لأول مرة في عام 2008 كجزء من مواصفات HTML5 ومنذ ذلك الحين أصبحت معيارًا للاتصالات في الوقت الفعلي على الويب. وهي مدعومة من قبل جميع متصفحات الويب الرئيسية، بما في ذلك Chrome وFirefox وSafari وEdge، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من المكتبات والأطر، مما يسمح للمطورين بدمج وظائف الوقت الفعلي في تطبيقاتهم بسلاسة. يعمل بروتوكول WebSocket (RFC 6455) عبر TCP ويستخدم عملية مصافحة مشابهة لعملية HTTP لإنشاء اتصال بين العملاء والخوادم. ومع ذلك، على عكس HTTP، لا يتم إغلاق اتصالات WebSocket بعد كل تبادل للبيانات، مما يسمح بنقل البيانات واستقبالها بشكل مستمر.

في سياق AppMaster على وجه التحديد، تستفيد منصتنا من WebSockets لتمكين التعاون السلس بين أعضاء الفريق والمزامنة في الوقت الفعلي بين المكونات المختلفة للتطبيق. من خلال استخدام WebSockets، يسمح AppMaster لمستخدميه ببناء تطبيقات تفاعلية وسريعة الاستجابة مع تقليل وقت التطوير والجهد المطلوب بشكل كبير عند مقارنته بأساليب البرمجة التقليدية.

على سبيل المثال، يمكن لمستخدمي AppMaster إعداد endpoints WebSocket بدون خادم باستخدام مصمم عمليات الأعمال القوي لتحديد منطق خادم التطبيق الخاص بهم. يتيح ذلك للعملاء، مثل تطبيقات الويب أو الهاتف المحمول، التواصل مع الخدمات الخلفية في الوقت الفعلي. وهذا بدوره يسمح بتنفيذ الإشعارات الفورية أو وظائف الدردشة المباشرة أو تحديثات البيانات في الوقت الفعلي من الخادم بسهولة دون الحاجة إلى تعليمات برمجية معقدة أو تكوين بنية أساسية.

علاوة على ذلك، يدعم AppMaster التكامل مع مكتبات WebSocket المتوافقة مع معايير الصناعة، مثل Jack.IO، لتسهيل حالات الاستخدام الأكثر تقدمًا، مثل التعاون في الوقت الفعلي على المستندات، أو البث المباشر للأحداث، أو استيعاب بيانات إنترنت الأشياء ومعالجتها. تتيح عمليات التكامل هذه لمستخدمي AppMaster إنشاء تطبيقات معقدة بوظائف متطورة في الوقت الفعلي مصممة خصيصًا لتلبية متطلباتهم المحددة، دون الحاجة إلى كتابة أي تعليمات برمجية.

يعد تنفيذ WebSockets ضمن تطبيقات AppMaster آمنًا للغاية، حيث يوفر النظام الأساسي آليات مصادقة وتفويض مدمجة لإدارة الوصول إلى اتصالات WebSocket. وهذا يضمن أن العملاء المصرح لهم فقط هم من يمكنهم إنشاء اتصال WebSocket والتفاعل مع تطبيقك، وبالتالي حماية البيانات الحساسة والحفاظ على سلامة نظامك.

بالإضافة إلى الفوائد الموضحة أعلاه، يؤدي استخدام WebSockets في تطبيقات AppMaster إلى تحسين الأداء العام وقابلية التوسع. نظرًا لأن اتصالات WebSocket تستهلك موارد أقل مقارنة بتقنيات استقصاء HTTP التقليدية، يمكن لتطبيقات AppMaster التعامل مع عدد أكبر من الاتصالات المتزامنة وتبادل البيانات في الوقت الفعلي دون فرض ضغط مفرط على البنية التحتية الخلفية. إن قابلية التوسع المتزايدة هذه تجعل تطبيقات AppMaster مناسبة تمامًا للتعامل مع حالات الاستخدام عالية التحميل على مستوى المؤسسة، مع تقليل تكاليف الاستضافة والبنية التحتية في الوقت نفسه على المدى الطويل.

باختصار، إن دمج WebSockets ضمن منصة AppMaster no-code يمكّن المستخدمين من إنشاء ونشر تطبيقات الويب والهواتف المحمولة التفاعلية للغاية في الوقت الفعلي بأقل جهد للتطوير. من خلال تقديم تكامل سلس مع مكتبات WebSocket الشهيرة، ومصمم عمليات الأعمال البديهي لإعداد endpoints WebSocket، وميزات الأمان والقابلية للتوسع المضمنة القوية، يتيح AppMaster لمستخدميه إنشاء تطبيقات معقدة موثوقة وعالية الأداء وفعالة من حيث التكلفة. كل ذلك دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.